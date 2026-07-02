- Alert：根容器，
role="alert"，按状态应用样式；通过原语上下文向子组件提供状态。
- Alert.Indicator：默认渲染与状态匹配的图标；可传入自定义子节点覆盖；支持
iconProps 调整尺寸与颜色。
- Alert.Content：包裹标题与描述，提供文字布局结构。
- Alert.Title：标题文字，颜色随状态变化；通过
aria-labelledby 与根关联。
- Alert.Description：正文，弱化色；通过
aria-describedby 与根关联。
使用复合子部件展示带图标、标题与描述的通知。
使用
status 控制图标与标题颜色。可选：
default、
accent、
success、
warning、
danger。
省略
Alert.Description 以得到紧凑单行提示。
在内容旁放置按钮等额外元素。
向
Alert.Indicator 传入自定义子节点以替换默认状态图标。
在根与各复合部件上使用
className。
更多示例见 GitHub 仓库。
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|渲染在 Alert 内的子节点
status
'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger'
'default'
|状态，控制图标与着色
id
string | number
|-
|唯一标识；未提供时自动生成
className
string
|-
|额外的 class
style
ViewStyle
|-
|根容器额外样式
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|自定义子节点，替代默认状态图标
className
string
|-
|额外的 class
iconProps
AlertIconProps
|-
|传给默认状态图标的属性（尺寸、颜色等）
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
|prop
|type
|default
|description
size
number
18
|图标尺寸（像素）
color
string
|随状态着色
|图标颜色字符串
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|子节点（通常为
Alert.Title 与
Alert.Description）
className
string
|-
|额外的 class
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|标题文字
className
string
|-
|额外的 class
...TextProps
TextProps
|-
|支持 React Native
Text 的全部属性
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|描述文字
className
string
|-
|额外的 class
...TextProps
TextProps
|-
|支持 React Native
Text 的全部属性
访问 Alert 根上下文，必须在
Alert 内使用。
|property
|type
|description
status
'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger'
|当前状态，供子组件样式使用
nativeID
string
|无障碍与 ARIA 使用的唯一标识