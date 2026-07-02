Toast 轻提示
在屏幕顶部或底部展示的临时通知消息。
导入
结构
- Toast：主容器，负责定位、动画与滑动手势。
- Toast.Title：标题文字，继承父级 Toast 的变体样式。
- Toast.Description：标题下方的描述文字。
- Toast.Action：操作按钮；按钮变体默认随 Toast 变体推断，也可覆盖。
- Toast.Close：关闭按钮，图标按钮样式，按下时调用隐藏。
用法
用法一：简单字符串
使用纯字符串快速展示 Toast。
用法二：配置对象
通过配置对象传入标题、描述、变体与操作按钮等。
用法三：自定义组件
使用完全自定义的组件以自由控制样式与布局。
说明：Toast 条目会做性能相关的 memo。若需把外部状态（如加载中）传入自定义 Toast，不会自动随状态重渲染。请使用 React Context、全局状态或 ref 等方式让状态能传递到 Toast 内。
禁用全部动画
使用
"disable-all" 可禁用自身及子级（如
Toast.Action 内的
Button）的全部动画。
自定义组件示例：
示例
更多示例见 GitHub 仓库。
全局配置
通过
HeroUINativeProvider 的
config 全局配置 Toast；本地调用可覆盖默认值。
说明：Provider 的完整配置见 Provider 文档。
边距（Insets）
控制 Toast 与屏幕边缘的距离，会在安全区内边距基础上叠加。例如四边距屏幕 20px：
使用 KeyboardAvoidingView 包裹内容
用
KeyboardAvoidingView 包裹 Toast 内容，键盘弹出时自动避让：
默认属性
全局设置变体、位置、动画与滑动等默认值：
API 参考
Toast
|prop
|type
|default
|description
variant
'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger'
'default'
|视觉变体
placement
'top' | 'bottom'
'top'
|在屏幕上的位置
isSwipeable
boolean
true
|是否可滑动关闭并带橡皮筋拖拽效果
animation
ToastRootAnimation
|-
|动画配置
isAnimatedStyleActive
boolean
true
|是否启用 Reanimated 动画样式
className
string
|-
|Toast 容器额外 class
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
ToastRootAnimation
Toast 根动画配置，可为：
false或
"disabled"：仅禁用根级动画
"disable-all"：禁用全部动画（含子级）
true或
undefined：使用默认动画
object：自定义动画配置
|prop
|type
|default
|description
state
'disabled' | 'disable-all' | boolean
|-
|在自定义属性时禁用动画
opacity.value
[number, number]
[1, 0]
|Toast 移出可视堆叠时的透明度插值
opacity.timingConfig
WithTimingConfig
{ duration: 300 }
|透明度过渡的时间配置
translateY.value
[number, number]
[0, 10]
|堆叠 Toast 微位移效果的 Y 插值
translateY.timingConfig
WithTimingConfig
{ duration: 300 }
|translateY 过渡的时间配置
scale.value
[number, number]
[1, 0.97]
|堆叠 Toast 景深缩放的插值
scale.timingConfig
WithTimingConfig
{ duration: 300 }
|缩放过渡的时间配置
entering.top
EntryOrExitLayoutType
FadeInUp
.springify()
.withInitialValues({ opacity: 1, transform: [{ translateY: -100 }] })
.mass(3)
|顶部放置时的进入动画
entering.bottom
EntryOrExitLayoutType
FadeInDown
.springify()
.withInitialValues({ opacity: 1, transform: [{ translateY: 100 }] })
.mass(3)
|底部放置时的进入动画
exiting.top
EntryOrExitLayoutType
|关键帧动画
translateY: -100, scale: 0.97, opacity: 0.5
|顶部放置时的退出动画
exiting.bottom
EntryOrExitLayoutType
|关键帧动画
translateY: 100, scale: 0.97, opacity: 0.5
|底部放置时的退出动画
Toast.Title
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|标题内容
className
string
|-
|额外的 class
...TextProps
TextProps
|-
|支持 React Native
Text 的全部属性
Toast.Description
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|描述内容
className
string
|-
|额外的 class
...TextProps
TextProps
|-
|支持 React Native
Text 的全部属性
Toast.Action
Toast.Action 继承 Button 的全部属性。按钮变体默认由 Toast 变体推断，也可覆盖。
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|操作按钮文字
variant
ButtonVariant
|-
|按钮变体；未提供时由 Toast 变体自动决定
size
'sm' | 'md' | 'lg'
'sm'
|操作按钮尺寸
className
string
|-
|额外的 class
onPress、
isDisabled 等其余属性见 Button API 参考。
Toast.Close
