import { Button, Toast, useToast, useThemeColor } from 'heroui-native' ; import { View } from 'react-native' ; export default function ToastExample () { const { toast } = useToast (); const themeColorForeground = useThemeColor ( 'foreground' ); return ( < View className = "gap-4 p-4" > < Button onPress = {() => toast. show ({ variant: 'success' , label: '套餐已升级' , description: '可继续使用 HeroUI Chat' , actionLabel: '关闭' , onActionPress : ({ hide }) => hide (), }) } > 显示成功 Toast </ Button > < Button onPress = {() => toast. show ({ component : ( props ) => ( < Toast variant = "accent" { ... props}> < Toast.Title >自定义 Toast</ Toast.Title > < Toast.Description > 使用自定义组件渲染 </ Toast.Description > < Toast.Action onPress = {() => props. hide ()}>撤销</ Toast.Action > < Toast.Close className = "absolute top-0 right-0" /> </ Toast > ), }) } > 显示自定义 Toast </ Button > </ View > ); }