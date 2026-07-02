import { Label, Slider } from 'heroui-native' ; import { useState } from 'react' ; import { View, Text } from 'react-native' ; export default function SliderExample () { const [ price , setPrice ] = useState < number []>([ 200 , 800 ]); return ( < View className = "px-8 gap-8" > < Slider defaultValue = { 30 }> < View className = "flex-row items-center justify-between" > < Label >Volume</ Label > < Slider.Output /> </ View > < Slider.Track > < Slider.Fill /> < Slider.Thumb /> </ Slider.Track > </ Slider > < Slider value = {price} onChange = {setPrice} minValue = { 0 } maxValue = { 1000 } step = { 10 } formatOptions = {{ style: 'currency' , currency: 'USD' }} > < View className = "flex-row items-center justify-between" > < Label >Price range</ Label > < Slider.Output /> </ View > < Slider.Track > {({ state }) => ( <> < Slider.Fill /> {state.values. map (( _ , i ) => ( < Slider.Thumb key = {i} index = {i} /> ))} </> )} </ Slider.Track > </ Slider > </ View > ); }