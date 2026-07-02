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发布说明

v1.0.2

PressableFeedback 与 Surface 的 asChild 插槽模式、Portal 无障碍 modal 属性、Button Android 变体修复、Input 与 Select 样式微调

2026 年 4 月 15 日

HeroUI Native v1.0.2 为 PressableFeedback 与 Surface 引入 asChild 插槽模式，为所有基于 Portal 的遮罩组件增加 VoiceOver 模态包容支持，并修复 Android 上 Button 某变体的样式问题。本版本还微调了 Input 与 Select 的视觉效果，并在 RadioGroup 文档中内嵌 API 参考表。

安装

升级到最新版本：

npm i heroui-native
pnpm add heroui-native
yarn add heroui-native
bun add heroui-native

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器

抢先体验

通过预览应用在真机上体验 v1.0.2 的全部改进！你可以探索新的 asChild 插槽模式、Portal 无障碍改进、Android 上更可靠的 Button 行为，以及优化后的 Input 与 Select 样式。

环境要求

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如何访问

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API 增强

PressableFeedback 与 Surface 的 asChild 插槽模式

PressableFeedbackSurface 现支持 asChild 属性，采用 Slot 模式实现多态渲染。当 asChildtrue 时，组件会把自身行为与样式合并到单个子元素上，而不再额外包一层节点。

PressableFeedback 使用 Animated.createAnimatedComponent(Slot.Pressable)，将按压处理与动画样式合并到子元素。Surface 使用 Slot.View，将表面样式（海拔、背景、className）合并到子元素。

新能力：

import { PressableFeedback, Surface } from "heroui-native";

// PressableFeedback 将按压处理合并到子元素
<PressableFeedback asChild onPress={() => console.log("pressed")}>
  <MyCustomComponent />
</PressableFeedback>

// Surface 将表面样式合并到子元素
<Surface asChild elevation={2}>
  <MyCustomCard />
</Surface>

asChild 默认为 false，保持既有行为，无需迁移。启用 asChild 时子节点须为单个 React 元素。两处实现均遵循代码库中已有的 Slot 原语模式。

相关 PR： #380

Portal 组件的 unstable_accessibilityContainerViewIsModal

所有基于 Portal 的遮罩组件新增 unstable_accessibilityContainerViewIsModal 属性，用于控制 iOS VoiceOver 是否将遮罩窗口视为模态容器。启用后，VoiceOver 焦点限制在遮罩内，无法导航到背后内容。

支持的组件：

新能力：

import { Dialog } from "heroui-native";

<Dialog>
  <Dialog.Portal unstable_accessibilityContainerViewIsModal>
    <Dialog.Content>
      {/* 在 iOS 上 VoiceOver 焦点限制在此遮罩内 */}
    </Dialog.Content>
  </Dialog.Portal>
</Dialog>

该属性默认为 false，保持既有行为。标记为 unstable 是因为它直接映射到 react-native-screensFullWindowOverlay 的原生 accessibilityViewIsModal，未来可能随该库版本变化。

相关 PR： #383

样式修复

Input 与 Select 视觉微调

优化了 InputSelect 的视觉样式，使外观更干净、比例更协调。

调整：

  • Input：边框宽度由 border-2（2px）改为 border-[1.5px]，边框更轻、不抢眼
  • Select：触发器垂直内边距由 py-3.5 改为 py-3，布局更紧凑

以上均为纯视觉调整，无 API 或行为变更。建议在 iOS 与 Android 上做视觉回归确认。

相关 PR： #381

问题修复

本版本包含以下修复：

  • Issue #363：修复 Android 上 Button 的 outline 变体在通过条件属性切换到其他变体时边框仍残留的问题。Android 上的 React Native 在变体切换时有时会保留 borderWidth。除 outline 外的所有按钮变体现均包含显式 border-0 类，确保变体切换时将 borderWidth 重置为 0

  • Issue #357：响应在 Card 上支持 asChild 以实现可按压卡片模式的诉求。PressableFeedback 与 Surface 上的新 asChild 插槽模式，使开发者可将按压与表面样式合并到单个子元素，无需额外包装节点。

相关 PR：

文档

RadioGroup 内联 API 参考

RadioGroup 文档现于页面内嵌 RadioRadio.IndicatorRadio.IndicatorThumb 的完整 API 表，读者无需再跳转到单独的 Radio 文档即可了解在 RadioGroup.Item 中组合时的可用属性。

改进：

  • RadioRadio.IndicatorRadio.IndicatorThumb 的完整属性表内嵌展示
  • 补充 RadioRenderPropsRadioRootAnimationRadioIndicatorThumbAnimation 类型说明
  • 将外链式 Markdown 链接统一为内联代码格式以保持一致性

相关 PR： #384

文档更新

以下文档页面已随本版本更新：

链接

贡献者

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！

v1.0.3

全新 Text 排版组件、ScrollShadow 反向列表支持、Tabs RTL 指示器修复、Avatar alt 属性可选化、Select 指示器统一、表单字段样式微调

v1.0.1

Toast 竞态修复、使用 disabled 修饰符的禁用态样式、背景层样式变量 backdrop

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