HeroUI Native 使用 CSS 变量实现主题化，可用标准 CSS 覆盖从颜色到组件样式的一切。

主题系统建立在 Tailwind CSS v4 的主题能力之上，并通过 Uniwind 接入 React Native。导入 heroui-native/styles 后，会使用 Tailwind 内置色板并映射到语义变量，自动在明暗主题间切换，并借助 CSS 层与 @theme 进行组织。

命名约定：

无后缀的颜色一般用作背景（如 --accent ）

） 带 -foreground 后缀的用于该背景上的文字（如 --accent-foreground ）

在组件中应用颜色：

import { View, Text } from 'react-native' ; < View className = "bg-background flex-1" > < Text className = "text-foreground" >Your app content</ Text > </ View >;

切换主题：

通过 Uniwind，HeroUI Native 自动支持深色模式；可跟随系统，也可手动切换明暗变体：

import { Uniwind, useUniwind } from 'uniwind' ; import { Button } from 'heroui-native' ; function ThemeToggle () { const { theme } = useUniwind (); return ( < Button onPress = {() => Uniwind. setTheme (theme === 'light' ? 'dark' : 'light' )} > < Button.Label > Toggle {theme === 'light' ? 'Dark' : 'Light' } Mode </ Button.Label > </ Button > ); }

覆盖颜色：

/* global.css */ @layer theme { @variant light { /* Override any color variable */ --accent: oklch(0 .65 0 .25 270); /* Custom indigo accent */ --success: oklch(0 .65 0 .15 155); } @variant dark { --accent: oklch(0 .65 0 .25 270); --success: oklch(0 .75 0 .12 155); } }

