2026 年 2 月 12 日

RC 1 是 HeroUI Native 的首个候选发布（Release Candidate），表明库已接近生产可用。本版本引入以无障碍为先、带状态变体的 Alert 复合组件；将 Radio 抽为可双模式运行的独立组件；新增带动画的 Select.TriggerIndicator 子组件。还提供轻量 HeroUINativeProviderRaw 以优化包体、用于 iOS 调试的 disableFullWindowOverlay 、六个组件统一的 styles 插槽式样式，以及用主题显式变量替代计算型 surface 色的主题重构。另含 BottomSheet 内 InputOTP、Toast 文字裁切与元素检查器兼容等关键修复。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i heroui-native pnpm add heroui-native yarn add heroui-native bun add heroui-native

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器。

通过预览应用在真机上体验 RC 1 的全部改进！你可以探索新的 Alert 与 Radio、Select TriggerIndicator，以及各项修复。

请确保手机已安装最新版本的 Expo Go。

方式一：扫描二维码

使用手机相机或 Expo Go 应用扫描：

Android 用户请注意： 若使用系统相机或其他扫码应用会跳转到浏览器并出现 404，请先打开 Expo Go，使用其内置扫码功能扫描。

方式二：点击链接

📱 在 Expo Go 中打开演示应用

若设备已安装 Expo Go，将自动在其中打开应用。

本版本新增 1 个组件：

Alert 提供无障碍告警展示，内置五种状态变体：default、accent、success、warning、danger。遵循复合组件模式，含 Alert.Indicator 、 Alert.Content 、 Alert.Title 、 Alert.Description ，便于布局与定制。原语层自动提供 role="alert" 、 aria-labelledby 与 aria-describedby 关联。

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特性：

五种状态变体：default、accent、success、warning、danger

默认 SVG 状态图标，通过 useStatusColor 随主题着色

随主题着色 复合架构：Indicator、Content、Title、Description

支持自定义指示器（如替换为 Spinner）

无障碍原语： role="alert" 、 aria-labelledby 、 aria-describedby

、 、 所有子组件支持 asChild 插槽

插槽 所有部件支持 ref 转发与 className

用法：

import { Alert } from "heroui-native" ; export function Example () { return ( < Alert status = "success" > < Alert.Indicator /> < Alert.Content > < Alert.Title >Payment successful</ Alert.Title > < Alert.Description > Your payment has been processed successfully. </ Alert.Description > </ Alert.Content > </ Alert > ); }

完整文档与示例见 Alert 组件页。

相关 PR： #284

Select 新增 TriggerIndicator 子组件，显示带动画的 V 形图标以表示开/关状态，开闭时以 Reanimated 弹簧物理旋转。

特性：

开闭过渡时旋转的 V 形动画

animation 可配置旋转值与弹簧参数

可配置旋转值与弹簧参数 iconProps 自定义尺寸、颜色

自定义尺寸、颜色 支持自定义子节点替换默认 V 形

与 Select 开闭状态自动同步

用法：

import { Select } from "heroui-native" ; < Select > < Select.Trigger > < Select.Value placeholder = "Select an option" /> < Select.TriggerIndicator /> </ Select.Trigger > < Select.Portal > < Select.Content > { /* Select items */ } </ Select.Content > </ Select.Portal > </ Select >

相关 PR： #274

Toast 样式由边框模拟内边距改为真实 p-4 与上下占位视图，改善多 Toast 堆叠时的内容可见性。

改进：

以 p-4 取代 border-[16px] 内边距变通写法

取代 内边距变通写法 新增 useVerticalPlaceholderStyles 用于占位视图样式

用于占位视图样式 顶部与底部绝对定位占位 View，避免堆叠时内容露出

阴影系统改用 shadow-overlay 令牌

令牌 统一各主题（alpha、mint、sky）的遮罩阴影，降低不透明度

确保不同高度 Toast 堆叠时内容仍被正确遮挡，样式更易维护、可预期。

相关 PR： #229

Dialog 在手势关闭时弹层动画时序已修复：进度值按延迟正确排队，确保关闭动画播完再重置。

改进：

手势关闭时进度在 300ms 延迟后过渡到 2

350ms 后进度重置为 0，保证动画完成

移除 isOpen 为 false 时立即 progress.set(2) 的调用

为 false 时立即 的调用 侧滑关闭时关闭动画可正常播放

相关 PR： #277

主题系统以主题文件中的显式 surface 变量取代计算色，跨主题更可控、更一致。

改进：

surface-secondary 、 surface-tertiary （及对应前景）在各主题（alpha、lavender、mint、sky、variables.css）中显式定义

