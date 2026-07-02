RadioGroup 单选框组
单选按钮组，同一时间只能选中一个选项。
导入
结构
- RadioGroup：管理单选项选中状态的容器，支持横向与纵向布局。
- RadioGroup.Item：组内单个选项，必须放在
RadioGroup内。处理选中状态；在仅提供文本子节点时会渲染默认
<Radio />指示器。支持渲染函数子节点以访问状态（
isSelected、
isInvalid、
isDisabled）。
- Label：可选的可点击文字标签，与单选项关联以提升无障碍。请直接使用 Label 组件。
- Description：标签下方的可选说明文字。请直接使用 Description 组件。
- Radio：置于
RadioGroup.Item内的 Radio 组件，用于渲染单选指示器。会自动识别
RadioGroupItem上下文并从中获取
isSelected、
isDisabled、
isInvalid与
variant。
- Radio.Indicator：单选圆环的可选容器；无子节点时渲染默认拇指样式，管理选中视觉。完整 API 见 Radio。
- Radio.IndicatorThumb：选中时显示的可选内圆，随选中状态缩放动画；可替换为自定义内容。见 Radio。
- FieldError：在组无效时显示的错误信息，带动画显示在组内容下方。请直接使用 FieldError 组件。
用法
基础用法
使用简单字符串子节点时，会自动渲染标题与指示器。
带说明文字
在每个选项下方添加描述以补充上下文。
自定义指示器
使用
Radio 子组件将默认拇指替换为自定义内容。
使用渲染函数
在
RadioGroup.Item 上使用渲染函数以访问状态并自定义整块内容。
显示错误信息
在单选组下方展示校验错误。
示例
更多示例见 GitHub 仓库。
API 参考
RadioGroup
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
undefined
|单选组内容
value
string | undefined
undefined
|当前选中值
onValueChange
(val: string) => void
undefined
|选中值变化时的回调
isDisabled
boolean
false
|是否禁用整个单选组
isInvalid
boolean
false
|组是否处于无效状态
variant
'primary' | 'secondary'
undefined
|单选组样式变体（子项未单独设置时继承）
animation
"disable-all" | undefined
undefined
|动画配置。使用
"disable-all" 可关闭包含子节点在内的全部动画
className
string
undefined
|自定义 className
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持全部标准 React Native View 属性
RadioGroup.Item
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode | ((props: RadioGroupItemRenderProps) => React.ReactNode)
undefined
|选项内容，或用于自定义项的渲染函数
value
string
undefined
|该选项关联的值
isDisabled
boolean
false
|是否禁用该选项
isInvalid
boolean
false
|该选项是否无效
variant
'primary' | 'secondary'
'primary'
|该选项的样式变体
hitSlop
number
6
|可点击区域的热区扩展
className
string
undefined
|自定义 className
...PressableProps
PressableProps
|-
|支持全部标准 Pressable 属性（不含 disabled）
RadioGroupItemRenderProps
|prop
|type
|description
isSelected
boolean
|该选项是否选中
isInvalid
boolean
|该选项是否无效
isDisabled
boolean
|该选项是否禁用
Radio（位于 RadioGroup.Item 内）
Radio 放在
RadioGroup.Item 内用于渲染单选指示器。此时会自动识别
RadioGroupItem 上下文并从中获取
isSelected、
isDisabled、
isInvalid 与
variant，无需手动传参。
使用
<Radio /> 获得默认指示器，或组合
Radio.Indicator 与
Radio.IndicatorThumb 自定义样式。
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode | ((props: RadioRenderProps) => React.ReactNode)
undefined
|子元素或渲染函数以自定义单选
variant
'primary' | 'secondary'
'primary'
|单选视觉变体
isSelected
boolean
undefined
|是否选中
isDisabled
boolean
undefined
|是否禁用且不可交互
isInvalid
boolean
false
|是否无效（危险色）
className
string
undefined
|额外 CSS 类
animation
RadioRootAnimation
|-
|单选根动画配置
onSelectedChange
(isSelected: boolean) => void
undefined
|选中状态变化时的回调
...PressableProps
PressableProps
|-
|支持全部标准 Pressable 属性（不含 disabled）
RadioRenderProps
|prop
|type
|description
isSelected
boolean
|是否选中
isDisabled
boolean
|是否禁用
isInvalid
boolean
|是否无效
RadioRootAnimation
单选根组件的动画配置，可为：
"disable-all"：关闭包含子节点（Indicator、IndicatorThumb）在内的全部动画
undefined：使用默认动画
Radio.Indicator
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
undefined
|指示器内容
className
string
undefined
|指示器额外 CSS 类
...AnimatedViewProps
AnimatedProps<ViewProps>
|-
|支持全部 Reanimated Animated.View 属性
Radio.IndicatorThumb
|prop
|type
|default
|description
className
string
undefined
|拇指区域额外 CSS 类
animation
RadioIndicatorThumbAnimation
|-
|拇指动画配置
isAnimatedStyleActive
boolean
true
|是否启用 Reanimated 动画样式
...AnimatedViewProps
AnimatedProps<ViewProps>
|-
|支持全部 Reanimated Animated.View 属性
RadioIndicatorThumbAnimation
单选指示器拇指的动画配置，可为：
false或
"disabled"：关闭全部动画
true或
undefined：使用默认动画
object：自定义动画配置
|prop
|type
|default
|description
state
'disabled' | boolean
|-
|在自定义属性时用于禁用动画
scale.value
[number, number]
[1.5, 1]
|缩放值 [未选中, 已选中]
scale.timingConfig
WithTimingConfig
{ duration: 300, easing: Easing.out(Easing.ease) }
|动画时间配置
说明： 标签、说明与错误信息请直接使用基础组件：
- 标签使用 Label
- 说明使用 Description
- 错误使用 FieldError
Hooks
useRadioGroup
返回值
|属性
|类型
|描述
value
string | undefined
|当前选中值
isDisabled
boolean
|单选组是否禁用
isInvalid
boolean
|单选组是否无效
variant
'primary' | 'secondary'
|单选组样式变体
onValueChange
(value: string) => void
|修改选中值的函数
useRadioGroupItem
返回值
|属性
|类型
|描述
isSelected
boolean
|该选项是否选中
isDisabled
boolean | undefined
|该选项是否禁用
isInvalid
boolean | undefined
|该选项是否无效
variant
'primary' | 'secondary' | undefined
|该选项的样式变体
onSelectedChange
((isSelected: boolean) => void) | undefined
|修改选中状态的回调（在组内选中该项）