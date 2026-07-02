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HeroUI
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组件
发布说明

Label 标签

用于标注表单字段等 UI 的文本组件，支持必填标记与校验状态。

源代码样式源代码

导入

import { Label } from 'heroui-native';

结构

<Label>
  <Label.Text>...</Label.Text>
</Label>
  • Label：根容器，管理标签状态并为子组件提供上下文。传入字符串子节点时会自动渲染为 Label.Text。支持禁用、必填与非法状态。
  • Label.Text：标签文字；在必填时自动显示星号，非法或禁用时改变颜色。

用法

基础用法

展示标签文字。字符串子节点会自动渲染为 Label.Text

<Label>用户名</Label>

与表单字段配合

Label 与表单字段组合以提供无障碍标签。

<TextField>
  <Label>用户名</Label>
  <Input placeholder="请输入用户名" />
</TextField>

必填字段

使用 isRequired 显示必填星号。

<TextField>
  <Label isRequired>密码</Label>
  <Input placeholder="创建密码" secureTextEntry />
</TextField>

非法状态

在校验失败时使用非法样式突出标签。

import { FieldError, Label, TextField } from 'heroui-native';

<TextField isInvalid>
  <Label isInvalid>确认密码</Label>
  <Input
    placeholder="再次输入密码"
    secureTextEntry
    value="different"
    editable={false}
  />
  <FieldError>两次密码不一致</FieldError>
</TextField>

禁用状态

禁用标签以表示字段不可交互。

<TextField isDisabled>
  <Label>订阅方案</Label>
  <Input value="Premium" />
</TextField>

自定义布局

使用复合子组件自定义标签结构。

<Label>
  <Label.Text>自定义标签</Label.Text>
</Label>

自定义样式

通过 classNameclassNamesstyles 传入样式。

<Label className="mb-2">
  <Label.Text
    className="text-lg"
    classNames={{
      text: "font-bold",
      asterisk: "text-danger"
    }}
  >
    自定义样式标签
  </Label.Text>
</Label>

示例

import { FieldError, Label, TextField } from 'heroui-native';
import { View } from 'react-native';

export default function LabelExample() {
  return (
    <View className="flex-1 justify-center px-5 gap-8">
      <TextField>
        <Label>用户名</Label>
        <Input placeholder="请输入用户名" />
      </TextField>
      <TextField>
        <Label isRequired>密码</Label>
        <Input placeholder="创建密码" secureTextEntry />
      </TextField>
      <TextField isInvalid>
        <Label isInvalid>确认密码</Label>
        <Input
          placeholder="再次输入密码"
          secureTextEntry
          value="different"
          editable={false}
        />
        <FieldError>两次密码不一致</FieldError>
      </TextField>
      <TextField isDisabled>
        <Label>订阅方案</Label>
        <Input value="Premium" />
      </TextField>
    </View>
  );
}

更多示例见 GitHub 仓库

API 参考

Label

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-标签内容。为字符串时自动渲染为 Label.Text；否则按原样渲染子节点
isRequiredbooleanfalse是否必填；为 true 时显示星号
isInvalidbooleanfalse是否非法；为 true 时文字使用危险色
isDisabledbooleanfalse是否禁用；应用禁用样式并阻止交互
classNamestring-额外的 class
animation"disable-all" | undefinedundefined动画配置；"disable-all" 可禁用自身及子级的全部动画
...PressablePropsPressableProps-支持 React Native Pressable 的全部属性

Label.Text

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-标签文字内容
classNamestring-文本元素的额外 class
classNamesElementSlots<LabelSlots>-标签各部分的额外 class
stylesPartial<Record<LabelSlots, TextStyle>>-标签各部分的样式
nativeIDstring-无障碍用原生 ID，通过 aria-labelledby 关联表单控件
...TextPropsTextProps-支持 React Native Text 的全部属性

ElementSlots<LabelSlots>

proptypedescription
textstring标签文字的 class
asteriskstring星号的 class

styles

proptypedescription
textTextStyle标签文字样式
asteriskTextStyle星号样式

InputOTP 一次性密码输入框

用于输入一次性验证码（OTP）的输入组件，支持分格、动画与校验。

LinkButton 链接按钮

幽灵样式按钮，无高亮按压反馈，适合行内链接式交互。

本页目录

导入结构用法基础用法与表单字段配合必填字段非法状态禁用状态自定义布局自定义样式示例API 参考LabelLabel.TextElementSlots<LabelSlots>styles