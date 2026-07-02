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组件
发布说明

Avatar 头像

展示用户头像，支持图片、文字首字母或回退图标。

源代码样式源代码

导入

import { Avatar } from 'heroui-native';

结构

<Avatar>
  <Avatar.Image />
  <Avatar.Fallback />
</Avatar>
  • Avatar：主容器，管理头像展示状态，向子组件提供尺寸与颜色上下文；可通过动画配置统一控制子级动画。
  • Avatar.Image：可选图片组件，展示头像；自动处理加载与错误，并以不透明度淡入。
  • Avatar.Fallback：图片加载失败或不可用时显示；无子节点时显示默认人像图标；支持可配置的进入动画与延迟。

用法

基础用法

未提供图片或文字时，显示默认人像图标。

<Avatar>
  <Avatar.Fallback />
</Avatar>

使用图片

展示头像图片并自动处理回退。

<Avatar>
  <Avatar.Image source={{ uri: 'https://example.com/avatar.jpg' }} />
  <Avatar.Fallback>JD</Avatar.Fallback>
</Avatar>

文字首字母

使用首字母作为头像内容。

<Avatar>
  <Avatar.Fallback>AB</Avatar.Fallback>
</Avatar>

自定义图标

以自定义图标作为回退内容。

<Avatar>
  <Avatar.Fallback>
    <Ionicons name="person" size={18} />
  </Avatar.Fallback>
</Avatar>

尺寸

使用 size 控制头像大小。

<Avatar size="sm">
  <Avatar.Fallback />
</Avatar>

<Avatar size="md">
  <Avatar.Fallback />
</Avatar>

<Avatar size="lg">
  <Avatar.Fallback />
</Avatar>

变体

使用 variant 切换视觉风格。

<Avatar variant="default">
  <Avatar.Fallback>DF</Avatar.Fallback>
</Avatar>

<Avatar variant="soft">
  <Avatar.Fallback>SF</Avatar.Fallback>
</Avatar>

颜色

应用不同颜色变体。

<Avatar color="default">
  <Avatar.Fallback>DF</Avatar.Fallback>
</Avatar>

<Avatar color="accent">
  <Avatar.Fallback>AC</Avatar.Fallback>
</Avatar>

<Avatar color="success">
  <Avatar.Fallback>SC</Avatar.Fallback>
</Avatar>

<Avatar color="warning">
  <Avatar.Fallback>WR</Avatar.Fallback>
</Avatar>

<Avatar color="danger">
  <Avatar.Fallback>DG</Avatar.Fallback>
</Avatar>

延迟显示回退

延迟显示回退，避免图片加载时的闪烁。

<Avatar>
  <Avatar.Image source={{ uri: imageUrl }} />
  <Avatar.Fallback delayMs={600}>NA</Avatar.Fallback>
</Avatar>

自定义图片组件

配合 asChild 使用自定义图片组件。

import { Image } from 'expo-image';

<Avatar>
  <Avatar.Image source={{ uri: imageUrl }} asChild>
    <Image style={{ width: '100%', height: '100%' }} contentFit="cover" />
  </Avatar.Image>
  <Avatar.Fallback>EI</Avatar.Fallback>
</Avatar>;

动画控制

在 Avatar 不同层级控制动画。

禁用全部动画

在根组件禁用自身及子级的全部动画：

<Avatar animation="disable-all">
  <Avatar.Image source={{ uri: imageUrl }} />
  <Avatar.Fallback>JD</Avatar.Fallback>
</Avatar>

自定义图片动画

自定义图片不透明度动画：

<Avatar>
  <Avatar.Image
    source={{ uri: imageUrl }}
    animation={{
      opacity: {
        value: [0.3, 1],
        timingConfig: { duration: 300 },
      },
    }}
  />
  <Avatar.Fallback>JD</Avatar.Fallback>
</Avatar>

自定义回退动画

自定义回退进入动画：

import { FadeInDown } from 'react-native-reanimated';

<Avatar>
  <Avatar.Image source={{ uri: imageUrl }} />
  <Avatar.Fallback
    animation={{
      entering: {
        value: FadeInDown.duration(400),
      },
    }}
  >
    JD
  </Avatar.Fallback>
</Avatar>;

单独禁用动画

对指定子组件禁用动画：

<Avatar>
  <Avatar.Image source={{ uri: imageUrl }} animation={false} />
  <Avatar.Fallback animation="disabled">JD</Avatar.Fallback>
</Avatar>

示例

import { Avatar } from 'heroui-native';
import { View } from 'react-native';

export default function AvatarExample() {
  const users = [
    { id: 1, image: 'https://example.com/user1.jpg', name: '张 三' },
    { id: 2, image: 'https://example.com/user2.jpg', name: '李 四' },
    { id: 3, image: 'https://example.com/user3.jpg', name: '王 五' },
  ];

  return (
    <View className="flex-row gap-4">
      {users.map((user) => (
        <Avatar key={user.id} size="lg" color="accent">
          <Avatar.Image source={{ uri: user.image }} />
          <Avatar.Fallback>
            {user.name
              .split(' ')
              .map((n) => n[0])
              .join('')}
          </Avatar.Fallback>
        </Avatar>
      ))}
    </View>
  );
}

