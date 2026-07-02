使用 Tailwind 或 StyleSheet API 为 HeroUI Native 组件编写样式

HeroUI Native 提供灵活的样式方案：Tailwind CSS 工具类、StyleSheet API，以及用于动态样式的 render props。

HeroUI Native 以 className 作为主要样式入口，所有组件均可通过 className 使用 Tailwind 类。

StyleSheet 优先级： 同时传入 style （StyleSheet）与 className 时， style 优先级更高，可在需要时覆盖 Tailwind。

动画样式： 部分样式属性由 react-native-reanimated 驱动，与 StyleSheet 类似，其优先级也高于 className 。要确认哪些属性受动画占用、无法仅靠 className 设置：

在 IDE 中悬停 className — TypeScript 定义会提示可用属性

— TypeScript 定义会提示可用属性 查阅组件文档 — 组件页顶部通常有样式源码链接，其中会标注动画相关限制

自定义动画样式： 若某属性被动画占用，可在支持 animation 属性的组件上通过 animation 进行调整。

使用 className： 所有 HeroUI Native 组件都支持 className ：

import { Button } from 'heroui-native' ; < Button className = "bg-accent px-6 py-3 rounded-lg" > < Button.Label >Custom Button</ Button.Label > </ Button >;

使用 style： 也可通过 style 传入内联样式：

import { Button } from 'heroui-native' ; < Button style = {{ backgroundColor: '#8B5CF6' , paddingHorizontal: 24 }}> < Button.Label >Styled Button</ Button.Label > </ Button >;

使用渲染函数读取组件状态并动态定制内容：

import { RadioGroup, Label, cn } from 'heroui-native' ; < RadioGroup value = {value} onValueChange = {setValue}> < RadioGroup.Item value = "option1" > {({ isSelected , isInvalid , isDisabled }) => ( <> < Label className = { cn ( 'text-foreground' , isSelected && 'text-accent font-semibold' )} > Option 1 </ Label > < Radio className = { cn ( 'border-2 rounded-full' , isSelected && 'border-accent bg-accent' )} > {isSelected && < CustomIcon />} </ Radio > </> )} </ RadioGroup.Item > </ RadioGroup >;

结合 tailwind-variants（Tailwind 优先的变体 API）封装自定义组件：

import { Button } from 'heroui-native' ; import type { ButtonRootProps } from 'heroui-native' ; import { tv, type VariantProps } from 'tailwind-variants' ; const customButtonVariants = tv ({ base: 'font-semibold rounded-lg' , variants: { intent: { primary: 'bg-blue-500' , secondary: 'bg-gray-200' , danger: 'bg-red-500' , }, }, defaultVariants: { intent: 'primary' , }, }); const customLabelVariants = tv ({ base: '' , variants: { intent: { primary: 'text-white' , secondary: 'text-gray-800' , danger: 'text-white' , }, }, defaultVariants: { intent: 'primary' , }, }); type CustomButtonVariants = VariantProps < typeof customButtonVariants>; interface CustomButtonProps extends Omit < ButtonRootProps , 'className' | 'variant' >, CustomButtonVariants { className ?: string ; labelClassName ?: string ; } export function CustomButton ({ intent , className , labelClassName , children , ... props } : CustomButtonProps ) { return ( < Button className = { customButtonVariants ({ intent, className })} { ... props} > < Button.Label className = { customLabelVariants ({ intent, className: labelClassName })} > {children} </ Button.Label > </ Button > ); }

每个 HeroUI Native 组件都会导出与内部一致的 classNames 工具对象，便于让自定义组件在视觉上与库内组件保持一致。

例如，让自定义 Link 看起来像 Button ：

import { buttonClassNames, cn } from 'heroui-native' ; import { Pressable, Text } from 'react-native' ; interface LinkProps { href : string ; variant ?: 'primary' | 'secondary' | 'outline' | 'ghost' ; size ?: 'sm' | 'md' | 'lg' ; children : React . ReactNode ; className ?: string ; } export function Link ({ href , variant = 'primary' , size = 'md' , children , className , } : LinkProps ) { return ( < Pressable className = { cn ( buttonClassNames. root ({ variant, size }), className )} onPress = {() => { // Handle navigation }} > < Text className = {buttonClassNames. label ({ variant, size })}> {children} </ Text > </ Pressable > ); }

