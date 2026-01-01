v3.0.0-alpha.33
升级 RAC、重新设计 Tabs 指示器、新增 Switch 尺寸变体，以及相关示例展示。
2025 年 10 月 5 日
此版本升级了 React Aria Components，重新设计了 Tabs 指示器，为 Switch 新增尺寸支持，并补充了一系列组件示例。
安装
升级到最新版本：
新增功能
RAC 升级
将 React Aria Components 升级到 2025 年 10 月 2 日发布版本。
本次升级包括：
- 用于动画的 CSS 变量
- 更好的 SSR 支持
- 选择指示器的性能改进
Disclosure 与 DisclosureGroup 更新
Disclosure 与 DisclosureGroup 现在使用 React Aria 的 CSS 变量来驱动动画。组件会通过
--disclosure-panel-width 与
--disclosure-panel-height 变量在展开 / 折叠期间跟踪面板的实际尺寸。
Tabs 指示器重新设计
Tabs 现在使用 React Aria 的
SelectionIndicator 并支持 SSR，这修复了初次渲染时的布局抖动问题。
🚧 破坏性变更：
- 将
Tabs.Indicator移至每一个
Tabs.Tab内部
之前：
Switch 更新
Switch 的样式与动画都得到了更新。新增
size prop，可选值为
sm、
md、
lg。
相关示例
我们在 Button、Disclosure、DisclosureGroup 与 Tabs 中新增了「相关示例」展示。
文档改进
组件文档
- Tabs：更新了 anatomy，根据新的指示器设计重写了示例，并新增了相关示例展示
- Switch：新增尺寸示例，并重写了 with-icon 示例
- Button、Disclosure、DisclosureGroup：新增相关示例展示
迁移指南
Tabs 组件迁移
- 更新组件结构：
- 将
<Tabs.Indicator />移至每一个
<Tabs.Tab />内部
- 将
链接
贡献者
感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！