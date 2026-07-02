v1.0.5
拆分 border-field 令牌以修复宽度/颜色合并冲突、Typography 支持 Dynamic Type、Provider 级文本输入配置、单次挂载的弹层动画、Select 图标颜色修复、升级至 Expo 57 / RN 0.86
HeroUI Native v1.0.5 通过将字段边框拆分为独立的宽度与颜色令牌，并全局配置
tailwind-variants，解决了长期存在的
border-field 合并冲突，同时将 Input、InputOTP、Radio、Checkbox 迁移到基于 outline 的聚焦、激活与无效状态。本版本还为 Typography 带来 iOS Dynamic Type 支持，新增 Provider 级的文本输入配置，重构 Popover、Menu、Select 的进入动画以让内容仅挂载一次，将 Select 勾选图标与
accent-soft-foreground 令牌对齐，并将工具链升级至 Expo 57 / React Native 0.86。
安装
升级到最新版本：
真机体验
性能
单次挂载的 Popover、Menu、Select 动画
Popover、Menu、Select 的内容现在只挂载一次，并在完成测量与定位后通过共享值播放进入动画。此前，内容子树会被挂载两次——先用一个隐藏探针测量尺寸，再挂载可见节点——以便进入 Keyframe 能在正确位置于挂载时触发。
改进点：
- 默认的进入动画由一个共享值（
rEnteringStyle）驱动，在内容完成定位（
isReady）后播放，使子树仅挂载一次
usePopupPopoverContentAnimation现返回
isDrivenEntering与
rEnteringStyle，其位移、缩放与不透明度均由一个进度值插值得出
- 内容在就绪之前对指针事件保持隐藏；禁用动画时直接解析为显示状态
- 自定义的进入 Keyframe 仍保留原先的「探针 + 挂载」回退路径
组件的公开 API 未变——单次挂载路径完全是内部实现，自定义进入动画的行为与之前完全一致。建议在全部四个放置方向、子菜单过渡以及禁用动画的情形下，验证进入与退出动画。
相关 PR： #438
组件改进
Typography Dynamic Type 支持（iOS）
Typography 组件现在会按语义类型应用默认的
dynamicTypeRamp，使文本在 iOS 上以符合 Apple 设计意图的方式缩放。较大的类型（如标题）比正文缩放得更慢，与 iOS 系统的 Dynamic Type 行为一致。此前，所有 Typography 组件中的文本都以相同的系数缩放。
改进点：
- 每个 Typography 类型都映射到合适的 iOS Dynamic Type ramp（例如标题映射到
titleramp，段落映射到
body）
- 在 iOS 上提升无障碍与文本缩放的保真度，对 Android 无影响
- 在需要不同 ramp 的场景下，可按实例覆盖
dynamicTypeRamp默认值
此变更仅针对 iOS，不改动 Typography 的 API。已直接传入
dynamicTypeRamp 的应用仍会显式控制缩放行为。
相关 PR： #435
Select 勾选图标颜色
Select 组件的
Select.ItemIndicator 现在将其勾选图标颜色默认为
accent-soft-foreground 主题令牌，而非
accent，使选中项指示器与预期的语义前景色对齐，从而获得更好的对比度与视觉一致性。
改进点：
- 默认勾选图标颜色改用
accent-soft-foreground，提升选中列表项的对比度
- JSDoc 与组件文档已同步更新以反映新的默认值
仅在省略
iconProps.color 时默认图标颜色会发生变化——API 未变，自定义颜色仍然有效。建议在亮色与暗色主题下进行手动验证，以确认指示器对比度。
相关 PR： #436
API 增强
Provider 文本输入配置
HeroUINativeProvider（以及
HeroUINativeProviderRaw）现可通过新的
textInputProps 配置在全局配置一部分
TextInput 属性，首批支持
allowFontScaling 与
maxFontSizeMultiplier。这与既有的全局
textProps 模式保持一致，使整个应用的输入字体缩放行为保持统一。
新能力：
包含内容：
- 在
HeroUINativeConfig与
