ProComponents, templates & AI tooling
HeroUI
27.7k
快速开始
组件
发布说明
迁移

v3.0.0-alpha.33

升级 RAC、重新设计 Tabs 指示器、新增 Switch 尺寸变体，以及相关示例展示。

2025 年 10 月 5 日

此版本升级了 React Aria Components，重新设计了 Tabs 指示器，为 Switch 新增尺寸支持，并补充了一系列组件示例。

安装

升级到最新版本：

npm i @heroui/styles@alpha @heroui/react@alpha
pnpm add @heroui/styles@alpha @heroui/react@alpha
yarn add @heroui/styles@alpha @heroui/react@alpha
bun add @heroui/styles@alpha @heroui/react@alpha

新增功能

RAC 升级

将 React Aria Components 升级到 2025 年 10 月 2 日发布版本

本次升级包括：

  • 用于动画的 CSS 变量
  • 更好的 SSR 支持
  • 选择指示器的性能改进

Disclosure 与 DisclosureGroup 更新

DisclosureDisclosureGroup 现在使用 React Aria 的 CSS 变量来驱动动画。组件会通过 --disclosure-panel-width--disclosure-panel-height 变量在展开 / 折叠期间跟踪面板的实际尺寸。

Tabs 指示器重新设计

Tabs 现在使用 React Aria 的 SelectionIndicator 并支持 SSR，这修复了初次渲染时的布局抖动问题。

🚧 破坏性变更：

  • Tabs.Indicator 移至每一个 Tabs.Tab 内部

之前：

<Tabs>
  <Tabs.ListWrapper>
    <Tabs.List aria-label="Options">
      <Tabs.Tab>
+       <Tabs.Indicator />
      </Tabs.Tab>
    </Tabs.List>
-   <Tabs.Indicator />
  </Tabs.ListWrapper>
  <Tabs.Panel/>
</Tabs>

Switch 更新

Switch 的样式与动画都得到了更新。新增 size prop，可选值为 smmdlg

相关示例

我们在 ButtonDisclosureDisclosureGroupTabs 中新增了「相关示例」展示。

文档改进

组件文档

  • Tabs：更新了 anatomy，根据新的指示器设计重写了示例，并新增了相关示例展示
  • Switch：新增尺寸示例，并重写了 with-icon 示例
  • ButtonDisclosureDisclosureGroup：新增相关示例展示

迁移指南

Tabs 组件迁移

  1. 更新组件结构：
    • <Tabs.Indicator /> 移至每一个 <Tabs.Tab /> 内部

链接

贡献者

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者！

v3.0.0-alpha.34

用 Form、TextField、RadioGroup、Label、Input、Fieldset 等简洁 API 构建表单的核心组件。

v3.0.0-alpha.32

Card 组件重新设计、CloseButton 组件，以及面向 AI 助手的 MCP 服务器。

本页目录

安装新增功能RAC 升级Disclosure 与 DisclosureGroup 更新Tabs 指示器重新设计Switch 更新相关示例文档改进组件文档迁移指南Tabs 组件迁移链接贡献者