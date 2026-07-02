HeroUI Native 的全部更新与变更，包括新功能、问题修复与破坏性变更。

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器。

2026 年 7 月

本版本将工具链升级至 Expo 57 / React Native 0.86，并在各表单组件中以基于 outline 的聚焦、激活与无效状态优化字段边框样式。同时为 Typography 新增 iOS Dynamic Type 支持，引入 Provider 级的文本输入配置，并以更轻量、单次挂载的进入动画改进 Popover、Menu 与 Select。

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2026 年 6 月

🎉 全新的 CLI，用于一键创建 HeroUI Native 项目。 npx create-heroui-native-app@latest my-app 即可生成一个完整的 Expo Router 应用，内置 HeroUI Native、Uniwind、Tailwind CSS、所有必需的 peer 依赖以及 Provider 包装 —— 还可在单页面与 Tabs 两套起始模板中任选其一。

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2026 年 5 月

本补丁版本将 Text 排版组件重命名为 Typography （保留 Text 的弃用导出以兼容旧代码），调整 Alert 、 Avatar 、 Button 、 Chip 、 Toast 等组件的 soft 前景色主题令牌，并新增可选的 heroui-native/styles/vibrant 鲜亮配色；为 Menu 、 Popover 、 Select 补充 iOS 原生模态偏移的处理说明；将示例应用升级至 Expo 56 / React Native 0.85，并将 @gorhom/bottom-sheet 对等依赖升至 ^5.2.9 。

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2026 年 5 月

本补丁版本引入全新的 Text 排版组件，提供 Heading 、 Paragraph 、 Code 子组件；修复 ScrollShadow 对反向列表的支持以及 Tabs 指示器在 RTL 布局下的对齐；并在使用自定义 children 时统一 Select.TriggerIndicator 的动画。同时将 Avatar 的 alt 属性改为可选，微调 Button 、 Chip 、 Input 的样式，并修正 TextField 与 SearchField 的内部内边距行为。

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2026 年 4 月

本补丁版本为 PressableFeedback 与 Surface 引入 asChild 插槽模式；为所有基于 Portal 的遮罩增加 VoiceOver 模态包容支持；修复 Android 上 Button outline 变体的样式问题；并微调 Input 与 Select 的视觉效果。

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2026 年 4 月

本补丁版本修复 Toast 提供程序中 total SharedValue 与实际 Toast 数量不同步的竞态；将七个组件的禁用态样式改为使用原生 disabled: 修饰符；并为主题系统新增供遮罩组件使用的 --backdrop 变量。

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2026 年 3 月

🎉 HeroUI Native 迎来首个稳定版本，从 beta 与候选发布阶段毕业。本里程碑包含全新 LinkButton 组件、子菜单冲突处理、可选的 @gorhom/bottom-sheet 对等依赖，以及更强的 useThemeColor 类型安全。

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2026 年 3 月

本版本引入用于嵌套可展开菜单的 SubMenu 复合组件（带动画展开/收起）；以基于插槽的样式与 textProps 透传重构 Slider Output；并修复快速连按时 PressableFeedback 水波纹动画闪烁。

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2026 年 2 月

本版本新增 TagGroup、Menu、InputGroup 三个组件；为所有基于 Bottom Sheet 的遮罩增加 Android 实体返回键支持；并通过关键的 combineStyles 修复保留 Reanimated 动画样式绑定，实现 Expo 55 兼容。

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2026 年 2 月

本版本新增 SearchField、ListGroup、Slider 三个组件；为 Select 增加由类型安全泛型支撑的多选模式；将 Button 反馈 API 重构为统一的 feedbackVariant + animation 。放宽对等依赖约束以更好兼容 Expo SDK 55，并修复若干 Select 与 Avatar 问题。

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2026 年 2 月

本版本引入含五种状态变体与无障碍原语的 Alert 复合组件；将 Radio 抽为可双模式运行的独立组件；新增带动画的 Select.TriggerIndicator。另提供用于精简包体的 HeroUINativeProviderRaw、用于 iOS 调试的 disableFullWindowOverlay 、六个组件统一的 styles 属性，以及以各主题显式定义取代计算型的 surface 主题变量重构。

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2026 年 2 月

本版本引入多行输入组件 TextArea、Button outline 变体，为所有组件导出样式类名，并提供可复用的 CloseButton。同时重构 Tabs（动画与变体命名改进）、将表单相关能力拆为独立原语，并增加细粒度导出以优化包体。另含主题色与组件字符串化等关键修复。

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2026 年 1 月

本版本新增 InputOTP、Label、Description 三个核心表单组件，强化 React Native 中的表单搭建能力。另含 Popover 关闭行为、弹层受控状态、圆角配置等关键修复，并为多个表单组件增加变体样式属性支持。

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2026 年 1 月

本版本通过 Bottom Sheet 关闭协同改进、Dialog 侧滑关闭手势修复、TextField 样式优化，以及面向高级 Portal 挂载场景的 PortalHost 导出，提升组件可靠性与开发者体验，使交互更顺滑、自定义布局更灵活。

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2025 年 12 月

本版本引入新的 Bottom Sheet 组件；重构 PressableFeedback 并改进 API；扩展动画 API 以支持 State Prop；增强 use-theme-color 钩子以支持多色选取；并包含若干问题修复与文档改进。

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HeroUI Native 遵循常规发布周期：

稳定版 ：v1.0.0 已于 2026 年第一季度发布

：v1.0.0 已于 2026 年第一季度发布 补丁版：按需发布问题修复与小幅改进

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