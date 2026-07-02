所有版本
HeroUI Native 的全部更新与变更，包括新功能、问题修复与破坏性变更。
最新版本
v1.0.5
2026 年 7 月
本版本将工具链升级至 Expo 57 / React Native 0.86，并在各表单组件中以基于 outline 的聚焦、激活与无效状态优化字段边框样式。同时为 Typography 新增 iOS Dynamic Type 支持，引入 Provider 级的文本输入配置，并以更轻量、单次挂载的进入动画改进 Popover、Menu 与 Select。
CLI v1.0.0
2026 年 6 月
🎉 全新的 CLI，用于一键创建 HeroUI Native 项目。
npx create-heroui-native-app@latest my-app 即可生成一个完整的 Expo Router 应用，内置 HeroUI Native、Uniwind、Tailwind CSS、所有必需的 peer 依赖以及 Provider 包装 —— 还可在单页面与 Tabs 两套起始模板中任选其一。
v1.0.4
2026 年 5 月
本补丁版本将
Text 排版组件重命名为
Typography（保留
Text 的弃用导出以兼容旧代码），调整
Alert、
Avatar、
Button、
Chip、
Toast 等组件的 soft 前景色主题令牌，并新增可选的
heroui-native/styles/vibrant 鲜亮配色；为
Menu、
Popover、
Select 补充 iOS 原生模态偏移的处理说明；将示例应用升级至 Expo 56 / React Native 0.85，并将
@gorhom/bottom-sheet 对等依赖升至
^5.2.9。
v1.0.3
2026 年 5 月
本补丁版本引入全新的
Text 排版组件，提供
Heading、
Paragraph、
Code 子组件；修复
ScrollShadow 对反向列表的支持以及
Tabs 指示器在 RTL 布局下的对齐；并在使用自定义 children 时统一
Select.TriggerIndicator 的动画。同时将
Avatar 的
alt 属性改为可选，微调
Button、
Chip、
Input 的样式，并修正
TextField 与
SearchField 的内部内边距行为。
v1.0.2
2026 年 4 月
本补丁版本为 PressableFeedback 与 Surface 引入
asChild 插槽模式；为所有基于 Portal 的遮罩增加 VoiceOver 模态包容支持；修复 Android 上 Button outline 变体的样式问题；并微调 Input 与 Select 的视觉效果。
v1.0.1
2026 年 4 月
本补丁版本修复 Toast 提供程序中
total SharedValue 与实际 Toast 数量不同步的竞态；将七个组件的禁用态样式改为使用原生
disabled: 修饰符；并为主题系统新增供遮罩组件使用的
--backdrop 变量。
v1.0.0
2026 年 3 月
🎉 HeroUI Native 迎来首个稳定版本，从 beta 与候选发布阶段毕业。本里程碑包含全新 LinkButton 组件、子菜单冲突处理、可选的
@gorhom/bottom-sheet 对等依赖，以及更强的
useThemeColor 类型安全。
RC 4
2026 年 3 月
本版本引入用于嵌套可展开菜单的 SubMenu 复合组件（带动画展开/收起）；以基于插槽的样式与
textProps 透传重构 Slider Output；并修复快速连按时 PressableFeedback 水波纹动画闪烁。
RC 3
2026 年 2 月
本版本新增 TagGroup、Menu、InputGroup 三个组件；为所有基于 Bottom Sheet 的遮罩增加 Android 实体返回键支持；并通过关键的
combineStyles 修复保留 Reanimated 动画样式绑定，实现 Expo 55 兼容。
RC 2
2026 年 2 月
本版本新增 SearchField、ListGroup、Slider 三个组件；为 Select 增加由类型安全泛型支撑的多选模式；将 Button 反馈 API 重构为统一的
feedbackVariant +
animation。放宽对等依赖约束以更好兼容 Expo SDK 55，并修复若干 Select 与 Avatar 问题。
RC 1
2026 年 2 月
本版本引入含五种状态变体与无障碍原语的 Alert 复合组件；将 Radio 抽为可双模式运行的独立组件；新增带动画的 Select.TriggerIndicator。另提供用于精简包体的 HeroUINativeProviderRaw、用于 iOS 调试的
disableFullWindowOverlay、六个组件统一的
styles 属性，以及以各主题显式定义取代计算型的 surface 主题变量重构。
Beta 13
2026 年 2 月
本版本引入多行输入组件 TextArea、Button outline 变体，为所有组件导出样式类名，并提供可复用的 CloseButton。同时重构 Tabs（动画与变体命名改进）、将表单相关能力拆为独立原语，并增加细粒度导出以优化包体。另含主题色与组件字符串化等关键修复。
Beta 12
2026 年 1 月
本版本新增 InputOTP、Label、Description 三个核心表单组件，强化 React Native 中的表单搭建能力。另含 Popover 关闭行为、弹层受控状态、圆角配置等关键修复，并为多个表单组件增加变体样式属性支持。
Beta 11
2026 年 1 月
本版本通过 Bottom Sheet 关闭协同改进、Dialog 侧滑关闭手势修复、TextField 样式优化，以及面向高级 Portal 挂载场景的 PortalHost 导出，提升组件可靠性与开发者体验，使交互更顺滑、自定义布局更灵活。
Beta 10
2025 年 12 月
本版本引入新的 Bottom Sheet 组件；重构 PressableFeedback 并改进 API；扩展动画 API 以支持 State Prop；增强
use-theme-color 钩子以支持多色选取；并包含若干问题修复与文档改进。
发布周期
HeroUI Native 遵循常规发布周期：
- 稳定版：v1.0.0 已于 2026 年第一季度发布
- 补丁版：按需发布问题修复与小幅改进
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