说明： 完整色板与可视化参考见 颜色。

创建自定义主题：

可借助 Uniwind 的变体系统定义多套主题。完整自定义主题文档见 Uniwind 自定义主题指南。

重要： 所有主题必须定义相同的变量集合。必填变量清单见 默认主题。

/* global.css */ @layer theme { :root { @ variant ocean-light { /* Base Colors */ --background : oklch ( 0.95 0.02 230 ); --foreground : oklch ( 0.25 0.04 230 ); /* Surface: Used for non-overlay components (cards, accordions, disclosure groups) */ --surface : oklch ( 0.98 0.01 230 ); --surface-foreground : oklch ( 0.3 0.045 230 ); --surface-secondary : oklch ( 0.96 0.012 230 ); --surface-secondary-foreground : oklch ( 0.3 0.045 230 ); --surface-tertiary : oklch ( 0.94 0.015 230 ); --surface-tertiary-foreground : oklch ( 0.3 0.045 230 ); /* Overlay: Used for floating/overlay components (dialogs, popovers, modals, menus) */ --overlay : oklch ( 0.998 0.003 230 ); --overlay-foreground : oklch ( 0.3 0.045 230 ); --backdrop : oklch ( 0 % 0 0 / 20 % ); --muted : oklch ( 0.55 0.035 230 ); --default : oklch ( 0.94 0.018 230 ); --default-foreground : oklch ( 0.4 0.05 230 ); /* Accent */ --accent : oklch ( 0.6 0.2 230 ); --accent-foreground : oklch ( 0.98 0.005 230 ); /* Form Field Defaults - Colors */ --field-background : oklch ( 0.98 0.01 230 ); --field-foreground : oklch ( 0.25 0.04 230 ); --field-placeholder : var ( --muted ); --field-border : transparent ; /* Status Colors */ --success : oklch ( 0.72 0.14 165 ); --success-foreground : oklch ( 0.25 0.08 165 ); --warning : oklch ( 0.78 0.12 85 ); --warning-foreground : oklch ( 0.3 0.08 85 ); --danger : oklch ( 0.68 0.18 15 ); --danger-foreground : oklch ( 0.98 0.005 15 ); /* Component Colors */ --segment : oklch ( 0.98 0.01 230 ); --segment-foreground : oklch ( 0.25 0.04 230 ); /* Misc Colors */ --border : oklch ( 0 0 0 / 0 % ); --separator : oklch ( 0.91 0.015 230 ); --focus : var ( --accent ); --link : oklch ( 0.62 0.17 230 ); /* Shadows */ --surface-shadow : 0 2 px 4 px 0 rgba ( 0 , 0 , 0 , 0.04 ), 0 1 px 2 px 0 rgba ( 0 , 0 , 0 , 0.06 ), 0 0 1 px 0 rgba ( 0 , 0 , 0 , 0.06 ); --overlay-shadow : 0 2 px 8 px 0 rgba ( 0 , 0 , 0 , 0.02 ), 0 -6 px 12 px 0 rgba ( 0 , 0 , 0 , 0.01 ), 0 14 px 28 px 0 rgba ( 0 , 0 , 0 , 0.03 ); --field-shadow : 0 2 px 4 px 0 rgba ( 0 , 0 , 0 , 0.04 ), 0 1 px 2 px 0 rgba ( 0 , 0 , 0 , 0.06 ), 0 0 1 px 0 rgba ( 0 , 0 , 0 , 0.06 ); } @variant ocean-dark { /* Base Colors */ --background: oklch(0 .15 0 .04 230); --foreground: oklch(0 .94 0 .01 230); /* Surface: Used for non-overlay components (cards, accordions, disclosure groups) */ --surface: oklch(0 .2 0 .048 230); --surface-foreground: oklch(0 .9 0 .015 230); --surface-secondary: oklch(0 .24 0 .046 230); --surface-secondary-foreground: oklch(0 .9 0 .015 230); --surface-tertiary: oklch(0 .27 0 .044 230); --surface-tertiary-foreground: oklch(0 .9 0 .015 230); /* Overlay: Used for floating/overlay components (dialogs, popovers, modals, menus) */ --overlay: oklch(0 .23 0 .045 230); --overlay-foreground: oklch(0 .9 0 .015 230); --backdrop: oklch(0% 0 0 / 20%); --muted: oklch(0 .5 0 .04 230); --default: oklch(0 .25 0 .05 230); --default-foreground: oklch(0 .88 0 .018 230); /* Accent */ --accent: oklch(0 .72 0 .21 230); --accent-foreground: oklch(0 .15 0 .04 230); /* Form Field Defaults - Colors */ --field-background: var(--default); --field-foreground: var(--foreground); --field-placeholder: var(--muted); --field-border: transparent; /* Status Colors */ --success: oklch(0 .68 0 .16 165); --success-foreground: oklch(0 .95 0 .008 165); --warning: oklch(0 .75 0 .14 90); --warning-foreground: oklch(0 .2 0 .04 90); --danger: oklch(0 .65 0 .2 20); --danger-foreground: oklch(0 .95 0 .008 20); /* Component Colors */ --segment: oklch(0 .22 0 .046 230); --segment-foreground: oklch(0 .9 0 .015 230); /* Misc Colors */ --border: oklch(0 0 0 / 0%); --separator: oklch(0 .28 0 .045 230); --focus: var(--accent); --link: oklch(0 .75 0 .18 230); /* Shadows */ --surface-shadow: 0 0 0 0 transparent inset; /* No shadow on dark mode */ --overlay-shadow: 0 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0 .3 ) inset; --field-shadow: 0 0 0 0 transparent inset; /* Transparent shadow to allow ring utilities to work */ } } }

重要： 添加自定义主题后，必须在 Metro 配置中注册：

// metro.config.js const { withUniwindConfig } = require ( 'uniwind/metro' ); const { wrapWithReanimatedMetroConfig , } = require ( 'react-native-reanimated/metro-config' ); const config = { // ... your existing config }; module . exports = withUniwindConfig ( wrapWithReanimatedMetroConfig (config), { cssEntryFile: './global.css' , dtsFile: './src/uniwind.d.ts' , extraThemes: [ 'ocean-light' , 'ocean-dark' ], });

在应用中切换主题：

import { Uniwind } from 'uniwind' ; import { Button } from 'heroui-native' ; function App () { return ( < Button onPress = {() => Uniwind. setTheme ( 'ocean-light' )}> < Button.Label >Ocean Theme</ Button.Label > </ Button > ); }

