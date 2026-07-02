Bottom Sheet 组件、PressableFeedback 重构、动画 API 的 State 扩展、use-theme-color 多色选取与问题修复

2025 年 12 月 30 日

本版本新增 Bottom Sheet 组件；重构 PressableFeedback 并改进 API；为动画 API 增加 State Prop 支持；增强 use-theme-color 以支持一次选取多色；并包含若干问题修复与文档改进。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i heroui-native@beta pnpm add heroui-native@beta yarn add heroui-native@beta bun add heroui-native@beta

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器。

本版本新增 Bottom Sheet 组件：自屏幕底部滑入的通用遮罩层，带动画过渡与下滑关闭手势。

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特性：

平滑动画过渡与手势支持

多档吸附高度，布局更灵活

Detached 模式，支持自定义定位

可自定义遮罩与模糊效果

完整无障碍支持

基于 @gorhom/bottom-sheet

用法：

import { BottomSheet, Button } from 'heroui-native' ; < BottomSheet > < BottomSheet.Trigger asChild > < Button >Open Bottom Sheet</ Button > </ BottomSheet.Trigger > < BottomSheet.Portal > < BottomSheet.Overlay /> < BottomSheet.Content > < BottomSheet.Close /> < BottomSheet.Title >Title</ BottomSheet.Title > < BottomSheet.Description >Description</ BottomSheet.Description > </ BottomSheet.Content > </ BottomSheet.Portal > </ BottomSheet >

完整文档与示例见 Bottom Sheet 组件页。

相关 PR： #174

PressableFeedback 已重构，API 更清晰，动画控制更好。

改进：

动画配置 API 增强

更好支持自定义动画状态

性能与流畅度提升

反馈定位选项更灵活

在提供更多按压反馈动画控制能力的同时，保持向后兼容。

相关 PR： #182

动画 API 新增 state 属性，可在自定义属性的同时关闭动画，实现更细粒度的行为控制。

新能力：

< Component animation = {{ state: 'disabled' , // 或 'disable-all' 或 boolean // ... 其他动画属性 }} />

state 可取：

'disabled' ：关闭动画，仍允许自定义属性

：关闭动画，仍允许自定义属性 'disable-all' ：关闭所有动画（含子级）

：关闭所有动画（含子级） boolean ：简单开关

便于在不启用动画的情况下微调动画相关属性，利于精细调整组件行为。

相关 PR： #176

use-theme-color 已重构，支持一次选取多种颜色，主题定制更灵活。

增强：

支持同时选取多种颜色

颜色选取逻辑改进

多色场景下性能更好

便于在需要多色协同应用的主题场景中组合使用。

相关 PR： #170

为动画样式指南补充注释与说明，便于开发者理解与正确使用动画能力。

改进：

示例代码附详细注释

动画模式说明更清晰

不同动画方案的选用指引更明确

相关 PR： #179

本版本包含以下修复：

以下文档页面已随本版本更新：

动画指南 — 补充动画 API State 属性说明

颜色指南 — 补充 use-theme-color 多色选取说明

PressableFeedback 组件 — 更新重构后的 API 文档

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！