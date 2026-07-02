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发布说明

Surface 表面更新

提供层级与背景样式的容器组件。

源代码样式源代码

导入

import { Surface } from 'heroui-native';

结构

Surface 是提供层级与背景样式的容器，可包裹子内容，并通过变体与样式属性定制外观。

<Surface>...</Surface>
  • Surface：主容器，通过变体提供一致的内边距、背景与层级感。

用法

基础用法

Surface 用于创建具有一致内边距与样式的容器。

<Surface>...</Surface>

变体

通过不同层级控制视觉外观。

<Surface variant="default">
  ...
</Surface>

<Surface variant="secondary">
  ...
</Surface>

<Surface variant="tertiary">
  ...
</Surface>

嵌套 Surface

使用不同变体嵌套，形成视觉层级。

<Surface variant="default">
  ...
  <Surface variant="secondary">
    ...
    <Surface variant="tertiary">...</Surface>
  </Surface>
</Surface>

自定义样式

通过 classNamestyle 传入自定义样式。

<Surface className="bg-accent-soft">
  ...
</Surface>

<Surface variant="tertiary" className="p-0">
  ...
</Surface>

禁用全部动画

animation 设为 "disable-all" 可禁用自身及子级的全部动画。

{
  /* 禁用自身及子级的全部动画 */
}
<Surface animation="disable-all">无动画</Surface>;

示例

import { Surface } from 'heroui-native';
import { Text, View } from 'react-native';

export default function SurfaceExample() {
  return (
    <View className="gap-4">
      <Surface variant="default" className="gap-2">
        <AppText className="text-foreground">表面内容</AppText>
        <AppText className="text-muted">
          默认表面变体，使用 bg-surface 样式。
        </AppText>
      </Surface>

      <Surface variant="secondary" className="gap-2">
        <AppText className="text-foreground">表面内容</AppText>
        <AppText className="text-muted">
          次要表面变体，使用 bg-surface-secondary 样式。
        </AppText>
      </Surface>

      <Surface variant="tertiary" className="gap-2">
        <AppText className="text-foreground">表面内容</AppText>
        <AppText className="text-muted">
          第三级表面变体，使用 bg-surface-tertiary 样式。
        </AppText>
      </Surface>
    </View>
  );
}

更多示例见 GitHub 仓库

API 参考

Surface

proptypedefaultdescription
variant'default' | 'secondary' | 'tertiary' | 'transparent''default'视觉变体，控制背景色与边框
childrenReact.ReactNode-渲染在表面内的内容
classNamestring-额外的 class
animation"disable-all" | undefinedundefined动画配置；"disable-all" 可禁用自身及子级的全部动画
asChildbooleanfalse是否以子元素方式渲染
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

Spinner 加载指示器

展示旋转加载动画。

Switch 开关

在开与关两种状态之间切换的拨动控件。

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导入结构用法基础用法变体嵌套 Surface自定义样式禁用全部动画示例API 参考Surface