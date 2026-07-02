RC 1
Alert 组件、独立 Radio 组件、Select TriggerIndicator、HeroUINativeProviderRaw、disableFullWindowOverlay、styles 属性扩展、主题 surface 重构
RC 1 是 HeroUI Native 的首个候选发布（Release Candidate），表明库已接近生产可用。本版本引入以无障碍为先、带状态变体的 Alert 复合组件；将 Radio 抽为可双模式运行的独立组件；新增带动画的 Select.TriggerIndicator 子组件。还提供轻量
HeroUINativeProviderRaw 以优化包体、用于 iOS 调试的
disableFullWindowOverlay、六个组件统一的
styles 插槽式样式，以及用主题显式变量替代计算型 surface 色的主题重构。另含 BottomSheet 内 InputOTP、Toast 文字裁切与元素检查器兼容等关键修复。
安装
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环境要求
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如何访问
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更新亮点
新组件
本版本新增 1 个组件：
- Alert：无障碍告警组件，五种状态变体，复合子组件灵活组合内容。
Alert
Alert 提供无障碍告警展示，内置五种状态变体：default、accent、success、warning、danger。遵循复合组件模式，含
Alert.Indicator、
Alert.Content、
Alert.Title、
Alert.Description，便于布局与定制。原语层自动提供
role="alert"、
aria-labelledby 与
aria-describedby 关联。
特性：
- 五种状态变体：default、accent、success、warning、danger
- 默认 SVG 状态图标，通过
useStatusColor随主题着色
- 复合架构：Indicator、Content、Title、Description
- 支持自定义指示器（如替换为 Spinner）
- 无障碍原语：
role="alert"、
aria-labelledby、
aria-describedby
- 所有子组件支持
asChild插槽
- 所有部件支持 ref 转发与
className
用法：
完整文档与示例见 Alert 组件页。
相关 PR： #284
新子组件
Select.TriggerIndicator
Select 新增
TriggerIndicator 子组件，显示带动画的 V 形图标以表示开/关状态，开闭时以 Reanimated 弹簧物理旋转。
特性：
- 开闭过渡时旋转的 V 形动画
animation可配置旋转值与弹簧参数
iconProps自定义尺寸、颜色
- 支持自定义子节点替换默认 V 形
- 与 Select 开闭状态自动同步
用法：
相关 PR： #274
组件改进
Toast 样式与堆叠重构
Toast 样式由边框模拟内边距改为真实
p-4 与上下占位视图，改善多 Toast 堆叠时的内容可见性。
改进：
- 以
p-4取代
border-[16px]内边距变通写法
- 新增
useVerticalPlaceholderStyles用于占位视图样式
- 顶部与底部绝对定位占位 View，避免堆叠时内容露出
- 阴影系统改用
shadow-overlay令牌
- 统一各主题（alpha、mint、sky）的遮罩阴影，降低不透明度
确保不同高度 Toast 堆叠时内容仍被正确遮挡，样式更易维护、可预期。
相关 PR： #229
Dialog 遮罩手势关闭动画时序
Dialog 在手势关闭时弹层动画时序已修复：进度值按延迟正确排队，确保关闭动画播完再重置。
改进：
- 手势关闭时进度在 300ms 延迟后过渡到 2
- 350ms 后进度重置为 0，保证动画完成
- 移除
isOpen为 false 时立即
progress.set(2)的调用
- 侧滑关闭时关闭动画可正常播放
相关 PR： #277
主题 Surface 变量重构
主题系统以主题文件中的显式 surface 变量取代计算色，跨主题更可控、更一致。
改进：
surface-secondary、
surface-tertiary（及对应前景）在各主题（alpha、lavender、mint、sky、variables.css）中显式定义
- 基础主题使用
var(--surface-secondary)、
var(--surface-tertiary)，不再用
color-mix计算
- 从 theme.css 移除
on-surface、
on-surface-secondary、
on-surface-tertiary调色板
- 主题文档更新变量结构与示例
主题作者可直接控制 surface 色值，不再依赖
color-mix，各主题 surface 表现更可预期。
相关 PR： #281
API 增强
多组件统一
styles 属性
六个组件现支持统一的
styles 插槽式样式 API。
涉及组件：
- Accordion：
container、
separator插槽
- AvatarFallback：
container、
text插槽
- FieldError：
container、
text插槽
- Label：
text、
asterisk插槽（并修复
style处理）
- PressableFeedback Ripple：
container、
ripple插槽（取代
containerStyle与
rippleStyle）
- SelectContentDialog：
wrapper、
content插槽
新能力：
