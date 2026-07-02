2026 年 2 月 20 日

RC 2 继续向生产就绪推进：新增 SearchField、ListGroup、Slider 三个组件；Select 支持由类型安全泛型支撑的多选模式；Button 按压反馈 API 重构为统一的 feedbackVariant + animation ；放宽对等依赖约束以更好兼容 Expo SDK 55。另含若干 Select 与 Avatar 的问题修复。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i heroui-native pnpm add heroui-native yarn add heroui-native bun add heroui-native

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器。

通过预览应用在真机上体验 RC 2 的全部改进！你可以探索 SearchField、ListGroup、Slider、Select 多选模式、更新后的 Button 反馈 API，以及各项修复。

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方式一：扫描二维码

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Android 用户请注意： 若使用系统相机或其他扫码应用会跳转到浏览器并出现 404，请先打开 Expo Go，使用其内置扫码功能扫描。

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本版本新增 3 个组件：

Slider ：支持单值与区间模式、横/纵方向、自定义数字格式与弹簧动画拇指反馈。

：支持单值与区间模式、横/纵方向、自定义数字格式与弹簧动画拇指反馈。 ListGroup ：基于 Surface 的分组列表，可按压项、前后缀槽位，默认右箭头导航指示。

：基于 Surface 的分组列表，可按压项、前后缀槽位，默认右箭头导航指示。 SearchField：用于筛选与查询的复合组件，内置搜索图标、可清空输入与空值时自动隐藏清除按钮。

Slider 支持单值与区间（双拇指）模式、横纵布局、通过 Intl.NumberFormat 自定义数字格式，以及弹簧动画拇指反馈。原语层独立处理手势与数值逻辑，便于换肤实现复用。

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特性：

复合子组件： Slider.Output 、 Slider.Track 、 Slider.Fill 、 Slider.Thumb

、 、 、 区间滑块： defaultValue / value 传入数组，在 Slider.Track 上使用渲染函数渲染多个拇指

/ 传入数组，在 上使用渲染函数渲染多个拇指 orientation="vertical" 纵向

纵向 formatOptions 接受 Intl.NumberFormatOptions （货币、百分比、单位等）

接受 （货币、百分比、单位等） 基于 gesture-handler 的拖拽与轨道点击定位

数值钳制、步进与多拇指支持

可通过 animation 配置弹簧缩放拇指动画

配置弹簧缩放拇指动画 无障碍：每个拇指 role="slider" ，完整 accessibilityValue （min、max、now、text）

，完整 （min、max、now、text） useSlider 暴露上下文供高级用法

用法：

import { Slider } from "heroui-native" ; export function BasicSlider () { return ( < Slider defaultValue = { 50 } minValue = { 0 } maxValue = { 100 }> < Slider.Output /> < Slider.Track > < Slider.Fill /> < Slider.Thumb /> </ Slider.Track > </ Slider > ); } export function RangeSlider () { return ( < Slider defaultValue = {[ 20 , 80 ]} minValue = { 0 } maxValue = { 100 }> < Slider.Output /> < Slider.Track > {({ thumbs }) => ( <> < Slider.Fill /> {thumbs. map (( _ , i ) => ( < Slider.Thumb key = {i} index = {i} /> ))} </> )} </ Slider.Track > </ Slider > ); }

完整文档与示例见 Slider 组件页。

相关 PR： #305

ListGroup 在 Surface 容器内渲染分组列表项，适用于设置页、菜单与内容浏览等导航列表模式。每项支持前缀、内容（标题 + 描述）与后缀槽位，默认带右箭头导航指示。

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特性：

基于 Surface 的圆角容器与一致间距

复合子组件： ListGroup.Item 、 ListGroup.ItemPrefix 、 ListGroup.ItemContent 、 ListGroup.ItemTitle 、 ListGroup.ItemDescription 、 ListGroup.ItemSuffix

