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发布说明

Beta 11

Bottom Sheet 关闭协同增强、Dialog 侧滑关闭修复、TextField 改进，以及面向高级场景的 PortalHost 导出

2026 年 1 月 6 日

Beta 11 聚焦多块核心能力的可靠性与开发者体验：增强 Bottom Sheet 在各关闭路径下的一致性；修复 Dialog 侧滑关闭手势；解决 TextField 样式与行为问题；并新增 PortalHost 导出以支持高级 Portal 挂载。交互更顺滑，对组件行为的控制也更充分。

安装

升级到最新版本：

npm i heroui-native@beta
pnpm add heroui-native@beta
yarn add heroui-native@beta
bun add heroui-native@beta

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器

抢先体验

通过预览应用在真机上体验 Beta 11 的改进！你可以查看增强后的 Bottom Sheet、Dialog、TextField 与 PortalHost 相关能力。

环境要求

请确保手机已安装最新版本的 Expo Go

如何访问

方式一：扫描二维码

使用手机相机或 Expo Go 应用扫描：

Expo Go 二维码

Android 用户请注意： 若使用系统相机或其他扫码应用会跳转到浏览器并出现 404，请先打开 Expo Go，使用其内置扫码功能扫描。

方式二：点击链接

📱 在 Expo Go 中打开演示应用

若设备已安装 Expo Go，将自动在其中打开应用。

组件改进

Bottom Sheet 关闭协同增强

Bottom Sheet 已增强各类关闭路径之间的协同。

改进：

  • 下滑关闭、点击遮罩、关闭按钮与程序化关闭之间的同步更好
  • 关闭过程中的状态管理改进，减少竞态
  • 各关闭场景下 onOpenChange 触发更可靠
  • 动画进度与关闭态切换的衔接更顺畅

Bottom Sheet 支持下滑、点遮罩、点关闭按钮或代码关闭。此前这些路径偶发冲突或表现不一致；本更新使各路径协调一致，体验更可预期。

相关 PR： #201

Dialog 侧滑关闭手势修复

Dialog 已修复侧滑关闭手势的处理。

改进：

  • 侧滑关闭的手势检测与处理修复
  • 滑动过程中手势状态管理改进
  • 松手时与动画的衔接增强
  • 超过阈值后侧滑关闭更可靠

Dialog 支持下滑关闭。本修复解决滑动过程中手势偶发无响应或行为异常的问题。

相关 PR： #193

TextField 样式与行为修复

TextField 的样式与行为问题已修复。

改进：

  • 输入框样式不一致问题修复
  • 动画状态管理问题修复
  • 聚焦/失焦处理改进
  • 错误态视觉反馈增强
  • 占位符与选中颜色应用修复

确保 TextField 在聚焦、失焦、非法等状态下显示正确，并向用户提供一致的视觉反馈。

相关 PR： #202

API 增强

PortalHost 导出（高级场景）

PortalHost 现从主 Provider 模块导出，支持高级 Portal 宿主挂载。

新能力：

import { HeroUINativeProvider, PortalHost } from "heroui-native";

export function CustomLayout() {
  return (
    <>
      <HeroUINativeProvider>
        {/* 应用内容 */}
      </HeroUINativeProvider>

      {/* 在自定义位置手动挂载 PortalHost */}
      <PortalHost name="custom-host" />
    </>
  );
}

便于在自定义布局中手动挂载 Portal 宿主，例如需在 BottomSheet、Modal 或其他遮罩内指定渲染位置时。默认 HeroUINativeProvider 已包含标准场景的 PortalHost；现可额外创建具名宿主以支持多宿主架构。

适用场景：

  • 在 Bottom Sheet 内挂载 Portal
  • 在 Modal 中创建 Portal 宿主
  • 自定义遮罩渲染
  • 多宿主 Portal 架构

相关 PR： #185

问题修复

本版本包含以下修复：

  • Issue #187：修复通过滑动手势关闭后，需多次点击才能再次打开 Bottom Sheet 或 Dialog 的问题。内部状态现与关闭动画正确同步，无论以何种方式关闭均可立即再次打开。

  • Issue #189：修复含文本输入的 Dialog 在侧滑关闭时应用卡死的问题。

  • Issue #196：修复 TextField 多行输入行为，与 React Native TextInput 多行语义一致。

  • Issue #199：修复 TextField Input 内占位符文字位置问题。

相关 PR：

链接

贡献者

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！

Beta 12

InputOTP、Label、Description 组件，Popover 关闭修复，受控状态改进，圆角修复，以及变体样式属性支持

Beta 10

Bottom Sheet 组件、PressableFeedback 重构、动画 API 的 State 扩展、use-theme-color 多色选取与问题修复

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