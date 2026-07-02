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发布说明

RC 1

Alert 组件、独立 Radio 组件、Select TriggerIndicator、HeroUINativeProviderRaw、disableFullWindowOverlay、styles 属性扩展、主题 surface 重构

2026 年 2 月 12 日

RC 1 是 HeroUI Native 的首个候选发布（Release Candidate），表明库已接近生产可用。本版本引入以无障碍为先、带状态变体的 Alert 复合组件；将 Radio 抽为可双模式运行的独立组件；新增带动画的 Select.TriggerIndicator 子组件。还提供轻量 HeroUINativeProviderRaw 以优化包体、用于 iOS 调试的 disableFullWindowOverlay、六个组件统一的 styles 插槽式样式，以及用主题显式变量替代计算型 surface 色的主题重构。另含 BottomSheet 内 InputOTP、Toast 文字裁切与元素检查器兼容等关键修复。

安装

升级到最新版本：

npm i heroui-native
pnpm add heroui-native
yarn add heroui-native
bun add heroui-native

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器

抢先体验

通过预览应用在真机上体验 RC 1 的全部改进！你可以探索新的 Alert 与 Radio、Select TriggerIndicator，以及各项修复。

环境要求

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如何访问

方式一：扫描二维码

使用手机相机或 Expo Go 应用扫描：

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更新亮点

新组件

本版本新增 1 个组件：

  • Alert：无障碍告警组件，五种状态变体，复合子组件灵活组合内容。

Alert

Alert 提供无障碍告警展示，内置五种状态变体：default、accent、success、warning、danger。遵循复合组件模式，含 Alert.IndicatorAlert.ContentAlert.TitleAlert.Description，便于布局与定制。原语层自动提供 role="alert"aria-labelledbyaria-describedby 关联。

特性：

  • 五种状态变体：default、accent、success、warning、danger
  • 默认 SVG 状态图标，通过 useStatusColor 随主题着色
  • 复合架构：Indicator、Content、Title、Description
  • 支持自定义指示器（如替换为 Spinner）
  • 无障碍原语：role="alert"aria-labelledbyaria-describedby
  • 所有子组件支持 asChild 插槽
  • 所有部件支持 ref 转发与 className

用法：

import { Alert } from "heroui-native";

export function Example() {
  return (
    <Alert status="success">
      <Alert.Indicator />
      <Alert.Content>
        <Alert.Title>Payment successful</Alert.Title>
        <Alert.Description>
          Your payment has been processed successfully.
        </Alert.Description>
      </Alert.Content>
    </Alert>
  );
}

完整文档与示例见 Alert 组件页

相关 PR： #284

新子组件

Select.TriggerIndicator

Select 新增 TriggerIndicator 子组件，显示带动画的 V 形图标以表示开/关状态，开闭时以 Reanimated 弹簧物理旋转。

特性：

  • 开闭过渡时旋转的 V 形动画
  • animation 可配置旋转值与弹簧参数
  • iconProps 自定义尺寸、颜色
  • 支持自定义子节点替换默认 V 形
  • 与 Select 开闭状态自动同步

用法：

import { Select } from "heroui-native";

<Select>
  <Select.Trigger>
    <Select.Value placeholder="Select an option" />
    <Select.TriggerIndicator />
  </Select.Trigger>
  <Select.Portal>
    <Select.Content>
      {/* Select items */}
    </Select.Content>
  </Select.Portal>
</Select>

相关 PR： #274

组件改进

Toast 样式与堆叠重构

Toast 样式由边框模拟内边距改为真实 p-4 与上下占位视图，改善多 Toast 堆叠时的内容可见性。

改进：

  • p-4 取代 border-[16px] 内边距变通写法
  • 新增 useVerticalPlaceholderStyles 用于占位视图样式
  • 顶部与底部绝对定位占位 View，避免堆叠时内容露出
  • 阴影系统改用 shadow-overlay 令牌
  • 统一各主题（alpha、mint、sky）的遮罩阴影，降低不透明度

确保不同高度 Toast 堆叠时内容仍被正确遮挡，样式更易维护、可预期。

相关 PR： #229

Dialog 遮罩手势关闭动画时序

Dialog 在手势关闭时弹层动画时序已修复：进度值按延迟正确排队，确保关闭动画播完再重置。

改进：

  • 手势关闭时进度在 300ms 延迟后过渡到 2
  • 350ms 后进度重置为 0，保证动画完成
  • 移除 isOpen 为 false 时立即 progress.set(2) 的调用
  • 侧滑关闭时关闭动画可正常播放

相关 PR： #277

主题 Surface 变量重构

主题系统以主题文件中的显式 surface 变量取代计算色，跨主题更可控、更一致。

改进：

  • surface-secondarysurface-tertiary（及对应前景）在各主题（alpha、lavender、mint、sky、variables.css）中显式定义
  • 基础主题使用 var(--surface-secondary)var(--surface-tertiary)，不再用 color-mix 计算
  • 从 theme.css 移除 on-surfaceon-surface-secondaryon-surface-tertiary 调色板
  • 主题文档更新变量结构与示例

