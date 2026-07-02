Surface 是提供层级与背景样式的容器，可包裹子内容，并通过变体与样式属性定制外观。
- Surface：主容器，通过变体提供一致的内边距、背景与层级感。
Surface 用于创建具有一致内边距与样式的容器。
通过不同层级控制视觉外观。
使用不同变体嵌套，形成视觉层级。
通过
className 或
style 传入自定义样式。
将
animation 设为
"disable-all" 可禁用自身及子级的全部动画。
更多示例见 GitHub 仓库。
|prop
|type
|default
|description
variant
'default' | 'secondary' | 'tertiary' | 'transparent'
'default'
|视觉变体，控制背景色与边框
children
React.ReactNode
|-
|渲染在表面内的内容
className
string
|-
|额外的 class
animation
"disable-all" | undefined
undefined
|动画配置；
"disable-all" 可禁用自身及子级的全部动画
asChild
boolean
false
|是否以子元素方式渲染
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性