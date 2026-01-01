v3.0.0-alpha.35

2025 年 10 月 21 日

此版本修复了一个关键问题：复合组件在 React Server Components（RSC）中无法正常工作。同时，本版本采用了 React 19 的最佳实践，移除了 forwardRef ，并简化了 Context 的使用方式。Switch 组件已经过重构，与 Radio / RadioGroup 模式保持一致，提供更清晰、更统一的 API。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@alpha @heroui/react@alpha pnpm add @heroui/styles@alpha @heroui/react@alpha yarn add @heroui/styles@alpha @heroui/react@alpha bun add @heroui/styles@alpha @heroui/react@alpha

正在使用 AI 助手？ 只需对它说一句「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」，AI 助手就会自动对比版本并应用必要的变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器。

复合组件现在可以在 React Server Components 中正常工作。此前的实现把复合模式逻辑放在了组件内部，与 "use client" 指令存在冲突。通过将模式逻辑迁移到组件的索引文件中，这一问题已被修复。

本版本采用了 React 19 的最佳实践：

移除 forwardRef ：在 React 19 中已不再需要， ref 现在可以作为普通的 prop 使用（参见 React 19 文档） 简化 Context：将 Context.Provider 替换为直接使用 Context （参见 React 19 文档）

Switch 组件已经过重构，遵循与 Radio / RadioGroup 相同的清晰拆分模式：

拆分组件 ：Switch 与 SwitchGroup 现在是独立的组件（此前合并在一起）

：Switch 与 SwitchGroup 现在是独立的组件（此前合并在一起） 更清晰的 API ：用 <SwitchGroup> 取代了嵌套的 <Switch.Group> 与 <Switch.GroupItems> 模式

：用 取代了嵌套的 与 模式 更合理的组织 ：每个组件都有各自独立的样式、类型与实现

：每个组件都有各自独立的样式、类型与实现 一致的模式：与 Radio / RadioGroup 架构保持一致，API 更具可预测性

之前：

< Switch.Group > < Switch.GroupItems > < Switch.Root >...</ Switch.Root > </ Switch.GroupItems > </ Switch.Group >

之后：

< SwitchGroup > < Switch.Root >...</ Switch.Root > < Switch.Root >...</ Switch.Root > </ SwitchGroup >

为支持 React Server Components，复合组件模式已经过重构。在使用复合写法时，主组件现在需要带上 .Root 后缀。

之前：

import { Avatar } from "@heroui/react" < Avatar > < Avatar.Image src = "/images/avatar.jpeg" alt = "Junior Garcia" /> < Avatar.Fallback >JR</ Avatar.Fallback > </ Avatar >

之后：

import { Avatar } from "@heroui/react" < Avatar.Root > < Avatar.Image src = "/images/avatar.jpeg" alt = "Junior Garcia" /> < Avatar.Fallback >JR</ Avatar.Fallback > </ Avatar.Root >

说明： 命名导出（例如 <Avatar> 、 <AvatarImage> 、 <AvatarFallback> ）保持不变，依然完全支持。

Switch 组件的分组 API 已经过重构，与 Radio / RadioGroup 模式保持一致：

之前：

import { Switch } from "@heroui/react" < Switch.Group orientation = "horizontal" > < Switch.GroupItems > < Switch.Root name = "notifications" > < Switch.Control > < Switch.Thumb /> </ Switch.Control > < Label >Notifications</ Label > </ Switch.Root > < Switch.Root name = "marketing" > < Switch.Control > < Switch.Thumb /> </ Switch.Control > < Label >Marketing</ Label > </ Switch.Root > </ Switch.GroupItems > </ Switch.Group >

之后：

import { Switch, SwitchGroup } from "@heroui/react" < SwitchGroup orientation = "horizontal" > < Switch.Root name = "notifications" > < Switch.Control > < Switch.Thumb /> </ Switch.Control > < Label >Notifications</ Label > </ Switch.Root > < Switch.Root name = "marketing" > < Switch.Control > < Switch.Thumb /> </ Switch.Control > < Label >Marketing</ Label > </ Switch.Root > </ SwitchGroup >