主题作者可直接控制 surface 色值，不再依赖 color-mix，各主题 surface 表现更可预期。

相关 PR： #281

API 增强

多组件统一 styles 属性

六个组件现支持统一的 styles 插槽式样式 API。

涉及组件：

  • Accordioncontainerseparator 插槽
  • AvatarFallbackcontainertext 插槽
  • FieldErrorcontainertext 插槽
  • Labeltextasterisk 插槽（并修复 style 处理）
  • PressableFeedback Ripplecontainerripple 插槽（取代 containerStylerippleStyle
  • SelectContentDialogwrappercontent 插槽

新能力：

import { Accordion, Label } from "heroui-native";

// 对指定插槽应用样式
<Label styles={{ text: { fontSize: 18 }, asterisk: { color: "red" } }} isRequired>
  Username
</Label>

<Accordion
  styles={{
    container: { borderRadius: 12 },
    separator: { backgroundColor: "gray" },
  }}
>
  {/* Accordion items */}
</Accordion>

变更保持与既有 style 的向后兼容，二者同时提供时会正确合并。

相关 PR： #271

disableFullWindowOverlay 属性

基于 Portal 的组件现支持 disableFullWindowOverlay，便于在 iOS 开发时使用 React Native 元素检查器。

涉及组件：

  • BottomSheet.Portal
  • Dialog.Portal
  • Popover.Portal
  • Select.Portal
  • ToastProvider

新能力：

import { Dialog } from "heroui-native";

// 在 iOS 上启用元素检查器
<Dialog>
  <Dialog.Portal disableFullWindowOverlay>
    <Dialog.Overlay />
    <Dialog.Content>
      {/* content */}
    </Dialog.Content>
  </Dialog.Portal>
</Dialog>

iOS 上 FullWindowOverlay 使用独立原生窗口，会阻挡元素检查器。将 disableFullWindowOverlay 设为 true 时内容绘于主窗口，开发期可检查元素；代价是遮罩不再叠在原生模态或键盘之上。Android 上该属性无效果。

使用 HeroUINativeProvider 时，Toast 通过 config.toast 传入该属性。

相关 PR： #283

HeroUINativeProviderRaw

新增轻量提供者变体 HeroUINativeProviderRaw，不包含 ToastProviderPortalHost，由使用方完全控制打包依赖。

新能力：

import { HeroUINativeProviderRaw } from "heroui-native/provider-raw";

// 无 Toast 与 Portal 的轻量提供者
export function App() {
  return (
    <HeroUINativeProviderRaw>
      {/* Your app content */}
    </HeroUINativeProviderRaw>
  );
}

react-native-screens@gorhom/bottom-sheetreact-native-svg 由此可作为完全可选的对等依赖。Raw 提供者仅含 SafeAreaListenerGlobalAnimationSettingsProviderTextComponentProvider。需要 Toast 或 Portal 时可自行组合。

相关 PR： #285

Select.Trigger 的 variant 属性

Select.Trigger 现支持 variant"default""unstyled"，便于与 Button 等自定义触发器组合。

新能力：

import { Button, Select } from "heroui-native";

// 默认变体（预置样式触发器）
<Select>
  <Select.Trigger variant="default">
    <Select.Value placeholder="Choose..." />
    <Select.TriggerIndicator />
  </Select.Trigger>
</Select>

// 无样式变体，用于自定义组合
<Select>
  <Select.Trigger variant="unstyled">
    <Button>
      <Select.Value placeholder="Choose..." />
      <Select.TriggerIndicator />
    </Button>
  </Select.Trigger>
</Select>

相关 PR： #274

ControlField 的 Radio 变体

ControlFieldControlField.Indicator 现支持 "radio" 变体，与既有 "switch""checkbox" 并列，渲染独立 Radio 组件。

新能力：

import { ControlField } from "heroui-native";

<ControlField>
  <ControlField.Indicator variant="radio" />
  <ControlField.Label>Radio option</ControlField.Label>
</ControlField>

相关 PR： #286

⚠️ 破坏性变更

PressableFeedback Ripple：统一 styles 属性

PressableFeedback Ripple 的 containerStylerippleStyle 已合并为统一 styles

迁移：

将所有单独样式属性改为 styles

// 之前
<PressableFeedback.Ripple
  containerStyle={{ borderRadius: 8 }}
  rippleStyle={{ backgroundColor: "blue" }}
/>

// 之后
<PressableFeedback.Ripple
  styles={{
    container: { borderRadius: 8 },
    ripple: { backgroundColor: "blue" },
  }}
/>

