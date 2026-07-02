SkeletonGroup 骨架屏组

协调多个骨架屏占位，并提供统一的动画与加载态控制。
- SkeletonGroup：根容器，为所有骨架项提供统一控制
- SkeletonGroup.Item：单个骨架项，继承父级组的属性
SkeletonGroup 用共享的加载态与动画管理多个骨架项。
在组上使用
className 控制骨架项布局。
当组内仅有骨架与布局用
View（加载完成后无真实内容）时，使用
isSkeletonOnly。
isLoading 为
false 时整个组会隐藏，避免空容器影响布局。
为组内所有项统一设置动画变体。
为整组配置 shimmer 或 pulse。
组出现或消失时应用 Reanimated 过渡。
更多示例见 GitHub 仓库。
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
SkeletonGroup.Item 与布局元素
isLoading
boolean
true
|骨架项是否处于加载中
isSkeletonOnly
boolean
false
|为
true 时，
isLoading 为
false 隐藏整组（纯骨架布局）
variant
'shimmer' | 'pulse' | 'none'
'shimmer'
|组内所有项的动画变体
animation
SkeletonRootAnimation
|-
|动画配置
className
string
|-
|组容器额外 class
style
StyleProp<ViewStyle>
|-
|组容器自定义样式
...Animated.ViewProps
AnimatedProps<ViewProps>
|-
|支持 Reanimated
Animated.View 全部属性
SkeletonGroup 动画配置，可为：
-
false 或
"disabled"：仅关闭根动画
-
"disable-all"：关闭所有动画（含子级）
-
true 或
undefined：使用默认动画
-
object：自定义动画配置
|prop
|type
|default
|description
state
'disabled' | 'disable-all' | boolean
|-
|关闭动画的同时仍允许自定义属性
entering.value
EntryOrExitLayoutType
FadeIn
|自定义进入动画
exiting.value
EntryOrExitLayoutType
FadeOut
|自定义退出动画
shimmer.duration
number
1500
|动画时长（毫秒）
shimmer.speed
number
1
|速度倍率
shimmer.highlightColor
string
|-
|微光高光色
shimmer.easing
EasingFunction
Easing.linear
|缓动函数
pulse.duration
number
1000
|动画时长（毫秒）
pulse.minOpacity
number
0.5
|最小不透明度
pulse.maxOpacity
number
1
|最大不透明度
pulse.easing
EasingFunction
Easing.inOut(Easing.ease)
|缓动函数
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|非加载态显示的内容
isLoading
boolean
|继承组
|是否加载中（覆盖组设置）
variant
'shimmer' | 'pulse' | 'none'
|继承组
|动画变体（覆盖组设置）
animation
SkeletonRootAnimation
|继承组
|动画配置（覆盖组设置）
className
string
|-
|单项额外 class
...Animated.ViewProps
AnimatedProps<ViewProps>
|-
|支持 Reanimated
Animated.View 全部属性
SkeletonGroup.Item 从父级
SkeletonGroup 继承所有与动画相关的属性：
-
isLoading
-
variant
-
animation
单项可通过自身属性覆盖继承值。