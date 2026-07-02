Card 卡片
卡片容器，提供灵活分区以结构化展示内容。
导入
结构
- Card：主容器，继承
Surface；提供可配置的表面变体与整体布局。
- Card.Header：顶部区域，可放图标、徽章等。
- Card.Body：主内容区，
flex-1填充
Header与
Footer之间的空间。
- Card.Title：标题，前景色与中等字重。
- Card.Description：描述，弱化色与较小字号。
- Card.Footer：底部区域，可放按钮等操作。
用法
基础用法
使用内置分区组织内容。
标题与描述
组合标题与描述以结构化展示文字。
页头与页脚
增加顶部与底部区域放置图标、徽章或操作。
变体
通过变体控制卡片背景外观。
横向布局
使用
flex-row 等样式创建横向卡片。
背景图
使用绝对定位图片作为背景。
示例
更多示例见 GitHub 仓库。
API 参考
Card
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|卡片内内容
variant
'default' | 'secondary' | 'tertiary' | 'transparent'
'default'
|卡片表面视觉变体
className
string
|-
|额外的 class
animation
"disable-all" | undefined
undefined
|动画配置；
"disable-all" 可禁用自身及子级的全部动画
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
Card.Header
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|页头内子节点
className
string
|-
|额外的 class
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
Card.Body
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|主内容区子节点
className
string
|-
|额外的 class
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
Card.Footer
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|页脚内子节点
className
string
|-
|额外的 class
...ViewProps
ViewProps
|-
|支持 React Native
View 的全部属性
Card.Title
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|标题文字
className
string
|-
|额外的 class
...TextProps
TextProps
|-
|支持 React Native
Text 的全部属性
Card.Description
|prop
|type
|default
|description
children
React.ReactNode
|-
|描述文字
className
string
|-
|额外的 class
...TextProps
TextProps
|-
|支持 React Native
Text 的全部属性