、 、 、 、 、 ItemSuffix 默认内置 ChevronRightIcon

默认内置 可按压项，集成 PressableFeedback

槽位可完全自定义图标、徽标等

用法：

import { ListGroup } from "heroui-native" ; export function Example () { return ( < ListGroup > < ListGroup.Item onPress = {() => console. log ( "Profile" )}> < ListGroup.ItemContent > < ListGroup.ItemTitle >Profile</ ListGroup.ItemTitle > < ListGroup.ItemDescription >Manage your account</ ListGroup.ItemDescription > </ ListGroup.ItemContent > < ListGroup.ItemSuffix /> </ ListGroup.Item > < ListGroup.Item onPress = {() => console. log ( "Settings" )}> < ListGroup.ItemContent > < ListGroup.ItemTitle >Settings</ ListGroup.ItemTitle > < ListGroup.ItemDescription >App preferences</ ListGroup.ItemDescription > </ ListGroup.ItemContent > < ListGroup.ItemSuffix /> </ ListGroup.Item > </ ListGroup > ); }

完整文档与示例见 ListGroup 组件页。

相关 PR： #302

SearchField 为搜索与筛选场景提供专用输入，采用与 TextField 相同的复合组件模式：搜索图标、可清空输入、值为空时自动隐藏清除按钮。

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特性：

复合子组件： SearchField.Group 、 SearchField.SearchIcon 、 SearchField.Input 、 SearchField.ClearButton

、 、 、 ClearButton 在值为空时自动隐藏，按压清除搜索文本

在值为空时自动隐藏，按压清除搜索文本 SearchIcon 支持自定义子节点替换默认放大镜 SVG

支持自定义子节点替换默认放大镜 SVG 校验态视觉反馈

禁用态支持

与 Label、Description、FieldError 无缝集成

用法：

import { Label, SearchField } from "heroui-native" ; export function Example () { return ( < SearchField > < Label >Search</ Label > < SearchField.Group > < SearchField.SearchIcon /> < SearchField.Input placeholder = "Search components..." /> < SearchField.ClearButton /> </ SearchField.Group > </ SearchField > ); }

完整文档与示例见 SearchField 组件页。

相关 PR： #299

Select 现通过 selectionMode 支持多选。 RootProps 对 SelectionMode 泛型化，TypeScript 按模式解析 value 与 onValueChange ——单选为 SelectOption ，多选为 SelectOption[] 。

特性：

selectionMode="multiple" 可多选切换；多选模式下 closeOnPress 默认 false

可多选切换；多选模式下 默认 类型安全泛型： RootProps<M> 通过 SelectValueType<M> 解析 value / onValueChange

通过 解析 / Select.Value 使用 formatSelectedLabels 将多标签格式化为「Apple, Banana and Cherry」

使用 将多标签格式化为「Apple, Banana and Cherry」 单选模式完全向后兼容（默认）

用法：

import { Select } from "heroui-native" ; export function MultiSelect () { return ( < Select selectionMode = "multiple" > < Select.Trigger > < Select.Value placeholder = "Select fruits..." /> < Select.TriggerIndicator /> </ Select.Trigger > < Select.Portal > < Select.Content > < Select.Item value = "apple" label = "Apple" /> < Select.Item value = "banana" label = "Banana" /> < Select.Item value = "cherry" label = "Cherry" /> </ Select.Content > </ Select.Portal > </ Select > ); }

相关 PR： #298

新增复合子组件，用于可选的缩放按压动画组合。 PressableFeedback.Scale 可为任意可按压元素（如 ListGroup.Item ）增加缩放反馈，而无需根级 PressableFeedback 管理缩放。

用法：

import { PressableFeedback } from "heroui-native" ; < PressableFeedback.Scale > < ListGroup.Item onPress = {handlePress}> { /* item content */ } </ ListGroup.Item > </ PressableFeedback.Scale >

