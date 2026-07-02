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组件
发布说明

CloseButton 关闭按钮

用于关闭对话框、模态框或收起内容的按钮组件。

源代码样式源代码

导入

import { CloseButton } from 'heroui-native';

用法

基础用法

CloseButton 渲染带默认样式的关闭图标按钮。

<CloseButton />

自定义图标颜色

通过 iconProps 自定义图标颜色。

<CloseButton iconProps={{ color: themeColorDanger }} />
<CloseButton iconProps={{ color: themeColorAccent }} />

自定义图标尺寸

通过 iconProps 调整图标大小。

<CloseButton iconProps={{ size: 24 }} />

自定义子节点

用自定义内容替换默认关闭图标。

<CloseButton>
  <CustomIcon />
</CloseButton>

禁用态

禁用按钮以禁止交互。

<CloseButton isDisabled />

示例

import { CloseButton, useThemeColor } from 'heroui-native';
import { Ionicons } from '@expo/vector-icons';
import { View } from 'react-native';
import { withUniwind } from 'uniwind';

const StyledIonicons = withUniwind(Ionicons);

export default function CloseButtonExample() {
  const themeColorForeground = useThemeColor('foreground');
  const themeColorDanger = useThemeColor('danger');

  return (
    <View className="flex-1 px-5 items-center justify-center">
      <View className="flex-row items-center gap-4">
        <CloseButton />
        <CloseButton iconProps={{ color: themeColorDanger }} />
        <CloseButton>
          <StyledIonicons
            name="close-circle"
            size={28}
            color={themeColorForeground}
          />
        </CloseButton>
        <CloseButton isDisabled />
      </View>
    </View>
  );
}

更多示例见 GitHub 仓库

API 参考

CloseButton

CloseButton 继承 Button 的全部属性。默认 variant='tertiary'size='sm'isIconOnly=true

proptypedefaultdescription
iconPropsCloseButtonIconProps-自定义关闭图标属性
childrenReact.ReactNode-自定义内容，替换默认关闭图标

isDisabledclassNameanimationfeedbackVariant 以及所有 Pressable 相关继承属性见 Button API 参考

CloseButtonIconProps

proptypedefaultdescription
sizenumber20图标尺寸
colorstringUses theme muted color图标颜色

Chip 标签

以胶囊形态展示的小型元素。

ControlField 控件字段

将标签、说明（或其他内容）与控件（Switch 或 Checkbox）组合为单一可按压区域的字段组件。

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导入用法基础用法自定义图标颜色自定义图标尺寸自定义子节点禁用态示例API 参考CloseButtonCloseButtonIconProps