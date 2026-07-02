Skeleton 骨架屏

展示加载占位，支持微光（shimmer）或脉冲（pulse）等动画效果。
Skeleton 为简单包装器，在内容加载时渲染占位，无子部件 API。
在内容加载期间显示带动画的占位。
加载中显示 Skeleton，就绪后显示真实内容。
用
variant 控制动画样式。
自定义时长、速度与高光色。
配置脉冲时长与不透明度范围。
通过
className 控制占位形状。
Skeleton 出现或消失时使用自定义 Reanimated 过渡。
更多示例见 GitHub 仓库。
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|非加载态时显示的内容
isLoading
boolean
true
|是否处于加载中
variant
'shimmer' | 'pulse' | 'none'
'shimmer'
|动画变体
animation
SkeletonRootAnimation
|-
|动画配置
isAnimatedStyleActive
boolean
true
|是否启用 Reanimated 动画样式
className
string
|-
|额外样式 class
...Animated.ViewProps
AnimatedProps<ViewProps>
|-
|支持 Reanimated
Animated.View 的全部属性
Skeleton 根动画配置，可为：
-
false 或
"disabled"：仅关闭根动画
-
"disable-all"：关闭所有动画（含子级）
-
true 或
undefined：使用默认动画
-
object：自定义动画配置
|prop
|type
|default
|description
state
'disabled' | 'disable-all' | boolean
|-
|关闭动画的同时仍允许自定义属性
entering.value
EntryOrExitLayoutType
FadeIn
|自定义进入动画
exiting.value
EntryOrExitLayoutType
FadeOut
|自定义退出动画
shimmer.duration
number
1500
|动画时长（毫秒）
shimmer.speed
number
1
|速度倍率
shimmer.highlightColor
string
|-
|微光高光色
shimmer.easing
EasingFunction
Easing.linear
|缓动函数
pulse.duration
number
1000
|动画时长（毫秒）
pulse.minOpacity
number
0.5
|最小不透明度
pulse.maxOpacity
number
1
|最大不透明度
pulse.easing
EasingFunction
Easing.inOut(Easing.ease)
|缓动函数