这次变更带来了：

拆分组件 ：Switch 与 SwitchGroup 现在是独立的组件（此前合并在一起）

：Switch 与 SwitchGroup 现在是独立的组件（此前合并在一起） 更清晰的 API ：用 <SwitchGroup> 取代了嵌套的 <Switch.Group> 与 <Switch.GroupItems> 模式

：用 取代了嵌套的 与 模式 更合理的组织 ：每个组件都有各自独立的样式、类型与实现

：每个组件都有各自独立的样式、类型与实现 一致的模式：与 Radio / RadioGroup 架构保持一致，API 更具可预测性

迁移步骤：

单独导入 SwitchGroup ： import { Switch, SwitchGroup } from "@heroui/react" 将 <Switch.Group> 替换为 <SwitchGroup> 移除嵌套的 <Switch.GroupItems> 包装 单个的 Switch.Root 组件保持不变

所有复合组件都受到影响：

Accordion → Accordion.Root

→ Avatar → Avatar.Root

→ Card → Card.Root

→ Disclosure → Disclosure.Root

→ Fieldset → Fieldset.Root

→ Kbd → Kbd.Root

→ Link → Link.Root

→ Popover → Popover.Root

→ RadioGroup → RadioGroup.Root

→ Switch → Switch.Root

→ Tabs → Tabs.Root

→ Tooltip → Tooltip.Root

使用 HeroUI 的复合组件有两种选择：

如果你使用的是复合写法（点号语法），请将主组件改为使用 .Root ：

Card 示例：

import { Card } from "@heroui/react" < Card.Root > < Card.Header > < Card.Title >Card Title</ Card.Title > < Card.Description >Card description</ Card.Description > </ Card.Header > < Card.Content > Card content </ Card.Content > < Card.Footer > Card footer </ Card.Footer > </ Card.Root >

Tabs 示例：

import { Tabs } from "@heroui/react" < Tabs.Root > < Tabs.ListWrapper > < Tabs.List > < Tabs.Tab id = "tab1" >Tab 1< Tabs.Indicator /></ Tabs.Tab > < Tabs.Tab id = "tab2" >Tab 2< Tabs.Indicator /></ Tabs.Tab > </ Tabs.List > </ Tabs.ListWrapper > < Tabs.Panel id = "tab1" >Panel 1</ Tabs.Panel > < Tabs.Panel id = "tab2" >Panel 2</ Tabs.Panel > </ Tabs.Root >

更多示例请参阅文档

Avatar 示例：

import { Avatar } from "@heroui/react" < Avatar.Root > < Avatar.Image alt = "John Doe" src = "..." /> < Avatar.Fallback >JD</ Avatar.Fallback > </ Avatar.Root >

更多示例请参阅文档

我们已经为所有复合组件添加了命名导出支持，你可以这样使用：

Card 示例：

import { CardRoot, CardHeader, CardTitle, CardDescription, CardContent, CardFooter, } from "@heroui/react" < CardRoot > < CardHeader > < CardTitle >Card Title</ CardTitle > < CardDescription >Card description</ CardDescription > </ CardHeader > < CardContent > Card content </ CardContent > < CardFooter > Card footer </ CardFooter > </ CardRoot >

Tabs 示例：

import { TabsRoot, TabListContainer, TabList, Tab, TabIndicator, TabPanel } from "@heroui/react" < TabsRoot > < TabListContainer > < TabList > < Tab id = "tab1" >Tab 1< TabIndicator /></ Tab > < Tab id = "tab2" >Tab 2< TabIndicator /></ Tab > </ TabList > </ TabListContainer > < TabPanel id = "tab1" >Panel 1</ TabPanel > < TabPanel id = "tab2" >Panel 2</ TabPanel > </ TabsRoot >

