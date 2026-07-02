Avatar 头像
展示用户头像，支持图片、文字首字母或回退图标。
导入
结构
- Avatar：主容器，管理头像展示状态，向子组件提供尺寸与颜色上下文；可通过动画配置统一控制子级动画。
- Avatar.Image：可选图片组件，展示头像；自动处理加载与错误，并以不透明度淡入。
- Avatar.Fallback：图片加载失败或不可用时显示；无子节点时显示默认人像图标；支持可配置的进入动画与延迟。
用法
基础用法
未提供图片或文字时，显示默认人像图标。
使用图片
展示头像图片并自动处理回退。
文字首字母
使用首字母作为头像内容。
自定义图标
以自定义图标作为回退内容。
尺寸
使用
size 控制头像大小。
变体
使用
variant 切换视觉风格。
颜色
应用不同颜色变体。
延迟显示回退
延迟显示回退，避免图片加载时的闪烁。
自定义图片组件
配合
asChild 使用自定义图片组件。
动画控制
在 Avatar 不同层级控制动画。
禁用全部动画
在根组件禁用自身及子级的全部动画：
自定义图片动画
自定义图片不透明度动画：
自定义回退动画
自定义回退进入动画：
单独禁用动画
对指定子组件禁用动画：
示例
更多示例见 GitHub 仓库。
API 参考
Avatar
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|头像内容（
Image 与/或
Fallback）
size
'sm' | 'md' | 'lg'
'md'
|尺寸
variant
'default' | 'soft'
'default'
|视觉变体
color
'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger'
'accent'
|颜色变体
className
string
|-
|额外的 class
animation
"disable-all" |
undefined
undefined
|动画配置；
"disable-all" 可禁用自身及子级的全部动画
alt
string
|-
|无障碍替代文本描述
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
Avatar.Image
根据
asChild 扩展不同的基础类型：
asChild={false}（默认）：扩展自 React Native Reanimated 的
AnimatedProps<ImageProps>
asChild={true}：扩展自定义图片组件的原语图片属性
说明：
asChild={true} 时，取决于自定义组件实现，
className 可能不会生效；请确保自定义组件正确处理样式 props。
|prop
|type
|default
|description
source
ImageSourcePropType
|-
|图片源（
asChild={false} 时必填）
asChild
boolean
false
|是否使用自定义图片子组件
className
string
|-
|额外的 class
animation
AvatarImageAnimation
|-
|动画配置
isAnimatedStyleActive
boolean
true
|是否启用 Reanimated 动画样式
...AnimatedProps
AnimatedProps<ImageProps> or primitive props
|-
|随
asChild 变化的额外属性
AvatarImageAnimation
图片动画配置，可为：
false或
"disabled"：禁用全部动画
true或
undefined：使用默认动画
object：自定义动画配置
|prop
|type
|default
|description
state
'disabled' | boolean
|-
|在自定义属性时禁用动画
opacity.value
[number, number]
[0, 1]
|不透明度 [初始, 已加载]
opacity.timingConfig
WithTimingConfig
{ duration: 200, easing: Easing.in(Easing.ease) }
|时间曲线配置
说明：
asChild={true} 时动画会自动禁用。
Avatar.Fallback
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|回退内容（文字、图标或自定义节点）
delayMs
number
0
|显示回退前的延迟（毫秒），作用于进入动画
color
'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger'
|inherited from parent
|回退颜色变体
className
string
|-
|容器额外 class
classNames
ElementSlots<AvatarFallbackSlots>
|-
|各部分额外 class
styles
{ container?: ViewStyle; text?: TextStyle }
|-
|回退各部分的样式
textProps
TextProps
|-
|子节点为字符串时传给
Text 的属性
iconProps
PersonIconProps
|-
|自定义默认人像图标的属性
animation
AvatarFallbackAnimation
|-
|动画配置
...Animated.ViewProps
Animated.ViewProps
|-
|支持 Reanimated
Animated.View 的全部属性
classNames：
ElementSlots<AvatarFallbackSlots> 提供类型安全的 class。可用插槽：
container、
text。
styles
|prop
|type
|description
container
ViewStyle
|容器样式
text
TextStyle
|文字样式
AvatarFallbackAnimation
回退动画配置，可为：
false或
"disabled"：禁用全部动画
true或
undefined：使用默认动画
object：自定义动画配置
|prop
|type
|default
|description
state
'disabled' | boolean
|-
|在自定义属性时禁用动画
entering.value
EntryOrExitLayoutType
FadeIn
.duration(200)
.easing(Easing.in(Easing.ease))
.delay(0)
|自定义进入动画
PersonIconProps
|prop
|type
|description
size
number
|图标尺寸（可选）
color
string
|图标颜色（可选）
Hooks
useAvatar
访问 Avatar 根上下文，获取头像状态。
说明：
status 常用于在图片加载时显示骨架屏。
|property
|type
|description
status
'loading' | 'loaded' | 'error'
|当前图片加载状态
setStatus
(status: 'loading' | 'loaded' | 'error') => void
|手动设置状态（高级用法）
状态含义：
'loading'：图片加载中，可显示骨架屏
'loaded'：图片加载成功
'error'：加载失败或资源无效，会自动显示回退