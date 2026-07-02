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发布说明

BottomSheet 底部弹层更新

自底部滑入的底部表单，带动画与下滑关闭手势。

源代码样式源代码

导入

import { BottomSheet } from 'heroui-native';

结构

<BottomSheet>
  <BottomSheet.Trigger>...</BottomSheet.Trigger>
  <BottomSheet.Portal>
    <BottomSheet.Overlay>...</BottomSheet.Overlay>
    <BottomSheet.Content>
      <BottomSheet.Close />
      <BottomSheet.Title>...</BottomSheet.Title>
      <BottomSheet.Description>...</BottomSheet.Description>
    </BottomSheet.Content>
  </BottomSheet.Portal>
</BottomSheet>
  • BottomSheet：根组件，管理开关状态并向子级提供上下文。
  • BottomSheet.Trigger：按下后打开底部表单的可按压区域。
  • BottomSheet.Portal：在 Portal 中渲染，使用全屏覆盖层。
  • BottomSheet.Overlay：覆盖全屏的背景层，按下通常可关闭。
  • BottomSheet.Content：主容器，基于 @gorhom/bottom-sheet 渲染并支持手势。
  • BottomSheet.Close：关闭按钮；可自定义子节点或使用默认关闭图标。
  • BottomSheet.Title：标题，语义标题角色并关联无障碍。
  • BottomSheet.Description：说明文字，并关联无障碍。

用法

基础底部表单

包含标题、描述与关闭按钮的简单示例。

<BottomSheet>
  <BottomSheet.Trigger asChild>
    <Button>打开底部表单</Button>
  </BottomSheet.Trigger>
  <BottomSheet.Portal>
    <BottomSheet.Overlay />
    <BottomSheet.Content>
      <BottomSheet.Close />
      <BottomSheet.Title>...</BottomSheet.Title>
      <BottomSheet.Description>...</BottomSheet.Description>
    </BottomSheet.Content>
  </BottomSheet.Portal>
</BottomSheet>

悬浮（Detached）

与底边留出间距的悬浮样式。

<BottomSheet>
  <BottomSheet.Trigger>...</BottomSheet.Trigger>
  <BottomSheet.Portal>
    <BottomSheet.Overlay />
    <BottomSheet.Content
      detached={true}
      bottomInset={insets.bottom + 12}
      className="mx-4"
      backgroundClassName="rounded-[32px]"
    >
      ...
    </BottomSheet.Content>
  </BottomSheet.Portal>
</BottomSheet>

多停靠点与滚动

多档高度与可滚动内容。

<BottomSheet>
  <BottomSheet.Trigger>...</BottomSheet.Trigger>
  <BottomSheet.Portal>
    <BottomSheet.Overlay />
    <BottomSheet.Content snapPoints={['25%', '50%', '90%']}>
      <ScrollView>...</ScrollView>
    </BottomSheet.Content>
  </BottomSheet.Portal>
</BottomSheet>

自定义遮罩

用模糊等自定义内容替换默认遮罩。

import { useBottomSheet, useBottomSheetAnimation } from 'heroui-native';
import { StyleSheet, Pressable } from 'react-native';
import { interpolate, useDerivedValue } from 'react-native-reanimated';
import { AnimatedBlurView } from './animated-blur-view';
import { useUniwind } from 'uniwind';

export const BottomSheetBlurOverlay = () => {
  const { theme } = useUniwind();
  const { onOpenChange } = useBottomSheet();
  const { progress } = useBottomSheetAnimation();

  const blurIntensity = useDerivedValue(() => {
    return interpolate(progress.get(), [0, 1, 2], [0, 40, 0]);
  });

  return (
    <Pressable
      style={StyleSheet.absoluteFill}
      onPress={() => onOpenChange(false)}
    >
      <AnimatedBlurView
        blurIntensity={blurIntensity}
        tint={theme === 'dark' ? 'dark' : 'systemUltraThinMaterialDark'}
        style={StyleSheet.absoluteFill}
      />
    </Pressable>
  );
};
<BottomSheet>
  <BottomSheet.Trigger>...</BottomSheet.Trigger>
  <BottomSheet.Portal>
    <BottomSheetBlurOverlay />
    <BottomSheet.Content>...</BottomSheet.Content>
  </BottomSheet.Portal>
</BottomSheet>

示例

import { BottomSheet, Button } from 'heroui-native';
import { useState } from 'react';
import { View } from 'react-native';
import { withUniwind } from 'uniwind';
import Ionicons from '@expo/vector-icons/Ionicons';

const StyledIonicons = withUniwind(Ionicons);

export default function BottomSheetExample() {
  const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);

  return (
    <BottomSheet isOpen={isOpen} onOpenChange={setIsOpen}>
      <BottomSheet.Trigger asChild>
        <Button variant="secondary">打开底部表单</Button>
      </BottomSheet.Trigger>
      <BottomSheet.Portal>
        <BottomSheet.Overlay />
        <BottomSheet.Content>
          <View className="items-center mb-5">
            <View className="size-20 items-center justify-center rounded-full bg-green-500/10">
              <StyledIonicons
                name="shield-checkmark"
                size={40}
                className="text-green-500"
              />
            </View>
          </View>
          <View className="mb-8 gap-2 items-center">
            <BottomSheet.Title className="text-center">
              保持安全
            </BottomSheet.Title>
            <BottomSheet.Description className="text-center">
              将软件更新到最新版本，以获得更好的安全性与性能。
            </BottomSheet.Description>
          </View>
          <View className="gap-3">
            <Button onPress={() => setIsOpen(false)}>立即更新</Button>
            <Button variant="tertiary" onPress={() => setIsOpen(false)}>
              稍后
            </Button>
          </View>
        </BottomSheet.Content>
      </BottomSheet.Portal>
    </BottomSheet>
  );
}

