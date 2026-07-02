TextField 文本输入框

带标签、说明与错误处理的文本输入，用于收集用户输入。
提供带标签与说明的完整输入结构。
在必填字段的标签上显示星号。
非法时展示错误信息。
为单个部件覆盖上下文的非法状态。
用于较长内容。
禁用整个字段。
按场景切换输入样式。
通过
className 自定义输入外观。
更多示例见 GitHub 仓库。
|prop
|type
|default
|description
|children
React.ReactNode
|-
|文本字段内的子节点
|isDisabled
boolean
false
|是否禁用整个字段
|isInvalid
boolean
false
|是否处于非法状态
|isRequired
boolean
false
|是否必填（显示星号）
|className
string
|-
|根元素自定义 class
|animation
"disable-all" | undefined
undefined
|动画配置；
"disable-all" 可禁用自身及子级的全部动画
|...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
说明：
Label、
Input、
Description、
FieldError 的详细 API 见各自文档：
这些组件会通过 form-item-state 上下文自动消费
TextField 的表单状态。
访问
TextField 上下文，必须在
TextField 内使用。
|property
|type
|description
|isDisabled
boolean
|是否禁用整个字段
|isInvalid
boolean
|是否处于非法状态
|isRequired
boolean
|是否必填