CloseButton 关闭按钮

CloseButton 渲染带默认样式的关闭图标按钮。
通过
iconProps 自定义图标颜色。
通过
iconProps 调整图标大小。
用自定义内容替换默认关闭图标。
禁用按钮以禁止交互。
更多示例见 GitHub 仓库。
CloseButton 继承 Button 的全部属性。默认
variant='tertiary'、
size='sm'、
isIconOnly=true。
|prop
|type
|default
|description
iconProps
CloseButtonIconProps
|-
|自定义关闭图标属性
children
React.ReactNode
|-
|自定义内容，替换默认关闭图标
isDisabled、
className、
animation、
feedbackVariant 以及所有 Pressable 相关继承属性见 Button API 参考。
|prop
|type
|default
|description
size
number
20
|图标尺寸
color
string
|Uses theme muted color
|图标颜色