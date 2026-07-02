为 HeroUI Native 组件添加流畅动画与过渡
HeroUI Native 的动画基于 react-native-reanimated，手势由 react-native-gesture-handler 处理。若需更细粒度控制，建议先熟悉二者。
每个带动画的组件都暴露统一的
animation 属性，用于控制该组件上的全部动画：可调整数值、时间配置、布局动画，或完全关闭动画。
做法： 处理动画时，先查看目标组件是否提供
animation 属性。
向
animation 传入对象即可定制。不同组件暴露的可调属性不同。若只想微调内置动画，可使用我们提供的各项配置；若要完全自定义动画逻辑，通常需要自行编写带动画的自定义组件。
调整缩放、透明度或颜色等数值：
自定义时长与缓动：
使用 Reanimated 的布局动画 API：
state 可在关闭动画的同时仍保留属性配置，便于微调而不真正播放动画：
state 可取：
-
'disabled'：关闭动画，但仍可配置属性值
-
'disable-all'：关闭自身及子级全部动画（仅在根级可用）
-
boolean：简单开关（
true 启用，
false 禁用）
这样既能精细控制动画行为，又能在不启用动画的情况下自定义属性值。
可通过
animation 在不同层级关闭动画。
-
animation={false} 或
animation="disabled"：仅关闭当前组件动画
-
animation="disable-all"：关闭根级及其子级全部动画（仅根级可用）
-
animation={true} 或
animation={undefined}：使用默认动画
仅关闭某个子部件的动画：
"disable-all" 仅在复合组件根级可用，会向下级联，包括树中的独立组件（如
Button、
Spinner 等），不仅限于复合子部件：
注意：
"disable-all" 会级联到所有子组件，包括独立的
Button、
Spinner 等。
在
HeroUINativeProvider 上统一关闭应用内全部 HeroUI Native 动画：
这会覆盖各组件自身的
animation 设置，全局禁用动画。
系统「减少动态效果」会在底层自动处理：当用户开启该无障碍选项时，库会通过
GlobalAnimationSettingsProvider 与 Reanimated 的
useReducedMotion() 全局关闭动画。
你通常无需额外编码，库会尊重系统无障碍偏好。
内部会统一管理禁用态，避免关闭动画后出现卡顿或跳变：禁用时组件会直接落到终态，而不是播放到一半。
许多组件支持将
children 设为函数，便于根据
isSelected 等状态渲染：
该模式便于根据选中、禁用等状态构建动态界面。