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发布说明

Slider 滑块

在有限区间内通过拖拽选择单个值或区间的输入控件。

源代码样式源代码

导入

import { Slider } from 'heroui-native';

结构

<Slider>
  <Slider.Output />
  <Slider.Track>
    <Slider.Fill />
    <Slider.Thumb />
  </Slider.Track>
</Slider>
  • Slider：主容器，管理滑块数值、方向，并为所有子组件提供上下文。支持单值与区间模式。
  • Slider.Output：可选，显示当前值；支持渲染函数以自定义格式；默认显示格式化后的数值标签。
  • Slider.Track：为 Fill 与 Thumb 提供尺寸的容器；上报布局尺寸用于位置计算；支持点击定位与渲染函数子节点（例如区间滑块的多拇指）。
  • Slider.Fill：沿轨道交叉轴铺满的填充条；仅计算主轴位置与尺寸。
  • Slider.Thumb：基于 react-native-gesture-handler 的可拖拽拇指；由 Track 布局在交叉轴居中；通过 react-native-reanimated 在按压时缩放。每个拇指具备 role="slider" 与完整 accessibilityValue

用法

基础用法

Slider 通过复合部件组成可拖拽的数值输入。

<Slider defaultValue={30}>
  <Slider.Output />
  <Slider.Track>
    <Slider.Fill />
    <Slider.Thumb />
  </Slider.Track>
</Slider>

标签与输出

在数值输出旁显示标签。

<Slider defaultValue={50}>
  <View className="flex-row items-center justify-between">
    <Label>Volume</Label>
    <Slider.Output />
  </View>
  <Slider.Track>
    <Slider.Fill />
    <Slider.Thumb />
  </Slider.Track>
</Slider>

纵向

orientation 设为 "vertical" 以纵向渲染。

<View className="h-48">
  <Slider defaultValue={50} orientation="vertical">
    <Slider.Track>
      <Slider.Fill />
      <Slider.Thumb />
    </Slider.Track>
  </Slider>
</View>

区间滑块

value/defaultValue 设为数组，并在 Slider.Track 上使用渲染函数以渲染多个拇指。

<Slider
  defaultValue={[200, 800]}
  minValue={0}
  maxValue={1000}
  step={10}
  formatOptions={{ style: 'currency', currency: 'USD' }}
>
  <View className="flex-row items-center justify-between">
    <Label>Price range</Label>
    <Slider.Output />
  </View>
  <Slider.Track>
    {({ state }) => (
      <>
        <Slider.Fill />
        {state.values.map((_, i) => (
          <Slider.Thumb key={i} index={i} />
        ))}
      </>
    )}
  </Slider.Track>
</Slider>

受控值

使用 valueonChange 进入受控模式。onChangeEnd 在拖拽结束或点击定位完成后触发。

const [volume, setVolume] = useState(50);

<Slider value={volume} onChange={setVolume} onChangeEnd={(v) => save(v)}>
  <Slider.Output />
  <Slider.Track>
    <Slider.Fill />
    <Slider.Thumb />
  </Slider.Track>
</Slider>;

自定义样式

在拇指等子组件上使用 classNameclassNamesstyles 自定义样式。

<Slider defaultValue={65}>
  <Slider.Track className="h-3 rounded-full bg-success/10">
    <Slider.Fill className="rounded-full bg-success" />
    <Slider.Thumb
      classNames={{
        thumbContainer: 'size-6 rounded-full bg-success',
        thumbKnob: 'bg-success-foreground rounded-full',
      }}
      animation={{
        scale: { value: [1, 0.7] },
      }}
    />
  </Slider.Track>
</Slider>

禁用

禁用整个滑块以禁止交互。

<Slider defaultValue={40} isDisabled>
  <Slider.Track>
    <Slider.Fill />
    <Slider.Thumb />
  </Slider.Track>
</Slider>

示例

import { Label, Slider } from 'heroui-native';
import { useState } from 'react';
import { View, Text } from 'react-native';

export default function SliderExample() {
  const [price, setPrice] = useState<number[]>([200, 800]);

  return (
    <View className="px-8 gap-8">
      <Slider defaultValue={30}>
        <View className="flex-row items-center justify-between">
          <Label>Volume</Label>
          <Slider.Output />
        </View>
        <Slider.Track>
          <Slider.Fill />
          <Slider.Thumb />
        </Slider.Track>
      </Slider>

      <Slider
        value={price}
        onChange={setPrice}
        minValue={0}
        maxValue={1000}
        step={10}
        formatOptions={{ style: 'currency', currency: 'USD' }}
      >
        <View className="flex-row items-center justify-between">
          <Label>Price range</Label>
          <Slider.Output />
        </View>
        <Slider.Track>
          {({ state }) => (
            <>
              <Slider.Fill />
              {state.values.map((_, i) => (
                <Slider.Thumb key={i} index={i} />
              ))}
            </>
          )}
        </Slider.Track>
      </Slider>
    </View>
  );
}

