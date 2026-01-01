v3.0.0-alpha.35

复合组件支持 React Server Components、面向 React 19 的改进，以及关键 bug 修复。
2025 年 10 月 21 日
此版本修复了一个关键问题：复合组件在 React Server Components（RSC）中无法正常工作。同时，本版本采用了 React 19 的最佳实践，移除了
forwardRef，并简化了 Context 的使用方式。Switch 组件已经过重构，与 Radio / RadioGroup 模式保持一致，提供更清晰、更统一的 API。
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复合组件现在可以在 React Server Components 中正常工作。此前的实现把复合模式逻辑放在了组件内部，与
"use client" 指令存在冲突。通过将模式逻辑迁移到组件的索引文件中，这一问题已被修复。
本版本采用了 React 19 的最佳实践：
- 移除
forwardRef：在 React 19 中已不再需要，
ref 现在可以作为普通的 prop 使用（参见 React 19 文档）
- 简化 Context：将
Context.Provider 替换为直接使用
Context（参见 React 19 文档）
Switch 组件已经过重构，遵循与 Radio / RadioGroup 相同的清晰拆分模式：
- 拆分组件：Switch 与 SwitchGroup 现在是独立的组件（此前合并在一起）
- 更清晰的 API：用
<SwitchGroup> 取代了嵌套的
<Switch.Group> 与
<Switch.GroupItems> 模式
- 更合理的组织：每个组件都有各自独立的样式、类型与实现
- 一致的模式：与 Radio / RadioGroup 架构保持一致，API 更具可预测性
之前：
之后：
为支持 React Server Components，复合组件模式已经过重构。在使用复合写法时，主组件现在需要带上
.Root 后缀。
之前：
之后：
说明： 命名导出（例如
<Avatar>、
<AvatarImage>、
<AvatarFallback>）保持不变，依然完全支持。
Switch 组件的分组 API 已经过重构，与 Radio / RadioGroup 模式保持一致：
之前：
之后：
这次变更带来了：
- 拆分组件：Switch 与 SwitchGroup 现在是独立的组件（此前合并在一起）
- 更清晰的 API：用
<SwitchGroup> 取代了嵌套的
<Switch.Group> 与
<Switch.GroupItems> 模式
- 更合理的组织：每个组件都有各自独立的样式、类型与实现
- 一致的模式：与 Radio / RadioGroup 架构保持一致，API 更具可预测性
迁移步骤：
- 单独导入
SwitchGroup：
import { Switch, SwitchGroup } from "@heroui/react"
- 将
<Switch.Group> 替换为
<SwitchGroup>
- 移除嵌套的
<Switch.GroupItems> 包装
- 单个的
Switch.Root 组件保持不变
所有复合组件都受到影响：
-
Accordion →
Accordion.Root
-
Avatar →
Avatar.Root
-
Card →
Card.Root
-
Disclosure →
Disclosure.Root
-
Fieldset →
Fieldset.Root
-
Kbd →
Kbd.Root
-
Link →
Link.Root
-
Popover →
Popover.Root
-
RadioGroup →
RadioGroup.Root
-
Switch →
Switch.Root
-
Tabs →
Tabs.Root
-
Tooltip →
Tooltip.Root
使用 HeroUI 的复合组件有两种选择：
如果你使用的是复合写法（点号语法），请将主组件改为使用
.Root：
Card 示例：
Tabs 示例：
更多示例请参阅文档
Avatar 示例：
更多示例请参阅文档
我们已经为所有复合组件添加了命名导出支持，你可以这样使用：
Card 示例：
Tabs 示例：
Avatar 示例：
如果你使用的是复合写法，只需将主组件改为使用
.Root：
-
查找复合组件的所有使用位置（例如内部包含
<Avatar.Image> 等的
<Avatar>）
-
为主组件添加
.Root：
-
就这样！ 所有子组件（如
Avatar.Image、
Avatar.Fallback）保持不变。
|组件
|命名导出写法
|复合写法（带
.Root）
|额外变更
|Accordion
<Accordion>
<Accordion.Root>
|-
|Avatar
<Avatar>
<Avatar.Root>
|-
|Card
<Card>
<Card.Root>
|-
|Disclosure
<Disclosure>
<Disclosure.Root>
|-
|Fieldset
<Fieldset>
<Fieldset.Root>
|-
|Kbd
<Kbd>
<Kbd.Root>
|-
|Link
<Link>
<Link.Root>
|-
|Popover
<Popover>
<Popover.Root>
|-
|Radio
<Radio>
<Radio.Root>
|-
|Switch
<Switch>、
<SwitchControl>
<Switch.Root>、
<Switch.Control>
<Switch.Group> →
<SwitchGroup>（独立组件）
|Tabs
<Tabs>、
<TabList>
<Tabs.Root>、
<Tabs.List>
|-
|Tooltip
<Tooltip>、
<TooltipTrigger>
<Tooltip.Root>、
<Tooltip.Trigger>
|-
对于使用复合写法的大型代码库，可以借助查找 / 替换：
重要事项：
- 使用自动替换时务必小心，确保只替换复合写法的用法，而不要影响命名导出。
- Switch 的迁移完成后，请确认
SwitchGroup 已被导入：
import { Switch, SwitchGroup } from "@heroui/react"
- 在执行完自动迁移后请测试代码，确认所有变更均符合预期。
这次变更是修复 React Server Components 兼容性所必需的。此前的实现存在一些架构上的限制：
- RSC 兼容性：复合模式逻辑与
"use client" 指令存在冲突
- 拥抱 React 19：移除了
forwardRef 与
Context.Provider 等已被弃用的写法
- 更清晰的架构：模式逻辑现在位于索引文件中，而不是组件文件中
- 更彻底的拆分：服务端组件与客户端组件现在可以无缝协作
组件文档将同步更新，以反映新的写法：
- 示例将展示带
.Root 的复合写法
- 命名导出形式的示例依然有效且仍受支持
- 迁移指南将帮助你顺利完成升级
- 两种写法都获得完整支持，行为完全一致
如果你在迁移过程中遇到任何问题：
- 复合写法用户：将主组件改为使用
.Root（例如
<Avatar> →
<Avatar.Root>）
- 命名导出用户：无需做任何修改，你的代码仍可正常工作
- 查阅组件文档中的示例
- 反馈问题：GitHub Issues
感谢每一位为本次发布做出贡献的开发者，是你们让 React Server Components 支持与 React 19 兼容性得到了改进！