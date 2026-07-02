Accordion 手风琴
可折叠内容面板，在紧凑空间内组织信息
导入
结构
- Accordion：主容器，管理手风琴状态与行为；控制各条目的展开/收起，支持单选或多选展开模式，并提供
default或
surface等视觉变体。
- Accordion.Item：单个条目的容器，包裹触发器与内容，并管理该条目的展开状态。
- Accordion.Trigger：用于切换条目展开的可交互区域，基于 Header 与 Trigger 原语构建。
- Accordion.Indicator：可选的视觉指示器，展示展开状态；默认使用随状态旋转的动画 chevron 图标。
- Accordion.Content：可展开内容的容器，配合布局过渡动画实现平滑展开/收起。
用法
基础用法
Accordion 通过复合子组件创建可展开的内容区块。
单选模式
同一时间只允许展开一个条目。
多选模式
允许多个条目同时展开。
Surface 变体
为手风琴应用表面容器样式。
自定义指示器
用自定义内容替换默认 chevron 指示器。
无分隔线
隐藏条目之间的分隔线。
自定义样式
通过
className、
classNames 或
styles 传入自定义样式。
配合 PressableFeedback
对
Accordion.Trigger 使用
asChild，并用
PressableFeedback 包裹内容以添加按压反馈动画。
示例
更多示例见 GitHub 仓库。
API 参考
Accordion
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|渲染在手风琴内的子节点
selectionMode
'single' | 'multiple'
|-
|允许单条或多条同时展开
variant
'default' | 'surface'
'default'
|手风琴视觉变体
hideSeparator
boolean
false
|是否隐藏条目之间的分隔线
defaultValue
string | string[] | undefined
|-
|非受控模式下的默认展开项
value
string | string[] | undefined
|-
|受控模式下的当前展开项
isDisabled
boolean
|-
|是否禁用全部条目
isCollapsible
boolean
true
|已展开条目是否可再次收起
animation
AccordionRootAnimation
|-
|根级动画配置
className
string
|-
|容器的额外 class
classNames
ElementSlots<RootSlots>
|-
|各插槽的额外 class
styles
Partial<Record<RootSlots, ViewStyle>>
|-
|根组件各部分的样式
onValueChange
(value: string | string[] | undefined) => void
|-
|展开项变化时的回调
...Animated.ViewProps
Animated.ViewProps
|-
|支持 Reanimated
Animated.View 的全部属性
ElementSlots<RootSlots>
|prop
|type
|description
container
string
|手风琴容器的自定义 class
separator
string
|条目之间分隔线的自定义 class
styles
|prop
|type
|description
container
ViewStyle
|手风琴容器样式
separator
ViewStyle
|条目之间分隔线样式
AccordionRootAnimation
手风琴根组件的动画配置，可为：
false或
"disabled"：仅禁用根级动画
"disable-all"：禁用全部动画（含子级）
true或
undefined：使用默认动画
object：自定义动画配置
|prop
|type
|default
|description
state
'disabled' | 'disable-all' | boolean
|-
|在自定义属性时禁用动画
layout.value
LayoutTransition
LinearTransition
.springify()
.damping(140)
.stiffness(1600)
.mass(4)
|手风琴过渡的自定义布局动画
Accordion.Item
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode | ((props: AccordionItemRenderProps) => React.ReactNode)
|-
|条目内的子节点，或渲染函数
value
string
|-
|唯一标识该条目的值
isDisabled
boolean
|-
|是否禁用该条目
className
string
|-
|额外的 class
...Animated.ViewProps
Animated.ViewProps
|-
|支持 Reanimated
Animated.View 的全部属性
AccordionItemRenderProps
|prop
|type
|description
isExpanded
boolean
|当前条目是否展开
value
string
|该条目的唯一值
Accordion.Trigger
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|触发器内的子节点
className
string
|-
|额外的 class
isDisabled
boolean
|-
|是否禁用触发器
...PressableProps
PressableProps
|-
|支持 React Native
Pressable 的属性
Accordion.Indicator
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|自定义指示器内容；未提供时默认为带动画的 chevron
className
string
|-
|额外的 class
iconProps
AccordionIndicatorIconProps
|-
|图标配置
animation
AccordionIndicatorAnimation
|-
|指示器动画配置
isAnimatedStyleActive
boolean
true
|是否启用 Reanimated 动画样式
...Animated.ViewProps
Animated.ViewProps
|-
|支持 Reanimated
Animated.View 的全部属性
AccordionIndicatorIconProps
|prop
|type
|default
|description
size
number
16
|图标尺寸
color
string
foreground
|图标颜色
AccordionIndicatorAnimation
指示器动画配置，可为：
false或
"disabled"：禁用全部动画
true或
undefined：使用默认动画
object：自定义动画配置
|prop
|type
|default
|description
state
'disabled' | boolean
|-
|在自定义属性时禁用动画
rotation.value
[number, number]
[0, -180]
|旋转角度 [收起, 展开]，单位为度
rotation.springConfig
WithSpringConfig
{ damping: 140, stiffness: 1000, mass: 4 }
|旋转弹簧动画配置
Accordion.Content
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|内容区域内的子节点
className
string
|-
|额外的 class
animation
AccordionContentAnimation
|-
|内容动画配置
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的属性
AccordionContentAnimation
内容区动画配置，可为：
false或
"disabled"：禁用全部动画
true或
undefined：使用默认动画
object：自定义动画配置
|prop
|type
|default
|description
state
'disabled' | boolean
|-
|在自定义属性时禁用动画
entering.value
EntryOrExitLayoutType
FadeIn
.duration(200)
.easing(Easing.out(Easing.ease))
|自定义进入动画
exiting.value
EntryOrExitLayoutType
FadeOut
.duration(200)
.easing(Easing.in(Easing.ease))
|自定义退出动画
Hooks
useAccordion
访问手风琴根上下文，必须在
Accordion 内使用。
返回值
|property
|type
|description
selectionMode
'single' | 'multiple' | undefined
|单选或多选展开模式
value
(string | undefined) | string[]
|当前展开项：单选为字符串，多选为数组
onValueChange
(value: string | undefined) => void | ((value: string[]) => void)
|更新展开项的回调
isCollapsible
boolean
|已展开项是否可收起
isDisabled
boolean | undefined
|是否禁用全部条目
useAccordionItem
访问单条条目上下文，必须在
Accordion.Item 内使用。
返回值
|property
|type
|description
value
string
|该条目的唯一值
isExpanded
boolean
|当前是否展开
isDisabled
boolean | undefined
|该条目是否禁用
nativeID
string
|无障碍与 ARIA 使用的原生 ID
特别说明
当 Accordion 与同屏其他组件一起使用时，请为这些组件导入并应用
AccordionLayoutTransition，以保证整屏布局动画一致、顺滑。
这样在展开或收起时，屏幕上各组件会使用相同的时长与缓动，体验更统一。