、 （及对应前景）在各主题（alpha、lavender、mint、sky、variables.css）中显式定义 基础主题使用 var(--surface-secondary) 、 var(--surface-tertiary) ，不再用 color-mix 计算

、 ，不再用 计算 从 theme.css 移除 on-surface 、 on-surface-secondary 、 on-surface-tertiary 调色板

、 、 调色板 主题文档更新变量结构与示例

主题作者可直接控制 surface 色值，不再依赖 color-mix ，各主题 surface 表现更可预期。

相关 PR： #281

六个组件现支持统一的 styles 插槽式样式 API。

涉及组件：

Accordion ： container 、 separator 插槽

： 、 插槽 AvatarFallback ： container 、 text 插槽

： 、 插槽 FieldError ： container 、 text 插槽

： 、 插槽 Label ： text 、 asterisk 插槽（并修复 style 处理）

： 、 插槽（并修复 处理） PressableFeedback Ripple ： container 、 ripple 插槽（取代 containerStyle 与 rippleStyle ）

： 、 插槽（取代 与 ） SelectContentDialog： wrapper 、 content 插槽

新能力：

import { Accordion, Label } from "heroui-native" ; // 对指定插槽应用样式 < Label styles = {{ text: { fontSize: 18 }, asterisk: { color: "red" } }} isRequired > Username </ Label > < Accordion styles = {{ container: { borderRadius: 12 }, separator: { backgroundColor: "gray" }, }} > { /* Accordion items */ } </ Accordion >

变更保持与既有 style 的向后兼容，二者同时提供时会正确合并。

相关 PR： #271

基于 Portal 的组件现支持 disableFullWindowOverlay ，便于在 iOS 开发时使用 React Native 元素检查器。

涉及组件：

BottomSheet.Portal

Dialog.Portal

Popover.Portal

Select.Portal

ToastProvider

新能力：

import { Dialog } from "heroui-native" ; // 在 iOS 上启用元素检查器 < Dialog > < Dialog.Portal disableFullWindowOverlay > < Dialog.Overlay /> < Dialog.Content > { /* content */ } </ Dialog.Content > </ Dialog.Portal > </ Dialog >

iOS 上 FullWindowOverlay 使用独立原生窗口，会阻挡元素检查器。将 disableFullWindowOverlay 设为 true 时内容绘于主窗口，开发期可检查元素；代价是遮罩不再叠在原生模态或键盘之上。Android 上该属性无效果。

使用 HeroUINativeProvider 时，Toast 通过 config.toast 传入该属性。

相关 PR： #283

新增轻量提供者变体 HeroUINativeProviderRaw ，不包含 ToastProvider 与 PortalHost ，由使用方完全控制打包依赖。

新能力：

import { HeroUINativeProviderRaw } from "heroui-native/provider-raw" ; // 无 Toast 与 Portal 的轻量提供者 export function App () { return ( < HeroUINativeProviderRaw > { /* Your app content */ } </ HeroUINativeProviderRaw > ); }

react-native-screens 、 @gorhom/bottom-sheet 、 react-native-svg 由此可作为完全可选的对等依赖。Raw 提供者仅含 SafeAreaListener 、 GlobalAnimationSettingsProvider 、 TextComponentProvider 。需要 Toast 或 Portal 时可自行组合。

相关 PR： #285

Select.Trigger 现支持 variant ： "default" 与 "unstyled" ，便于与 Button 等自定义触发器组合。

新能力：

import { Button, Select } from "heroui-native" ; // 默认变体（预置样式触发器） < Select > < Select.Trigger variant = "default" > < Select.Value placeholder = "Choose..." /> < Select.TriggerIndicator /> </ Select.Trigger > </ Select > // 无样式变体，用于自定义组合 < Select > < Select.Trigger variant = "unstyled" > < Button > < Select.Value placeholder = "Choose..." /> < Select.TriggerIndicator /> </ Button > </ Select.Trigger > </ Select >

