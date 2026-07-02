Typography 文本更新
用于渲染带语义类型变体的样式化文本的排版基元组件。
导入
结构
- Typography：文本根元素。通过
type选择排版预设，并提供互不耦合的
align、
color、
weight、
truncate属性。
- Typography.Heading：限定为标题类型（
h1–
h6）的便捷包装组件，会自动添加
accessibilityRole="header"。
- Typography.Paragraph：限定为正文类型（
body、
body-sm、
body-xs）的便捷包装组件。
- Typography.Code：以 chip 样式呈现的等宽内联文本，采用平台合适的等宽字体。
用法
基础用法
Typography 默认渲染正文文本。
类型变体
使用
type 属性选择语义化排版预设。
标题
使用
Typography.Heading 渲染标题文本，自动具备 header 无障碍角色。
段落
使用
Typography.Paragraph 渲染正文文本。
代码
使用
Typography.Code（或等价的
<Typography type="code">）渲染内联代码片段。两者都会呈现为 chip 样式的等宽内联元素，带有低饱和背景、圆角，并采用
self-start 布局以避免在 flex 容器中被拉伸。平台相关的等宽
fontFamily 在
Typography 根元素上应用，因此两种写法可互换。
对齐
使用
align 属性控制水平对齐。
start 与
end 是 RTL 感知的（在从右到左布局下会翻转）。
说明：
text-justify在 React Native 中仅 iOS 生效；Android 会回退为左对齐。
颜色
使用
color 属性应用语义化前景色预设。
如需其他主题色，可通过
className 传入对应工具类（如
className="text-accent"、
className="text-danger"）。
字重
使用
weight 属性覆盖由
type 推导出的字重。该覆盖通过
tailwind-merge 合并，因此始终优先于 type 变体的默认字重。
截断
使用布尔属性
truncate 将文本限制为单行并以省略号结尾。它映射到 React Native 的
numberOfLines={1}。如显式提供
numberOfLines，则以后者为准。
示例
更多示例见 GitHub 仓库。
API 参考
Typography
Typography 继承 React Native 的全部
TextProps，并新增排版相关属性。
|prop
|type
|default
|description
type
'h1' | 'h2' | 'h3' | 'h4' | 'h5' | 'h6' | 'body' | 'body-sm' | 'body-xs' | 'code'
'body'
|语义化排版变体（字号、默认字重、行高）
align
'start' | 'center' | 'end' | 'justify'
'start'
|水平对齐方式。
start 与
end 为 RTL 感知；
justify 仅 iOS 生效
color
'default' | 'muted'
'default'
|语义化前景色预设
weight
'normal' | 'medium' | 'semibold' | 'bold'
|-
|字重覆盖。设置后会覆盖
type 暗含的字重
truncate
boolean
false
|将文本截断为单行并显示省略号（即设
numberOfLines={1}）。显式
numberOfLines 优先级更高
children
React.ReactNode
|-
|渲染内容
className
string
|-
|额外 CSS 类
...TextProps
TextProps
|-
|支持 React Native
Text 的全部标准属性
Typography.Heading
继承
Typography 根元素的全部属性（
align、
color、
weight、
truncate、
className 及 React Native
TextProps）。自动设置
accessibilityRole="header"，并将
type 收窄为标题变体。
|prop
|type
|default
|description
type
'h1' | 'h2' | 'h3' | 'h4' | 'h5' | 'h6'
'h1'
|标题级别
children
React.ReactNode
|-
|渲染内容
className
string
|-
|额外 CSS 类
...TextProps
TextProps
|-
|支持 React Native
Text 的全部标准属性
Typography.Paragraph
继承
Typography 根元素的全部属性（
align、
color、
weight、
truncate、
className 及 React Native
TextProps）。将
type 收窄为正文变体。
|prop
|type
|default
|description
type
'body' | 'body-sm' | 'body-xs'
'body'
|段落文本字号
children
React.ReactNode
|-
|渲染内容
className
string
|-
|额外 CSS 类
...TextProps
TextProps
|-
|支持 React Native
Text 的全部标准属性
Typography.Code
继承
Typography 根元素的全部属性（
align、
color、
weight、
truncate、
className、
style 及 React Native
TextProps）。它是一个强制
type="code" 的轻量包装；平台相关的等宽
fontFamily 在
Typography 根元素上合并，因此
<Typography type="code"> 与
<Typography.Code> 渲染效果完全一致。
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|渲染内容
className
string
|-
|额外 CSS 类
...TextProps
TextProps
|-
|支持 React Native
Text 的全部标准属性