Avatar 示例：

import { Avatar, AvatarImage, AvatarFallback } from "@heroui/react" < Avatar > < AvatarImage alt = "John Doe" src = "..." /> < AvatarFallback >JD</ AvatarFallback > </ Avatar >

如果你使用的是复合写法，只需将主组件改为使用 .Root ：

查找复合组件的所有使用位置（例如内部包含 <Avatar.Image> 等的 <Avatar> ） 为主组件添加 .Root ： // Before < Avatar > < Avatar.Image ... /> </ Avatar > // After < Avatar.Root > < Avatar.Image ... /> </ Avatar.Root > 就这样！ 所有子组件（如 Avatar.Image 、 Avatar.Fallback ）保持不变。

组件 命名导出写法 复合写法（带 .Root ） 额外变更 Accordion <Accordion> <Accordion.Root> - Avatar <Avatar> <Avatar.Root> - Card <Card> <Card.Root> - Disclosure <Disclosure> <Disclosure.Root> - Fieldset <Fieldset> <Fieldset.Root> - Kbd <Kbd> <Kbd.Root> - Link <Link> <Link.Root> - Popover <Popover> <Popover.Root> - Radio <Radio> <Radio.Root> - Switch <Switch> 、 <SwitchControl> <Switch.Root> 、 <Switch.Control> <Switch.Group> → <SwitchGroup> （独立组件） Tabs <Tabs> 、 <TabList> <Tabs.Root> 、 <Tabs.List> - Tooltip <Tooltip> 、 <TooltipTrigger> <Tooltip.Root> 、 <Tooltip.Trigger> -

对于使用复合写法的大型代码库，可以借助查找 / 替换：

# Example for Avatar component # Update the main component to use .Root sed -i 's/<Avatar>/<Avatar.Root>/g' ** / * .tsx sed -i 's/<\/Avatar>/<\/Avatar.Root>/g' ** / * .tsx # Switch component requires additional steps # First, ensure SwitchGroup is imported # Then replace Switch.Group with SwitchGroup sed -i 's/<Switch\.Group/<SwitchGroup/g' ** / * .tsx sed -i 's/<\/Switch\.Group>/<\/SwitchGroup>/g' ** / * .tsx # Remove Switch.GroupItems wrapper sed -i 's/<Switch\.GroupItems>//g' ** / * .tsx sed -i 's/<\/Switch\.GroupItems>//g' ** / * .tsx # Repeat for other compound components (Card, Tabs, etc.) # Note: This only affects files using the compound pattern

重要事项：

使用自动替换时务必小心，确保只替换复合写法的用法，而不要影响命名导出。

Switch 的迁移完成后，请确认 SwitchGroup 已被导入： import { Switch, SwitchGroup } from "@heroui/react"

已被导入： 在执行完自动迁移后请测试代码，确认所有变更均符合预期。

这次变更是修复 React Server Components 兼容性所必需的。此前的实现存在一些架构上的限制：

RSC 兼容性：复合模式逻辑与 "use client" 指令存在冲突 拥抱 React 19：移除了 forwardRef 与 Context.Provider 等已被弃用的写法 更清晰的架构：模式逻辑现在位于索引文件中，而不是组件文件中 更彻底的拆分：服务端组件与客户端组件现在可以无缝协作

组件文档将同步更新，以反映新的写法：

示例将展示带 .Root 的复合写法

的复合写法 命名导出形式的示例依然有效且仍受支持

迁移指南将帮助你顺利完成升级

两种写法都获得完整支持，行为完全一致

如果你在迁移过程中遇到任何问题：

复合写法用户：将主组件改为使用 .Root （例如 <Avatar> → <Avatar.Root> ） 命名导出用户：无需做任何修改，你的代码仍可正常工作 查阅组件文档中的示例 反馈问题：GitHub Issues

感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者，是你们让 React Server Components 支持与 React 19 兼容性得到了改进！