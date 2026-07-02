SkeletonGroup 骨架屏组

import { Card, SkeletonGroup, Avatar } from 'heroui-native' ; import { useState } from 'react' ; import { Text, View, Image } from 'react-native' ; export default function SkeletonGroupExample () { const [ isLoading , setIsLoading ] = useState ( true ); return ( < SkeletonGroup isLoading = {isLoading}> < Card className = "p-4" > < Card.Header > < View className = "flex-row items-center gap-3 mb-4" > < SkeletonGroup.Item className = "h-10 w-10 rounded-full" > < Avatar size = "sm" alt = "Avatar" > < Avatar.Image source = {{ uri: 'https://i.pravatar.cc/150?img=4' }} /> < Avatar.Fallback /> </ Avatar > </ SkeletonGroup.Item > < View className = "flex-1 gap-1" > < SkeletonGroup.Item className = "h-3 w-32 rounded-md" > < Text className = "font-semibold text-foreground" >John Doe</ Text > </ SkeletonGroup.Item > < SkeletonGroup.Item className = "h-3 w-24 rounded-md" > < Text className = "text-sm text-muted" >@johndoe</ Text > </ SkeletonGroup.Item > </ View > </ View > < View className = "mb-4 gap-1.5" > < SkeletonGroup.Item className = "h-4 w-full rounded-md" > < Text className = "text-base text-foreground" > This is the first line of the post content. </ Text > </ SkeletonGroup.Item > < SkeletonGroup.Item className = "h-4 w-full rounded-md" > < Text className = "text-base text-foreground" > Second line with more interesting content to read. </ Text > </ SkeletonGroup.Item > < SkeletonGroup.Item className = "h-4 w-2/3 rounded-md" > < Text className = "text-base text-foreground" > Last line is shorter. </ Text > </ SkeletonGroup.Item > </ View > </ Card.Header > < SkeletonGroup.Item className = "h-48 w-full rounded-lg" > < View className = "h-48 bg-surface-tertiary rounded-lg overflow-hidden" > < Image source = {{ uri: 'https://heroui-assets.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/backgrounds/cards/car1.jpg' , }} className = "h-full w-full" /> </ View > </ SkeletonGroup.Item > </ Card > </ SkeletonGroup > ); }