2026 年 2 月 26 日

RC 3 带来三个新组件：用于可选标签管理的 TagGroup、基于 Popover/Bottom Sheet 的下拉菜单 Menu，以及带自动测量前后缀槽位的装饰性输入 InputGroup。本版本还为所有基于 Bottom Sheet 的遮罩增加 Android 实体返回键支持；通过关键的 combineStyles 修复保留 Reanimated 动画样式绑定，实现 Expo 55 兼容；并包含若干依赖升级。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i heroui-native pnpm add heroui-native yarn add heroui-native bun add heroui-native

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器。

通过预览应用在真机上体验 RC 3 的全部改进！你可以探索 TagGroup、Menu、InputGroup，以及 Bottom Sheet 的 Android 返回键支持与各项修复。

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方式一：扫描二维码

使用手机相机或 Expo Go 应用扫描：

Android 用户请注意： 若使用系统相机或其他扫码应用会跳转到浏览器并出现 404，请先打开 Expo Go，使用其内置扫码功能扫描。

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若设备已安装 Expo Go，将自动在其中打开应用。

本版本新增 3 个组件：

TagGroup ：用于展示与管理可选标签的复合组件，支持可选移除、单选/多选及表单字段集成。

：用于展示与管理可选标签的复合组件，支持可选移除、单选/多选及表单字段集成。 Menu ：下拉菜单系统，支持 Popover 与 Bottom Sheet 呈现、单选/多选、菜单项变体与按压动画反馈。

：下拉菜单系统，支持 Popover 与 Bottom Sheet 呈现、单选/多选、菜单项变体与按压动画反馈。 InputGroup：装饰性文本输入，前后缀槽位绝对定位并自动测量宽度，为输入区应用匹配内边距。

TagGroup 以复合组件模式渲染可选标签组，并支持可选移除。支持单选与多选、受控/非受控 API、两种视觉变体（default 与 surface）、三种尺寸、禁用态，以及与 Label、Description、FieldError 的完整表单集成。

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特性：

复合子组件： TagGroup.List 、 TagGroup.Item 、 TagGroup.ItemLabel 、 TagGroup.ItemRemoveButton

、 、 、 单选/多选模式，受控/非受控 API

两种视觉变体： default 与 surface

与 三种尺寸： sm 、 md 、 lg

、 、 单项禁用与 disabledKeys

通过 onRemove 与 TagGroup.ItemRemoveButton 实现移除

与 实现移除 TagGroup.List 上 renderEmptyState 渲染空状态

上 渲染空状态 与 Label、Description、FieldError、 isInvalid 、 isRequired 的表单集成

、 的表单集成 useTagGroup 与 useTagGroupItem 供高级用法

用法：

import { TagGroup } from "heroui-native" ; export function BasicTagGroup () { return ( < TagGroup > < TagGroup.List > < TagGroup.Item id = "react" > < TagGroup.ItemLabel >React</ TagGroup.ItemLabel > </ TagGroup.Item > < TagGroup.Item id = "vue" > < TagGroup.ItemLabel >Vue</ TagGroup.ItemLabel > </ TagGroup.Item > < TagGroup.Item id = "svelte" > < TagGroup.ItemLabel >Svelte</ TagGroup.ItemLabel > </ TagGroup.Item > </ TagGroup.List > </ TagGroup > ); } export function RemovableTagGroup () { const [ items , setItems ] = useState ([ "React" , "Vue" , "Svelte" ]); return ( < TagGroup onRemove = {( keys ) => setItems (( prev ) => prev. filter (( i ) => ! keys. has (i)))}> < TagGroup.List > {items. map (( item ) => ( < TagGroup.Item key = {item} id = {item}> < TagGroup.ItemLabel >{item}</ TagGroup.ItemLabel > < TagGroup.ItemRemoveButton /> </ TagGroup.Item > ))} </ TagGroup.List > </ TagGroup > ); }

完整文档与示例见 TagGroup 组件页。

相关 PR： #309

Menu 提供基于复合组件的下拉菜单，支持 Popover 与 Bottom Sheet 两种呈现。包含基于 Reanimated 的按压动画、单选/多选、菜单项变体（default 与 danger）、指示器样式及可配置 placement。

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特性：

复合子组件： Menu.Trigger 、 Menu.Portal 、 Menu.Overlay 、 Menu.Content 、 Menu.Label 、 Menu.Group 、 Menu.Item 、 Menu.ItemTitle 、 Menu.ItemDescription 、 Menu.ItemIndicator

、 、 、 、 、 、 、 、 、 两种呈现： popover 与 bottom-sheet ，placement 可配置（ top 、 bottom 、 left 、 right ）

与 ，placement 可配置（ 、 、 、 ） Menu.Group 上通过 selectedKeys / onSelectionChange 实现单选/多选