相关 PR： #274

ControlField 的 ControlField.Indicator 现支持 "radio" 变体，与既有 "switch" 、 "checkbox" 并列，渲染独立 Radio 组件。

新能力：

import { ControlField } from "heroui-native" ; < ControlField > < ControlField.Indicator variant = "radio" /> < ControlField.Label >Radio option</ ControlField.Label > </ ControlField >

相关 PR： #286

PressableFeedback Ripple 的 containerStyle 与 rippleStyle 已合并为统一 styles 。

迁移：

将所有单独样式属性改为 styles ：

// 之前 < PressableFeedback.Ripple containerStyle = {{ borderRadius: 8 }} rippleStyle = {{ backgroundColor: "blue" }} /> // 之后 < PressableFeedback.Ripple styles = {{ container: { borderRadius: 8 }, ripple: { backgroundColor: "blue" }, }} />

相关 PR： #271

Select.Trigger 默认 variant="default" ，会应用容器样式（ flex-row items-center justify-between h-12 px-4 rounded-2xl bg-surface shadow-surface ）。若此前为自定义样式触发器，需加 variant="unstyled" 以免套用默认样式。

迁移：

// 之前（自定义样式触发器） < Select.Trigger className = "custom-trigger-styles" > { /* content */ } </ Select.Trigger > // 之后（加 variant="unstyled" 保留自定义） < Select.Trigger variant = "unstyled" className = "custom-trigger-styles" > { /* content */ } </ Select.Trigger >

相关 PR： #274

基础主题已移除 on-surface 、 on-surface-secondary 、 on-surface-tertiary 及其 hover/focus 变体 CSS 变量。secondary/tertiary surface 色现于各主题文件中显式定义。

迁移：

若自定义样式引用上述变量，请改为主题中定义的对应 surface 前景变量。

/* 之前 */ color: var(--on-surface); color: var(--on-surface-secondary); /* 之后 */ color: var(--surface-foreground); color: var(--surface-secondary-foreground);

相关 PR： #281

RadioGroup.Indicator 与 RadioGroup.IndicatorThumb 已移除，改为独立 Radio 组件。相关类型 RadioGroupIndicatorProps 、 RadioGroupIndicatorThumbProps 、 RadioGroupIndicatorThumbAnimation 亦不再导出。

迁移：

将所有 RadioGroup.Indicator / RadioGroup.IndicatorThumb 替换为 Radio ：

// 之前 import { RadioGroup } from "heroui-native" ; < RadioGroup > < RadioGroup.Item value = "option1" > < RadioGroup.Indicator > < RadioGroup.IndicatorThumb /> </ RadioGroup.Indicator > < RadioGroup.Label >Option 1</ RadioGroup.Label > </ RadioGroup.Item > </ RadioGroup > // 之后 import { Radio, RadioGroup } from "heroui-native" ; < RadioGroup > < RadioGroup.Item value = "option1" > < Radio > < Radio.Indicator > < Radio.IndicatorThumb /> </ Radio.Indicator > </ Radio > < RadioGroup.Label >Option 1</ RadioGroup.Label > </ RadioGroup.Item > </ RadioGroup >

相关 PR： #286

本版本包含以下修复：

Issue #229 ：修复 BottomSheet 内 InputOTP 不可用。现可在 BottomSheet 遮罩内正常聚焦与输入，解决此前无法输入 OTP 的问题。

Issue #265 ：修复 Toast 描述首字符被裁切。Toast 样式重构后以真实内边距与占位视图取代边框变通，任意堆叠配置下文字均可完整显示。

Issue #272：修复 FullWindowOverlay 在 iOS 上阻挡 React Native 元素检查器。Portal 组件新增 disableFullWindowOverlay ，开发期可将遮罩内容绘于主窗口以恢复检查器。

相关 PR：

以下文档页面已随本版本更新：

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！