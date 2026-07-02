SearchField 搜索框
用于筛选与查询的复合搜索输入框。
导入
结构
- SearchField：根容器，接收
value与
onChange并通过上下文下发；同时提供
isDisabled、
isInvalid、
isRequired与动画设置。
- SearchField.Group：横向
flex-row容器，排列搜索图标、输入与清除按钮。
- SearchField.SearchIcon：默认放大镜图标，绝对定位在输入左侧；可传入子节点替换默认图标。
- SearchField.Input：包装
Input并应用搜索相关默认行为；自动从上下文读取
value与
onChangeText。
- SearchField.ClearButton：清除输入的小图标按钮；值为空时自动隐藏；按下时调用上下文的
onChange("")。
用法
基础用法
在根上传入
value 与
onChange；
Input 与
ClearButton 通过上下文消费。
标签与说明
在
Group 外放置
Label、
Description 以补充语义。
校验
在根上使用
isInvalid、
isRequired，并配合
FieldError 展示错误。
自定义搜索图标
向
SearchField.SearchIcon 传入子节点替换默认图标。
禁用
根上设置
isDisabled，通过上下文禁用子级。
示例
更多示例见 GitHub 仓库。
API 参考
SearchField
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|搜索字段内的子节点
value
string
|-
|受控搜索文本
onChange
(value: string) => void
|-
|文本变化回调
isDisabled
boolean
false
|是否禁用
isInvalid
boolean
false
|是否非法
isRequired
boolean
false
|是否必填
className
string
|-
|额外的 class
animation
AnimationRootDisableAll
|-
|搜索字段动画配置
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
AnimationRootDisableAll
根动画配置，可为：
"disable-all"：禁用全部动画（含子级，级联）
undefined：使用默认动画
SearchField.Group
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|组内子节点
className
string
|-
|额外的 class
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
SearchField.SearchIcon
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|自定义内容，替换默认搜索图标
className
string
|-
|额外的 class
iconProps
SearchFieldSearchIconIconProps
|-
|自定义默认搜索图标（提供
children 时忽略）
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
SearchFieldSearchIconIconProps
|prop
|type
|default
|description
size
number
16
|图标尺寸
color
string
|主题的
muted 色
|图标颜色
SearchField.Input
在 Input 属性之上带有搜索默认值（
placeholder="Search..."、
returnKeyType="search"、
accessibilityRole="search"）。不提供
value 与
onChangeText，由
SearchField 上下文提供。
SearchField.ClearButton
受控
value 为空字符串时自动隐藏；按下时调用上下文的
onChange("")。若额外传入
onPress，会在清空后调用。
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|自定义内容，替换默认关闭图标
iconProps
SearchFieldClearButtonIconProps
|-
|清除按钮图标属性
className
string
|-
|额外的 class
...ButtonProps
ButtonRootProps
|-
|支持 Button 根级全部属性
SearchFieldClearButtonIconProps
|prop
|type
|default
|description
size
number
14
|图标尺寸
color
string
|主题的
muted 色
|图标颜色
Hooks
useSearchField
访问搜索字段上下文，必须在
SearchField 内使用。
返回值
|property
|type
|description
value
string | undefined
|当前受控搜索文本
onChange
((value: string) => void) | undefined
|更新搜索文本的回调
isDisabled
boolean
|是否禁用
isInvalid
boolean
|是否非法
isRequired
boolean
|是否必填