TextArea 多行文本框

TextArea 多行文本框复制 Markdown多行文本输入，带样式边框与背景，用于收集较长内容。源代码样式源代码扫码预览 导入 import { TextArea } from 'heroui-native'; 用法 基础用法 TextArea 可单独使用，也可放在 TextField 内。 import { TextArea } from 'heroui-native'; <TextArea placeholder="请输入留言" /> 与 TextField 组合 与 TextField 搭配形成完整表单结构。 import { Description, Label, TextArea, TextField } from 'heroui-native'; <TextField> <Label>留言</Label> <TextArea placeholder="请在此输入留言…" /> <Description>请尽量提供详细信息。</Description> </TextField> 校验状态 非法时展示错误样式。 import { FieldError, Label, TextArea, TextField } from 'heroui-native'; <TextField isRequired isInvalid={true}> <Label>留言</Label> <TextArea placeholder="请输入留言" /> <FieldError>请输入有效留言</FieldError> </TextField> 禁用状态 禁用后不可编辑。 import { Label, TextArea, TextField } from 'heroui-native'; <TextField isDisabled> <Label>禁用字段</Label> <TextArea placeholder="不可编辑" value="只读内容" /> </TextField> 变体 按场景使用不同视觉变体。 import { Label, TextArea, TextField } from 'heroui-native'; <TextField> <Label>主要变体</Label> <TextArea placeholder="主要样式文本域" variant="primary" /> </TextField> <TextField> <Label>次要变体</Label> <TextArea placeholder="次要样式文本域" variant="secondary" /> </TextField> 自定义样式 通过 className 自定义外观。 import { Label, TextArea, TextField } from 'heroui-native'; <TextField> <Label>自定义样式</Label> <TextArea placeholder="自定义颜色" className="bg-blue-50 border-blue-500 focus:border-blue-700" /> </TextField> 示例 import { Description, FieldError, Label, TextArea, TextField } from 'heroui-native'; import { View } from 'react-native'; export default function TextAreaExample() { return ( <View className="gap-8"> <TextField> <Label>主要变体</Label> <TextArea placeholder="主要样式文本域" variant="primary" /> <Description>默认变体，主要样式</Description> </TextField> <TextField> <Label>次要变体</Label> <TextArea placeholder="次要样式文本域" variant="secondary" /> <Description>用于表面上的次要变体</Description> </TextField> </View> ); } 更多示例见 GitHub 仓库。 API 参考 TextArea 继承 Input 的全部属性。区别仅为默认值：multiline 默认为 true，textAlignVertical 默认为 'top'。Typography 文本用于渲染带语义类型变体的样式化文本的排版基元组件。TextField 文本输入框带标签、说明与错误处理的文本输入，用于收集用户输入。