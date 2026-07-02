RC 3
TagGroup、Menu、InputGroup 组件，Bottom Sheet Android 返回键修复，Expo 55 兼容
RC 3 带来三个新组件：用于可选标签管理的 TagGroup、基于 Popover/Bottom Sheet 的下拉菜单 Menu，以及带自动测量前后缀槽位的装饰性输入 InputGroup。本版本还为所有基于 Bottom Sheet 的遮罩增加 Android 实体返回键支持；通过关键的
combineStyles 修复保留 Reanimated 动画样式绑定，实现 Expo 55 兼容；并包含若干依赖升级。
安装
升级到最新版本：
抢先体验
通过预览应用在真机上体验 RC 3 的全部改进！你可以探索 TagGroup、Menu、InputGroup，以及 Bottom Sheet 的 Android 返回键支持与各项修复。
环境要求
请确保手机已安装最新版本的 Expo Go。
如何访问
方式一：扫描二维码
使用手机相机或 Expo Go 应用扫描：
Android 用户请注意： 若使用系统相机或其他扫码应用会跳转到浏览器并出现 404，请先打开 Expo Go，使用其内置扫码功能扫描。
方式二：点击链接
若设备已安装 Expo Go，将自动在其中打开应用。
更新亮点
新组件
本版本新增 3 个组件：
- TagGroup：用于展示与管理可选标签的复合组件，支持可选移除、单选/多选及表单字段集成。
- Menu：下拉菜单系统，支持 Popover 与 Bottom Sheet 呈现、单选/多选、菜单项变体与按压动画反馈。
- InputGroup：装饰性文本输入，前后缀槽位绝对定位并自动测量宽度，为输入区应用匹配内边距。
TagGroup
TagGroup 以复合组件模式渲染可选标签组，并支持可选移除。支持单选与多选、受控/非受控 API、两种视觉变体（default 与 surface）、三种尺寸、禁用态，以及与 Label、Description、FieldError 的完整表单集成。
特性：
- 复合子组件：
TagGroup.List、
TagGroup.Item、
TagGroup.ItemLabel、
TagGroup.ItemRemoveButton
- 单选/多选模式，受控/非受控 API
- 两种视觉变体：
default与
surface
- 三种尺寸：
sm、
md、
lg
- 单项禁用与
disabledKeys
- 通过
onRemove与
TagGroup.ItemRemoveButton实现移除
TagGroup.List上
renderEmptyState渲染空状态
- 与 Label、Description、FieldError、
isInvalid、
isRequired的表单集成
useTagGroup与
useTagGroupItem供高级用法
用法：
完整文档与示例见 TagGroup 组件页。
相关 PR： #309
Menu
Menu 提供基于复合组件的下拉菜单，支持 Popover 与 Bottom Sheet 两种呈现。包含基于 Reanimated 的按压动画、单选/多选、菜单项变体（default 与 danger）、指示器样式及可配置 placement。
特性：
- 复合子组件：
Menu.Trigger、
Menu.Portal、
Menu.Overlay、
Menu.Content、
Menu.Label、
Menu.Group、
Menu.Item、
Menu.ItemTitle、
Menu.ItemDescription、
Menu.ItemIndicator
- 两种呈现：
popover与
bottom-sheet，placement 可配置（
top、
bottom、
left、
right）
Menu.Group上通过
selectedKeys/
onSelectionChange实现单选/多选
- 菜单项按压动画（缩放 + 背景色），Reanimated 实现，可通过
animation自定义
- 菜单项变体：
default与
danger
- 指示器变体：
checkmark、
dot或自定义内容
Menu.Label用于分区标题
- 分组级
shouldCloseOnSelect控制
用法：
完整文档与示例见 Menu 组件页。
相关 PR： #312
InputGroup
InputGroup 提供装饰性文本输入，
Prefix 与
Suffix 子组件绝对定位，通过
onLayout 自动测量宽度并为 Input 应用匹配的水平内边距。
isDecorative 布尔值可一次性处理装饰性附加内容的无障碍与指针事件样板；根级
isDisabled 通过上下文级联到所有子节点。
特性：
- 复合子组件：
InputGroup.Prefix、
InputGroup.Suffix、
InputGroup.Input
- 自动内边距：通过
onLayout测量 Prefix/Suffix 宽度，自动作为 Input 的
paddingLeft/
paddingRight
- Prefix/Suffix 上
isDecorative统一设置
pointerEvents="none"、
accessibilityElementsHidden与
importantForAccessibility
- 根级
isDisabled通过上下文级联（Prefix/Suffix 透明度与 pointer-events、Input 可编辑性）
InputGroup.Input为直接透传——由使用方在 Input 上管理
value/
onChangeText
用法：
完整文档与示例见 InputGroup 组件页。
相关 PR： #313
组件改进
Bottom Sheet Android 返回键支持
Bottom Sheet 共享容器现处理 Android 实体返回键：按下时关闭当前打开的 Bottom Sheet。
BackHandler 仅在 Bottom Sheet 打开时注册，避免已关闭实例抢占事件。该修复全局作用于所有基于 Bottom Sheet 的组件。
涉及组件：
实现使用 React Native 的
BackHandler API，在 iOS 上为空操作，无需分平台分支。
相关 PR： #308
Slot 的
combineStyles 修复
Slot 原语的
combineStyles 现返回样式数组，而不再使用
StyleSheet.flatten——后者会通过深拷贝样式对象破坏 Reanimated 的
SharedValue 与
useAnimatedStyle 绑定。
改进：
combineStyles通过返回数组保留 Reanimated 动画样式绑定
- React Native 原生支持嵌套样式数组，对使用方行为无影响
- 修复通过 Slot 原语组合的组件上的动画断裂问题
相关 PR： #314
依赖
Expo 55 兼容
依赖版本已更新以兼容 Expo SDK 55：
uniwind：1.2.7 → 1.3.2
@gorhom/bottom-sheet：^5 → ^5.2.8
上述
combineStyles 修复是支持 Expo 55 的主要代码变更：此前
StyleSheet.flatten 会在新 SDK 下破坏 Reanimated 样式绑定。
相关 PR： #314
问题修复
本版本包含以下修复：
-
Issue #272：解决
FullWindowOverlay干扰 React Native 元素检查器的问题。
-
Issue #280：修复 Expo 55 下 Avatar 等依赖 Reanimated 的组件失效。
combineStyles曾通过
StyleSheet.flatten破坏动画绑定；现改为返回样式数组以保留
SharedValue与
useAnimatedStyle。
相关 PR：
文档更新
以下文档页面已随本版本更新：
- TagGroup — 新组件文档：用法示例与 API 参考
- Menu — 新组件文档：用法示例与 API 参考
- InputGroup — 新组件文档：用法示例与 API 参考
链接
贡献者
感谢所有为本版本做出贡献的朋友！