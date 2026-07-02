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组件
发布说明

Description 描述

用于为表单字段等提供无障碍说明与辅助文案的文本组件。

源代码样式源代码

导入

import { Description } from 'heroui-native';

结构

<Description>...</Description>
  • Description：以弱化样式展示说明或辅助文案；可通过 nativeID 与表单字段关联以支持无障碍。

用法

基础用法

使用默认弱化样式展示说明文字。

<Description>This is a helpful description.</Description>

与表单字段组合

使用 nativeID 为表单字段提供可关联的说明。

<TextField>
  <Label>Email address</Label>
  <Input
    placeholder="Enter your email"
    keyboardType="email-address"
    autoCapitalize="none"
  />
  <Description nativeID="email-desc">
    We'll never share your email with anyone else.
  </Description>
</TextField>

无障碍关联

通过 nativeIDaria-describedby 将说明与字段关联，便于读屏。

<TextField>
  <Label>Password</Label>
  <Input
    placeholder="Create a password"
    secureTextEntry
    aria-describedby="password-desc"
  />
  <Description nativeID="password-desc">
    Use at least 8 characters with a mix of letters, numbers, and symbols.
  </Description>
</TextField>

非法态时隐藏

使用 hideOnInvalid 控制字段非法时是否隐藏说明。

<TextField isInvalid={isInvalid}>
  <Label>Email</Label>
  <Input placeholder="Enter your email" />
  <Description hideOnInvalid>
    We'll never share your email with anyone else.
  </Description>
  <FieldError>Please enter a valid email address</FieldError>
</TextField>

hideOnInvalidtrue 时，字段非法会隐藏说明；为 false（默认）时非法仍显示说明。

示例

import { Description, Input, Label, TextField } from 'heroui-native';
import { View } from 'react-native';

export default function DescriptionExample() {
  return (
    <View className="flex-1 justify-center px-5 gap-8">
      <TextField>
        <Label>Email address</Label>
        <Input
          placeholder="Enter your email"
          keyboardType="email-address"
          autoCapitalize="none"
        />
        <Description nativeID="email-desc">
          We'll never share your email with anyone else.
        </Description>
      </TextField>
      <TextField>
        <Label>Password</Label>
        <Input placeholder="Create a password" secureTextEntry />
        <Description nativeID="password-desc">
          Use at least 8 characters with a mix of letters, numbers, and symbols.
        </Description>
      </TextField>
    </View>
  );
}

更多示例见 GitHub 仓库

API 参考

Description

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-说明文本内容
classNamestring-额外 class
nativeIDstring-无障碍用 native ID，与 aria-describedby 等配合关联字段
isInvalidboolean-是否处于非法态（可覆盖上下文）
isDisabledboolean-是否禁用态（可覆盖上下文）
hideOnInvalidbooleanfalse非法时是否隐藏说明
animationDescriptionAnimation | undefined-说明显隐等过渡的动画配置
...TextPropsTextProps-支持 React Native Text 的全部标准属性

ControlField 控件字段

将标签、说明（或其他内容）与控件（Switch 或 Checkbox）组合为单一可按压区域的字段组件。

Dialog 对话框

模态浮层，带动画过渡并支持手势关闭。

本页目录

导入结构用法基础用法与表单字段组合无障碍关联非法态时隐藏示例API 参考Description