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HeroUI
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AGENTS.md预览

将 HeroUI Native 文档下载到项目中，供 AI 编程助手引用

可将 HeroUI Native 文档直接下载到项目内，供 AI 助手本地引用。

说明： agents-md 命令专用于 HeroUI React v3HeroUI Native。其他 CLI 命令（如 addinitupgrade 等）目前仍面向 HeroUI v2。

HeroUI Native AGENTS.md

用法

npx heroui-cli@latest agents-md --native

指定输出文件：

npx heroui-cli@latest agents-md --native --output AGENTS.md

作用

  • 将最新 HeroUI Native 文档下载到 .heroui-docs/native/
  • AGENTS.mdCLAUDE.md 中生成索引
  • 自动将 .heroui-docs/ 加入 .gitignore

选项

  • --native — 仅下载 Native 文档
  • --output <files...> — 输出文件（如 AGENTS.mdAGENTS.md CLAUDE.md
  • --ssh — 使用 SSH 进行 git clone

要求

  • Tailwind CSS >= v4（通过 Uniwind）

相关文档

Agent Skills

让 AI 助手使用 HeroUI Native 组件构建移动端界面

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用法作用选项要求相关文档