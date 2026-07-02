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组件
发布说明

Typography 文本更新

用于渲染带语义类型变体的样式化文本的排版基元组件。

源代码样式源代码

导入

import { Typography } from 'heroui-native';

结构

<Typography>...</Typography>

{/* 子组件 */}
<Typography.Heading>...</Typography.Heading>
<Typography.Paragraph>...</Typography.Paragraph>
<Typography.Code>...</Typography.Code>
  • Typography：文本根元素。通过 type 选择排版预设，并提供互不耦合的 aligncolorweighttruncate 属性。
  • Typography.Heading：限定为标题类型（h1h6）的便捷包装组件，会自动添加 accessibilityRole="header"
  • Typography.Paragraph：限定为正文类型（bodybody-smbody-xs）的便捷包装组件。
  • Typography.Code：以 chip 样式呈现的等宽内联文本，采用平台合适的等宽字体。

用法

基础用法

Typography 默认渲染正文文本。

<Typography>Hello, world!</Typography>

类型变体

使用 type 属性选择语义化排版预设。

<Typography type="h1">Heading 1</Typography>
<Typography type="h2">Heading 2</Typography>
<Typography type="h3">Heading 3</Typography>
<Typography type="h4">Heading 4</Typography>
<Typography type="h5">Heading 5</Typography>
<Typography type="h6">Heading 6</Typography>
<Typography type="body">Body text</Typography>
<Typography type="body-sm">Small body text</Typography>
<Typography type="body-xs">Extra-small body text</Typography>
<Typography type="code">Code snippet</Typography>

标题

使用 Typography.Heading 渲染标题文本，自动具备 header 无障碍角色。

<Typography.Heading type="h1">Page Title</Typography.Heading>
<Typography.Heading type="h2">Section Title</Typography.Heading>
<Typography.Heading type="h3">Subsection Title</Typography.Heading>

段落

使用 Typography.Paragraph 渲染正文文本。

<Typography.Paragraph>
  这是一个使用默认尺寸渲染的正文段落。
</Typography.Paragraph>
<Typography.Paragraph type="body-sm">
  这是较小的正文文本。
</Typography.Paragraph>

代码

使用 Typography.Code（或等价的 <Typography type="code">）渲染内联代码片段。两者都会呈现为 chip 样式的等宽内联元素，带有低饱和背景、圆角，并采用 self-start 布局以避免在 flex 容器中被拉伸。平台相关的等宽 fontFamilyTypography 根元素上应用，因此两种写法可互换。

<Typography.Code>console.log('hello')</Typography.Code>
<Typography type="code">console.log('hello')</Typography>

对齐

使用 align 属性控制水平对齐。startend 是 RTL 感知的（在从右到左布局下会翻转）。

<Typography align="start">Start-aligned</Typography>
<Typography align="center">Center-aligned</Typography>
<Typography align="end">End-aligned</Typography>
<Typography align="justify">Justified text spreads across the line.</Typography>

说明： text-justify 在 React Native 中仅 iOS 生效；Android 会回退为左对齐。

颜色

使用 color 属性应用语义化前景色预设。

<Typography color="default">Default foreground</Typography>
<Typography color="muted">Muted secondary text</Typography>

如需其他主题色，可通过 className 传入对应工具类（如 className="text-accent"className="text-danger"）。

字重

使用 weight 属性覆盖由 type 推导出的字重。该覆盖通过 tailwind-merge 合并，因此始终优先于 type 变体的默认字重。

<Typography type="h1" weight="bold">Bold H1</Typography>
<Typography weight="medium">Medium body</Typography>
<Typography weight="semibold">Semibold body</Typography>

截断

使用布尔属性 truncate 将文本限制为单行并以省略号结尾。它映射到 React Native 的 numberOfLines={1}。如显式提供 numberOfLines，则以后者为准。

<Typography truncate>
  当内容溢出容器时，这一长行文本会被截断并显示省略号。
</Typography>;

{
  /* 通过底层 RN 属性实现多行截断 */
}
<Typography numberOfLines={2}>
  通过 React Native 标准的 `numberOfLines` 属性可实现多行截断。
</Typography>;

示例

import { Typography } from 'heroui-native';
import { View } from 'react-native';

export default function TypographyExample() {
  return (
    <View className="flex-1 justify-center px-5 gap-4">
      <Typography.Heading type="h1">欢迎</Typography.Heading>
      <Typography.Heading type="h3">快速开始</Typography.Heading>
      <Typography.Paragraph>
        这是使用 Typography 组件渲染的正文段落。
      </Typography.Paragraph>
      <Typography.Paragraph color="muted" type="body-sm">
        用于注释或脚注的较小辅助文本。
      </Typography.Paragraph>
      <Typography.Code>npm install heroui-native</Typography.Code>
    </View>
  );
}

更多示例见 GitHub 仓库

API 参考

Typography

Typography 继承 React Native 的全部 TextProps，并新增排版相关属性。

proptypedefaultdescription
type'h1' | 'h2' | 'h3' | 'h4' | 'h5' | 'h6' | 'body' | 'body-sm' | 'body-xs' | 'code''body'语义化排版变体（字号、默认字重、行高）
align'start' | 'center' | 'end' | 'justify''start'水平对齐方式。startend 为 RTL 感知；justify 仅 iOS 生效
color'default' | 'muted''default'语义化前景色预设
weight'normal' | 'medium' | 'semibold' | 'bold'-字重覆盖。设置后会覆盖 type 暗含的字重
truncatebooleanfalse将文本截断为单行并显示省略号（即设 numberOfLines={1}）。显式 numberOfLines 优先级更高
childrenReact.ReactNode-渲染内容
classNamestring-额外 CSS 类
...TextPropsTextProps-支持 React Native Text 的全部标准属性

Typography.Heading

继承 Typography 根元素的全部属性（aligncolorweighttruncateclassName 及 React Native TextProps）。自动设置 accessibilityRole="header"，并将 type 收窄为标题变体。

proptypedefaultdescription
type'h1' | 'h2' | 'h3' | 'h4' | 'h5' | 'h6''h1'标题级别
childrenReact.ReactNode-渲染内容
classNamestring-额外 CSS 类
...TextPropsTextProps-支持 React Native Text 的全部标准属性

Typography.Paragraph

继承 Typography 根元素的全部属性（aligncolorweighttruncateclassName 及 React Native TextProps）。将 type 收窄为正文变体。

proptypedefaultdescription
type'body' | 'body-sm' | 'body-xs''body'段落文本字号
childrenReact.ReactNode-渲染内容
classNamestring-额外 CSS 类
...TextPropsTextProps-支持 React Native Text 的全部标准属性

Typography.Code

继承 Typography 根元素的全部属性（aligncolorweighttruncateclassNamestyle 及 React Native TextProps）。它是一个强制 type="code" 的轻量包装；平台相关的等宽 fontFamilyTypography 根元素上合并，因此 <Typography type="code"><Typography.Code> 渲染效果完全一致。

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-渲染内容
classNamestring-额外 CSS 类
...TextPropsTextProps-支持 React Native Text 的全部标准属性

TagGroup 标签组

用于展示与管理可选标签的复合组件，支持可选移除。

TextArea 多行文本框

多行文本输入，带样式边框与背景，用于收集较长内容。

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导入结构用法基础用法类型变体标题段落代码对齐颜色字重截断示例API 参考TypographyTypography.HeadingTypography.ParagraphTypography.Code