变更保持与既有
style 的向后兼容，二者同时提供时会正确合并。
相关 PR： #271
disableFullWindowOverlay 属性
基于 Portal 的组件现支持
disableFullWindowOverlay，便于在 iOS 开发时使用 React Native 元素检查器。
涉及组件：
BottomSheet.Portal
Dialog.Portal
Popover.Portal
Select.Portal
ToastProvider
新能力：
iOS 上
FullWindowOverlay 使用独立原生窗口，会阻挡元素检查器。将
disableFullWindowOverlay 设为
true 时内容绘于主窗口，开发期可检查元素；代价是遮罩不再叠在原生模态或键盘之上。Android 上该属性无效果。
使用
HeroUINativeProvider 时，Toast 通过
config.toast 传入该属性。
相关 PR： #283
HeroUINativeProviderRaw
新增轻量提供者变体
HeroUINativeProviderRaw，不包含
ToastProvider 与
PortalHost，由使用方完全控制打包依赖。
新能力：
react-native-screens、
@gorhom/bottom-sheet、
react-native-svg 由此可作为完全可选的对等依赖。Raw 提供者仅含
SafeAreaListener、
GlobalAnimationSettingsProvider、
TextComponentProvider。需要 Toast 或 Portal 时可自行组合。
相关 PR： #285
Select.Trigger 的
variant 属性
Select.Trigger 现支持
variant：
"default" 与
"unstyled"，便于与 Button 等自定义触发器组合。
新能力：
相关 PR： #274
ControlField 的 Radio 变体
ControlField 的
ControlField.Indicator 现支持
"radio" 变体，与既有
"switch"、
"checkbox" 并列，渲染独立 Radio 组件。
新能力：
相关 PR： #286
⚠️ 破坏性变更
PressableFeedback Ripple：统一
styles 属性
PressableFeedback Ripple 的
containerStyle 与
rippleStyle 已合并为统一
styles。
迁移：
将所有单独样式属性改为
styles：
相关 PR： #271
Select.Trigger 默认样式
Select.Trigger 默认
variant="default"，会应用容器样式（
flex-row items-center justify-between h-12 px-4 rounded-2xl bg-surface shadow-surface）。若此前为自定义样式触发器，需加
variant="unstyled" 以免套用默认样式。
迁移：
相关 PR： #274
Surface 主题变量结构调整
基础主题已移除
on-surface、
on-surface-secondary、
on-surface-tertiary 及其 hover/focus 变体 CSS 变量。secondary/tertiary surface 色现于各主题文件中显式定义。
迁移：
若自定义样式引用上述变量，请改为主题中定义的对应 surface 前景变量。
相关 PR： #281
移除 RadioGroup.Indicator
RadioGroup.Indicator 与
RadioGroup.IndicatorThumb 已移除，改为独立
Radio 组件。相关类型
RadioGroupIndicatorProps、
RadioGroupIndicatorThumbProps、
RadioGroupIndicatorThumbAnimation 亦不再导出。
迁移：
将所有
RadioGroup.Indicator /
RadioGroup.IndicatorThumb 替换为
Radio：
相关 PR： #286
问题修复
本版本包含以下修复：
-
Issue #229：修复 BottomSheet 内 InputOTP 不可用。现可在 BottomSheet 遮罩内正常聚焦与输入，解决此前无法输入 OTP 的问题。
-
Issue #265：修复 Toast 描述首字符被裁切。Toast 样式重构后以真实内边距与占位视图取代边框变通，任意堆叠配置下文字均可完整显示。
-
Issue #272：修复 FullWindowOverlay 在 iOS 上阻挡 React Native 元素检查器。Portal 组件新增
disableFullWindowOverlay，开发期可将遮罩内容绘于主窗口以恢复检查器。
相关 PR：
文档更新
以下文档页面已随本版本更新：
- Alert — 新组件：用法示例与 API 参考
- Radio — 独立 Radio 组件文档
- Radio Group — 反映移除 RadioGroup.Indicator 及与 Radio 的集成
- Control Field — 新增 radio 变体说明
- Select — TriggerIndicator 子组件与 Trigger variant
- Toast — 更新样式实现说明
- Bottom Sheet — 补充 disableFullWindowOverlay
- Dialog — 补充 disableFullWindowOverlay
- Popover — 补充 disableFullWindowOverlay
- Provider — HeroUINativeProviderRaw 与提供者层级
- Theming — 更新 surface 变量结构与示例
- Accordion — 补充 styles 属性
- Avatar — 补充 styles 属性
- Label — 补充 styles 属性
- Field Error — 补充 styles 属性
链接
贡献者
感谢所有为本版本做出贡献的朋友！