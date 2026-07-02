Spinner 加载指示器
展示旋转加载动画。
导入
结构
- Spinner：主容器，控制加载状态、尺寸与颜色。未提供子节点时渲染默认动画指示器。
- Spinner.Indicator：可选子组件，用于自定义动画配置与图标外观；可传入自定义子节点替换默认图标。
用法
基础用法
展示旋转加载指示器。
尺寸
使用
size 控制大小。
颜色
使用预设色或自定义颜色字符串。
加载状态
使用
isLoading 控制是否显示。
动画速度
在
Indicator 上使用
animation 自定义旋转速度。
自定义图标
用自定义内容替换默认图标。
示例
更多示例见 GitHub 仓库。
API 参考
Spinner
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
undefined
|旋转器内部内容
size
'sm' | 'md' | 'lg'
'md'
|尺寸
color
'default' | 'success' | 'warning' | 'danger' | string
'default'
|颜色主题或自定义色值
isLoading
boolean
true
|是否处于加载中（显示动画）
className
string
undefined
|自定义 class
animation
SpinnerRootAnimation
|-
|根级动画配置
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
SpinnerRootAnimation
Spinner 根组件的动画配置，可为：
false或
"disabled"：仅禁用根级动画
"disable-all"：禁用全部动画（含子级）
true或
undefined：使用默认动画
object：自定义动画配置
|prop
|type
|default
|description
state
'disabled' | 'disable-all' | boolean
|-
|在自定义属性时禁用动画
entering.value
EntryOrExitLayoutType
FadeIn
.duration(200)
.easing(Easing.out(Easing.ease))
|自定义进入动画
exiting.value
EntryOrExitLayoutType
FadeOut
.duration(100)
|自定义退出动画
Spinner.Indicator
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
undefined
|指示器内部内容
iconProps
SpinnerIconProps
undefined
|默认图标的属性
className
string
undefined
|指示器元素的 class
animation
SpinnerIndicatorAnimation
|-
|动画配置
isAnimatedStyleActive
boolean
true
|是否启用 Reanimated 动画样式
...Animated.ViewProps
Animated.ViewProps
|-
|支持 Reanimated
Animated.View 的全部属性
SpinnerIndicatorAnimation
Spinner.Indicator 的动画配置，可为：
false或
"disabled"：禁用全部动画
true或
undefined：使用默认动画
object：自定义动画配置
|prop
|type
|default
|description
state
'disabled' | boolean
|-
|在自定义属性时禁用动画
rotation.speed
number
1.1
|旋转速度倍率
rotation.easing
WithTimingConfig['easing']
Easing.linear
|动画缓动配置
SpinnerIconProps
|prop
|type
|default
|description
width
number | string
24
|图标宽度
height
number | string
24
|图标高度
color
string
'currentColor'
|图标颜色