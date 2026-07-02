PressableFeedback 与 Surface 的 asChild 插槽模式、Portal 无障碍 modal 属性、Button Android 变体修复、Input 与 Select 样式微调

2026 年 4 月 15 日

HeroUI Native v1.0.2 为 PressableFeedback 与 Surface 引入 asChild 插槽模式，为所有基于 Portal 的遮罩组件增加 VoiceOver 模态包容支持，并修复 Android 上 Button 某变体的样式问题。本版本还微调了 Input 与 Select 的视觉效果，并在 RadioGroup 文档中内嵌 API 参考表。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i heroui-native pnpm add heroui-native yarn add heroui-native bun add heroui-native

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器。

通过预览应用在真机上体验 v1.0.2 的全部改进！你可以探索新的 asChild 插槽模式、Portal 无障碍改进、Android 上更可靠的 Button 行为，以及优化后的 Input 与 Select 样式。

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PressableFeedback 与 Surface 现支持 asChild 属性，采用 Slot 模式实现多态渲染。当 asChild 为 true 时，组件会把自身行为与样式合并到单个子元素上，而不再额外包一层节点。

PressableFeedback 使用 Animated.createAnimatedComponent(Slot.Pressable) ，将按压处理与动画样式合并到子元素。Surface 使用 Slot.View ，将表面样式（海拔、背景、 className ）合并到子元素。

新能力：

import { PressableFeedback, Surface } from "heroui-native" ; // PressableFeedback 将按压处理合并到子元素 < PressableFeedback asChild onPress = {() => console. log ( "pressed" )}> < MyCustomComponent /> </ PressableFeedback > // Surface 将表面样式合并到子元素 < Surface asChild elevation = { 2 }> < MyCustomCard /> </ Surface >

asChild 默认为 false ，保持既有行为，无需迁移。启用 asChild 时子节点须为单个 React 元素。两处实现均遵循代码库中已有的 Slot 原语模式。

相关 PR： #380

所有基于 Portal 的遮罩组件新增 unstable_accessibilityContainerViewIsModal 属性，用于控制 iOS VoiceOver 是否将遮罩窗口视为模态容器。启用后，VoiceOver 焦点限制在遮罩内，无法导航到背后内容。

支持的组件：

BottomSheet（ BottomSheet.Portal ）

） Dialog（ Dialog.Portal ）

） Menu（ Menu.Portal ）

） Popover（ Popover.Portal ）

） Select（ Select.Portal ）

） Toast（ ToastProvider ）

新能力：

import { Dialog } from "heroui-native" ; < Dialog > < Dialog.Portal unstable_accessibilityContainerViewIsModal > < Dialog.Content > { /* 在 iOS 上 VoiceOver 焦点限制在此遮罩内 */ } </ Dialog.Content > </ Dialog.Portal > </ Dialog >

该属性默认为 false ，保持既有行为。标记为 unstable 是因为它直接映射到 react-native-screens 中 FullWindowOverlay 的原生 accessibilityViewIsModal ，未来可能随该库版本变化。

相关 PR： #383

优化了 Input 与 Select 的视觉样式，使外观更干净、比例更协调。

调整：

Input ：边框宽度由 border-2 （2px）改为 border-[1.5px] ，边框更轻、不抢眼

：边框宽度由 （2px）改为 ，边框更轻、不抢眼 Select：触发器垂直内边距由 py-3.5 改为 py-3 ，布局更紧凑

以上均为纯视觉调整，无 API 或行为变更。建议在 iOS 与 Android 上做视觉回归确认。

相关 PR： #381

本版本包含以下修复：

Issue #363 ：修复 Android 上 Button 的 outline 变体在通过条件属性切换到其他变体时边框仍残留的问题。Android 上的 React Native 在变体切换时有时会保留 borderWidth 。除 outline 外的所有按钮变体现均包含显式 border-0 类，确保变体切换时将 borderWidth 重置为 0 。

Issue #357：响应在 Card 上支持 asChild 以实现可按压卡片模式的诉求。PressableFeedback 与 Surface 上的新 asChild 插槽模式，使开发者可将按压与表面样式合并到单个子元素，无需额外包装节点。

相关 PR：

RadioGroup 文档现于页面内嵌 Radio 、 Radio.Indicator 、 Radio.IndicatorThumb 的完整 API 表，读者无需再跳转到单独的 Radio 文档即可了解在 RadioGroup.Item 中组合时的可用属性。

改进：

Radio 、 Radio.Indicator 、 Radio.IndicatorThumb 的完整属性表内嵌展示

、 、 的完整属性表内嵌展示 补充 RadioRenderProps 、 RadioRootAnimation 、 RadioIndicatorThumbAnimation 类型说明

、 、 类型说明 将外链式 Markdown 链接统一为内联代码格式以保持一致性

相关 PR： #384

以下文档页面已随本版本更新：

RadioGroup — 内联 API 表： Radio 、 Radio.Indicator 、 Radio.IndicatorThumb

、 、 PressableFeedback — 补充 asChild 属性说明

属性说明 Surface — 补充 asChild 属性说明

属性说明 BottomSheet — 补充 unstable_accessibilityContainerViewIsModal 说明

说明 Dialog — 同上

Menu — 同上

Popover — 同上

Select — 同上

Toast — 同上

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！