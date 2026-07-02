v1.0.2
PressableFeedback 与 Surface 的 asChild 插槽模式、Portal 无障碍 modal 属性、Button Android 变体修复、Input 与 Select 样式微调
HeroUI Native v1.0.2 为 PressableFeedback 与 Surface 引入
asChild 插槽模式，为所有基于 Portal 的遮罩组件增加 VoiceOver 模态包容支持，并修复 Android 上 Button 某变体的样式问题。本版本还微调了 Input 与 Select 的视觉效果，并在 RadioGroup 文档中内嵌 API 参考表。
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asChild 插槽模式、Portal 无障碍改进、Android 上更可靠的 Button 行为，以及优化后的 Input 与 Select 样式。
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API 增强
PressableFeedback 与 Surface 的
asChild 插槽模式
PressableFeedback 与 Surface 现支持
asChild 属性，采用 Slot 模式实现多态渲染。当
asChild 为
true 时，组件会把自身行为与样式合并到单个子元素上，而不再额外包一层节点。
PressableFeedback 使用
Animated.createAnimatedComponent(Slot.Pressable)，将按压处理与动画样式合并到子元素。Surface 使用
Slot.View，将表面样式（海拔、背景、
className）合并到子元素。
新能力：
asChild 默认为
false，保持既有行为，无需迁移。启用
asChild 时子节点须为单个 React 元素。两处实现均遵循代码库中已有的 Slot 原语模式。
相关 PR： #380
Portal 组件的
unstable_accessibilityContainerViewIsModal
所有基于 Portal 的遮罩组件新增
unstable_accessibilityContainerViewIsModal 属性，用于控制 iOS VoiceOver 是否将遮罩窗口视为模态容器。启用后，VoiceOver 焦点限制在遮罩内，无法导航到背后内容。
支持的组件：
- BottomSheet（
BottomSheet.Portal）
- Dialog（
Dialog.Portal）
- Menu（
Menu.Portal）
- Popover（
Popover.Portal）
- Select（
Select.Portal）
- Toast（
ToastProvider）
新能力：
该属性默认为
false，保持既有行为。标记为
unstable 是因为它直接映射到
react-native-screens 中
FullWindowOverlay 的原生
accessibilityViewIsModal，未来可能随该库版本变化。
相关 PR： #383
样式修复
Input 与 Select 视觉微调
优化了 Input 与 Select 的视觉样式，使外观更干净、比例更协调。
调整：
- Input：边框宽度由
border-2（2px）改为
border-[1.5px]，边框更轻、不抢眼
- Select：触发器垂直内边距由
py-3.5改为
py-3，布局更紧凑
以上均为纯视觉调整，无 API 或行为变更。建议在 iOS 与 Android 上做视觉回归确认。
相关 PR： #381
问题修复
本版本包含以下修复：
-
Issue #363：修复 Android 上 Button 的 outline 变体在通过条件属性切换到其他变体时边框仍残留的问题。Android 上的 React Native 在变体切换时有时会保留
borderWidth。除
outline外的所有按钮变体现均包含显式
border-0类，确保变体切换时将
borderWidth重置为
0。
-
Issue #357：响应在 Card 上支持
asChild以实现可按压卡片模式的诉求。PressableFeedback 与 Surface 上的新
asChild插槽模式，使开发者可将按压与表面样式合并到单个子元素，无需额外包装节点。
相关 PR：
文档
RadioGroup 内联 API 参考
RadioGroup 文档现于页面内嵌
Radio、
Radio.Indicator、
Radio.IndicatorThumb 的完整 API 表，读者无需再跳转到单独的 Radio 文档即可了解在
RadioGroup.Item 中组合时的可用属性。
改进：
Radio、
Radio.Indicator、
Radio.IndicatorThumb的完整属性表内嵌展示
- 补充
RadioRenderProps、
RadioRootAnimation、
RadioIndicatorThumbAnimation类型说明
- 将外链式 Markdown 链接统一为内联代码格式以保持一致性
相关 PR： #384
文档更新
以下文档页面已随本版本更新：
- RadioGroup — 内联 API 表：
Radio、
Radio.Indicator、
Radio.IndicatorThumb
- PressableFeedback — 补充
asChild属性说明
- Surface — 补充
asChild属性说明
- BottomSheet — 补充
unstable_accessibilityContainerViewIsModal说明
- Dialog — 同上
- Menu — 同上
- Popover — 同上
- Select — 同上
- Toast — 同上
链接
贡献者
感谢所有为本版本做出贡献的朋友！