Slider 滑块
在有限区间内通过拖拽选择单个值或区间的输入控件。
导入
结构
- Slider：主容器，管理滑块数值、方向，并为所有子组件提供上下文。支持单值与区间模式。
- Slider.Output：可选，显示当前值；支持渲染函数以自定义格式；默认显示格式化后的数值标签。
- Slider.Track：为 Fill 与 Thumb 提供尺寸的容器；上报布局尺寸用于位置计算；支持点击定位与渲染函数子节点（例如区间滑块的多拇指）。
- Slider.Fill：沿轨道交叉轴铺满的填充条；仅计算主轴位置与尺寸。
- Slider.Thumb：基于 react-native-gesture-handler 的可拖拽拇指；由 Track 布局在交叉轴居中；通过 react-native-reanimated 在按压时缩放。每个拇指具备
role="slider"与完整
accessibilityValue。
用法
基础用法
Slider 通过复合部件组成可拖拽的数值输入。
标签与输出
在数值输出旁显示标签。
纵向
将
orientation 设为
"vertical" 以纵向渲染。
区间滑块
将
value/
defaultValue 设为数组，并在
Slider.Track 上使用渲染函数以渲染多个拇指。
受控值
使用
value 与
onChange 进入受控模式。
onChangeEnd 在拖拽结束或点击定位完成后触发。
自定义样式
在拇指等子组件上使用
className、
classNames 或
styles 自定义样式。
禁用
禁用整个滑块以禁止交互。
示例
更多示例见 GitHub 仓库。
API 参考
Slider
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|滑块内部子元素
value
number | number[]
|-
|当前值（受控）
defaultValue
number | number[]
0
|默认值（非受控）
minValue
number
0
|最小值
maxValue
number
100
|最大值
step
number
1
|步进
formatOptions
Intl.NumberFormatOptions
|-
|数值标签的
Intl 格式化选项
orientation
'horizontal' | 'vertical'
'horizontal'
|方向
isDisabled
boolean
false
|是否禁用
className
string
|-
|额外 class
animation
AnimationRootDisableAll
|-
|根级动画配置
onChange
(value: number | number[]) => void
|-
|交互过程中数值变化时触发
onChangeEnd
(value: number | number[]) => void
|-
|交互结束（拖放结束或点击定位）时触发
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部标准属性
AnimationRootDisableAll
滑块根组件动画配置，可为：
"disable-all"：关闭所有动画（含子级）
undefined：使用默认动画
Slider.Output
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode | ((props: SliderRenderProps) => React.ReactNode)
|-
|自定义内容或接收滑块状态的渲染函数；默认显示格式化数值标签
className
string
|-
|额外 class
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部标准属性
SliderRenderProps
|prop
|type
|description
state
SliderState
|当前滑块状态
orientation
SliderOrientation
|滑块方向
isDisabled
boolean
|是否禁用
SliderState
|prop
|type
|description
values
number[]
|按拇指索引的当前数值数组
getThumbValueLabel
(index: number) => string
|返回指定拇指的格式化字符串标签
Slider.Track
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode | ((props: SliderRenderProps) => React.ReactNode)
|-
|子内容或接收滑块状态的渲染函数，用于动态渲染多拇指等
className
string
|-
|额外 class
hitSlop
number
8
|轨道周围扩展点击区域（像素）
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部标准属性
Slider.Fill
|prop
|type
|default
|description
className
string
|-
|额外 class
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部标准属性
Slider.Thumb
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|自定义拇指内容；默认可动画圆钮
index
number
0
|该拇指在滑块中的索引
isDisabled
boolean
|-
|是否仅禁用该拇指
className
string
|-
|拇指容器额外 class
classNames
ElementSlots<ThumbSlots>
|-
|各拇指插槽的额外 class
styles
Partial<Record<ThumbSlots, ViewStyle>>
|-
|各拇指插槽的行内样式
hitSlop
number
12
|拇指周围扩展点击区域（像素）
animation
SliderThumbAnimation
|-
|拇指圆钮动画配置
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部标准属性
ElementSlots<ThumbSlots>
|prop
|type
|description
thumbContainer
string
|外层拇指容器自定义 class
thumbKnob
string
|内层圆钮自定义 class
styles
|prop
|type
|description
thumbContainer
ViewStyle
|外层拇指容器样式
thumbKnob
ViewStyle
|内层圆钮样式
SliderThumbAnimation
拇指缩放动画配置，可为：
false或
"disabled"：关闭拇指动画
undefined：使用默认动画
object：自定义缩放动画
|prop
|type
|default
|description
scale.value
[number, number]
[1, 0.9]
|缩放值 [空闲, 拖拽中]
scale.springConfig
WithSpringConfig
{ damping: 15, stiffness: 200, mass: 0.5 }
|缩放弹簧配置
Hooks
useSlider
访问滑块上下文，须在
Slider 内使用。
返回值
|property
|type
|description
values
number[]
|当前各拇指的数值
minValue
number
|最小值
maxValue
number
|最大值
step
number
|步进
orientation
'horizontal' | 'vertical'
|当前方向
isDisabled
boolean
|是否禁用
formatOptions
Intl.NumberFormatOptions | undefined
|标签数字格式化选项
getThumbPercent
(index: number) => number
|返回指定拇指位置百分比（0–1）
getThumbValueLabel
(index: number) => string
|返回指定拇指的格式化标签
getThumbMinValue
(index: number) => number
|返回指定拇指允许的最小值
getThumbMaxValue
(index: number) => number
|返回指定拇指允许的最大值
updateValue
(index: number, newValue: number) => void
|按索引更新拇指数值
isThumbDragging
(index: number) => boolean
|指定拇指是否正在拖拽
setThumbDragging
(index: number, dragging: boolean) => void
|设置拇指拖拽状态
trackSize
number
|轨道布局宽度（横向）或高度（纵向），单位像素
thumbSize
number
|已测量的拇指尺寸（主轴方向），单位像素