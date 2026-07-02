InputGroup 输入框组

复合布局组件，将输入框与可选的前后缀装饰组合在一起。
- InputGroup：布局容器，包裹前缀、输入与后缀；提供动画设置与测量上下文，自动将前后缀宽度应用为
Input 的内边距。
- InputGroup.Prefix：绝对定位在输入左侧；测量宽度自动作为
InputGroup.Input 的
paddingLeft。
- InputGroup.Suffix：绝对定位在输入右侧；测量宽度自动作为
InputGroup.Input 的
paddingRight。
- InputGroup.Input：透传至
Input，支持全部
Input 属性，并自动获得前后缀对应的左右内边距。
通过复合子部件为输入框附加前后缀内容。
在输入前附加图标等内容。
在输入后附加图标等内容。
在
Prefix/
Suffix 上设置
isDecorative 时，触摸事件会穿透到
Input，且对读屏隐藏装饰内容；包含可交互元素时不要设置。
禁用整个输入组，状态会级联到子组件。
与
TextField、
Label、
Description 等组合成完整表单项。
更多示例见 GitHub 仓库。
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|组内子节点
className
string
|-
|额外的 class
isDisabled
boolean
false
|是否禁用整个输入组及子级
animation
AnimationRootDisableAll
|-
|输入组动画配置
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
根组件动画配置，可为：
-
"disable-all"：禁用全部动画（含子级，级联）
-
undefined：使用默认动画
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|前缀区域内容
className
string
|-
|额外的 class
isDecorative
boolean
false
|为 true 时触摸穿透到
Input，且对读屏隐藏
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|后缀区域内容
className
string
|-
|额外的 class
isDecorative
boolean
false
|为 true 时触摸穿透到
Input，且对读屏隐藏
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
透传至 Input 组件，支持其全部属性。