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发布说明

Input 输入框

单行文本输入，带样式边框与背景，用于收集用户输入。

源代码样式源代码

导入

import { Input } from 'heroui-native';

用法

基础用法

Input 可单独使用，也可放在 TextField 内。

import { Input } from 'heroui-native';

<Input placeholder="请输入邮箱" />;

与 TextField 组合

TextField 搭配形成完整表单结构。

import { Input, Label, TextField } from 'heroui-native';

<TextField>
  <Label>邮箱</Label>
  <Input placeholder="请输入邮箱" />
</TextField>;

校验状态

非法时展示错误样式。

import { FieldError, Input, Label, TextField } from 'heroui-native';

<TextField isRequired isInvalid={true}>
  <Label>邮箱</Label>
  <Input placeholder="请输入邮箱" />
  <FieldError>请输入有效邮箱</FieldError>
</TextField>;

局部覆盖非法状态

在输入上覆盖上下文中的非法状态。

import { FieldError, Input, Label, TextField } from 'heroui-native';

<TextField isInvalid={true}>
  <Label isInvalid={false}>邮箱</Label>
  <Input placeholder="请输入邮箱" isInvalid={false} />
  <FieldError>邮箱格式不正确</FieldError>
</TextField>;

禁用状态

禁用输入，阻止交互。

import { Input, Label, TextField } from 'heroui-native';

<TextField isDisabled>
  <Label>禁用字段</Label>
  <Input placeholder="不可编辑" value="只读内容" />
</TextField>;

变体

按场景使用不同视觉变体。

import { Input, Label, TextField } from 'heroui-native';

<TextField>
  <Label>主要变体</Label>
  <Input placeholder="主要样式" variant="primary" />
</TextField>

<TextField>
  <Label>次要变体</Label>
  <Input placeholder="次要样式" variant="secondary" />
</TextField>

自定义样式

通过 className 自定义外观。

import { Input, Label, TextField } from 'heroui-native';

<TextField>
  <Label>自定义样式</Label>
  <Input
    placeholder="自定义颜色"
    className="bg-blue-50 border-blue-500 focus:border-blue-700"
  />
</TextField>;

在 Bottom Sheet 内

BottomSheet 中渲染 Input 时，使用 useBottomSheetAwareHandlers 连接键盘避让：将返回的 onFocusonBlur 传给 Input

import { Input, TextField, useBottomSheetAwareHandlers } from 'heroui-native';

const BottomSheetTextInput = () => {
  const { onFocus, onBlur } = useBottomSheetAwareHandlers();

  return (
    <TextField>
      <Input
        placeholder="在此输入…"
        onFocus={onFocus}
        onBlur={onBlur}
      />
    </TextField>
  );
};

示例

import { Ionicons } from '@expo/vector-icons';
import { Description, Input, Label, TextField } from 'heroui-native';
import { useState } from 'react';
import { Pressable, View } from 'react-native';
import { withUniwind } from 'uniwind';

const StyledIonicons = withUniwind(Ionicons);

export const TextInputContent = () => {
  const [email, setEmail] = useState('');
  const [password, setPassword] = useState('');
  const [isPasswordVisible, setIsPasswordVisible] = useState(false);

  return (
    <View className="gap-4">
      <TextField isRequired>
        <Label>邮箱</Label>
        <Input
          placeholder="请输入邮箱"
          keyboardType="email-address"
          autoCapitalize="none"
          value={email}
          onChangeText={setEmail}
        />
        <Description>
          我们不会向他人公开您的邮箱。
        </Description>
      </TextField>

      <TextField isRequired>
        <Label>新密码</Label>
        <View className="w-full flex-row items-center">
          <Input
            value={password}
            onChangeText={setPassword}
            className="flex-1 px-10"
            placeholder="请输入密码"
            secureTextEntry={!isPasswordVisible}
          />
          <StyledIonicons
            name="lock-closed-outline"
            size={16}
            className="absolute left-3.5 text-muted"
            pointerEvents="none"
          />
          <Pressable
            className="absolute right-4"
            onPress={() => setIsPasswordVisible(!isPasswordVisible)}
          >
            <StyledIonicons
              name={isPasswordVisible ? 'eye-off-outline' : 'eye-outline'}
              size={16}
              className="text-muted"
            />
          </Pressable>
        </View>
        <Description>密码至少 6 位</Description>
      </TextField>
    </View>
  );
};

更多示例见 GitHub 仓库

API 参考

Input

proptypedefaultdescription
isInvalidbooleanundefined是否非法（可覆盖上下文）
variant'primary' | 'secondary''primary'输入框视觉变体
classNamestring-自定义 class
selectionColorClassNamestring"accent-accent"选中文本颜色的 class
placeholderColorClassNamestring"field-placeholder"占位符文字颜色的 class
isBottomSheetAwarebooleantrue在 BottomSheet 内是否自动处理键盘相关逻辑；设为 false 可关闭
animationAnimationRootundefined输入框动画配置
...TextInputPropsTextInputProps-支持 React Native TextInput 的全部属性

说明：置于 TextField 内时，Input 会通过 form-item-state 上下文自动消费 isDisabledisInvalid 等表单状态。

FieldError 字段错误

展示校验错误信息，并带有平滑动画。

InputGroup 输入框组

复合布局组件，将输入框与可选的前后缀装饰组合在一起。

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导入用法基础用法与 TextField 组合校验状态局部覆盖非法状态禁用状态变体自定义样式在 Bottom Sheet 内示例API 参考Input