Beta 10
Bottom Sheet 组件、PressableFeedback 重构、动画 API 的 State 扩展、use-theme-color 多色选取与问题修复
2025 年 12 月 30 日
本版本新增 Bottom Sheet 组件；重构 PressableFeedback 并改进 API；为动画 API 增加 State Prop 支持；增强
use-theme-color 以支持一次选取多色；并包含若干问题修复与文档改进。
安装
升级到最新版本：
更新亮点
新组件
Bottom Sheet
本版本新增 Bottom Sheet 组件：自屏幕底部滑入的通用遮罩层，带动画过渡与下滑关闭手势。
特性：
- 平滑动画过渡与手势支持
- 多档吸附高度，布局更灵活
- Detached 模式，支持自定义定位
- 可自定义遮罩与模糊效果
- 完整无障碍支持
- 基于 @gorhom/bottom-sheet
用法：
完整文档与示例见 Bottom Sheet 组件页。
相关 PR： #174
组件改进
PressableFeedback 重构
PressableFeedback 已重构，API 更清晰，动画控制更好。
改进：
- 动画配置 API 增强
- 更好支持自定义动画状态
- 性能与流畅度提升
- 反馈定位选项更灵活
在提供更多按压反馈动画控制能力的同时，保持向后兼容。
相关 PR： #182
API 增强
动画 API：State 属性扩展
动画 API 新增
state 属性，可在自定义属性的同时关闭动画，实现更细粒度的行为控制。
新能力：
state 可取：
'disabled'：关闭动画，仍允许自定义属性
'disable-all'：关闭所有动画（含子级）
boolean：简单开关
便于在不启用动画的情况下微调动画相关属性，利于精细调整组件行为。
相关 PR： #176
use-theme-color 多色选取
use-theme-color 已重构，支持一次选取多种颜色，主题定制更灵活。
增强：
- 支持同时选取多种颜色
- 颜色选取逻辑改进
- 多色场景下性能更好
便于在需要多色协同应用的主题场景中组合使用。
相关 PR： #170
文档
动画样式指南注释
为动画样式指南补充注释与说明，便于开发者理解与正确使用动画能力。
改进：
- 示例代码附详细注释
- 动画模式说明更清晰
- 不同动画方案的选用指引更明确
相关 PR： #179
问题修复
本版本包含以下修复：
- Issue #173：修复
classNames={{ container: "bg-x" }}无法为 TextField.Input 容器设置
backgroundColor的问题。
- Issue #177：修复按钮缩放动画有时停留在 0.9 倍、松手后无法回弹的问题。
- Issue #178：修复影响组件功能的问题。
文档更新
以下文档页面已随本版本更新：
- 动画指南 — 补充动画 API State 属性说明
- 颜色指南 — 补充 use-theme-color 多色选取说明
- PressableFeedback 组件 — 更新重构后的 API 文档
链接
贡献者
感谢所有为本版本做出贡献的朋友！