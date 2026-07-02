RC 2
SearchField、ListGroup、Slider 组件，Select 多选模式，Button 反馈 API 重构，放宽对等依赖约束
RC 2 继续向生产就绪推进：新增 SearchField、ListGroup、Slider 三个组件；Select 支持由类型安全泛型支撑的多选模式；Button 按压反馈 API 重构为统一的
feedbackVariant +
animation；放宽对等依赖约束以更好兼容 Expo SDK 55。另含若干 Select 与 Avatar 的问题修复。
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通过预览应用在真机上体验 RC 2 的全部改进！你可以探索 SearchField、ListGroup、Slider、Select 多选模式、更新后的 Button 反馈 API，以及各项修复。
环境要求
请确保手机已安装最新版本的 Expo Go。
如何访问
方式一：扫描二维码
使用手机相机或 Expo Go 应用扫描：
Android 用户请注意： 若使用系统相机或其他扫码应用会跳转到浏览器并出现 404，请先打开 Expo Go，使用其内置扫码功能扫描。
方式二：点击链接
若设备已安装 Expo Go，将自动在其中打开应用。
更新亮点
新组件
本版本新增 3 个组件：
- Slider：支持单值与区间模式、横/纵方向、自定义数字格式与弹簧动画拇指反馈。
- ListGroup：基于 Surface 的分组列表，可按压项、前后缀槽位，默认右箭头导航指示。
- SearchField：用于筛选与查询的复合组件，内置搜索图标、可清空输入与空值时自动隐藏清除按钮。
Slider
Slider 支持单值与区间（双拇指）模式、横纵布局、通过
Intl.NumberFormat 自定义数字格式，以及弹簧动画拇指反馈。原语层独立处理手势与数值逻辑，便于换肤实现复用。
特性：
- 复合子组件：
Slider.Output、
Slider.Track、
Slider.Fill、
Slider.Thumb
- 区间滑块：
defaultValue/
value传入数组，在
Slider.Track上使用渲染函数渲染多个拇指
orientation="vertical"纵向
formatOptions接受
Intl.NumberFormatOptions（货币、百分比、单位等）
- 基于 gesture-handler 的拖拽与轨道点击定位
- 数值钳制、步进与多拇指支持
- 可通过
animation配置弹簧缩放拇指动画
- 无障碍：每个拇指
role="slider"，完整
accessibilityValue（min、max、now、text）
useSlider暴露上下文供高级用法
用法：
完整文档与示例见 Slider 组件页。
相关 PR： #305
ListGroup
ListGroup 在 Surface 容器内渲染分组列表项，适用于设置页、菜单与内容浏览等导航列表模式。每项支持前缀、内容（标题 + 描述）与后缀槽位，默认带右箭头导航指示。
特性：
- 基于 Surface 的圆角容器与一致间距
- 复合子组件：
ListGroup.Item、
ListGroup.ItemPrefix、
ListGroup.ItemContent、
ListGroup.ItemTitle、
ListGroup.ItemDescription、
ListGroup.ItemSuffix
ItemSuffix默认内置
ChevronRightIcon
- 可按压项，集成 PressableFeedback
- 槽位可完全自定义图标、徽标等
用法：
完整文档与示例见 ListGroup 组件页。
相关 PR： #302
SearchField
SearchField 为搜索与筛选场景提供专用输入，采用与 TextField 相同的复合组件模式：搜索图标、可清空输入、值为空时自动隐藏清除按钮。
特性：
- 复合子组件：
SearchField.Group、
SearchField.SearchIcon、
SearchField.Input、
SearchField.ClearButton
ClearButton在值为空时自动隐藏，按压清除搜索文本
SearchIcon支持自定义子节点替换默认放大镜 SVG
- 校验态视觉反馈
- 禁用态支持
- 与 Label、Description、FieldError 无缝集成
用法：
完整文档与示例见 SearchField 组件页。
相关 PR： #299
Select 多选模式
Select 现通过
selectionMode 支持多选。
RootProps 对
SelectionMode 泛型化，TypeScript 按模式解析
value 与
onValueChange——单选为
SelectOption，多选为