HeroUINativeConfigRaw上新增
textInputProps配置（
allowFontScaling、
maxFontSizeMultiplier）
- 新增
TextInputComponentProvider/
useTextInputComponent以及一个
HeroTextInput辅助组件，将全局属性作为可覆盖的默认值应用
- 已应用于
Input（因此涵盖
TextArea、
SearchField、
InputGroup）以及
InputOTP基元
全局属性作为默认值应用，因此任何直接传给组件的属性仍会覆盖它们。
相关 PR： #437
依赖
升级至 Expo 57 / React Native 0.86
项目已升级到 Expo 57 / React Native 0.86 工具链。本次升级还通过包裹内容节点来修复遮罩退出动画，使布局动画不再与动画样式共享 transform，恢复 Android 输入聚焦环，并强化了 Pressable 样式回调的类型。
修复：
- 将 Popover、Menu、Select 的
entering/
exiting布局动画移到包裹用的
Animated.View上，以修复退出动画并消除 Reanimated 的布局动画覆盖警告
- 在 Android 上使用边框显示输入聚焦环，iOS 仍保留 outline 方案
- 通过移除
scaletransform 简化默认的退出 keyframe
- 为 button 与子菜单的样式回调添加显式的
PressableStateCallbackType类型
依赖升级：
- Expo
57
- React Native
0.86
- React Native Reanimated
4.5
react-native-worklets
0.10
- Tailwind CSS
4.3
- Uniwind
1.10
公开 API 未变，但消费者应将其对等依赖版本与 Expo 57 / React Native 0.86 对齐。建议在 iOS 与 Android 上手动测试遮罩的打开/关闭动画以及输入聚焦状态。
相关 PR： #439
⚠️ 破坏性变更
将
border-field 拆分为独立的宽度与颜色令牌
此前，
border-field 会以同一名称同时生成宽度与颜色两个工具类，导致
tailwind-merge 丢弃宽度。字段组件硬编码了边框宽度（
border、
border-[1.5px]），并使用 border-color 表示聚焦与无效状态。v1.0.5 将字段边框拆分为两个互不冲突的工具类，并全局配置
tailwind-variants，使宽度与颜色在合并时不再相互覆盖。
变更内容：
border-field-width（宽度）与
border-field-border（颜色）现在是独立、互不冲突的工具类
tv/
cn使用一个共享的
twMergeConfig（
border-w分组）进行配置并全局注册；所有
*.styles.ts均从 lib 导入
tv
- Input、InputOTP、Radio、Checkbox 使用
border-field-width与
outline-*表示聚焦、激活与无效状态；无效 outline 现在在静止状态下即显示
--field-radius系数由
1.5改为
1.75
组件的公开 API 未变，但视觉与行为上的变化需要验证。请在你的应用中确认以下事项：
迁移：
仅通过
--field-border 颜色设置的边框将不再显示——
--field-border-width 现在默认为
0px，因此需要同时设置宽度：
直接使用字段边框宽度工具类时，请重命名：
同时请验证：
- 聚焦、激活与无效状态现在使用
outline-*而非 border-color
- 对
--border-width-field主题键的覆盖必须改用
--border-width-field-width（或
--field-border-width基元）
- 字段圆角略有变化（
--field-radius系数由
1.5→
1.75）
如果你依赖
--field-border 颜色来产生静止状态的边框，请设置一个非零的
--field-border-width 默认值以恢复该外观。
相关 PR： #434
文档更新
以下文档页面已随本版本更新以反映相关变更：
- Typography — 记录了 iOS 上默认的
dynamicTypeRamp行为
- Select — 更新了
Select.ItemIndicator默认勾选图标颜色
- Provider — 新增
textInputProps章节、示例与 Provider 层级说明
链接
贡献者
感谢所有为本版本做出贡献的朋友！