import { FieldError, Label, TextField } from 'heroui-native' ; import { View } from 'react-native' ; export default function LabelExample () { return ( < View className = "flex-1 justify-center px-5 gap-8" > < TextField > < Label >用户名</ Label > < Input placeholder = "请输入用户名" /> </ TextField > < TextField > < Label isRequired >密码</ Label > < Input placeholder = "创建密码" secureTextEntry /> </ TextField > < TextField isInvalid > < Label isInvalid >确认密码</ Label > < Input placeholder = "再次输入密码" secureTextEntry value = "different" editable = { false } /> < FieldError >两次密码不一致</ FieldError > </ TextField > < TextField isDisabled > < Label >订阅方案</ Label > < Input value = "Premium" /> </ TextField > </ View > ); }