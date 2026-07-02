使用 CSS 变量与全局样式定制 HeroUI Native 设计系统
HeroUI Native 使用 CSS 变量实现主题化，可用标准 CSS 覆盖从颜色到组件样式的一切。
主题系统建立在 Tailwind CSS v4 的主题能力之上，并通过 Uniwind 接入 React Native。导入
heroui-native/styles 后，会使用 Tailwind 内置色板并映射到语义变量，自动在明暗主题间切换，并借助 CSS 层与
@theme 进行组织。
命名约定：
- 无后缀的颜色一般用作背景（如
--accent）
- 带
-foreground 后缀的用于该背景上的文字（如
--accent-foreground）
在组件中应用颜色：
切换主题：
通过 Uniwind，HeroUI Native 自动支持深色模式；可跟随系统，也可手动切换明暗变体：
覆盖颜色：
说明： 完整色板与可视化参考见 颜色。
创建自定义主题：
可借助 Uniwind 的变体系统定义多套主题。完整自定义主题文档见 Uniwind 自定义主题指南。
重要： 所有主题必须定义相同的变量集合。必填变量清单见 默认主题。
重要： 添加自定义主题后，必须在 Metro 配置中注册：
在应用中切换主题：
在主题中加入自定义语义色：
在组件中使用：
要在应用中使用自定义字体，需要先加载字体，再覆盖字体相关的 CSS 变量。
先加载字体（例如使用 Expo 的
useFonts）：
加载完成后，在
global.css 中覆盖字体变量：
说明： CSS 变量中的字体名应与已加载字体的 PostScript 名称一致。请查阅字体包文档，或直接使用
useFonts 中出现的名称。
所有 HeroUI Native 组件会自动使用这些字体变量，以保持排版一致。
HeroUI 定义三类变量：
- 基础变量 — 如
--white、
--black 等不随主题切换的值
- 主题变量 — 随明暗主题切换的颜色
- 计算变量 — 自动生成的按压态（hover）与尺寸变体等
完整参考：颜色文档、默认主题变量、共享主题工具
计算变量（Tailwind）：
我们通过 Tailwind 的
@theme 指令自动生成按压态与圆角等计算变量，定义见 theme.css：
表单字段边框工具类： 使用
border-field-width 设置字段边框宽度，使用
border-field-border 设置字段边框颜色。当两者都需要时，将它们搭配使用（
border-field-width border-field-border）。
border-field class 仍然只是一个来自
--color-field 的边框颜色工具类；请勿用它来设置宽度。如果你之前使用
border-field 来设置宽度，请迁移到
border-field-width。通过
--field-border-width 原语（primitive）自定义宽度。
表单控件依赖
--field-* 变量及其计算出的 hover/focus 变体。在主题中调整它们即可重塑输入框、复选框、单选与 OTP 等，而不会影响按钮、卡片等 Surface 组件的观感。
默认情况下，HeroUI Native 使用可读性更好的柔和前景色，即将语义色与前景色按比例混合，以在 soft 背景上获得更佳对比度。如果你偏好饱和度更高、更鲜亮的柔和前景色，可以在引入基础样式之后，额外导入可选的
heroui-native/styles/vibrant 样式：
这会将所有
*-soft-foreground 变量（accent、success、warning、danger）切换为「语义色 92% + 前景色 8%」的混合配方——更贴近原始色调，但仍带有轻微的对比度增强。Alert、Avatar、Button、Chip、Toast 等组件会自动在其 soft 变体上使用新的柔和前景色——无需修改任何组件属性。
|模式
|可读性优先（默认）
|鲜亮
|Soft 前景
color-mix(color 70-80%, foreground 30-40%)
color-mix(color 92%, foreground 8%)
鲜亮配色优先考虑视觉饱和度而非对比度。对某些颜色组合（尤其是更浅的强调色），它可能不满足 WCAG 无障碍准则。