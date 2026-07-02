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发布说明

Card 卡片

卡片容器，提供灵活分区以结构化展示内容。

源代码样式源代码

导入

import { Card } from 'heroui-native';

结构

<Card>
  <Card.Header>...</Card.Header>
  <Card.Body>
    <Card.Title>...</Card.Title>
    <Card.Description>...</Card.Description>
  </Card.Body>
  <Card.Footer>...</Card.Footer>
</Card>
  • Card：主容器，继承 Surface；提供可配置的表面变体与整体布局。
  • Card.Header：顶部区域，可放图标、徽章等。
  • Card.Body：主内容区，flex-1 填充 HeaderFooter 之间的空间。
  • Card.Title：标题，前景色与中等字重。
  • Card.Description：描述，弱化色与较小字号。
  • Card.Footer：底部区域，可放按钮等操作。

用法

基础用法

使用内置分区组织内容。

<Card>
  <Card.Body>...</Card.Body>
</Card>

标题与描述

组合标题与描述以结构化展示文字。

<Card>
  <Card.Body>
    <Card.Title>...</Card.Title>
    <Card.Description>...</Card.Description>
  </Card.Body>
</Card>

页头与页脚

增加顶部与底部区域放置图标、徽章或操作。

<Card>
  <Card.Header>...</Card.Header>
  <Card.Body>...</Card.Body>
  <Card.Footer>...</Card.Footer>
</Card>

变体

通过变体控制卡片背景外观。

<Card variant="default">...</Card>
<Card variant="secondary">...</Card>
<Card variant="tertiary">...</Card>
<Card variant="transparent">...</Card>

横向布局

使用 flex-row 等样式创建横向卡片。

<Card className="flex-row gap-4">
  <Image source={...} className="size-24 rounded-lg" />
</Card>

背景图

使用绝对定位图片作为背景。

<Card>
  <Image source={...} className="absolute inset-0" />
  <View className="gap-4">...</View>
</Card>

示例

import { Button, Card } from 'heroui-native';
import { Ionicons } from '@expo/vector-icons';
import { View } from 'react-native';

export default function CardExample() {
  return (
    <Card>
      <View className="gap-4">
        <Card.Body className="mb-4">
          <View className="gap-1 mb-2">
            <Card.Title className="text-pink-500">¥450</Card.Title>
            <Card.Title>客厅沙发 • 2025 系列</Card.Title>
          </View>
          <Card.Description>
            这款沙发适合现代热带风、巴洛克灵感等空间。
          </Card.Description>
        </Card.Body>
        <Card.Footer className="gap-3">
          <Button variant="primary">立即购买</Button>
          <Button variant="ghost">
            <Button.Label>加入购物车</Button.Label>
            <Ionicons name="bag-outline" size={16} />
          </Button>
        </Card.Footer>
      </View>
    </Card>
  );
}

更多示例见 GitHub 仓库

API 参考

Card

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-卡片内内容
variant'default' | 'secondary' | 'tertiary' | 'transparent''default'卡片表面视觉变体
classNamestring-额外的 class
animation"disable-all" | undefinedundefined动画配置；"disable-all" 可禁用自身及子级的全部动画
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

Card.Header

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-页头内子节点
classNamestring-额外的 class
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

Card.Body

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-主内容区子节点
classNamestring-额外的 class
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

Card.Footer

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-页脚内子节点
classNamestring-额外的 class
...ViewPropsViewProps-支持 React Native View 的全部属性

Card.Title

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-标题文字
classNamestring-额外的 class
...TextPropsTextProps-支持 React Native Text 的全部属性

Card.Description

proptypedefaultdescription
childrenReact.ReactNode-描述文字
classNamestring-额外的 class
...TextPropsTextProps-支持 React Native Text 的全部属性

Button 按钮

按下时触发操作的交互组件。

Checkbox 复选框

可在选中与未选中之间切换的可选控件。

本页目录

导入结构用法基础用法标题与描述页头与页脚变体横向布局背景图示例API 参考CardCard.HeaderCard.BodyCard.FooterCard.TitleCard.Description