- Tabs：管理选项卡状态与选中的根容器。控制当前激活项、处理值变化，并向子组件提供上下文。
- Tabs.List：放置选项卡触发器的容器。将多个触发器组合在一起，并支持
primary 或
secondary 等样式变体。
- Tabs.ScrollView：可选的横向滚动容器。当标签溢出时可横向滚动，并可在选中时自动居中。
- Tabs.Trigger：每个选项卡的交互触发器。处理按压以切换激活项，并测量位置以驱动指示器动画。
- Tabs.Label：触发器上的文字标签，用于展示选项卡标题及对应样式。
- Tabs.Indicator：当前激活项的可视指示器，可在选项卡之间以弹簧或时长动画平滑过渡。
- Tabs.Separator：选项卡之间的分隔线。当当前值不在
betweenValues 数组中时显示，并带有透明度过渡动画。
- Tabs.Content：面板内容容器。当其
value 与当前激活项一致时显示对应内容。
Tabs 使用复合子组件，将内容划分为可切换的区域。
默认圆角主样式，选中项背后为填充指示器。
下划线指示器，视觉更轻量。
标签较多时通过横向滚动容纳。
使用
isDisabled 禁止与特定标签交互。
图标与文字并用，信息更直观。
在
Tabs.Trigger 上使用渲染函数，可读取选中状态并按需自定义内容。
在标签之间添加分隔线；可见性由
betweenValues 与当前激活项共同决定（详见下方 API）。
更多示例见 GitHub 仓库。
|prop
|type
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|渲染在 Tabs 内的子元素
value
string
|-
|当前激活的标签值
variant
'primary' | 'secondary'
'primary'
|视觉变体
className
string
|-
|根容器额外 className
animation
"disable-all" | undefined
undefined
|动画配置。设为
"disable-all" 可关闭全部动画（含子树）
onValueChange
(value: string) => void
|-
|激活标签变化时的回调
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部标准属性
|prop
|type
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|渲染在列表内的子元素
className
string
|-
|额外 className
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部标准属性
|prop
|type
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|渲染在滚动视图内的子元素
scrollAlign
'start' | 'center' | 'end' | 'none'
'center'
|选中项的滚动对齐方式
className
string
|-
|滚动容器额外 className
contentContainerClassName
string
|-
|内容容器额外 className
...ScrollViewProps
ScrollViewProps
|-
|支持 React Native
ScrollView 的全部标准属性
|prop
|type
|默认值
|描述
children
React.ReactNode | ((props: TabsTriggerRenderProps) => React.ReactNode)
|-
|子节点，或接收
TabsTriggerRenderProps 的渲染函数
value
string
|-
|唯一标识该标签的值
isDisabled
boolean
false
|是否禁用该触发器
className
string
|-
|额外 className
...PressableProps
PressableProps
|-
|支持 React Native
Pressable 的全部标准属性
使用渲染函数作为
children 时，会传入以下属性：
|property
|type
|描述
isSelected
boolean
|当前触发器是否被选中
value
string
|该触发器的值
isDisabled
boolean
|该触发器是否禁用
|prop
|type
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|作为标签渲染的文本内容
className
string
|-
|额外 className
...TextProps
TextProps
|-
|支持 React Native
Text 的全部标准属性
|prop
|type
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|自定义指示器内容
className
string
|-
|额外 className
animation
TabsIndicatorAnimation
|-
|动画配置
isAnimatedStyleActive
boolean
true
|是否启用 Reanimated 动画样式
...Animated.ViewProps
Animated.ViewProps
|-
|支持 Reanimated
Animated.View 的全部属性
Tabs.Indicator 的动画配置，可为：
-
false 或
"disabled"：关闭所有动画
-
true 或
undefined：使用默认动画
-
object：自定义动画配置
|prop
|type
|默认值
|描述
state
'disabled' | boolean
|-
|自定义属性时用于禁用动画
width.type
'spring' | 'timing'
'spring'
|宽度动画类型
width.config
WithSpringConfig | WithTimingConfig
{ stiffness: 1200, damping: 120 }（spring）或
{ duration: 200 }（timing）
|Reanimated 动画配置
height.type
'spring' | 'timing'
'spring'
|高度动画类型
height.config
WithSpringConfig | WithTimingConfig
|同上
|Reanimated 动画配置
translateX.type
'spring' | 'timing'
'spring'
|水平位移动画类型
translateX.config
WithSpringConfig | WithTimingConfig
|同上
|Reanimated 动画配置
|prop
|type
|默认值
|描述
betweenValues
string[]
|-
|分隔线两侧对应的标签值数组。当当前标签值不在该数组中时，分隔线可见（与可见性动画联动）
isAlwaysVisible
boolean
false
|为
true 时透明度恒为 1，不受当前标签影响
className
string
|-
|额外 className
animation
TabsSeparatorAnimation
|-
|动画配置
isAnimatedStyleActive
boolean
true
|是否启用 Reanimated 动画样式
children
React.ReactNode
|-
|自定义分隔线内容
...Animated.ViewProps
Animated.ViewProps
|-
|支持 Reanimated
Animated.View 的全部属性
说明： 以下样式属性由动画占用，不能仅通过
className 覆盖：
-
opacity：用于分隔线显隐过渡（当前标签在
betweenValues 内时为 0，否则为 1）
若要调整这些属性，请使用
animation。若需完全关闭动画样式、改用自己的
className 或
style，请设置
isAnimatedStyleActive={false}。
Tabs.Separator 的动画配置，可为：
-
false 或
"disabled"：关闭所有动画
-
true 或
undefined：使用默认动画
-
object：自定义动画配置
|prop
|type
|默认值
|描述
state
'disabled' | boolean
|-
|自定义属性时用于禁用动画
opacity.value
[number, number]
[0, 1]
|透明度区间 [隐藏, 显示]
opacity.timingConfig
WithTimingConfig
{ duration: 200 }
|时长类动画配置
|prop
|type
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|渲染在面板内的子元素
value
string
|-
|该内容与哪个标签值对应
className
string
|-
|额外 className
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部标准属性
在自定义组件或复合子组件中读取 Tabs 根上下文。
类型：
UseTabsReturn
|property
|type
|描述
value
string
|当前激活的标签值
onValueChange
(value: string) => void
|用于切换激活标签的回调
nativeID
string
|该 Tabs 实例的唯一标识
说明： 必须在
Tabs 内使用；在上下文外调用会抛错。
读取标签测量上下文，用于管理各触发器的位置与尺寸。
类型：
UseTabsMeasurementsReturn
|property
|type
|描述
measurements
Record<string, ItemMeasurements>
|各标签触发器的测量数据
setMeasurements
(key: string, measurements: ItemMeasurements) => void
|更新指定触发器的测量数据
variant
'primary' | 'secondary'
|当前 Tabs 的视觉变体
|property
|type
|描述
width
number
|触发器宽度（像素）
height
number
|触发器高度（像素）
x
number
|触发器的 x 坐标
说明： 必须在
Tabs 内使用；在上下文外调用会抛错。
在自定义组件或复合子组件中读取单个
Tabs.Trigger 的上下文。
类型：
UseTabsTriggerReturn
|property
|type
|描述
value
string
|该触发器的值
nativeID
string
|该触发器的唯一标识
isSelected
boolean
|当前触发器是否被选中
说明： 必须在
Tabs.Trigger 内使用；在上下文外调用会抛错。