Toast.Close 继承 Button 的全部属性。
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|自定义关闭图标；默认使用 CloseIcon
iconProps
{ size?: number; color?: string }
|-
|默认关闭图标的属性
size
'sm' | 'md' | 'lg'
'sm'
|关闭按钮尺寸
className
string
|-
|额外的 class
onPress
(event: any) => void
|-
|自定义按下处理；默认隐藏 Toast
其余继承属性见 Button API 参考。
ToastProviderProps
通过
HeroUINativeProvider 的
config.toast 进行全局配置时可用的属性。
|prop
|type
|default
|description
defaultProps
ToastGlobalConfig
|-
|全局默认配置，可被单次调用覆盖
disableFullWindowOverlay
boolean
false
|iOS 上为 true 时使用普通
View 替代
FullWindowOverlay，便于元素检查器；Toast 将不再叠在原生模态之上
unstable_accessibilityContainerViewIsModal
boolean
false
|是否将覆盖窗口视为模态容器（VoiceOver）。为 true 时焦点限制在覆盖层内。仅 iOS；可能随 react-native-screens 变化
insets
ToastInsets
|-
|相对屏幕边缘的内边距（与安全区内边距相加）
maxVisibleToasts
number
3
|最大可见条数，超过后开始降低透明度
contentWrapper
(children: React.ReactNode) => React.ReactElement
|-
|自定义包裹 Toast 内容的函数
children
React.ReactNode
|-
|子节点
ToastGlobalConfig
全局默认，可被单次调用覆盖。
|prop
|type
|description
variant
'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger'
|视觉变体
placement
'top' | 'bottom'
|位置
isSwipeable
boolean
|是否可滑动关闭并带橡皮筋效果
animation
ToastRootAnimation
|Toast 动画配置
ToastInsets
相对屏幕边缘的间距，会与安全区内边距相加。
|prop
|type
|default
|description
top
number
|-
|距顶部像素（叠加安全区）。平台默认：iOS 0，Android 12
bottom
number
|-
|距底部像素（叠加安全区）。平台默认：iOS 6，Android 12
left
number
|-
|距左侧像素（叠加安全区）。默认 12
right
number
|-
|距右侧像素（叠加安全区）。默认 12
Hooks
useToast
访问 Toast 能力，必须在
ToastProvider 内使用（由
HeroUINativeProvider 提供）。
|返回值
|type
|description
toast
ToastManager
|含
show、
hide 等方法的 Toast 管理器
isToastVisible
boolean
|当前是否有 Toast 可见
ToastManager
|method
|type
|description
show
(options: string | ToastShowOptions) => string
|显示 Toast，返回 ID。支持字符串、配置对象或自定义组件三种形式
hide
(ids?: string | string[] | 'all') => void
|隐藏一条或多条。无参隐藏最后一条；
'all' 隐藏全部；传入 ID 或 ID 数组隐藏指定项
ToastShowOptions
展示选项：默认样式的配置对象，或自定义组件。
使用配置对象（无
component）时：
|prop
|type
|default
|description
variant
'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger'
|-
|视觉变体
placement
'top' | 'bottom'
|-
|位置
isSwipeable
boolean
|-
|是否可滑动关闭
animation
ToastRootAnimation | false | "disabled" | "disable-all"
|-
|动画配置
duration
number | 'persistent'
4000
|自动隐藏毫秒数；
'persistent' 表示不自动隐藏
id
string
|-
|可选 ID；未提供则自动生成
label
string
|-
|标题文字
description
string
|-
|描述文字
actionLabel
string
|-
|操作按钮文案
onActionPress
(helpers: { show: (options: string | ToastShowOptions) => string; hide: (ids?: string | string[] | 'all') => void }) => void
|-
|操作按钮按下回调
icon
React.ReactNode
|-
|左侧图标
onShow
() => void
|-
|显示时回调
onHide
() => void
|-
|隐藏时回调
使用自定义组件时：
|prop
|type
|default
|description
id
string
|-
|可选 ID；未提供则自动生成
component
(props: ToastComponentProps) => React.ReactElement
|-
|接收 Toast props 并返回 React 元素的函数
duration
number | 'persistent'
4000
|自动隐藏毫秒数；
'persistent' 表示不自动隐藏
onShow
() => void
|-
|显示时回调
onHide
() => void
|-
|隐藏时回调
特别说明
元素检查器（iOS）
Toast 在 iOS 上使用
FullWindowOverlay。开发时若需使用 React Native 元素检查器，可在
HeroUINativeProvider 的
config.toast 中设置
disableFullWindowOverlay={true}。代价：Toast 将无法叠在原生系统模态之上。