Label 标签
用于标注表单字段等 UI 的文本组件，支持必填标记与校验状态。
导入
结构
- Label：根容器，管理标签状态并为子组件提供上下文。传入字符串子节点时会自动渲染为
Label.Text。支持禁用、必填与非法状态。
- Label.Text：标签文字；在必填时自动显示星号，非法或禁用时改变颜色。
用法
基础用法
展示标签文字。字符串子节点会自动渲染为
Label.Text。
与表单字段配合
将
Label 与表单字段组合以提供无障碍标签。
必填字段
使用
isRequired 显示必填星号。
非法状态
在校验失败时使用非法样式突出标签。
禁用状态
禁用标签以表示字段不可交互。
自定义布局
使用复合子组件自定义标签结构。
自定义样式
通过
className、
classNames 或
styles 传入样式。
示例
更多示例见 GitHub 仓库。
API 参考
Label
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|标签内容。为字符串时自动渲染为
Label.Text；否则按原样渲染子节点
isRequired
boolean
false
|是否必填；为 true 时显示星号
isInvalid
boolean
false
|是否非法；为 true 时文字使用危险色
isDisabled
boolean
false
|是否禁用；应用禁用样式并阻止交互
className
string
|-
|额外的 class
animation
"disable-all" | undefined
undefined
|动画配置；
"disable-all" 可禁用自身及子级的全部动画
...PressableProps
PressableProps
|-
|支持 React Native
Pressable 的全部属性
Label.Text
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|标签文字内容
className
string
|-
|文本元素的额外 class
classNames
ElementSlots<LabelSlots>
|-
|标签各部分的额外 class
styles
Partial<Record<LabelSlots, TextStyle>>
|-
|标签各部分的样式
nativeID
string
|-
|无障碍用原生 ID，通过 aria-labelledby 关联表单控件
...TextProps
TextProps
|-
|支持 React Native
Text 的全部属性
ElementSlots<LabelSlots>
|prop
|type
|description
text
string
|标签文字的 class
asterisk
string
|星号的 class
styles
|prop
|type
|description
text
TextStyle
|标签文字样式
asterisk
TextStyle
|星号样式