相关 PR： #271

Select.Trigger 默认样式

Select.Trigger 默认 variant="default"，会应用容器样式（flex-row items-center justify-between h-12 px-4 rounded-2xl bg-surface shadow-surface）。若此前为自定义样式触发器，需加 variant="unstyled" 以免套用默认样式。

迁移：

// 之前（自定义样式触发器）
<Select.Trigger className="custom-trigger-styles">
  {/* content */}
</Select.Trigger>

// 之后（加 variant="unstyled" 保留自定义）
<Select.Trigger variant="unstyled" className="custom-trigger-styles">
  {/* content */}
</Select.Trigger>

相关 PR： #274

Surface 主题变量结构调整

基础主题已移除 on-surfaceon-surface-secondaryon-surface-tertiary 及其 hover/focus 变体 CSS 变量。secondary/tertiary surface 色现于各主题文件中显式定义。

迁移：

若自定义样式引用上述变量，请改为主题中定义的对应 surface 前景变量。

/* 之前 */
color: var(--on-surface);
color: var(--on-surface-secondary);

/* 之后 */
color: var(--surface-foreground);
color: var(--surface-secondary-foreground);

相关 PR： #281

移除 RadioGroup.Indicator

RadioGroup.IndicatorRadioGroup.IndicatorThumb 已移除，改为独立 Radio 组件。相关类型 RadioGroupIndicatorPropsRadioGroupIndicatorThumbPropsRadioGroupIndicatorThumbAnimation 亦不再导出。

迁移：

将所有 RadioGroup.Indicator / RadioGroup.IndicatorThumb 替换为 Radio

// 之前
import { RadioGroup } from "heroui-native";

<RadioGroup>
  <RadioGroup.Item value="option1">
    <RadioGroup.Indicator>
      <RadioGroup.IndicatorThumb />
    </RadioGroup.Indicator>
    <RadioGroup.Label>Option 1</RadioGroup.Label>
  </RadioGroup.Item>
</RadioGroup>

// 之后
import { Radio, RadioGroup } from "heroui-native";

<RadioGroup>
  <RadioGroup.Item value="option1">
    <Radio>
      <Radio.Indicator>
        <Radio.IndicatorThumb />
      </Radio.Indicator>
    </Radio>
    <RadioGroup.Label>Option 1</RadioGroup.Label>
  </RadioGroup.Item>
</RadioGroup>

相关 PR： #286

问题修复

本版本包含以下修复：

  • Issue #229：修复 BottomSheet 内 InputOTP 不可用。现可在 BottomSheet 遮罩内正常聚焦与输入，解决此前无法输入 OTP 的问题。

  • Issue #265：修复 Toast 描述首字符被裁切。Toast 样式重构后以真实内边距与占位视图取代边框变通，任意堆叠配置下文字均可完整显示。

  • Issue #272：修复 FullWindowOverlay 在 iOS 上阻挡 React Native 元素检查器。Portal 组件新增 disableFullWindowOverlay，开发期可将遮罩内容绘于主窗口以恢复检查器。

相关 PR：

文档更新

以下文档页面已随本版本更新：

  • Alert — 新组件：用法示例与 API 参考
  • Radio — 独立 Radio 组件文档
  • Radio Group — 反映移除 RadioGroup.Indicator 及与 Radio 的集成
  • Control Field — 新增 radio 变体说明
  • Select — TriggerIndicator 子组件与 Trigger variant
  • Toast — 更新样式实现说明
  • Bottom Sheet — 补充 disableFullWindowOverlay
  • Dialog — 补充 disableFullWindowOverlay
  • Popover — 补充 disableFullWindowOverlay
  • Provider — HeroUINativeProviderRaw 与提供者层级
  • Theming — 更新 surface 变量结构与示例
  • Accordion — 补充 styles 属性
  • Avatar — 补充 styles 属性
  • Label — 补充 styles 属性
  • Field Error — 补充 styles 属性

链接

贡献者

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！

RC 2

SearchField、ListGroup、Slider 组件，Select 多选模式，Button 反馈 API 重构，放宽对等依赖约束

Beta 13

TextArea 组件、Button outline 变体、Tabs 改进、表单原语拆分、弹层动画重构、样式类名导出与关键问题修复

本页目录

安装抢先体验环境要求如何访问更新亮点新组件Alert新子组件Select.TriggerIndicator组件改进Toast 样式与堆叠重构Dialog 遮罩手势关闭动画时序主题 Surface 变量重构API 增强多组件统一 styles 属性disableFullWindowOverlay 属性HeroUINativeProviderRawSelect.Trigger 的 variant 属性ControlField 的 Radio 变体⚠️ 破坏性变更PressableFeedback Ripple：统一 styles 属性Select.Trigger 默认样式Surface 主题变量结构调整移除 RadioGroup.Indicator问题修复文档更新链接贡献者