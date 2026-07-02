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发布说明

Skeleton 骨架屏

展示加载占位，支持微光（shimmer）或脉冲（pulse）等动画效果。

源代码样式源代码

导入

import { Skeleton } from 'heroui-native';

结构

Skeleton 为简单包装器，在内容加载时渲染占位，无子部件 API。

<Skeleton />

用法

基础用法

在内容加载期间显示带动画的占位。

<Skeleton className="h-20 w-full rounded-lg" />

与内容切换

加载中显示 Skeleton，就绪后显示真实内容。

<Skeleton isLoading={isLoading} className="h-20 rounded-lg">
  <View className="h-20 bg-primary rounded-lg">
    <Text>Loaded Content</Text>
  </View>
</Skeleton>

动画变体

variant 控制动画样式。

<Skeleton variant="shimmer" className="h-20 w-full rounded-lg" />
<Skeleton variant="pulse" className="h-20 w-full rounded-lg" />
<Skeleton variant="none" className="h-20 w-full rounded-lg" />

自定义微光

自定义时长、速度与高光色。

<Skeleton
  className="h-16 w-full rounded-lg"
  variant="shimmer"
  animation={{
    shimmer: {
      duration: 2000,
      speed: 2,
      highlightColor: 'rgba(59, 130, 246, 0.3)',
    },
  }}
>
  ...
</Skeleton>

自定义脉冲

配置脉冲时长与不透明度范围。

<Skeleton
  className="h-16 w-full rounded-lg"
  variant="pulse"
  animation={{
    pulse: {
      duration: 500,
      minOpacity: 0.1,
      maxOpacity: 0.8,
    },
  }}
>
  ...
</Skeleton>

形状变化

通过 className 控制占位形状。

<Skeleton className="h-4 w-full rounded-md" />
<Skeleton className="h-4 w-3/4 rounded-md" />
<Skeleton className="h-4 w-1/2 rounded-md" />
<Skeleton className="size-12 rounded-full" />

自定义进出场

Skeleton 出现或消失时使用自定义 Reanimated 过渡。

<Skeleton
  entering={FadeIn.duration(300)}
  exiting={FadeOut.duration(300)}
  isLoading={isLoading}
  className="h-20 w-full rounded-lg"
>
  ...
</Skeleton>

示例

import { Avatar, Card, Skeleton } from 'heroui-native';
import { useState } from 'react';
import { Image, Text, View } from 'react-native';

export default function SkeletonExample() {
  const [isLoading, setIsLoading] = useState(true);

  return (
    <Card className="p-4">
      <View className="flex-row items-center gap-3 mb-4">
        <Skeleton isLoading={isLoading} className="h-10 w-10 rounded-full">
          <Avatar size="sm" alt="Avatar">
            <Avatar.Image source={{ uri: 'https://i.pravatar.cc/150?img=4' }} />
            <Avatar.Fallback />
          </Avatar>
        </Skeleton>

        <View className="flex-1 gap-1">
          <Skeleton isLoading={isLoading} className="h-3 w-32 rounded-md">
            <Text className="font-semibold text-foreground">John Doe</Text>
          </Skeleton>
          <Skeleton isLoading={isLoading} className="h-3 w-24 rounded-md">
            <Text className="text-sm text-muted">@johndoe</Text>
          </Skeleton>
        </View>
      </View>

      <Skeleton
        isLoading={isLoading}
        className="h-48 w-full rounded-lg"
        animation={{
          shimmer: {
            duration: 1500,
            speed: 1,
          },
        }}
      >
        <View className="h-48 bg-surface-tertiary rounded-lg overflow-hidden">
          <Image
            source={{
              uri: 'https://heroui-assets.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/backgrounds/cards/car1.jpg',
            }}
            className="h-full w-full"
          />
        </View>
      </Skeleton>
    </Card>
  );
}

更多示例见 GitHub 仓库

API 参考

Skeleton

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-非加载态时显示的内容
isLoadingbooleantrue是否处于加载中
variant'shimmer' | 'pulse' | 'none''shimmer'动画变体
animationSkeletonRootAnimation-动画配置
isAnimatedStyleActivebooleantrue是否启用 Reanimated 动画样式
classNamestring-额外样式 class
...Animated.ViewPropsAnimatedProps<ViewProps>-支持 Reanimated Animated.View 的全部属性

SkeletonRootAnimation

Skeleton 根动画配置，可为：

  • false"disabled"：仅关闭根动画
  • "disable-all"：关闭所有动画（含子级）
  • trueundefined：使用默认动画
  • object：自定义动画配置
proptypedefaultdescription
state'disabled' | 'disable-all' | boolean-关闭动画的同时仍允许自定义属性
entering.valueEntryOrExitLayoutTypeFadeIn自定义进入动画
exiting.valueEntryOrExitLayoutTypeFadeOut自定义退出动画
shimmer.durationnumber1500动画时长（毫秒）
shimmer.speednumber1速度倍率
shimmer.highlightColorstring-微光高光色
shimmer.easingEasingFunctionEasing.linear缓动函数
pulse.durationnumber1000动画时长（毫秒）
pulse.minOpacitynumber0.5最小不透明度
pulse.maxOpacitynumber1最大不透明度
pulse.easingEasingFunctionEasing.inOut(Easing.ease)缓动函数

Separator 分隔符

用于在视觉上分隔内容的简单线条。

SkeletonGroup 骨架屏组

协调多个骨架屏占位，并提供统一的动画与加载态控制。

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导入结构用法基础用法与内容切换动画变体自定义微光自定义脉冲形状变化自定义进出场示例API 参考SkeletonSkeletonRootAnimation