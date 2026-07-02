拆分 border-field 令牌以修复宽度/颜色合并冲突、Typography 支持 Dynamic Type、Provider 级文本输入配置、单次挂载的弹层动画、Select 图标颜色修复、升级至 Expo 57 / RN 0.86

2026 年 7 月 2 日

HeroUI Native v1.0.5 通过将字段边框拆分为独立的宽度与颜色令牌，并全局配置 tailwind-variants ，解决了长期存在的 border-field 合并冲突，同时将 Input、InputOTP、Radio、Checkbox 迁移到基于 outline 的聚焦、激活与无效状态。本版本还为 Typography 带来 iOS Dynamic Type 支持，新增 Provider 级的文本输入配置，重构 Popover、Menu、Select 的进入动画以让内容仅挂载一次，将 Select 勾选图标与 accent-soft-foreground 令牌对齐，并将工具链升级至 Expo 57 / React Native 0.86。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i heroui-native pnpm add heroui-native yarn add heroui-native bun add heroui-native

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器。

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Popover、Menu、Select 的内容现在只挂载一次，并在完成测量与定位后通过共享值播放进入动画。此前，内容子树会被挂载两次——先用一个隐藏探针测量尺寸，再挂载可见节点——以便进入 Keyframe 能在正确位置于挂载时触发。

改进点：

默认的进入动画由一个共享值（ rEnteringStyle ）驱动，在内容完成定位（ isReady ）后播放，使子树仅挂载一次

）驱动，在内容完成定位（ ）后播放，使子树仅挂载一次 usePopupPopoverContentAnimation 现返回 isDrivenEntering 与 rEnteringStyle ，其位移、缩放与不透明度均由一个进度值插值得出

现返回 与 ，其位移、缩放与不透明度均由一个进度值插值得出 内容在就绪之前对指针事件保持隐藏；禁用动画时直接解析为显示状态

自定义的进入 Keyframe 仍保留原先的「探针 + 挂载」回退路径

组件的公开 API 未变——单次挂载路径完全是内部实现，自定义进入动画的行为与之前完全一致。建议在全部四个放置方向、子菜单过渡以及禁用动画的情形下，验证进入与退出动画。

相关 PR： #438

Typography 组件现在会按语义类型应用默认的 dynamicTypeRamp ，使文本在 iOS 上以符合 Apple 设计意图的方式缩放。较大的类型（如标题）比正文缩放得更慢，与 iOS 系统的 Dynamic Type 行为一致。此前，所有 Typography 组件中的文本都以相同的系数缩放。

改进点：

每个 Typography 类型都映射到合适的 iOS Dynamic Type ramp（例如标题映射到 title ramp，段落映射到 body ）

ramp，段落映射到 ） 在 iOS 上提升无障碍与文本缩放的保真度，对 Android 无影响

在需要不同 ramp 的场景下，可按实例覆盖 dynamicTypeRamp 默认值

此变更仅针对 iOS，不改动 Typography 的 API。已直接传入 dynamicTypeRamp 的应用仍会显式控制缩放行为。

相关 PR： #435

Select 组件的 Select.ItemIndicator 现在将其勾选图标颜色默认为 accent-soft-foreground 主题令牌，而非 accent ，使选中项指示器与预期的语义前景色对齐，从而获得更好的对比度与视觉一致性。

改进点：

默认勾选图标颜色改用 accent-soft-foreground ，提升选中列表项的对比度

，提升选中列表项的对比度 JSDoc 与组件文档已同步更新以反映新的默认值

仅在省略 iconProps.color 时默认图标颜色会发生变化——API 未变，自定义颜色仍然有效。建议在亮色与暗色主题下进行手动验证，以确认指示器对比度。

相关 PR： #436

HeroUINativeProvider（以及 HeroUINativeProviderRaw ）现可通过新的 textInputProps 配置在全局配置一部分 TextInput 属性，首批支持 allowFontScaling 与 maxFontSizeMultiplier 。这与既有的全局 textProps 模式保持一致，使整个应用的输入字体缩放行为保持统一。

新能力：

import { HeroUINativeProvider } from "heroui-native" ; export function App () { return ( < HeroUINativeProvider config = {{ textInputProps: { allowFontScaling: true , maxFontSizeMultiplier: 1.5 , }, }} > { /* Your app */ } </ HeroUINativeProvider > ); }

包含内容：

在 HeroUINativeConfig 与 HeroUINativeConfigRaw 上新增 textInputProps 配置（ allowFontScaling 、 maxFontSizeMultiplier ）

