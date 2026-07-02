Dialog 对话框更新
模态浮层，带动画过渡并支持手势关闭。
导入
结构
- Dialog：根组件，管理开关状态并向子级提供上下文。
- Dialog.Trigger：按下后打开对话框的可按压区域。
- Dialog.Portal：在 Portal 中渲染内容，居中布局并控制动画。
- Dialog.Overlay：内容背后的遮罩，按下通常可关闭对话框。
- Dialog.Content：主容器，支持拖拽关闭等手势。
- Dialog.Close：关闭按钮；可自定义子节点或使用默认关闭图标。
- Dialog.Title：标题，语义为标题角色。
- Dialog.Description：补充说明文字。
用法
基础对话框
包含标题、描述与关闭按钮的简单对话框。
可滚动内容
长内容使用滚动容器承载。
表单对话框
包含输入与键盘避让的对话框。
示例
更多示例见 GitHub 仓库。
API 参考
Dialog
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|触发器与对话框内容
isOpen
boolean
|-
|受控开关状态
isDefaultOpen
boolean
false
|非受控初始是否打开
animation
AnimationRootDisableAll
|-
|动画配置
onOpenChange
(value: boolean) => void
|-
|开关状态变化回调
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
AnimationRootDisableAll
根动画配置，可为：
false或
"disabled"：仅禁用根级动画
"disable-all"：禁用全部动画（含子级）
true或
undefined：使用默认动画
Dialog.Trigger
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|触发器内容
asChild
boolean
|-
|是否无包裹渲染为子元素
...TouchableOpacityProps
TouchableOpacityProps
|-
|支持 React Native
TouchableOpacity 的全部属性
Dialog.Portal
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|Portal 内容（遮罩与对话框）
disableFullWindowOverlay
boolean
false
|iOS 为 true 时使用普通
View 替代
FullWindowOverlay，便于检查器；遮罩不再叠在原生模态之上
unstable_accessibilityContainerViewIsModal
boolean
false
|是否将覆盖窗口视为模态容器（VoiceOver）。仅 iOS；可能随 react-native-screens 变化
className
string
|-
|Portal 容器额外 class
style
StyleProp<ViewStyle>
|-
|Portal 容器额外样式
hostName
string
|-
|可选 Portal 宿主名
forceMount
boolean
|-
|关闭时仍挂载以配合动画
Dialog.Overlay
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|自定义遮罩内容
className
string
|-
|遮罩额外 class
style
ViewStyle
|-
|遮罩容器样式
animation
DialogOverlayAnimation
|-
|动画配置
isAnimatedStyleActive
boolean
true
|是否启用 Reanimated 动画样式
isCloseOnPress
boolean
true
|按下遮罩是否关闭
forceMount
boolean
|-
|关闭时仍挂载以配合动画
...PressableProps
PressableProps
|-
|支持 React Native
Pressable 的全部属性
DialogOverlayAnimation
遮罩动画配置，可为：
false或
"disabled"：禁用全部动画
true或
undefined：使用默认动画
object：自定义动画配置
|prop
|type
|default
|description
state
'disabled' | boolean
|-
|在自定义属性时禁用动画
opacity.value
[number, number, number]
[0, 1, 0]
|不透明度 [空闲, 打开, 关闭]（基于进度，用于呈现）
entering
EntryOrExitLayoutType
FadeIn.duration(200)
|自定义进入动画（Popover 呈现用）
exiting
EntryOrExitLayoutType
FadeOut.duration(150)
|自定义退出动画（Popover 呈现用）
Dialog.Content
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|对话框内容
className
string
|-
|内容容器额外 class
style
StyleProp<ViewStyle>
|-
|内容容器额外样式
animation
DialogContentAnimation
|-
|动画配置
isSwipeable
boolean
true
|是否可滑动关闭
forceMount
boolean
|-
|关闭时仍挂载以配合动画
...Animated.ViewProps
Animated.ViewProps
|-
|支持 Reanimated
Animated.View 的全部属性
DialogContentAnimation
内容动画配置，可为：
false或
"disabled"：禁用全部动画
true或
undefined：使用默认动画
object：自定义动画配置
|prop
|type
|default
|description
state
'disabled' | boolean
|-
|在自定义属性时禁用动画
entering
EntryOrExitLayoutType
|关键帧
scale: 0.96→1 与
opacity: 0→1（200ms，缓动
Easing.out(Easing.ease)）
|自定义进入动画
exiting
EntryOrExitLayoutType
|关键帧
scale: 1→0.96 与
opacity: 1→0（150ms，缓动
Easing.in(Easing.ease)）
|自定义退出动画
Dialog.Close
Dialog.Close 继承 CloseButton，按下时自动关闭对话框。
Dialog.Title
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|标题内容
className
string
|-
|标题额外 class
...TextProps
TextProps
|-
|支持 React Native
Text 的全部属性
Dialog.Description
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|描述内容
className
string
|-
|描述额外 class
...TextProps
TextProps
|-
|支持 React Native
Text 的全部属性
Hooks
useDialog
访问对话框原语上下文。
|property
|type
|description
isOpen
boolean
|当前是否打开
onOpenChange
(value: boolean) => void
|修改开关状态
useDialogAnimation
访问对话框动画上下文，用于高级定制。
|property
|type
|description
progress
SharedValue<number>
|动画进度（0=空闲，1=打开，2=关闭）
isDragging
SharedValue<boolean>
|是否正在拖拽
isGestureReleaseAnimationRunning
SharedValue<boolean>
|手势释放动画是否进行中
特别说明
元素检查器（iOS）
Dialog 在 iOS 使用
FullWindowOverlay。开发时若需启用 React Native 元素检查器，可在
Dialog.Portal 设置
disableFullWindowOverlay={true}。代价：对话框将无法叠在原生系统模态之上。