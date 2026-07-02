开源 React Native UI 组件库，用于构建美观且易于访问的移动界面。

HeroUI Native 是基于 Tailwind v4 与 Uniwind 的 React Native 组件库，并面向现代移动端技术栈。每个组件都带有流畅动画、精致细节与内置无障碍支持——开箱即用，亦可深度定制。

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默认即美观 — 专业观感开箱即有，无需额外堆样式。

无障碍优先 — 遵循移动端无障碍最佳实践，内置合理的焦点管理、触控可达性与读屏支持。

高度可组合 — 每个组件由可替换的子部件构成；按需改动，其余保持不变。

开发者友好 — 类型完备的 API、可预期的模式与出色的自动补全。

持续维护 — 由团队负责更新、修复与新特性；你只需升级依赖。

轻量按需 — 支持 Tree-shaking，仅打包实际使用的部分。

面向未来 — 兼容最新 Expo，并通过 Uniwind 建立在 Tailwind v4 之上，同时便于 AI 辅助开发。

复制粘贴的代码在依赖停滞时会变成维护负担。

HeroUI Native 则不同，它是与你共同演进的组件库：

自动更新和修复

无需额外工作即可获得新功能

组件与 React Native、Tailwind 与移动平台保持同步

深度定制，而非浅层主题调整

面向代码生成的 AI 友好 API

🌐 HeroUI v3（Web） — 基于 Tailwind CSS v4 的 React 组件

— 基于 Tailwind CSS v4 的 React 组件 📱 HeroUI Native（移动端） — 面向 React Native 的美观组件

— 面向 React Native 的美观组件 🤖 HeroUI Chat （自然语言生成应用）— 用对话创建应用

（自然语言生成应用）— 用对话创建应用 🧠 面向 LLM 的 UI — 全新平台与 MCP 即将推出

HeroUI Native 是否免费？

是的，基于 Apache License 2.0 完全免费且开源。

是否可用于生产？

可以。HeroUI v3 已经稳定，可放心用于生产环境。

能否自定义组件？

可以。可更新默认样式与动画，或重新组合子部件；每个插槽都可定制。

是否支持 TypeScript？

完整类型定义，IDE 体验与自动补全良好。

无障碍方面如何？

遵循移动端无障碍最佳实践，内置焦点管理、触控可达性与读屏支持。

是否有 Figma 资源？

有！欢迎访问我们的设计系统：HeroUI Figma Kit V3。

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HeroUI Native 采用 Apache License 2.0 发布。