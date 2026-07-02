ProComponents, templates & AI tooling
HeroUI
2.3k
快速开始
组件
发布说明

Beta 10

Bottom Sheet 组件、PressableFeedback 重构、动画 API 的 State 扩展、use-theme-color 多色选取与问题修复

2025 年 12 月 30 日

本版本新增 Bottom Sheet 组件；重构 PressableFeedback 并改进 API；为动画 API 增加 State Prop 支持；增强 use-theme-color 以支持一次选取多色；并包含若干问题修复与文档改进。

安装

升级到最新版本：

npm i heroui-native@beta
pnpm add heroui-native@beta
yarn add heroui-native@beta
bun add heroui-native@beta

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器

更新亮点

新组件

Bottom Sheet

本版本新增 Bottom Sheet 组件：自屏幕底部滑入的通用遮罩层，带动画过渡与下滑关闭手势。

特性：

  • 平滑动画过渡与手势支持
  • 多档吸附高度，布局更灵活
  • Detached 模式，支持自定义定位
  • 可自定义遮罩与模糊效果
  • 完整无障碍支持
  • 基于 @gorhom/bottom-sheet

用法：

import { BottomSheet, Button } from 'heroui-native';

<BottomSheet>
  <BottomSheet.Trigger asChild>
    <Button>Open Bottom Sheet</Button>
  </BottomSheet.Trigger>
  <BottomSheet.Portal>
    <BottomSheet.Overlay />
    <BottomSheet.Content>
      <BottomSheet.Close />
      <BottomSheet.Title>Title</BottomSheet.Title>
      <BottomSheet.Description>Description</BottomSheet.Description>
    </BottomSheet.Content>
  </BottomSheet.Portal>
</BottomSheet>

完整文档与示例见 Bottom Sheet 组件页

相关 PR： #174

组件改进

PressableFeedback 重构

PressableFeedback 已重构，API 更清晰，动画控制更好。

改进：

  • 动画配置 API 增强
  • 更好支持自定义动画状态
  • 性能与流畅度提升
  • 反馈定位选项更灵活

在提供更多按压反馈动画控制能力的同时，保持向后兼容。

相关 PR： #182

API 增强

动画 API：State 属性扩展

动画 API 新增 state 属性，可在自定义属性的同时关闭动画，实现更细粒度的行为控制。

新能力：

<Component
  animation={{
    state: 'disabled', // 或 'disable-all' 或 boolean
    // ... 其他动画属性
  }}
/>

state 可取：

  • 'disabled'：关闭动画，仍允许自定义属性
  • 'disable-all'：关闭所有动画（含子级）
  • boolean：简单开关

便于在不启用动画的情况下微调动画相关属性，利于精细调整组件行为。

相关 PR： #176

use-theme-color 多色选取

use-theme-color 已重构，支持一次选取多种颜色，主题定制更灵活。

增强：

  • 支持同时选取多种颜色
  • 颜色选取逻辑改进
  • 多色场景下性能更好

便于在需要多色协同应用的主题场景中组合使用。

相关 PR： #170

文档

动画样式指南注释

为动画样式指南补充注释与说明，便于开发者理解与正确使用动画能力。

改进：

  • 示例代码附详细注释
  • 动画模式说明更清晰
  • 不同动画方案的选用指引更明确

相关 PR： #179

问题修复

本版本包含以下修复：

  • Issue #173：修复 classNames={{ container: "bg-x" }} 无法为 TextField.Input 容器设置 backgroundColor 的问题。
  • Issue #177：修复按钮缩放动画有时停留在 0.9 倍、松手后无法回弹的问题。
  • Issue #178：修复影响组件功能的问题。

文档更新

以下文档页面已随本版本更新：

链接

贡献者

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！

Beta 11

Bottom Sheet 关闭协同增强、Dialog 侧滑关闭修复、TextField 改进，以及面向高级场景的 PortalHost 导出

本页目录

安装更新亮点新组件Bottom Sheet组件改进PressableFeedback 重构API 增强动画 API：State 属性扩展use-theme-color 多色选取文档动画样式指南注释问题修复文档更新链接贡献者