在主题中加入自定义语义色：

@layer theme { @variant light { --info: oklch(0 .6 0 .15 210); --info-foreground: oklch(0 .98 0 0); } @variant dark { --info: oklch(0 .7 0 .12 210); --info-foreground: oklch(0 .15 0 0); } } /* 让颜色可被 Tailwind 使用 */ @theme inline { --color-info: var(--info); --color-info-foreground: var(--info-foreground); }

在组件中使用：

import { View, Text } from 'react-native' ; < View className = "bg-info p-4 rounded-lg" > < Text className = "text-info-foreground" >Info message</ Text > </ View >;

要在应用中使用自定义字体，需要先加载字体，再覆盖字体相关的 CSS 变量。

先加载字体（例如使用 Expo 的 useFonts ）：

import { useFonts } from 'expo-font' ; import { HeroUINativeProvider } from 'heroui-native' ; import { YourFont_400Regular, YourFont_500Medium, YourFont_600SemiBold, } from '@expo-google-fonts/your-font' ; export default function App () { const [ fontsLoaded ] = useFonts ({ YourFont_400Regular, YourFont_500Medium, YourFont_600SemiBold, }); if ( ! fontsLoaded) { return null ; // Or return a loading screen } return < HeroUINativeProvider >{ /* Your app content */ }</ HeroUINativeProvider >; }

加载完成后，在 global.css 中覆盖字体变量：

@theme { --font-normal: 'YourFont-400Regular'; --font-medium: 'YourFont-500Medium'; --font-semibold: 'YourFont-600SemiBold'; }

说明： CSS 变量中的字体名应与已加载字体的 PostScript 名称一致。请查阅字体包文档，或直接使用 useFonts 中出现的名称。

所有 HeroUI Native 组件会自动使用这些字体变量，以保持排版一致。

HeroUI 定义三类变量：

基础变量 — 如 --white 、 --black 等不随主题切换的值 主题变量 — 随明暗主题切换的颜色 计算变量 — 自动生成的按压态（hover）与尺寸变体等

完整参考：颜色文档、默认主题变量、共享主题工具

计算变量（Tailwind）：

我们通过 Tailwind 的 @theme 指令自动生成按压态与圆角等计算变量，定义见 theme.css：

@theme inline static { --color-background: var(--background); --color-foreground: var(--foreground); --color-surface: var(--surface); Expand code

表单字段边框工具类： 使用 border-field-width 设置字段边框宽度，使用 border-field-border 设置字段边框颜色。当两者都需要时，将它们搭配使用（ border-field-width border-field-border ）。 border-field class 仍然只是一个来自 --color-field 的边框颜色工具类；请勿用它来设置宽度。如果你之前使用 border-field 来设置宽度，请迁移到 border-field-width 。通过 --field-border-width 原语（primitive）自定义宽度。

表单控件依赖 --field-* 变量及其计算出的 hover/focus 变体。在主题中调整它们即可重塑输入框、复选框、单选与 OTP 等，而不会影响按钮、卡片等 Surface 组件的观感。

默认情况下，HeroUI Native 使用可读性更好的柔和前景色，即将语义色与前景色按比例混合，以在 soft 背景上获得更佳对比度。如果你偏好饱和度更高、更鲜亮的柔和前景色，可以在引入基础样式之后，额外导入可选的 heroui-native/styles/vibrant 样式：

/* global.css */ @import "heroui-native/styles" ; @import "heroui-native/styles/vibrant" ;

这会将所有 *-soft-foreground 变量（accent、success、warning、danger）切换为「语义色 92% + 前景色 8%」的混合配方——更贴近原始色调，但仍带有轻微的对比度增强。Alert、Avatar、Button、Chip、Toast 等组件会自动在其 soft 变体上使用新的柔和前景色——无需修改任何组件属性。

模式 可读性优先（默认） 鲜亮 Soft 前景 color-mix(color 70-80%, foreground 30-40%) color-mix(color 92%, foreground 8%)