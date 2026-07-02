2026 年 1 月 6 日

Beta 11 聚焦多块核心能力的可靠性与开发者体验：增强 Bottom Sheet 在各关闭路径下的一致性；修复 Dialog 侧滑关闭手势；解决 TextField 样式与行为问题；并新增 PortalHost 导出以支持高级 Portal 挂载。交互更顺滑，对组件行为的控制也更充分。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i heroui-native@beta pnpm add heroui-native@beta yarn add heroui-native@beta bun add heroui-native@beta

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器。

通过预览应用在真机上体验 Beta 11 的改进！你可以查看增强后的 Bottom Sheet、Dialog、TextField 与 PortalHost 相关能力。

请确保手机已安装最新版本的 Expo Go。

方式一：扫描二维码

使用手机相机或 Expo Go 应用扫描：

Android 用户请注意： 若使用系统相机或其他扫码应用会跳转到浏览器并出现 404，请先打开 Expo Go，使用其内置扫码功能扫描。

方式二：点击链接

📱 在 Expo Go 中打开演示应用

若设备已安装 Expo Go，将自动在其中打开应用。

Bottom Sheet 已增强各类关闭路径之间的协同。

改进：

下滑关闭、点击遮罩、关闭按钮与程序化关闭之间的同步更好

关闭过程中的状态管理改进，减少竞态

各关闭场景下 onOpenChange 触发更可靠

触发更可靠 动画进度与关闭态切换的衔接更顺畅

Bottom Sheet 支持下滑、点遮罩、点关闭按钮或代码关闭。此前这些路径偶发冲突或表现不一致；本更新使各路径协调一致，体验更可预期。

相关 PR： #201

Dialog 已修复侧滑关闭手势的处理。

改进：

侧滑关闭的手势检测与处理修复

滑动过程中手势状态管理改进

松手时与动画的衔接增强

超过阈值后侧滑关闭更可靠

Dialog 支持下滑关闭。本修复解决滑动过程中手势偶发无响应或行为异常的问题。

相关 PR： #193

TextField 的样式与行为问题已修复。

改进：

输入框样式不一致问题修复

动画状态管理问题修复

聚焦/失焦处理改进

错误态视觉反馈增强

占位符与选中颜色应用修复

确保 TextField 在聚焦、失焦、非法等状态下显示正确，并向用户提供一致的视觉反馈。

相关 PR： #202

PortalHost 现从主 Provider 模块导出，支持高级 Portal 宿主挂载。

新能力：

import { HeroUINativeProvider, PortalHost } from "heroui-native" ; export function CustomLayout () { return ( <> < HeroUINativeProvider > { /* 应用内容 */ } </ HeroUINativeProvider > { /* 在自定义位置手动挂载 PortalHost */ } < PortalHost name = "custom-host" /> </> ); }

便于在自定义布局中手动挂载 Portal 宿主，例如需在 BottomSheet、Modal 或其他遮罩内指定渲染位置时。默认 HeroUINativeProvider 已包含标准场景的 PortalHost ；现可额外创建具名宿主以支持多宿主架构。

适用场景：

在 Bottom Sheet 内挂载 Portal

在 Modal 中创建 Portal 宿主

自定义遮罩渲染

多宿主 Portal 架构

相关 PR： #185

本版本包含以下修复：

相关 PR：

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！