上通过 / 实现单选/多选 菜单项按压动画（缩放 + 背景色），Reanimated 实现，可通过 animation 自定义

自定义 菜单项变体： default 与 danger

与 指示器变体： checkmark 、 dot 或自定义内容

、 或自定义内容 Menu.Label 用于分区标题

用于分区标题 分组级 shouldCloseOnSelect 控制

用法：

import { Menu } from "heroui-native" ; export function BasicMenu () { return ( < Menu > < Menu.Trigger > < Button >Open Menu</ Button > </ Menu.Trigger > < Menu.Portal > < Menu.Overlay /> < Menu.Content > < Menu.Item > < Menu.ItemTitle >Edit</ Menu.ItemTitle > </ Menu.Item > < Menu.Item > < Menu.ItemTitle >Duplicate</ Menu.ItemTitle > </ Menu.Item > < Menu.Item variant = "danger" > < Menu.ItemTitle >Delete</ Menu.ItemTitle > </ Menu.Item > </ Menu.Content > </ Menu.Portal > </ Menu > ); } export function MenuWithSections () { return ( < Menu > < Menu.Trigger > < Button >Actions</ Button > </ Menu.Trigger > < Menu.Portal > < Menu.Overlay /> < Menu.Content > < Menu.Group selectionMode = "single" selectedKeys = {selected} onSelectionChange = {setSelected}> < Menu.Label >View</ Menu.Label > < Menu.Item id = "list" > < Menu.ItemTitle >List View</ Menu.ItemTitle > < Menu.ItemIndicator /> </ Menu.Item > < Menu.Item id = "grid" > < Menu.ItemTitle >Grid View</ Menu.ItemTitle > < Menu.ItemIndicator /> </ Menu.Item > </ Menu.Group > </ Menu.Content > </ Menu.Portal > </ Menu > ); }

完整文档与示例见 Menu 组件页。

相关 PR： #312

InputGroup 提供装饰性文本输入， Prefix 与 Suffix 子组件绝对定位，通过 onLayout 自动测量宽度并为 Input 应用匹配的水平内边距。 isDecorative 布尔值可一次性处理装饰性附加内容的无障碍与指针事件样板；根级 isDisabled 通过上下文级联到所有子节点。

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特性：

复合子组件： InputGroup.Prefix 、 InputGroup.Suffix 、 InputGroup.Input

、 、 自动内边距：通过 onLayout 测量 Prefix/Suffix 宽度，自动作为 Input 的 paddingLeft / paddingRight

测量 Prefix/Suffix 宽度，自动作为 Input 的 / Prefix/Suffix 上 isDecorative 统一设置 pointerEvents="none" 、 accessibilityElementsHidden 与 importantForAccessibility

统一设置 、 与 根级 isDisabled 通过上下文级联（Prefix/Suffix 透明度与 pointer-events、Input 可编辑性）

通过上下文级联（Prefix/Suffix 透明度与 pointer-events、Input 可编辑性） InputGroup.Input 为直接透传——由使用方在 Input 上管理 value / onChangeText

用法：

import { InputGroup } from "heroui-native" ; export function SearchInput () { return ( < InputGroup > < InputGroup.Prefix isDecorative > < SearchIcon /> </ InputGroup.Prefix > < InputGroup.Input placeholder = "Search..." /> < InputGroup.Suffix isDecorative > < ChevronIcon /> </ InputGroup.Suffix > </ InputGroup > ); } export function DisabledInput () { return ( < InputGroup isDisabled > < InputGroup.Prefix isDecorative > < LockIcon /> </ InputGroup.Prefix > < InputGroup.Input placeholder = "Disabled input" /> </ InputGroup > ); }

完整文档与示例见 InputGroup 组件页。

相关 PR： #313

Bottom Sheet 共享容器现处理 Android 实体返回键：按下时关闭当前打开的 Bottom Sheet。 BackHandler 仅在 Bottom Sheet 打开时注册，避免已关闭实例抢占事件。该修复全局作用于所有基于 Bottom Sheet 的组件。

涉及组件：

实现使用 React Native 的 BackHandler API，在 iOS 上为空操作，无需分平台分支。

相关 PR： #308

Slot 原语的 combineStyles 现返回样式数组，而不再使用 StyleSheet.flatten ——后者会通过深拷贝样式对象破坏 Reanimated 的 SharedValue 与 useAnimatedStyle 绑定。

改进：

combineStyles 通过返回数组保留 Reanimated 动画样式绑定

通过返回数组保留 Reanimated 动画样式绑定 React Native 原生支持嵌套样式数组，对使用方行为无影响

修复通过 Slot 原语组合的组件上的动画断裂问题

相关 PR： #314

依赖版本已更新以兼容 Expo SDK 55：

uniwind ：1.2.7 → 1.3.2

：1.2.7 → 1.3.2 @gorhom/bottom-sheet ：^5 → ^5.2.8

上述 combineStyles 修复是支持 Expo 55 的主要代码变更：此前 StyleSheet.flatten 会在新 SDK 下破坏 Reanimated 样式绑定。

相关 PR： #314

本版本包含以下修复：

Issue #272 ：解决 FullWindowOverlay 干扰 React Native 元素检查器的问题。

Issue #280：修复 Expo 55 下 Avatar 等依赖 Reanimated 的组件失效。 combineStyles 曾通过 StyleSheet.flatten 破坏动画绑定；现改为返回样式数组以保留 SharedValue 与 useAnimatedStyle 。

相关 PR：

以下文档页面已随本版本更新：

TagGroup — 新组件文档：用法示例与 API 参考

Menu — 新组件文档：用法示例与 API 参考

InputGroup — 新组件文档：用法示例与 API 参考

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！