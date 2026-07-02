import { Alert, Button, CloseButton } from 'heroui-native' ; import { View } from 'react-native' ; export default function AlertExample () { return ( < View className = "w-full gap-4" > < Alert status = "accent" > < Alert.Indicator /> < Alert.Content > < Alert.Title >有可用更新</ Alert.Title > < Alert.Description > 应用有新版本。请刷新以获取最新功能与问题修复。 </ Alert.Description > </ Alert.Content > < Button size = "sm" variant = "primary" > 刷新 </ Button > </ Alert > < Alert status = "danger" > < Alert.Indicator /> < Alert.Content > < Alert.Title >无法连接服务器</ Alert.Title > < Alert.Description > 无法连接到服务器。请检查网络后重试。 </ Alert.Description > </ Alert.Content > < Button size = "sm" variant = "danger" > 重试 </ Button > </ Alert > < Alert status = "success" className = "items-center" > < Alert.Indicator className = "pt-0" /> < Alert.Content > < Alert.Title >资料已成功更新</ Alert.Title > </ Alert.Content > < CloseButton /> </ Alert > </ View > ); }