更多示例见 GitHub 仓库

API 参考

BottomSheet

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-触发器与底部表单内容
isOpenboolean-受控开关状态
isDefaultOpenbooleanfalse非受控初始是否打开
animationAnimationRootDisableAll-动画配置
onOpenChange(value: boolean) => void-开关状态变化回调
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

动画配置

根动画配置，可为：

  • "disable-all"：禁用全部动画（含子级）
  • undefined：使用默认动画

BottomSheet.Trigger

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-触发器内容
asChildboolean-是否无包裹渲染为子元素
...TouchableOpacityPropsTouchableOpacityProps-支持 React Native TouchableOpacity 的全部属性

BottomSheet.Portal

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-Portal 内容（遮罩与底部表单）
disableFullWindowOverlaybooleanfalseiOS 为 true 时使用普通 View 替代 FullWindowOverlay，便于检查器；遮罩不再叠在原生模态之上
unstable_accessibilityContainerViewIsModalbooleanfalse是否将覆盖窗口视为模态容器（VoiceOver）。仅 iOS；可能随 react-native-screens 变化
classNamestring-Portal 容器额外 class
styleStyleProp<ViewStyle>-Portal 容器额外样式
hostNamestring-可选 Portal 宿主名
forceMountboolean-关闭时仍挂载以配合动画

BottomSheet.Overlay

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-自定义遮罩内容
classNamestring-遮罩额外 class
styleViewStyle-遮罩容器样式
animationOmit<PopupOverlayAnimation, 'entering' | 'exiting'>-动画配置
isAnimatedStyleActivebooleantrue是否启用 Reanimated 动画样式
isCloseOnPressbooleantrue按下遮罩是否关闭
...PressablePropsPressableProps-支持 React Native Pressable 的全部属性

动画配置

遮罩动画配置，可为：

  • false"disabled"：禁用全部动画
  • trueundefined：使用默认动画
  • object：自定义动画配置（不含 entering / exiting
proptypedefaultdescription
state'disabled' | boolean-在自定义属性时禁用动画
opacity.value[number, number, number][0, 1, 0]不透明度 [空闲, 打开, 关闭]

BottomSheet.Content

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-底部表单内容
classNamestring-容器额外 class
containerClassNamestring-外层容器 class
contentContainerClassNamestring-内容区 class
backgroundClassNamestring-背景 class
handleClassNamestring-拖动手柄区域 class
handleIndicatorClassNamestring-手柄指示条 class
contentContainerPropsOmit<BottomSheetViewProps, 'children'>-内容容器 props
animationAnimationDisabled-动画配置
...GorhomBottomSheetPropsPartial<GorhomBottomSheetProps>-支持 @gorhom/bottom-sheet 全部 props

说明： 内容区内可使用 @gorhom/bottom-sheet 组件，如 BottomSheetViewBottomSheetScrollViewBottomSheetFlatList 等。

BottomSheet.Close

BottomSheet.Close 继承 CloseButton，按下时自动关闭底部表单。

BottomSheet.Title

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-标题内容
classNamestring-标题额外 class
...TextPropsTextProps-支持 React Native Text 的全部属性

BottomSheet.Description

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-描述内容
classNamestring-描述额外 class
...TextPropsTextProps-支持 React Native Text 的全部属性

Hooks

useBottomSheet

访问底部表单原语上下文。

const { isOpen, onOpenChange } = useBottomSheet();
propertytypedescription
isOpenboolean当前是否打开
onOpenChange(value: boolean) => void修改开关状态

useBottomSheetAnimation

访问底部表单动画上下文。

const { progress } = useBottomSheetAnimation();
propertytypedescription
progressSharedValue<number>动画进度（0=空闲，1=打开，2=关闭）

特别说明

元素检查器（iOS）

BottomSheet 在 iOS 使用 FullWindowOverlay，位于独立原生窗口，会破坏 React Native 元素检查器。开发时可在 BottomSheet.Portal 设置 disableFullWindowOverlay={true}。代价：底部表单将无法叠在原生系统模态之上。

关闭回调

建议使用 BottomSheetonOpenChange 处理关闭逻辑，可在所有关闭场景可靠触发（下滑、点遮罩、点关闭、程序化关闭等）。

<BottomSheet
  isOpen={isOpen}
  onOpenChange={(value) => {
    setIsOpen(value);
    if (!value) {
      // 任意方式关闭时都会执行
      yourCallbackOnClose();
    }
  }}
>
  ...
</BottomSheet>

说明： @gorhom/bottom-sheetBottomSheet.Content 上的 onClose 仅在下滑关闭时触发，点遮罩、关闭按钮或程序化关闭不会触发。需要可靠关闭回调时请使用根组件的 onOpenChange

Avatar 头像

展示用户头像，支持图片、文字首字母或回退图标。

Button 按钮

按下时触发操作的交互组件。

本页目录

导入结构用法基础底部表单悬浮（Detached）多停靠点与滚动自定义遮罩示例API 参考BottomSheet动画配置BottomSheet.TriggerBottomSheet.PortalBottomSheet.Overlay动画配置BottomSheet.ContentBottomSheet.CloseBottomSheet.TitleBottomSheet.DescriptionHooksuseBottomSheetuseBottomSheetAnimation特别说明元素检查器（iOS）关闭回调