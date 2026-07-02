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发布说明

RadioGroup 单选框组

单选按钮组，同一时间只能选中一个选项。

源代码样式源代码

导入

import { RadioGroup } from 'heroui-native';

结构

<RadioGroup>
  <RadioGroup.Item>
    <Label>...</Label>
    <Description>...</Description>
    <Radio>
      <Radio.Indicator>
        <Radio.IndicatorThumb />
      </Radio.Indicator>
    </Radio>
  </RadioGroup.Item>
  <FieldError>...</FieldError>
</RadioGroup>
  • RadioGroup：管理单选项选中状态的容器，支持横向与纵向布局。
  • RadioGroup.Item：组内单个选项，必须放在 RadioGroup 内。处理选中状态；在仅提供文本子节点时会渲染默认 <Radio /> 指示器。支持渲染函数子节点以访问状态（isSelectedisInvalidisDisabled）。
  • Label：可选的可点击文字标签，与单选项关联以提升无障碍。请直接使用 Label 组件。
  • Description：标签下方的可选说明文字。请直接使用 Description 组件。
  • Radio：置于 RadioGroup.Item 内的 Radio 组件，用于渲染单选指示器。会自动识别 RadioGroupItem 上下文并从中获取 isSelectedisDisabledisInvalidvariant
  • Radio.Indicator：单选圆环的可选容器；无子节点时渲染默认拇指样式，管理选中视觉。完整 API 见 Radio
  • Radio.IndicatorThumb：选中时显示的可选内圆，随选中状态缩放动画；可替换为自定义内容。见 Radio
  • FieldError：在组无效时显示的错误信息，带动画显示在组内容下方。请直接使用 FieldError 组件。

用法

基础用法

使用简单字符串子节点时，会自动渲染标题与指示器。

<RadioGroup value={value} onValueChange={setValue}>
  <RadioGroup.Item value="option1">选项 1</RadioGroup.Item>
  <RadioGroup.Item value="option2">选项 2</RadioGroup.Item>
  <RadioGroup.Item value="option3">选项 3</RadioGroup.Item>
</RadioGroup>

带说明文字

在每个选项下方添加描述以补充上下文。

import { RadioGroup, Radio, Label, Description } from 'heroui-native';
import { View } from 'react-native';

<RadioGroup value={value} onValueChange={setValue}>
  <RadioGroup.Item value="standard">
    <View>
      <Label>标准配送</Label>
      <Description>5–7 个工作日送达</Description>
    </View>
    <Radio />
  </RadioGroup.Item>
  <RadioGroup.Item value="express">
    <View>
      <Label>加急配送</Label>
      <Description>2–3 个工作日送达</Description>
    </View>
    <Radio />
  </RadioGroup.Item>
</RadioGroup>;

自定义指示器

使用 Radio 子组件将默认拇指替换为自定义内容。

import { RadioGroup, Radio, Label } from 'heroui-native';

<RadioGroup value={value} onValueChange={setValue}>
  <RadioGroup.Item value="custom">
    {({ isSelected }) => (
      <>
        <Label>自定义选项</Label>
        <Radio>
          <Radio.Indicator>
            {isSelected && (
              <Animated.View entering={FadeIn}>
                <Icon name="check" size={12} />
              </Animated.View>
            )}
          </Radio.Indicator>
        </Radio>
      </>
    )}
  </RadioGroup.Item>
</RadioGroup>;

使用渲染函数

RadioGroup.Item 上使用渲染函数以访问状态并自定义整块内容。

import { RadioGroup, Radio, Label } from 'heroui-native';

<RadioGroup value={value} onValueChange={setValue}>
  <RadioGroup.Item value="option1">
    {({ isSelected, isInvalid, isDisabled }) => (
      <>
        <Label>选项 1</Label>
        <Radio>
          <Radio.Indicator>{isSelected && <CustomIcon />}</Radio.Indicator>
        </Radio>
      </>
    )}
  </RadioGroup.Item>
</RadioGroup>;

显示错误信息

在单选组下方展示校验错误。

import { RadioGroup, FieldError } from 'heroui-native';

function RadioGroupWithError() {
  const [value, setValue] = React.useState<string | undefined>(undefined);

  return (
    <RadioGroup value={value} onValueChange={setValue} isInvalid={!value}>
      <RadioGroup.Item value="agree">我同意条款</RadioGroup.Item>
      <RadioGroup.Item value="disagree">我不同意</RadioGroup.Item>
      <FieldError isInvalid={!value}>
        请选择一项以继续
      </FieldError>
    </RadioGroup>
  );
}

示例

import {
  Description,
  Label,
  Radio,
  RadioGroup,
  Separator,
  Surface,
} from 'heroui-native';
import React from 'react';
import { View } from 'react-native';

export default function RadioGroupExample() {
  const [selection, setSelection] = React.useState('desc1');

  return (
    <Surface className="w-full">
      <RadioGroup value={selection} onValueChange={setSelection}>
        <RadioGroup.Item value="desc1">
          <View>
            <Label>标准配送</Label>
            <Description>5–7 个工作日送达</Description>
          </View>
          <Radio />
        </RadioGroup.Item>
        <Separator className="my-1" />
        <RadioGroup.Item value="desc2">
          <View>
            <Label>加急配送</Label>
            <Description>2–3 个工作日送达</Description>
          </View>
          <Radio />
        </RadioGroup.Item>
        <Separator className="my-1" />
        <RadioGroup.Item value="desc3">
          <View>
            <Label>次日达</Label>
            <Description>下一个工作日送达</Description>
          </View>
          <Radio />
        </RadioGroup.Item>
      </RadioGroup>
    </Surface>
  );
}