更多示例见 GitHub 仓库

API 参考

Avatar

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-头像内容（Image 与/或 Fallback
size'sm' | 'md' | 'lg''md'尺寸
variant'default' | 'soft''default'视觉变体
color'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger''accent'颜色变体
classNamestring-额外的 class
animation"disable-all" | undefinedundefined动画配置；"disable-all" 可禁用自身及子级的全部动画
altstring-无障碍替代文本描述
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

Avatar.Image

根据 asChild 扩展不同的基础类型：

  • asChild={false}（默认）：扩展自 React Native Reanimated 的 AnimatedProps<ImageProps>
  • asChild={true}：扩展自定义图片组件的原语图片属性

说明： asChild={true} 时，取决于自定义组件实现，className 可能不会生效；请确保自定义组件正确处理样式 props。

proptypedefaultdescription
sourceImageSourcePropType-图片源（asChild={false} 时必填）
asChildbooleanfalse是否使用自定义图片子组件
classNamestring-额外的 class
animationAvatarImageAnimation-动画配置
isAnimatedStyleActivebooleantrue是否启用 Reanimated 动画样式
...AnimatedPropsAnimatedProps<ImageProps> or primitive props-asChild 变化的额外属性

AvatarImageAnimation

图片动画配置，可为：

  • false"disabled"：禁用全部动画
  • trueundefined：使用默认动画
  • object：自定义动画配置
proptypedefaultdescription
state'disabled' | boolean-在自定义属性时禁用动画
opacity.value[number, number][0, 1]不透明度 [初始, 已加载]
opacity.timingConfigWithTimingConfig{ duration: 200, easing: Easing.in(Easing.ease) }时间曲线配置

说明： asChild={true} 时动画会自动禁用。

Avatar.Fallback

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-回退内容（文字、图标或自定义节点）
delayMsnumber0显示回退前的延迟（毫秒），作用于进入动画
color'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger'inherited from parent回退颜色变体
classNamestring-容器额外 class
classNamesElementSlots<AvatarFallbackSlots>-各部分额外 class
styles{ container?: ViewStyle; text?: TextStyle }-回退各部分的样式
textPropsTextProps-子节点为字符串时传给 Text 的属性
iconPropsPersonIconProps-自定义默认人像图标的属性
animationAvatarFallbackAnimation-动画配置
...Animated.ViewPropsAnimated.ViewProps-支持 Reanimated Animated.View 的全部属性

classNames： ElementSlots<AvatarFallbackSlots> 提供类型安全的 class。可用插槽：containertext

styles

proptypedescription
containerViewStyle容器样式
textTextStyle文字样式

AvatarFallbackAnimation

回退动画配置，可为：

  • false"disabled"：禁用全部动画
  • trueundefined：使用默认动画
  • object：自定义动画配置
proptypedefaultdescription
state'disabled' | boolean-在自定义属性时禁用动画
entering.valueEntryOrExitLayoutTypeFadeIn
.duration(200)
.easing(Easing.in(Easing.ease))
.delay(0)		自定义进入动画

PersonIconProps

proptypedescription
sizenumber图标尺寸（可选）
colorstring图标颜色（可选）

Hooks

useAvatar

访问 Avatar 根上下文，获取头像状态。

说明： status 常用于在图片加载时显示骨架屏。

import { Avatar, useAvatar, Skeleton } from 'heroui-native';

function AvatarWithSkeleton() {
  return (
    <Avatar>
      <Avatar.Image source={{ uri: imageUrl }} />
      <AvatarContent />
      <Avatar.Fallback>JD</Avatar.Fallback>
    </Avatar>
  );
}

function AvatarContent() {
  const { status } = useAvatar();

  if (status === 'loading') {
    return <Skeleton className="absolute inset-0 rounded-full" />;
  }

  return null;
}
propertytypedescription
status'loading' | 'loaded' | 'error'当前图片加载状态
setStatus(status: 'loading' | 'loaded' | 'error') => void手动设置状态（高级用法）

状态含义：

  • 'loading'：图片加载中，可显示骨架屏
  • 'loaded'：图片加载成功
  • 'error'：加载失败或资源无效，会自动显示回退

Alert 警告

向用户展示重要消息与通知，并带有状态指示。

BottomSheet 底部弹层

自底部滑入的底部表单，带动画与下滑关闭手势。

本页目录

导入结构用法基础用法使用图片文字首字母自定义图标尺寸变体颜色延迟显示回退自定义图片组件动画控制禁用全部动画自定义图片动画自定义回退动画单独禁用动画示例API 参考AvatarAvatar.ImageAvatarImageAnimationAvatar.FallbackstylesAvatarFallbackAnimationPersonIconPropsHooksuseAvatar