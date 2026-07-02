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组件
发布说明

TextField 文本输入框

带标签、说明与错误处理的文本输入，用于收集用户输入。

源代码样式源代码

导入

import { TextField } from 'heroui-native';

结构

<TextField>
  <Label>...</Label>
  <Input />
  <Description>...</Description>
  <FieldError>...</FieldError>
</TextField>
  • TextField：根容器，负责间距与状态管理
  • Label：标签，必填时可显示星号（见 Label
  • Input：带动画边框与背景的输入（见 Input
  • Description：辅助说明文字（见 Description
  • FieldError：校验错误展示（见 FieldError

用法

基础用法

提供带标签与说明的完整输入结构。

<TextField>
  <Label>邮箱</Label>
  <Input placeholder="请输入邮箱" />
  <Description>我们不会公开您的邮箱</Description>
</TextField>

必填

在必填字段的标签上显示星号。

<TextField isRequired>
  <Label>用户名</Label>
  <Input placeholder="请选择用户名" />
</TextField>

校验

非法时展示错误信息。

import { FieldError, Input, Label, TextField } from 'heroui-native';

<TextField isRequired isInvalid={true}>
  <Label>邮箱</Label>
  <Input placeholder="请输入邮箱" />
  <FieldError>请输入有效邮箱</FieldError>
</TextField>;

局部覆盖非法状态

为单个部件覆盖上下文的非法状态。

import {
  Description,
  FieldError,
  Input,
  Label,
  TextField,
} from 'heroui-native';

<TextField isInvalid={true}>
  <Label isInvalid={false}>邮箱</Label>
  <Input placeholder="请输入邮箱" isInvalid={false} />
  <Description isInvalid={false}>
    尽管输入非法，此说明仍可显示
  </Description>
  <FieldError>邮箱格式不正确</FieldError>
</TextField>;

多行输入

用于较长内容。

<TextField>
  <Label>留言</Label>
  <Input placeholder="请输入留言…" multiline numberOfLines={4} />
  <Description>最多 500 字</Description>
</TextField>

禁用状态

禁用整个字段。

<TextField isDisabled>
  <Label>禁用字段</Label>
  <Input placeholder="不可编辑" value="只读内容" />
</TextField>

变体

按场景切换输入样式。

<TextField>
  <Label>主要变体</Label>
  <Input placeholder="主要样式" variant="primary" />
</TextField>

<TextField>
  <Label>次要变体</Label>
  <Input placeholder="次要样式" variant="secondary" />
</TextField>

自定义样式

通过 className 自定义输入外观。

<TextField>
  <Label>自定义样式</Label>
  <Input
    placeholder="自定义颜色"
    className="bg-blue-50 border-blue-500 focus:border-blue-700"
  />
</TextField>

示例

import { Ionicons } from '@expo/vector-icons';
import { Description, Input, Label, TextField } from 'heroui-native';
import { useState } from 'react';
import { Pressable, View } from 'react-native';
import { withUniwind } from 'uniwind';

const StyledIonicons = withUniwind(Ionicons);

export const TextInputContent = () => {
  const [email, setEmail] = useState('');
  const [password, setPassword] = useState('');
  const [isPasswordVisible, setIsPasswordVisible] = useState(false);

  return (
    <View className="gap-4">
      <TextField isRequired>
        <Label>邮箱</Label>
        <Input
          placeholder="请输入邮箱"
          keyboardType="email-address"
          autoCapitalize="none"
          value={email}
          onChangeText={setEmail}
        />
        <Description>
          我们不会向他人公开您的邮箱。
        </Description>
      </TextField>

      <TextField isRequired>
        <Label>新密码</Label>
        <View className="w-full flex-row items-center">
          <Input
            value={password}
            onChangeText={setPassword}
            className="flex-1 px-10"
            placeholder="请输入密码"
            secureTextEntry={!isPasswordVisible}
          />
          <StyledIonicons
            name="lock-closed-outline"
            size={16}
            className="absolute left-3.5 text-muted"
            pointerEvents="none"
          />
          <Pressable
            className="absolute right-4"
            onPress={() => setIsPasswordVisible(!isPasswordVisible)}
          >
            <StyledIonicons
              name={isPasswordVisible ? 'eye-off-outline' : 'eye-outline'}
              size={16}
              className="text-muted"
            />
          </Pressable>
        </View>
        <Description>密码至少 6 位</Description>
      </TextField>
    </View>
  );
};

更多示例见 GitHub 仓库

API 参考

TextField

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-文本字段内的子节点
isDisabledbooleanfalse是否禁用整个字段
isInvalidbooleanfalse是否处于非法状态
isRequiredbooleanfalse是否必填（显示星号）
classNamestring-根元素自定义 class
animation"disable-all" | undefinedundefined动画配置；"disable-all" 可禁用自身及子级的全部动画
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

说明LabelInputDescriptionFieldError 的详细 API 见各自文档：

这些组件会通过 form-item-state 上下文自动消费 TextField 的表单状态。

Hooks

useTextField

访问 TextField 上下文，必须在 TextField 内使用。

import { TextField, useTextField } from 'heroui-native';

function CustomComponent() {
  const { isDisabled, isInvalid, isRequired } = useTextField();

  // 使用上下文值…
}

返回值

propertytypedescription
isDisabledboolean是否禁用整个字段
isInvalidboolean是否处于非法状态
isRequiredboolean是否必填

TextArea 多行文本框

多行文本输入，带样式边框与背景，用于收集较长内容。

Toast 轻提示

在屏幕顶部或底部展示的临时通知消息。

本页目录

导入结构用法基础用法必填校验局部覆盖非法状态多行输入禁用状态变体自定义样式示例API 参考TextFieldHooksuseTextField返回值