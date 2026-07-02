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组件
发布说明

Alert 警告

向用户展示重要消息与通知，并带有状态指示。

源代码样式源代码

导入

import { Alert } from 'heroui-native';

结构

<Alert>
  <Alert.Indicator />
  <Alert.Content>
    <Alert.Title>...</Alert.Title>
    <Alert.Description>...</Alert.Description>
  </Alert.Content>
</Alert>
  • Alert：根容器，role="alert"，按状态应用样式；通过原语上下文向子组件提供状态。
  • Alert.Indicator：默认渲染与状态匹配的图标；可传入自定义子节点覆盖；支持 iconProps 调整尺寸与颜色。
  • Alert.Content：包裹标题与描述，提供文字布局结构。
  • Alert.Title：标题文字，颜色随状态变化；通过 aria-labelledby 与根关联。
  • Alert.Description：正文，弱化色；通过 aria-describedby 与根关联。

用法

基础用法

使用复合子部件展示带图标、标题与描述的通知。

<Alert>
  <Alert.Indicator />
  <Alert.Content>
    <Alert.Title>新功能已上线</Alert.Title>
    <Alert.Description>
      查看最新更新，包括深色模式支持与无障碍改进等。
    </Alert.Description>
  </Alert.Content>
</Alert>

状态变体

使用 status 控制图标与标题颜色。可选：defaultaccentsuccesswarningdanger

<Alert status="success">
  <Alert.Indicator />
  <Alert.Content>
    <Alert.Title>成功</Alert.Title>
    <Alert.Description>...</Alert.Description>
  </Alert.Content>
</Alert>

<Alert status="warning">
  <Alert.Indicator />
  <Alert.Content>
    <Alert.Title>计划维护</Alert.Title>
    <Alert.Description>...</Alert.Description>
  </Alert.Content>
</Alert>

<Alert status="danger">
  <Alert.Indicator />
  <Alert.Content>
    <Alert.Title>无法连接</Alert.Title>
    <Alert.Description>...</Alert.Description>
  </Alert.Content>
</Alert>

仅标题

省略 Alert.Description 以得到紧凑单行提示。

<Alert status="success" className="items-center">
  <Alert.Indicator className="pt-0" />
  <Alert.Content>
    <Alert.Title>资料已成功更新</Alert.Title>
  </Alert.Content>
</Alert>

操作按钮

在内容旁放置按钮等额外元素。

<Alert status="accent">
  <Alert.Indicator />
  <Alert.Content>
    <Alert.Title>有可用更新</Alert.Title>
    <Alert.Description>
      应用有新版本可用。
    </Alert.Description>
  </Alert.Content>
  <Button size="sm" variant="primary">
    刷新
  </Button>
</Alert>

自定义指示器

Alert.Indicator 传入自定义子节点以替换默认状态图标。

<Alert status="accent">
  <Alert.Indicator>
    <Spinner>
      <Spinner.Indicator iconProps={{ width: 20, height: 20 }} />
    </Spinner>
  </Alert.Indicator>
  <Alert.Content>
    <Alert.Title>正在处理请求</Alert.Title>
    <Alert.Description>请稍候，正在同步您的数据。</Alert.Description>
  </Alert.Content>
</Alert>

自定义样式

在根与各复合部件上使用 className

<Alert className="bg-accent/10 rounded-xl">
  <Alert.Indicator className="pt-1" />
  <Alert.Content className="gap-1">
    <Alert.Title className="text-lg">...</Alert.Title>
    <Alert.Description className="text-base">...</Alert.Description>
  </Alert.Content>
</Alert>

示例

import { Alert, Button, CloseButton } from 'heroui-native';
import { View } from 'react-native';

export default function AlertExample() {
  return (
    <View className="w-full gap-4">
      <Alert status="accent">
        <Alert.Indicator />
        <Alert.Content>
          <Alert.Title>有可用更新</Alert.Title>
          <Alert.Description>
            应用有新版本。请刷新以获取最新功能与问题修复。
          </Alert.Description>
        </Alert.Content>
        <Button size="sm" variant="primary">
          刷新
        </Button>
      </Alert>

      <Alert status="danger">
        <Alert.Indicator />
        <Alert.Content>
          <Alert.Title>无法连接服务器</Alert.Title>
          <Alert.Description>
            无法连接到服务器。请检查网络后重试。
          </Alert.Description>
        </Alert.Content>
        <Button size="sm" variant="danger">
          重试
        </Button>
      </Alert>

      <Alert status="success" className="items-center">
        <Alert.Indicator className="pt-0" />
        <Alert.Content>
          <Alert.Title>资料已成功更新</Alert.Title>
        </Alert.Content>
        <CloseButton />
      </Alert>
    </View>
  );
}

更多示例见 GitHub 仓库

API 参考

Alert

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-渲染在 Alert 内的子节点
status'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger''default'状态，控制图标与着色
idstring | number-唯一标识；未提供时自动生成
classNamestring-额外的 class
styleViewStyle-根容器额外样式
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

Alert.Indicator

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-自定义子节点，替代默认状态图标
classNamestring-额外的 class
iconPropsAlertIconProps-传给默认状态图标的属性（尺寸、颜色等）
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

AlertIconProps

proptypedefaultdescription
sizenumber18图标尺寸（像素）
colorstring随状态着色图标颜色字符串

Alert.Content

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-子节点（通常为 Alert.TitleAlert.Description
classNamestring-额外的 class
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

Alert.Title

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-标题文字
classNamestring-额外的 class
...TextPropsTextProps-支持 React Native Text 的全部属性

Alert.Description

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-描述文字
classNamestring-额外的 class
...TextPropsTextProps-支持 React Native Text 的全部属性

Hooks

useAlert

访问 Alert 根上下文，必须在 Alert 内使用。

import { useAlert } from 'heroui-native';

const { status, nativeID } = useAlert();

返回值

propertytypedescription
status'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger'当前状态，供子组件样式使用
nativeIDstring无障碍与 ARIA 使用的唯一标识

Accordion 手风琴

可折叠内容面板，在紧凑空间内组织信息

Avatar 头像

展示用户头像，支持图片、文字首字母或回退图标。

本页目录

导入结构用法基础用法状态变体仅标题操作按钮自定义指示器自定义样式示例API 参考AlertAlert.IndicatorAlertIconPropsAlert.ContentAlert.TitleAlert.DescriptionHooksuseAlert返回值