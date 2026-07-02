BottomSheet 底部弹层更新
自底部滑入的底部表单，带动画与下滑关闭手势。
导入
结构
- BottomSheet：根组件，管理开关状态并向子级提供上下文。
- BottomSheet.Trigger：按下后打开底部表单的可按压区域。
- BottomSheet.Portal：在 Portal 中渲染，使用全屏覆盖层。
- BottomSheet.Overlay：覆盖全屏的背景层，按下通常可关闭。
- BottomSheet.Content：主容器，基于 @gorhom/bottom-sheet 渲染并支持手势。
- BottomSheet.Close：关闭按钮；可自定义子节点或使用默认关闭图标。
- BottomSheet.Title：标题，语义标题角色并关联无障碍。
- BottomSheet.Description：说明文字，并关联无障碍。
用法
基础底部表单
包含标题、描述与关闭按钮的简单示例。
悬浮（Detached）
与底边留出间距的悬浮样式。
多停靠点与滚动
多档高度与可滚动内容。
自定义遮罩
用模糊等自定义内容替换默认遮罩。
示例
更多示例见 GitHub 仓库。
API 参考
BottomSheet
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|触发器与底部表单内容
isOpen
boolean
|-
|受控开关状态
isDefaultOpen
boolean
false
|非受控初始是否打开
animation
AnimationRootDisableAll
|-
|动画配置
onOpenChange
(value: boolean) => void
|-
|开关状态变化回调
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
动画配置
根动画配置，可为：
"disable-all"：禁用全部动画（含子级）
undefined：使用默认动画
BottomSheet.Trigger
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|触发器内容
asChild
boolean
|-
|是否无包裹渲染为子元素
...TouchableOpacityProps
TouchableOpacityProps
|-
|支持 React Native
TouchableOpacity 的全部属性
BottomSheet.Portal
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|Portal 内容（遮罩与底部表单）
disableFullWindowOverlay
boolean
false
|iOS 为 true 时使用普通
View 替代
FullWindowOverlay，便于检查器；遮罩不再叠在原生模态之上
unstable_accessibilityContainerViewIsModal
boolean
false
|是否将覆盖窗口视为模态容器（VoiceOver）。仅 iOS；可能随 react-native-screens 变化
className
string
|-
|Portal 容器额外 class
style
StyleProp<ViewStyle>
|-
|Portal 容器额外样式
hostName
string
|-
|可选 Portal 宿主名
forceMount
boolean
|-
|关闭时仍挂载以配合动画
BottomSheet.Overlay
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|自定义遮罩内容
className
string
|-
|遮罩额外 class
style
ViewStyle
|-
|遮罩容器样式
animation
Omit<PopupOverlayAnimation, 'entering' | 'exiting'>
|-
|动画配置
isAnimatedStyleActive
boolean
true
|是否启用 Reanimated 动画样式
isCloseOnPress
boolean
true
|按下遮罩是否关闭
...PressableProps
PressableProps
|-
|支持 React Native
Pressable 的全部属性
动画配置
遮罩动画配置，可为：
false或
"disabled"：禁用全部动画
true或
undefined：使用默认动画
object：自定义动画配置（不含
entering/
exiting）
|prop
|type
|default
|description
state
'disabled' | boolean
|-
|在自定义属性时禁用动画
opacity.value
[number, number, number]
[0, 1, 0]
|不透明度 [空闲, 打开, 关闭]
BottomSheet.Content
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|底部表单内容
className
string
|-
|容器额外 class
containerClassName
string
|-
|外层容器 class
contentContainerClassName
string
|-
|内容区 class
backgroundClassName
string
|-
|背景 class
handleClassName
string
|-
|拖动手柄区域 class
handleIndicatorClassName
string
|-
|手柄指示条 class
contentContainerProps
Omit<BottomSheetViewProps, 'children'>
|-
|内容容器 props
animation
AnimationDisabled
|-
|动画配置
...GorhomBottomSheetProps
Partial<GorhomBottomSheetProps>
|-
|支持 @gorhom/bottom-sheet 全部 props
说明： 内容区内可使用 @gorhom/bottom-sheet 组件，如
BottomSheetView、
BottomSheetScrollView、
BottomSheetFlatList 等。
BottomSheet.Close
BottomSheet.Close 继承 CloseButton，按下时自动关闭底部表单。
BottomSheet.Title
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|标题内容
className
string
|-
|标题额外 class
...TextProps
TextProps
|-
|支持 React Native
Text 的全部属性
BottomSheet.Description
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|描述内容
className
string
|-
|描述额外 class
...TextProps
TextProps
|-
|支持 React Native
Text 的全部属性
Hooks
useBottomSheet
访问底部表单原语上下文。
|property
|type
|description
isOpen
boolean
|当前是否打开
onOpenChange
(value: boolean) => void
|修改开关状态
useBottomSheetAnimation
访问底部表单动画上下文。
|property
|type
|description
progress
SharedValue<number>
|动画进度（0=空闲，1=打开，2=关闭）
特别说明
元素检查器（iOS）
BottomSheet 在 iOS 使用
FullWindowOverlay，位于独立原生窗口，会破坏 React Native 元素检查器。开发时可在
BottomSheet.Portal 设置
disableFullWindowOverlay={true}。代价：底部表单将无法叠在原生系统模态之上。
关闭回调
建议使用
BottomSheet 的
onOpenChange 处理关闭逻辑，可在所有关闭场景可靠触发（下滑、点遮罩、点关闭、程序化关闭等）。
说明：
@gorhom/bottom-sheet 在
BottomSheet.Content 上的
onClose 仅在下滑关闭时触发，点遮罩、关闭按钮或程序化关闭不会触发。需要可靠关闭回调时请使用根组件的
onOpenChange。