使用 Tailwind 或 StyleSheet API 为 HeroUI Native 组件编写样式
HeroUI Native 提供灵活的样式方案：Tailwind CSS 工具类、StyleSheet API，以及用于动态样式的 render props。
HeroUI Native 以
className 作为主要样式入口，所有组件均可通过
className 使用 Tailwind 类。
StyleSheet 优先级： 同时传入
style（StyleSheet）与
className 时，
style 优先级更高，可在需要时覆盖 Tailwind。
动画样式： 部分样式属性由
react-native-reanimated 驱动，与 StyleSheet 类似，其优先级也高于
className。要确认哪些属性受动画占用、无法仅靠
className 设置：
- 在 IDE 中悬停
className — TypeScript 定义会提示可用属性
- 查阅组件文档 — 组件页顶部通常有样式源码链接，其中会标注动画相关限制
自定义动画样式： 若某属性被动画占用，可在支持
animation 属性的组件上通过
animation 进行调整。
使用 className： 所有 HeroUI Native 组件都支持
className：
使用 style： 也可通过
style 传入内联样式：
使用渲染函数读取组件状态并动态定制内容：
结合 tailwind-variants（Tailwind 优先的变体 API）封装自定义组件：
每个 HeroUI Native 组件都会导出与内部一致的
classNames 工具对象，便于让自定义组件在视觉上与库内组件保持一致。
例如，让自定义
Link 看起来像
Button：
可用的 classNames 导出：
每个组件都会导出对应的
classNames 对象，例如：
-
buttonClassNames — 包含
root 与
label 函数
-
cardClassNames — 包含
root、
header、
body、
footer、
label 与
description 函数
-
chipClassNames — 包含
root 与
label 函数
- 其他组件同理……
典型用法：
classNames 函数的变体参数与对应组件一致，便于在自定义组件与 HeroUI 组件之间保持视觉一致。
HeroUI Native 通过 Uniwind 支持 Tailwind 的响应式断点前缀，如
sm:、
md:、
lg:、
xl:，按屏幕宽度条件应用样式。
移动优先： 先写无前缀的小屏样式，再用断点为大屏增强。
默认断点：
-
sm：640px
-
md：768px
-
lg：1024px
-
xl：1280px
-
2xl：1536px
自定义断点与更多说明见 Uniwind 断点文档。
HeroUI Native 提供一些样式相关的工具。
cn 用于合并 Tailwind 类并处理冲突，适合条件类或与 props 传入的类合并：
cn 基于
tailwind-variants，具备：
- 自动合并 Tailwind 类（
twMerge: true）
- 自定义透明度分组等能力
- 合理的冲突解决（靠后的类覆盖靠前的类）
冲突示例：
从 CSS 变量读取主题色，支持单色或一次读取多种颜色（后者更高效）。
单色：
多色（推荐在需要多个 token 时使用）：
类型签名：
可用主题色包括：
background、
foreground、
surface、
accent、
default、
success、
warning、
danger 及其 hover、soft、foreground 等变体，以及
muted、
border、
separator、
field、
overlay 等语义色。