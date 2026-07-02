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组件
发布说明

InputGroup 输入框组

复合布局组件，将输入框与可选的前后缀装饰组合在一起。

源代码样式源代码

导入

import { InputGroup } from 'heroui-native';

结构

<InputGroup>
  <InputGroup.Prefix>...</InputGroup.Prefix>
  <InputGroup.Input />
  <InputGroup.Suffix>...</InputGroup.Suffix>
</InputGroup>
  • InputGroup：布局容器，包裹前缀、输入与后缀；提供动画设置与测量上下文，自动将前后缀宽度应用为 Input 的内边距。
  • InputGroup.Prefix：绝对定位在输入左侧；测量宽度自动作为 InputGroup.InputpaddingLeft
  • InputGroup.Suffix：绝对定位在输入右侧；测量宽度自动作为 InputGroup.InputpaddingRight
  • InputGroup.Input：透传至 Input，支持全部 Input 属性，并自动获得前后缀对应的左右内边距。

用法

基础用法

通过复合子部件为输入框附加前后缀内容。

<InputGroup>
  <InputGroup.Prefix>...</InputGroup.Prefix>
  <InputGroup.Input placeholder="请输入" />
  <InputGroup.Suffix>...</InputGroup.Suffix>
</InputGroup>

仅前缀

在输入前附加图标等内容。

<InputGroup>
  <InputGroup.Prefix isDecorative>
    <PersonIcon size={16} />
  </InputGroup.Prefix>
  <InputGroup.Input placeholder="用户名" />
</InputGroup>

仅后缀

在输入后附加图标等内容。

<InputGroup>
  <InputGroup.Input placeholder="搜索商品…" />
  <InputGroup.Suffix isDecorative>
    <MagnifierIcon size={16} />
  </InputGroup.Suffix>
</InputGroup>

装饰性与可交互

Prefix/Suffix 上设置 isDecorative 时，触摸事件会穿透到 Input，且对读屏隐藏装饰内容；包含可交互元素时不要设置。

<InputGroup>
  <InputGroup.Prefix isDecorative>
    <LockIcon size={16} />
  </InputGroup.Prefix>
  <InputGroup.Input placeholder="请输入密码" secureTextEntry />
  <InputGroup.Suffix>
    <Pressable onPress={togglePasswordVisibility}>
      <EyeIcon size={16} />
    </Pressable>
  </InputGroup.Suffix>
</InputGroup>

禁用状态

禁用整个输入组，状态会级联到子组件。

<InputGroup isDisabled>
  <InputGroup.Prefix isDecorative>
    <LockIcon size={16} />
  </InputGroup.Prefix>
  <InputGroup.Input placeholder="已禁用" />
</InputGroup>

与 TextField 组合

TextFieldLabelDescription 等组合成完整表单项。

<TextField isRequired>
  <Label>邮箱</Label>
  <InputGroup>
    <InputGroup.Prefix isDecorative>
      <MailIcon size={16} />
    </InputGroup.Prefix>
    <InputGroup.Input placeholder="you@example.com" keyboardType="email-address" />
  </InputGroup>
  <Description>我们不会公开您的邮箱</Description>
</TextField>

示例

import { InputGroup } from 'heroui-native';
import { Ionicons } from '@expo/vector-icons';
import { useState } from 'react';
import { Pressable, View } from 'react-native';

export default function InputGroupExample() {
  const [value, setValue] = useState('');
  const [isPasswordVisible, setIsPasswordVisible] = useState(false);

  return (
    <View className="px-5">
      <InputGroup>
        <InputGroup.Prefix isDecorative>
          <Ionicons name="lock-closed-outline" size={16} color="#888" />
        </InputGroup.Prefix>
        <InputGroup.Input
          value={value}
          onChangeText={setValue}
          placeholder="请输入密码"
          secureTextEntry={!isPasswordVisible}
        />
        <InputGroup.Suffix>
          <Pressable
            onPress={() => setIsPasswordVisible(!isPasswordVisible)}
            hitSlop={20}
          >
            <Ionicons
              name={isPasswordVisible ? 'eye-off-outline' : 'eye-outline'}
              size={16}
              color="#888"
            />
          </Pressable>
        </InputGroup.Suffix>
      </InputGroup>
    </View>
  );
}

更多示例见 GitHub 仓库

API 参考

InputGroup

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-组内子节点
classNamestring-额外的 class
isDisabledbooleanfalse是否禁用整个输入组及子级
animationAnimationRootDisableAll-输入组动画配置
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

AnimationRootDisableAll

根组件动画配置，可为：

  • "disable-all"：禁用全部动画（含子级，级联）
  • undefined：使用默认动画

InputGroup.Prefix

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-前缀区域内容
classNamestring-额外的 class
isDecorativebooleanfalse为 true 时触摸穿透到 Input，且对读屏隐藏
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

InputGroup.Suffix

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-后缀区域内容
classNamestring-额外的 class
isDecorativebooleanfalse为 true 时触摸穿透到 Input，且对读屏隐藏
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

InputGroup.Input

透传至 Input 组件，支持其全部属性。

Input 输入框

单行文本输入，带样式边框与背景，用于收集用户输入。

InputOTP 一次性密码输入框

用于输入一次性验证码（OTP）的输入组件，支持分格、动画与校验。

本页目录

导入结构用法基础用法仅前缀仅后缀装饰性与可交互禁用状态与 TextField 组合示例API 参考InputGroupAnimationRootDisableAllInputGroup.PrefixInputGroup.SuffixInputGroup.Input