更多示例见 GitHub 仓库

API 参考

RadioGroup

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNodeundefined单选组内容
valuestring | undefinedundefined当前选中值
onValueChange(val: string) => voidundefined选中值变化时的回调
isDisabledbooleanfalse是否禁用整个单选组
isInvalidbooleanfalse组是否处于无效状态
variant'primary' | 'secondary'undefined单选组样式变体（子项未单独设置时继承）
animation"disable-all" | undefinedundefined动画配置。使用 "disable-all" 可关闭包含子节点在内的全部动画
classNamestringundefined自定义 className
...ViewPropsViewProps-支持全部标准 React Native View 属性

RadioGroup.Item

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode | ((props: RadioGroupItemRenderProps) => React.ReactNode)undefined选项内容，或用于自定义项的渲染函数
valuestringundefined该选项关联的值
isDisabledbooleanfalse是否禁用该选项
isInvalidbooleanfalse该选项是否无效
variant'primary' | 'secondary''primary'该选项的样式变体
hitSlopnumber6可点击区域的热区扩展
classNamestringundefined自定义 className
...PressablePropsPressableProps-支持全部标准 Pressable 属性（不含 disabled）

RadioGroupItemRenderProps

proptypedescription
isSelectedboolean该选项是否选中
isInvalidboolean该选项是否无效
isDisabledboolean该选项是否禁用

Radio（位于 RadioGroup.Item 内）

Radio 放在 RadioGroup.Item 内用于渲染单选指示器。此时会自动识别 RadioGroupItem 上下文并从中获取 isSelectedisDisabledisInvalidvariant，无需手动传参。

使用 <Radio /> 获得默认指示器，或组合 Radio.IndicatorRadio.IndicatorThumb 自定义样式。

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode | ((props: RadioRenderProps) => React.ReactNode)undefined子元素或渲染函数以自定义单选
variant'primary' | 'secondary''primary'单选视觉变体
isSelectedbooleanundefined是否选中
isDisabledbooleanundefined是否禁用且不可交互
isInvalidbooleanfalse是否无效（危险色）
classNamestringundefined额外 CSS 类
animationRadioRootAnimation-单选根动画配置
onSelectedChange(isSelected: boolean) => voidundefined选中状态变化时的回调
...PressablePropsPressableProps-支持全部标准 Pressable 属性（不含 disabled）

RadioRenderProps

proptypedescription
isSelectedboolean是否选中
isDisabledboolean是否禁用
isInvalidboolean是否无效

RadioRootAnimation

单选根组件的动画配置，可为：

  • "disable-all"：关闭包含子节点（Indicator、IndicatorThumb）在内的全部动画
  • undefined：使用默认动画

Radio.Indicator

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNodeundefined指示器内容
classNamestringundefined指示器额外 CSS 类
...AnimatedViewPropsAnimatedProps<ViewProps>-支持全部 Reanimated Animated.View 属性

Radio.IndicatorThumb

proptypedefaultdescription
classNamestringundefined拇指区域额外 CSS 类
animationRadioIndicatorThumbAnimation-拇指动画配置
isAnimatedStyleActivebooleantrue是否启用 Reanimated 动画样式
...AnimatedViewPropsAnimatedProps<ViewProps>-支持全部 Reanimated Animated.View 属性

RadioIndicatorThumbAnimation

单选指示器拇指的动画配置，可为：

  • false"disabled"：关闭全部动画
  • trueundefined：使用默认动画
  • object：自定义动画配置
proptypedefaultdescription
state'disabled' | boolean-在自定义属性时用于禁用动画
scale.value[number, number][1.5, 1]缩放值 [未选中, 已选中]
scale.timingConfigWithTimingConfig{ duration: 300, easing: Easing.out(Easing.ease) }动画时间配置

说明： 标签、说明与错误信息请直接使用基础组件：

Hooks

useRadioGroup

返回值

属性类型描述
valuestring | undefined当前选中值
isDisabledboolean单选组是否禁用
isInvalidboolean单选组是否无效
variant'primary' | 'secondary'单选组样式变体
onValueChange(value: string) => void修改选中值的函数

useRadioGroupItem

返回值

属性类型描述
isSelectedboolean该选项是否选中
isDisabledboolean | undefined该选项是否禁用
isInvalidboolean | undefined该选项是否无效
variant'primary' | 'secondary' | undefined该选项的样式变体
onSelectedChange((isSelected: boolean) => void) | undefined修改选中状态的回调（在组内选中该项）

PressableFeedback 按压反馈

为按压交互提供视觉反馈的容器组件，内置缩放动画。

ScrollShadow 滚动阴影

根据滚动位置与溢出情况，为可滚动内容添加动态渐变边缘阴影。

本页目录

导入结构用法基础用法带说明文字自定义指示器使用渲染函数显示错误信息示例API 参考RadioGroupRadioGroup.ItemRadioGroupItemRenderPropsRadio（位于 RadioGroup.Item 内）RadioRenderPropsRadioRootAnimationRadio.IndicatorRadio.IndicatorThumbRadioIndicatorThumbAnimationHooksuseRadioGroup返回值useRadioGroupItem返回值