可用的 classNames 导出：

每个组件都会导出对应的 classNames 对象，例如：

buttonClassNames — 包含 root 与 label 函数

— 包含 与 函数 cardClassNames — 包含 root 、 header 、 body 、 footer 、 label 与 description 函数

— 包含 、 、 、 、 与 函数 chipClassNames — 包含 root 与 label 函数

— 包含 与 函数 其他组件同理……

典型用法：

import { buttonClassNames } from 'heroui-native' ; // Use with variant and size options const rootClasses = buttonClassNames. root ({ variant: 'primary' , size: 'md' , className: 'custom-class' , // Optional: merge with your own classes }); const labelClasses = buttonClassNames. label ({ variant: 'primary' , size: 'md' , });

classNames 函数的变体参数与对应组件一致，便于在自定义组件与 HeroUI 组件之间保持视觉一致。

HeroUI Native 通过 Uniwind 支持 Tailwind 的响应式断点前缀，如 sm: 、 md: 、 lg: 、 xl: ，按屏幕宽度条件应用样式。

移动优先： 先写无前缀的小屏样式，再用断点为大屏增强。

import { Button } from 'heroui-native' ; import { View, Text } from 'react-native' ; < View className = "px-4 sm:px-6 lg:px-8 py-6 sm:py-8" > < Text className = "text-2xl sm:text-3xl lg:text-4xl font-bold mb-4 sm:mb-6" > Responsive Heading </ Text > < Button className = "px-3 sm:px-4 lg:px-6" > < Button.Label className = "text-sm sm:text-base lg:text-lg" > Responsive Button </ Button.Label > </ Button > </ View >;

import { View, Text } from 'react-native' ; < View className = "flex-row flex-wrap" > { /* Mobile: 1 column, Tablet: 2 columns, Desktop: 3 columns */ } < View className = "w-full sm:w-1/2 lg:w-1/3 p-2" > < View className = "bg-accent p-4 rounded-lg" > < Text className = "text-accent-foreground" >Item 1</ Text > </ View > </ View > </ View >;

默认断点：

sm ：640px

：640px md ：768px

：768px lg ：1024px

：1024px xl ：1280px

：1280px 2xl ：1536px

自定义断点与更多说明见 Uniwind 断点文档。

HeroUI Native 提供一些样式相关的工具。

cn 用于合并 Tailwind 类并处理冲突，适合条件类或与 props 传入的类合并：

import { cn } from 'heroui-native' ; import { View } from 'react-native' ; function MyComponent ({ className , isActive }) { return ( < View className = { cn ( 'bg-background p-4 rounded-lg' , 'border border-separator' , isActive && 'bg-accent' , className )} /> ); }

cn 基于 tailwind-variants ，具备：

自动合并 Tailwind 类（ twMerge: true ）

） 自定义透明度分组等能力

合理的冲突解决（靠后的类覆盖靠前的类）

冲突示例：

// 'bg-accent' overrides 'bg-background' cn ( 'bg-background p-4' , 'bg-accent' ); // Result: 'p-4 bg-accent'

从 CSS 变量读取主题色，支持单色或一次读取多种颜色（后者更高效）。

单色：

import { useThemeColor } from 'heroui-native' ; function MyComponent () { const accentColor = useThemeColor ( 'accent' ); const dangerColor = useThemeColor ( 'danger' ); return ( < View style = {{ borderColor: accentColor }}> < Text style = {{ color: dangerColor }}>Error message</ Text > </ View > ); }

多色（推荐在需要多个 token 时使用）：

import { useThemeColor } from 'heroui-native' ; function MyComponent () { const [ accentColor , backgroundColor , dangerColor ] = useThemeColor ([ 'accent' , 'background' , 'danger' , ]); return ( < View style = {{ borderColor: accentColor, backgroundColor }}> < Text style = {{ color: dangerColor }}>Error message</ Text > </ View > ); }

类型签名：

// Single color useThemeColor (themeColor: ThemeColor): string // Multiple colors (with type inference for tuples) useThemeColor< T extends readonly [ ThemeColor , ... ThemeColor []]>( themeColor : T ) : CreateStringTuple < T [ 'length' ]> // Multiple colors (array) useThemeColor ( themeColor : ThemeColor []) : string []