HeroUI Native 的调色板与主题系统

HeroUI Native 的颜色体系围绕语义意图构建，而非堆砌视觉色板。系统不会暴露庞大的原始色表，而是定义一小套有意义的色彩角色，覆盖绝大多数界面需求。

系统中的多数颜色会由少量基础值自动派生。这样 HeroUI 能在保持对比度、层级与主题行为一致的同时，让整套体系易于理解与修改。

颜色应首先传达用途与状态；视觉变化来自尺度、强调与上下文。

强调色代表品牌或产品的主识别色，用于吸引对关键操作、高亮与重点时刻的注意。

强调色应有意识地节制使用。滥用会削弱其冲击力，并破坏视觉层级。多数情况下，组件会从基础强调色自动派生悬停、柔和背景与聚焦等相关取值。

强调色 --accent Light 强调色 Hover --accent Foreground --accent-foreground 强调色 Soft Hover --accent Foreground --accent 强调色 --accent Dark 强调色 Hover --accent Foreground --accent-foreground 强调色 Soft Hover --accent Foreground --accent

默认色构成系统的中性骨架，用于大多数非强调的界面元素。

默认 --default Light 默认 Hover --default Foreground --default-foreground 默认 --default Dark 默认 Hover --default Foreground --default-foreground

成功色传达积极结果、确认与完成状态，常见于反馈组件、状态指示与校验通过等场景。

成功 --success Light 成功 Hover --success Foreground --success-foreground 成功 Soft Hover --success Foreground --success 成功 --success Dark 成功 Hover --success Foreground --success-foreground 成功 Soft Hover --success Foreground --success

警告色表示需谨慎、存在风险，或需要留意但非破坏性的操作，常用于提示、消息以及用户应暂停或复核信息的过渡状态。

警告 --warning Light 警告 Hover --warning Foreground --warning-foreground 警告 Soft Hover --warning Foreground --warning 警告 --warning Dark 警告 Hover --warning Foreground --warning-foreground 警告 Soft Hover --warning Foreground --warning

危险色表示破坏性、不可逆或关键的操作与状态，应一眼可辨，并稳定用于错误、危险按钮与严重告警。

危险 --danger Light 危险 Hover --danger Foreground --danger-foreground 危险 Soft Hover --danger Foreground --danger 危险 --danger Dark 危险 Hover --danger Foreground --danger-foreground 危险 Soft Hover --danger Foreground --danger

前景色用于正文级内容，如文字与图标。这些颜色针对可读性与无障碍优化，并会随背景与表面上下文自动适配。请勿在组件内硬编码前景色。

Light 前景 --foreground 弱化 --muted 分段 --segment 覆盖层 --overlay 链接 --link Dark 前景 --foreground 弱化 --muted 分段 --segment 覆盖层 --overlay 链接 --link

背景色定义界面的基底画布，在保持视觉克制的前提下建立整体对比与氛围。

Light 背景 --background 次级 --background 第三级 --background 反色 --foreground Dark 背景 --background 次级 --background 第三级 --background 反色 --foreground

表面色叠在背景之上，用于卡片、面板、模态与下拉等容器。表面通过抬升、对比与分层形成区隔与层级，而非依赖强烈的色相跳跃。

Light 表面 --surface 次级 --surface-secondary 第三级 --surface-tertiary Dark 表面 --surface 次级 --surface-secondary 第三级 --surface-tertiary

表单字段色是面向输入、控件与可交互字段的专用令牌，覆盖默认、聚焦与悬停等多种状态。将其独立出来，可让表单元素在视觉上与按钮及界面其余部分保持清晰区分。

Light Bg Hover --field-background Focus --field-background Placeholder Foreground Dark Bg Hover --field-background Focus --field-background Placeholder Foreground

分隔线色用于分割线、描边与轻量边界，用来组织内容、引导视线而不增加噪点。分隔线色应保持低对比、不抢眼。

Light 分隔线 --separator 次级 --surface 第三级 --surface Dark 分隔线 --separator 次级 --surface 第三级 --surface

其他颜色在界面中承担特定工具性角色，用于组织内容、引导视线而不增加噪点。

Light 边框 --border 背衬 --backdrop 覆盖层 --overlay 分段 --segment Dark 边框 --border 背衬 --backdrop 覆盖层 --overlay 分段 --segment

基础色是与模式无关的底层取值，作为语义色令牌的根基，在明暗主题之间不会改变。

白 --white 黑 --black 雪白 --snow 月蚀 --eclipse

在组件中：

import { View, Text } from 'react-native' ; < View className = "bg-background flex-1 p-4" > < Text className = "text-foreground mb-4" >内容</ Text > < Button variant = "primary" className = "bg-accent" > < Button.Label className = "text-accent-foreground" >点击我</ Button.Label > </ Button > </ View >;

在 CSS 文件中：

global.css /* 直接使用 CSS 变量 */ .container { flex : 1 ; background-color : var ( --accent ); width : 50 px ; height : 50 px ; border-radius : var ( --radius ); }

完整主题定义见仓库中的 variables.css。该主题通过 Uniwind 主题系统 在明暗模式间自动切换，并支持跟随系统与在代码中切换主题。

@theme { /* 基础色（在明暗模式间保持不变） */ --white: oklch(100% 0 0); --black: oklch(0% 0 0); --snow: oklch(0 .9911 0 0); Expand code

覆盖已有颜色：

@layer theme { @variant light { /* 覆盖默认颜色 */ --accent: oklch(0 .65 0 .25 270); /* 自定义靛蓝强调色 */ --success: oklch(0 .65 0 .15 155); } @variant dark { /* 覆盖深色主题颜色 */ --accent: oklch(0 .65 0 .25 270); --success: oklch(0 .75 0 .12 155); } }

提示： 可在 oklch.com 转换颜色。

添加自定义颜色：

@layer theme { @variant light { --info: oklch(0 .6 0 .15 210); --info-foreground: oklch(0 .98 0 0); } @variant dark { --info: oklch(0 .7 0 .12 210); --info-foreground: oklch(0 .15 0 0); } } @theme inline { --color-info: var(--info); --color-info-foreground: var(--info-foreground); }

随后即可使用：

import { View, Text } from 'react-native' ; < View className = "bg-info p-4 rounded-lg" > < Text className = "text-info-foreground" >提示信息</ Text > </ View >;

注意： 若要进一步了解主题变量及其在 Tailwind CSS v4 中的行为，请参阅 Tailwind CSS 主题文档。

useThemeColor 钩子已增强，支持一次选取多种颜色，在复杂主题场景下更灵活。

一次选取多种颜色：

现在可以同时选取多种颜色，在需要一并处理相关色值时很有用：

import { useThemeColor } from 'heroui-native' ; // 一次选取多种颜色 const [ accent , accentForeground , success , danger ] = useThemeColor ([ 'accent' , 'accentForeground' , 'success' , 'danger' , ]); // 使用所选颜色 < View style = {{ backgroundColor: accent }}> < Text style = {{ color: accentForeground }}>强调色文字</ Text > </ View >;

该改进在需要同时选取并应用多种颜色时，可提升性能，也便于管理复杂的主题组合。