与 上新增 配置（ 、 ） 新增 TextInputComponentProvider / useTextInputComponent 以及一个 HeroTextInput 辅助组件，将全局属性作为可覆盖的默认值应用

/ 以及一个 辅助组件，将全局属性作为可覆盖的默认值应用 已应用于 Input （因此涵盖 TextArea 、 SearchField 、 InputGroup ）以及 InputOTP 基元

全局属性作为默认值应用，因此任何直接传给组件的属性仍会覆盖它们。

相关 PR： #437

项目已升级到 Expo 57 / React Native 0.86 工具链。本次升级还通过包裹内容节点来修复遮罩退出动画，使布局动画不再与动画样式共享 transform，恢复 Android 输入聚焦环，并强化了 Pressable 样式回调的类型。

修复：

将 Popover、Menu、Select 的 entering / exiting 布局动画移到包裹用的 Animated.View 上，以修复退出动画并消除 Reanimated 的布局动画覆盖警告

/ 布局动画移到包裹用的 上，以修复退出动画并消除 Reanimated 的布局动画覆盖警告 在 Android 上使用边框显示输入聚焦环，iOS 仍保留 outline 方案

通过移除 scale transform 简化默认的退出 keyframe

transform 简化默认的退出 keyframe 为 button 与子菜单的样式回调添加显式的 PressableStateCallbackType 类型

依赖升级：

Expo 57

React Native 0.86

React Native Reanimated 4.5

react-native-worklets 0.10

Tailwind CSS 4.3

Uniwind 1.10

公开 API 未变，但消费者应将其对等依赖版本与 Expo 57 / React Native 0.86 对齐。建议在 iOS 与 Android 上手动测试遮罩的打开/关闭动画以及输入聚焦状态。

相关 PR： #439

此前， border-field 会以同一名称同时生成宽度与颜色两个工具类，导致 tailwind-merge 丢弃宽度。字段组件硬编码了边框宽度（ border 、 border-[1.5px] ），并使用 border-color 表示聚焦与无效状态。v1.0.5 将字段边框拆分为两个互不冲突的工具类，并全局配置 tailwind-variants ，使宽度与颜色在合并时不再相互覆盖。

变更内容：

border-field-width （宽度）与 border-field-border （颜色）现在是独立、互不冲突的工具类

（宽度）与 （颜色）现在是独立、互不冲突的工具类 tv / cn 使用一个共享的 twMergeConfig （ border-w 分组）进行配置并全局注册；所有 *.styles.ts 均从 lib 导入 tv

/ 使用一个共享的 （ 分组）进行配置并全局注册；所有 均从 lib 导入 Input、InputOTP、Radio、Checkbox 使用 border-field-width 与 outline-* 表示聚焦、激活与无效状态；无效 outline 现在在静止状态下即显示

与 表示聚焦、激活与无效状态；无效 outline 现在在静止状态下即显示 --field-radius 系数由 1.5 改为 1.75

组件的公开 API 未变，但视觉与行为上的变化需要验证。请在你的应用中确认以下事项：

迁移：

仅通过 --field-border 颜色设置的边框将不再显示—— --field-border-width 现在默认为 0px ，因此需要同时设置宽度：

// 之前——仅设置颜色即可渲染出可见边框 // --field-border: <color>; // 之后——还需设置宽度，因为 --field-border-width 默认为 0px // --field-border: <color>; // --field-border-width: 1.5px;

直接使用字段边框宽度工具类时，请重命名：

// 之前 < View className = "border-field" /> // 之后 < View className = "border-field-width" />

同时请验证：

聚焦、激活与无效状态现在使用 outline-* 而非 border-color

而非 border-color 对 --border-width-field 主题键的覆盖必须改用 --border-width-field-width （或 --field-border-width 基元）

主题键的覆盖必须改用 （或 基元） 字段圆角略有变化（ --field-radius 系数由 1.5 → 1.75 ）

如果你依赖 --field-border 颜色来产生静止状态的边框，请设置一个非零的 --field-border-width 默认值以恢复该外观。

相关 PR： #434

以下文档页面已随本版本更新以反映相关变更：

Typography — 记录了 iOS 上默认的 dynamicTypeRamp 行为

行为 Select — 更新了 Select.ItemIndicator 默认勾选图标颜色

默认勾选图标颜色 Provider — 新增 textInputProps 章节、示例与 Provider 层级说明

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！