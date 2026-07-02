单行文本输入，带样式边框与背景，用于收集用户输入。
Input 可单独使用，也可放在
TextField 内。
与
TextField 搭配形成完整表单结构。
非法时展示错误样式。
在输入上覆盖上下文中的非法状态。
禁用输入，阻止交互。
按场景使用不同视觉变体。
通过
className 自定义外观。
在
BottomSheet 中渲染
Input 时，使用
useBottomSheetAwareHandlers 连接键盘避让：将返回的
onFocus、
onBlur 传给
Input。
更多示例见 GitHub 仓库。
|prop
|type
|default
|description
|isInvalid
boolean
undefined
|是否非法（可覆盖上下文）
|variant
'primary' | 'secondary'
'primary'
|输入框视觉变体
|className
string
|-
|自定义 class
|selectionColorClassName
string
"accent-accent"
|选中文本颜色的 class
|placeholderColorClassName
string
"field-placeholder"
|占位符文字颜色的 class
|isBottomSheetAware
boolean
true
|在 BottomSheet 内是否自动处理键盘相关逻辑；设为
false 可关闭
|animation
AnimationRoot
undefined
|输入框动画配置
|...TextInputProps
TextInputProps
|-
|支持 React Native
TextInput 的全部属性
说明：置于
TextField 内时，
Input 会通过 form-item-state 上下文自动消费
isDisabled、
isInvalid 等表单状态。