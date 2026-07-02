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发布说明

Spinner 加载指示器

展示旋转加载动画。

源代码样式源代码

导入

import { Spinner } from 'heroui-native';

结构

<Spinner>
  <Spinner.Indicator>...</Spinner.Indicator>
</Spinner>
  • Spinner：主容器，控制加载状态、尺寸与颜色。未提供子节点时渲染默认动画指示器。
  • Spinner.Indicator：可选子组件，用于自定义动画配置与图标外观；可传入自定义子节点替换默认图标。

用法

基础用法

展示旋转加载指示器。

<Spinner />

尺寸

使用 size 控制大小。

<Spinner size="sm" />
<Spinner size="md" />
<Spinner size="lg" />

颜色

使用预设色或自定义颜色字符串。

<Spinner color="default" />
<Spinner color="success" />
<Spinner color="warning" />
<Spinner color="danger" />
<Spinner color="#8B5CF6" />

加载状态

使用 isLoading 控制是否显示。

<Spinner isLoading={true} />
<Spinner isLoading={false} />

动画速度

Indicator 上使用 animation 自定义旋转速度。

<Spinner>
  <Spinner.Indicator animation={{ rotation: { speed: 0.5 } }} />
</Spinner>

<Spinner>
  <Spinner.Indicator animation={{ rotation: { speed: 2 } }} />
</Spinner>

自定义图标

用自定义内容替换默认图标。

const themeColorForeground = useThemeColor('foreground')

<Spinner>
  <Spinner.Indicator>
    <Ionicons name="refresh" size={24} color={themeColorForeground} />
  </Spinner.Indicator>
</Spinner>

<Spinner>
  <Spinner.Indicator>
    <Text>⏳</Text>
  </Spinner.Indicator>
</Spinner>

示例

import { Spinner } from 'heroui-native';
import { Ionicons } from '@expo/vector-icons';
import React from 'react';
import { Text, TouchableOpacity, View } from 'react-native';

export default function SpinnerExample() {
  const [isLoading, setIsLoading] = React.useState(true);

  return (
    <View className="gap-4 p-4 bg-background">
      <View className="flex-row items-center gap-2 p-4 rounded-lg bg-stone-200">
        <Spinner size="sm" color="default" />
        <Text className="text-stone-500">正在加载内容…</Text>
      </View>

      <View className="items-center p-8 rounded-2xl bg-stone-200">
        <Spinner size="lg" color="success" isLoading={isLoading} />
        <Text className="text-stone-500 mt-4">处理中…</Text>
        <TouchableOpacity onPress={() => setIsLoading(!isLoading)}>
          <Text className="text-primary mt-2 text-sm">
            {isLoading ? '点击停止' : '点击开始'}
          </Text>
        </TouchableOpacity>
      </View>

      <View className="flex-row gap-4 items-center justify-center">
        <Spinner size="md" color="#EC4899">
          <Spinner.Indicator animation={{ rotation: { speed: 0.7 } }}>
            <Ionicons name="refresh" size={24} color="#EC4899" />
          </Spinner.Indicator>
        </Spinner>
      </View>
    </View>
  );
}

更多示例见 GitHub 仓库

API 参考

Spinner

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNodeundefined旋转器内部内容
size'sm' | 'md' | 'lg''md'尺寸
color'default' | 'success' | 'warning' | 'danger' | string'default'颜色主题或自定义色值
isLoadingbooleantrue是否处于加载中（显示动画）
classNamestringundefined自定义 class
animationSpinnerRootAnimation-根级动画配置
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

SpinnerRootAnimation

Spinner 根组件的动画配置，可为：

  • false"disabled"：仅禁用根级动画
  • "disable-all"：禁用全部动画（含子级）
  • trueundefined：使用默认动画
  • object：自定义动画配置
proptypedefaultdescription
state'disabled' | 'disable-all' | boolean-在自定义属性时禁用动画
entering.valueEntryOrExitLayoutTypeFadeIn
.duration(200)
.easing(Easing.out(Easing.ease))		自定义进入动画
exiting.valueEntryOrExitLayoutTypeFadeOut
.duration(100)		自定义退出动画

Spinner.Indicator

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNodeundefined指示器内部内容
iconPropsSpinnerIconPropsundefined默认图标的属性
classNamestringundefined指示器元素的 class
animationSpinnerIndicatorAnimation-动画配置
isAnimatedStyleActivebooleantrue是否启用 Reanimated 动画样式
...Animated.ViewPropsAnimated.ViewProps-支持 Reanimated Animated.View 的全部属性

SpinnerIndicatorAnimation

Spinner.Indicator 的动画配置，可为：

  • false"disabled"：禁用全部动画
  • trueundefined：使用默认动画
  • object：自定义动画配置
proptypedefaultdescription
state'disabled' | boolean-在自定义属性时禁用动画
rotation.speednumber1.1旋转速度倍率
rotation.easingWithTimingConfig['easing']Easing.linear动画缓动配置

SpinnerIconProps

proptypedefaultdescription
widthnumber | string24图标宽度
heightnumber | string24图标高度
colorstring'currentColor'图标颜色

SkeletonGroup 骨架屏组

协调多个骨架屏占位，并提供统一的动画与加载态控制。

Surface 表面

提供层级与背景样式的容器组件。

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导入结构用法基础用法尺寸颜色加载状态动画速度自定义图标示例API 参考SpinnerSpinnerRootAnimationSpinner.IndicatorSpinnerIndicatorAnimationSpinnerIconProps