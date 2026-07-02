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发布说明

SearchField 搜索框

用于筛选与查询的复合搜索输入框。

源代码样式源代码

导入

import { SearchField } from 'heroui-native';

结构

<SearchField value={value} onChange={onChange}>
  <SearchField.Group>
    <SearchField.SearchIcon />
    <SearchField.Input />
    <SearchField.ClearButton />
  </SearchField.Group>
</SearchField>
  • SearchField：根容器，接收 valueonChange 并通过上下文下发；同时提供 isDisabledisInvalidisRequired 与动画设置。
  • SearchField.Group：横向 flex-row 容器，排列搜索图标、输入与清除按钮。
  • SearchField.SearchIcon：默认放大镜图标，绝对定位在输入左侧；可传入子节点替换默认图标。
  • SearchField.Input：包装 Input 并应用搜索相关默认行为；自动从上下文读取 valueonChangeText
  • SearchField.ClearButton：清除输入的小图标按钮；值为空时自动隐藏；按下时调用上下文的 onChange("")

用法

基础用法

在根上传入 valueonChangeInputClearButton 通过上下文消费。

<SearchField value={searchValue} onChange={setSearchValue}>
  <SearchField.Group>
    <SearchField.SearchIcon />
    <SearchField.Input />
    <SearchField.ClearButton />
  </SearchField.Group>
</SearchField>

标签与说明

Group 外放置 LabelDescription 以补充语义。

<SearchField value={searchValue} onChange={setSearchValue}>
  <Label>查找商品</Label>
  <SearchField.Group>
    <SearchField.SearchIcon />
    <SearchField.Input />
    <SearchField.ClearButton />
  </SearchField.Group>
  <Description>按名称、分类或 SKU 搜索</Description>
</SearchField>

校验

在根上使用 isInvalidisRequired，并配合 FieldError 展示错误。

<SearchField
  value={searchValue}
  onChange={setSearchValue}
  isRequired
  isInvalid={isInvalid}
>
  <Label>搜索用户</Label>
  <SearchField.Group>
    <SearchField.SearchIcon />
    <SearchField.Input />
    <SearchField.ClearButton />
  </SearchField.Group>
  <Description hideOnInvalid>至少输入 3 个字符再搜索</Description>
  <FieldError>未找到结果，请尝试其他关键词。</FieldError>
</SearchField>

自定义搜索图标

SearchField.SearchIcon 传入子节点替换默认图标。

<SearchField value={searchValue} onChange={setSearchValue}>
  <SearchField.Group>
    <SearchField.SearchIcon>
      <Text className="text-base">🔍</Text>
    </SearchField.SearchIcon>
    <SearchField.Input className="pl-10" />
    <SearchField.ClearButton />
  </SearchField.Group>
</SearchField>

禁用

根上设置 isDisabled，通过上下文禁用子级。

<SearchField value="之前的查询" isDisabled>
  <Label>已禁用的搜索</Label>
  <SearchField.Group>
    <SearchField.SearchIcon />
    <SearchField.Input />
  </SearchField.Group>
  <Description>搜索暂时不可用</Description>
</SearchField>

示例

import { Description, Label, SearchField } from 'heroui-native';
import { useState } from 'react';
import { View } from 'react-native';

export default function SearchFieldExample() {
  const [searchValue, setSearchValue] = useState('');

  return (
    <View className="px-5">
      <SearchField value={searchValue} onChange={setSearchValue}>
        <Label>查找商品</Label>
        <SearchField.Group>
          <SearchField.SearchIcon />
          <SearchField.Input />
          <SearchField.ClearButton />
        </SearchField.Group>
        <Description>按名称、分类或 SKU 搜索</Description>
      </SearchField>
    </View>
  );
}

更多示例见 GitHub 仓库

API 参考

SearchField

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-搜索字段内的子节点
valuestring-受控搜索文本
onChange(value: string) => void-文本变化回调
isDisabledbooleanfalse是否禁用
isInvalidbooleanfalse是否非法
isRequiredbooleanfalse是否必填
classNamestring-额外的 class
animationAnimationRootDisableAll-搜索字段动画配置
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

AnimationRootDisableAll

根动画配置，可为：

  • "disable-all"：禁用全部动画（含子级，级联）
  • undefined：使用默认动画

SearchField.Group

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-组内子节点
classNamestring-额外的 class
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

SearchField.SearchIcon

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-自定义内容，替换默认搜索图标
classNamestring-额外的 class
iconPropsSearchFieldSearchIconIconProps-自定义默认搜索图标（提供 children 时忽略）
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

SearchFieldSearchIconIconProps

proptypedefaultdescription
sizenumber16图标尺寸
colorstring主题的 muted图标颜色

SearchField.Input

Input 属性之上带有搜索默认值（placeholder="Search..."returnKeyType="search"accessibilityRole="search"）。不提供 valueonChangeText，由 SearchField 上下文提供。

SearchField.ClearButton

受控 value 为空字符串时自动隐藏；按下时调用上下文的 onChange("")。若额外传入 onPress，会在清空后调用。

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-自定义内容，替换默认关闭图标
iconPropsSearchFieldClearButtonIconProps-清除按钮图标属性
classNamestring-额外的 class
...ButtonPropsButtonRootProps-支持 Button 根级全部属性

SearchFieldClearButtonIconProps

proptypedefaultdescription
sizenumber14图标尺寸
colorstring主题的 muted图标颜色

Hooks

useSearchField

访问搜索字段上下文，必须在 SearchField 内使用。

import { useSearchField } from 'heroui-native';

const { value, onChange, isDisabled, isInvalid, isRequired } = useSearchField();

返回值

propertytypedescription
valuestring | undefined当前受控搜索文本
onChange((value: string) => void) | undefined更新搜索文本的回调
isDisabledboolean是否禁用
isInvalidboolean是否非法
isRequiredboolean是否必填

Slider 滑块

在有限区间内通过拖拽选择单个值或区间的输入控件。

Select 选择器

通过按钮触发，展示可选列表供用户选择。

本页目录

导入结构用法基础用法标签与说明校验自定义搜索图标禁用示例API 参考SearchFieldAnimationRootDisableAllSearchField.GroupSearchField.SearchIconSearchFieldSearchIconIconPropsSearchField.InputSearchField.ClearButtonSearchFieldClearButtonIconPropsHooksuseSearchField返回值