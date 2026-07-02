Skeleton 骨架屏

import { Avatar, Card, Skeleton } from 'heroui-native' ;

import { useState } from 'react' ;

import { Image, Text, View } from 'react-native' ;

export default function SkeletonExample () {

const [ isLoading , setIsLoading ] = useState ( true );

return (

< Card className = "p-4" >

< View className = "flex-row items-center gap-3 mb-4" >

< Skeleton isLoading = {isLoading} className = "h-10 w-10 rounded-full" >

< Avatar size = "sm" alt = "Avatar" >

< Avatar.Image source = {{ uri: 'https://i.pravatar.cc/150?img=4' }} />

< Avatar.Fallback />

</ Avatar >

</ Skeleton >

< View className = "flex-1 gap-1" >

< Skeleton isLoading = {isLoading} className = "h-3 w-32 rounded-md" >

< Text className = "font-semibold text-foreground" >John Doe</ Text >

</ Skeleton >

< Skeleton isLoading = {isLoading} className = "h-3 w-24 rounded-md" >

< Text className = "text-sm text-muted" >@johndoe</ Text >

</ Skeleton >

</ View >

</ View >

< Skeleton

isLoading = {isLoading}

className = "h-48 w-full rounded-lg"

animation = {{

shimmer: {

duration: 1500 ,

speed: 1 ,

},

}}

>

< View className = "h-48 bg-surface-tertiary rounded-lg overflow-hidden" >

< Image

source = {{

uri: 'https://heroui-assets.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/backgrounds/cards/car1.jpg' ,

}}

className = "h-full w-full"

/>

</ View >

</ Skeleton >

</ Card >

);