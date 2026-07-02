Description 描述

用于为表单字段等提供无障碍说明与辅助文案的文本组件。
- Description：以弱化样式展示说明或辅助文案；可通过
nativeID 与表单字段关联以支持无障碍。
使用默认弱化样式展示说明文字。
使用
nativeID 为表单字段提供可关联的说明。
通过
nativeID 与
aria-describedby 将说明与字段关联，便于读屏。
使用
hideOnInvalid 控制字段非法时是否隐藏说明。
当
hideOnInvalid 为
true 时，字段非法会隐藏说明；为
false（默认）时非法仍显示说明。
更多示例见 GitHub 仓库。
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|说明文本内容
className
string
|-
|额外 class
nativeID
string
|-
|无障碍用 native ID，与
aria-describedby 等配合关联字段
isInvalid
boolean
|-
|是否处于非法态（可覆盖上下文）
isDisabled
boolean
|-
|是否禁用态（可覆盖上下文）
hideOnInvalid
boolean
false
|非法时是否隐藏说明
animation
DescriptionAnimation | undefined
|-
|说明显隐等过渡的动画配置
...TextProps
TextProps
|-
|支持 React Native
Text 的全部标准属性