相关 PR： #302

Select 针对触发器与受控状态有多项修复。

改进：

自定义 className 现正确参与触发器样式计算，修复用户类名被静默丢弃的情况

现正确参与触发器样式计算，修复用户类名被静默丢弃的情况 useControllableState 在从受控切到非受控时重置内部状态，避免陈旧选中残留

在从受控切到非受控时重置内部状态，避免陈旧选中残留 触发器通过 onLayout 测量位置，正确支持 isDefaultOpen

测量位置，正确支持 触发器样式更新为 gap-3 、 py-3.5 ，值文本使用 flex-1 改善布局

相关 PR： #298

Avatar 的 AvatarImage 在向底层原语转发时正确分离 source 、 style 与 asChild 及其余属性，修复使用 asChild 时错误将全部属性展开到图片组件的问题。

相关 PR： #298

Button 的按压反馈 API 重构为统一的类型安全 feedbackVariant + animation ，取代此前多属性拼写。

新能力：

import { Button } from "heroui-native" ; // 缩放 + 高亮（默认） < Button feedbackVariant = "scale-highlight" >Press me</ Button > // 缩放 + 水波纹 < Button feedbackVariant = "scale-ripple" >Press me</ Button > // 仅缩放 < Button feedbackVariant = "scale" >Press me</ Button > // 自定义动画配置 < Button feedbackVariant = "scale-highlight" animation = {{ scale: 0.95 , highlight: { color: "rgba(0,0,0,0.1)" } }} > Press me </ Button >

animation 为按变体区分的联合类型，各反馈配置均有完整类型推导。

button.utils.ts 中新增 resolveAnimationObject 与 isAnimationDisabled ，集中解析动画属性。

相关 PR： #302

对等依赖版本约束已放宽为 caret（ ^ ）与范围（ >= ），替代偏紧的 tilde（ ~ ）或固定版本，便于使用方在较新依赖版本上解析，尤其 Expo SDK 55。

变更：

react-native-reanimated ： ~4.1.1 → ^4.1.1 （允许次版本更新）

： → （允许次版本更新） react-native-safe-area-context ： ~5.6.0 → ^5.6.0

： → react-native-svg ： 15.12.1 → ^15.12.1

： → react-native-worklets ： 0.5.1 → >=0.5.1

无运行时逻辑变更——此前已满足约束的项目无需修改即可继续工作。

相关 PR： #306

已移除 Button 上的 pressableFeedbackVariant 、 pressableFeedbackHighlightProps 、 pressableFeedbackRippleProps 。请迁移到 feedbackVariant 与统一的 animation 。

迁移：

更新所有 Button 反馈相关属性：

// 之前 < Button pressableFeedbackVariant = "highlight" pressableFeedbackHighlightProps = {{ color: "rgba(0,0,0,0.1)" }} > Press me </ Button > // 之后 < Button feedbackVariant = "scale-highlight" animation = {{ scale: 0.95 , highlight: { color: "rgba(0,0,0,0.1)" } }} > Press me </ Button >

变体映射：

"highlight" → "scale-highlight" （默认）

→ （默认） "ripple" → "scale-ripple"

→ "none" → "scale" 或 "none"

可选项：

"scale-highlight" — 缩小 + 高亮遮罩（默认）

— 缩小 + 高亮遮罩（默认） "scale-ripple" — 缩小 + 水波纹

— 缩小 + 水波纹 "scale" — 仅缩小

— 仅缩小 "none" — 无反馈动画

相关 PR： #302

本版本包含以下修复：

Issue #291 ：修复 Select.Trigger 的 variant 被 className 覆盖的问题。传入触发器的自定义类名现正确参与样式计算，不再被静默丢弃。

Issue #294：兼容 react-native-worklets 0.7.x 与 react-native-reanimated 4.2.x（Expo SDK 55）。放宽对等依赖约束，接受上述新版本而不产生解析告警。

相关 PR：

以下文档页面已随本版本更新：

SearchField — 新组件文档：用法示例与 API 参考

ListGroup — 新组件文档：用法示例与 API 参考

Slider — 新组件文档：用法示例与 API 参考

Select — 多选模式、触发器 className 修复与受控状态改进

Button — 更新反馈 API 文档： feedbackVariant 与 animation

与 Avatar — 修复 asChild 图片属性展开说明

图片属性展开说明 PressableFeedback — 新增 PressableFeedback.Scale 子组件文档

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！