SelectOption[]。
特性：
selectionMode="multiple"可多选切换；多选模式下
closeOnPress默认
false
- 类型安全泛型：
RootProps<M>通过
SelectValueType<M>解析
value/
onValueChange
Select.Value使用
formatSelectedLabels将多标签格式化为「Apple, Banana and Cherry」
- 单选模式完全向后兼容（默认）
用法：
相关 PR： #298
新子组件
PressableFeedback.Scale
新增复合子组件，用于可选的缩放按压动画组合。
PressableFeedback.Scale 可为任意可按压元素（如
ListGroup.Item）增加缩放反馈，而无需根级
PressableFeedback 管理缩放。
用法：
相关 PR： #302
组件改进
Select 触发器与状态修复
Select 针对触发器与受控状态有多项修复。
改进：
- 自定义
className现正确参与触发器样式计算，修复用户类名被静默丢弃的情况
useControllableState在从受控切到非受控时重置内部状态，避免陈旧选中残留
- 触发器通过
onLayout测量位置，正确支持
isDefaultOpen
- 触发器样式更新为
gap-3、
py-3.5，值文本使用
flex-1改善布局
相关 PR： #298
Avatar asChild 图片修复
Avatar 的
AvatarImage 在向底层原语转发时正确分离
source、
style 与
asChild 及其余属性，修复使用
asChild 时错误将全部属性展开到图片组件的问题。
相关 PR： #298
API 增强
Button 反馈 API 重构
Button 的按压反馈 API 重构为统一的类型安全
feedbackVariant +
animation，取代此前多属性拼写。
新能力：
animation 为按变体区分的联合类型，各反馈配置均有完整类型推导。
button.utils.ts 中新增
resolveAnimationObject 与
isAnimationDisabled，集中解析动画属性。
相关 PR： #302
依赖
放宽对等依赖约束
对等依赖版本约束已放宽为 caret（
^）与范围（
>=），替代偏紧的 tilde（
~）或固定版本，便于使用方在较新依赖版本上解析，尤其 Expo SDK 55。
变更：
react-native-reanimated：
~4.1.1→
^4.1.1（允许次版本更新）
react-native-safe-area-context：
~5.6.0→
^5.6.0
react-native-svg：
15.12.1→
^15.12.1
react-native-worklets：
0.5.1→
>=0.5.1
无运行时逻辑变更——此前已满足约束的项目无需修改即可继续工作。
相关 PR： #306
⚠️ 破坏性变更
Button 反馈 API
已移除 Button 上的
pressableFeedbackVariant、
pressableFeedbackHighlightProps、
pressableFeedbackRippleProps。请迁移到
feedbackVariant 与统一的
animation。
迁移：
更新所有 Button 反馈相关属性：
变体映射：
"highlight"→
"scale-highlight"（默认）
"ripple"→
"scale-ripple"
"none"→
"scale"或
"none"
可选项：
"scale-highlight"— 缩小 + 高亮遮罩（默认）
"scale-ripple"— 缩小 + 水波纹
"scale"— 仅缩小
"none"— 无反馈动画
相关 PR： #302
问题修复
本版本包含以下修复：
-
Issue #291：修复
Select.Trigger的
variant被
className覆盖的问题。传入触发器的自定义类名现正确参与样式计算，不再被静默丢弃。
-
Issue #294：兼容
react-native-worklets0.7.x 与
react-native-reanimated4.2.x（Expo SDK 55）。放宽对等依赖约束，接受上述新版本而不产生解析告警。
相关 PR：
文档更新
以下文档页面已随本版本更新：
- SearchField — 新组件文档：用法示例与 API 参考
- ListGroup — 新组件文档：用法示例与 API 参考
- Slider — 新组件文档：用法示例与 API 参考
- Select — 多选模式、触发器 className 修复与受控状态改进
- Button — 更新反馈 API 文档：
feedbackVariant与
animation
- Avatar — 修复
asChild图片属性展开说明
- PressableFeedback — 新增
PressableFeedback.Scale子组件文档
链接
贡献者
感谢所有为本版本做出贡献的朋友！