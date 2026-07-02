Beta 11
Bottom Sheet 关闭协同增强、Dialog 侧滑关闭修复、TextField 改进，以及面向高级场景的 PortalHost 导出
Beta 11 聚焦多块核心能力的可靠性与开发者体验：增强 Bottom Sheet 在各关闭路径下的一致性；修复 Dialog 侧滑关闭手势；解决 TextField 样式与行为问题；并新增
PortalHost 导出以支持高级 Portal 挂载。交互更顺滑，对组件行为的控制也更充分。
安装
升级到最新版本：
抢先体验
通过预览应用在真机上体验 Beta 11 的改进！你可以查看增强后的 Bottom Sheet、Dialog、TextField 与 PortalHost 相关能力。
环境要求
请确保手机已安装最新版本的 Expo Go。
如何访问
方式一：扫描二维码
使用手机相机或 Expo Go 应用扫描：
Android 用户请注意： 若使用系统相机或其他扫码应用会跳转到浏览器并出现 404，请先打开 Expo Go，使用其内置扫码功能扫描。
方式二：点击链接
若设备已安装 Expo Go，将自动在其中打开应用。
组件改进
Bottom Sheet 关闭协同增强
Bottom Sheet 已增强各类关闭路径之间的协同。
改进：
- 下滑关闭、点击遮罩、关闭按钮与程序化关闭之间的同步更好
- 关闭过程中的状态管理改进，减少竞态
- 各关闭场景下
onOpenChange触发更可靠
- 动画进度与关闭态切换的衔接更顺畅
Bottom Sheet 支持下滑、点遮罩、点关闭按钮或代码关闭。此前这些路径偶发冲突或表现不一致；本更新使各路径协调一致，体验更可预期。
相关 PR： #201
Dialog 侧滑关闭手势修复
Dialog 已修复侧滑关闭手势的处理。
改进：
- 侧滑关闭的手势检测与处理修复
- 滑动过程中手势状态管理改进
- 松手时与动画的衔接增强
- 超过阈值后侧滑关闭更可靠
Dialog 支持下滑关闭。本修复解决滑动过程中手势偶发无响应或行为异常的问题。
相关 PR： #193
TextField 样式与行为修复
TextField 的样式与行为问题已修复。
改进：
- 输入框样式不一致问题修复
- 动画状态管理问题修复
- 聚焦/失焦处理改进
- 错误态视觉反馈增强
- 占位符与选中颜色应用修复
确保 TextField 在聚焦、失焦、非法等状态下显示正确，并向用户提供一致的视觉反馈。
相关 PR： #202
API 增强
PortalHost 导出（高级场景）
PortalHost 现从主 Provider 模块导出，支持高级 Portal 宿主挂载。
新能力：
便于在自定义布局中手动挂载 Portal 宿主，例如需在 BottomSheet、Modal 或其他遮罩内指定渲染位置时。默认
HeroUINativeProvider 已包含标准场景的
PortalHost；现可额外创建具名宿主以支持多宿主架构。
适用场景：
- 在 Bottom Sheet 内挂载 Portal
- 在 Modal 中创建 Portal 宿主
- 自定义遮罩渲染
- 多宿主 Portal 架构
相关 PR： #185
问题修复
本版本包含以下修复：
-
Issue #187：修复通过滑动手势关闭后，需多次点击才能再次打开 Bottom Sheet 或 Dialog 的问题。内部状态现与关闭动画正确同步，无论以何种方式关闭均可立即再次打开。
-
Issue #189：修复含文本输入的 Dialog 在侧滑关闭时应用卡死的问题。
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Issue #196：修复 TextField 多行输入行为，与 React Native
TextInput多行语义一致。
-
Issue #199：修复 TextField Input 内占位符文字位置问题。
相关 PR：
链接
贡献者
感谢所有为本版本做出贡献的朋友！