更多示例见 GitHub 仓库

API 参考

Slider

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-滑块内部子元素
valuenumber | number[]-当前值（受控）
defaultValuenumber | number[]0默认值（非受控）
minValuenumber0最小值
maxValuenumber100最大值
stepnumber1步进
formatOptionsIntl.NumberFormatOptions-数值标签的 Intl 格式化选项
orientation'horizontal' | 'vertical''horizontal'方向
isDisabledbooleanfalse是否禁用
classNamestring-额外 class
animationAnimationRootDisableAll-根级动画配置
onChange(value: number | number[]) => void-交互过程中数值变化时触发
onChangeEnd(value: number | number[]) => void-交互结束（拖放结束或点击定位）时触发
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部标准属性

AnimationRootDisableAll

滑块根组件动画配置，可为：

  • "disable-all"：关闭所有动画（含子级）
  • undefined：使用默认动画

Slider.Output

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode | ((props: SliderRenderProps) => React.ReactNode)-自定义内容或接收滑块状态的渲染函数；默认显示格式化数值标签
classNamestring-额外 class
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部标准属性

SliderRenderProps

proptypedescription
stateSliderState当前滑块状态
orientationSliderOrientation滑块方向
isDisabledboolean是否禁用

SliderState

proptypedescription
valuesnumber[]按拇指索引的当前数值数组
getThumbValueLabel(index: number) => string返回指定拇指的格式化字符串标签

Slider.Track

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode | ((props: SliderRenderProps) => React.ReactNode)-子内容或接收滑块状态的渲染函数，用于动态渲染多拇指等
classNamestring-额外 class
hitSlopnumber8轨道周围扩展点击区域（像素）
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部标准属性

Slider.Fill

proptypedefaultdescription
classNamestring-额外 class
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部标准属性

Slider.Thumb

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-自定义拇指内容；默认可动画圆钮
indexnumber0该拇指在滑块中的索引
isDisabledboolean-是否仅禁用该拇指
classNamestring-拇指容器额外 class
classNamesElementSlots<ThumbSlots>-各拇指插槽的额外 class
stylesPartial<Record<ThumbSlots, ViewStyle>>-各拇指插槽的行内样式
hitSlopnumber12拇指周围扩展点击区域（像素）
animationSliderThumbAnimation-拇指圆钮动画配置
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部标准属性

ElementSlots<ThumbSlots>

proptypedescription
thumbContainerstring外层拇指容器自定义 class
thumbKnobstring内层圆钮自定义 class

styles

proptypedescription
thumbContainerViewStyle外层拇指容器样式
thumbKnobViewStyle内层圆钮样式

SliderThumbAnimation

拇指缩放动画配置，可为：

  • false"disabled"：关闭拇指动画
  • undefined：使用默认动画
  • object：自定义缩放动画
proptypedefaultdescription
scale.value[number, number][1, 0.9]缩放值 [空闲, 拖拽中]
scale.springConfigWithSpringConfig{ damping: 15, stiffness: 200, mass: 0.5 }缩放弹簧配置

Hooks

useSlider

访问滑块上下文，须在 Slider 内使用。

import { useSlider } from 'heroui-native';

const { values, orientation, isDisabled, getThumbValueLabel } = useSlider();

返回值

propertytypedescription
valuesnumber[]当前各拇指的数值
minValuenumber最小值
maxValuenumber最大值
stepnumber步进
orientation'horizontal' | 'vertical'当前方向
isDisabledboolean是否禁用
formatOptionsIntl.NumberFormatOptions | undefined标签数字格式化选项
getThumbPercent(index: number) => number返回指定拇指位置百分比（0–1）
getThumbValueLabel(index: number) => string返回指定拇指的格式化标签
getThumbMinValue(index: number) => number返回指定拇指允许的最小值
getThumbMaxValue(index: number) => number返回指定拇指允许的最大值
updateValue(index: number, newValue: number) => void按索引更新拇指数值
isThumbDragging(index: number) => boolean指定拇指是否正在拖拽
setThumbDragging(index: number, dragging: boolean) => void设置拇指拖拽状态
trackSizenumber轨道布局宽度（横向）或高度（纵向），单位像素
thumbSizenumber已测量的拇指尺寸（主轴方向），单位像素

ScrollShadow 滚动阴影

根据滚动位置与溢出情况，为可滚动内容添加动态渐变边缘阴影。

SearchField 搜索框

用于筛选与查询的复合搜索输入框。

本页目录

导入结构用法基础用法标签与输出纵向区间滑块受控值自定义样式禁用示例API 参考SliderAnimationRootDisableAllSlider.OutputSliderRenderPropsSliderStateSlider.TrackSlider.FillSlider.ThumbElementSlots<ThumbSlots>stylesSliderThumbAnimationHooksuseSlider返回值