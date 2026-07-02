AGENTS.md预览
将 HeroUI Native 文档下载到项目中，供 AI 编程助手引用
可将 HeroUI Native 文档直接下载到项目内，供 AI 助手本地引用。
说明：
agents-md 命令专用于 HeroUI React v3 与 HeroUI Native。其他 CLI 命令（如
add、
init、
upgrade 等）目前仍面向 HeroUI v2。
用法
指定输出文件：
作用
- 将最新 HeroUI Native 文档下载到
.heroui-docs/native/
- 在
AGENTS.md或
CLAUDE.md中生成索引
- 自动将
.heroui-docs/加入
.gitignore
选项
--native— 仅下载 Native 文档
--output <files...>— 输出文件（如
AGENTS.md或
AGENTS.md CLAUDE.md）
--ssh— 使用 SSH 进行 git clone
要求
- Tailwind CSS >= v4（通过 Uniwind）
相关文档
- AGENTS.md — AGENTS.md 格式说明
- CLAUDE.md — Claude 侧的等价物
- AGENTS.md vs Skills — 评测相关讨论