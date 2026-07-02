为 HeroUI Native 组件添加流畅动画与过渡

HeroUI Native 的动画基于 react-native-reanimated，手势由 react-native-gesture-handler 处理。若需更细粒度控制，建议先熟悉二者。

每个带动画的组件都暴露统一的 animation 属性，用于控制该组件上的全部动画：可调整数值、时间配置、布局动画，或完全关闭动画。

做法： 处理动画时，先查看目标组件是否提供 animation 属性。

向 animation 传入对象即可定制。不同组件暴露的可调属性不同。若只想微调内置动画，可使用我们提供的各项配置；若要完全自定义动画逻辑，通常需要自行编写带动画的自定义组件。

调整缩放、透明度或颜色等数值：

import {Switch} from 'heroui-native' ; < Switch animation = {{ scale: { value: [ 1 , 0.9 ], // [unpressed, pressed] }, backgroundColor: { value: [ '#172554' , '#eab308' ], // [unselected, selected] }, }}> < Switch.Thumb /> </ Switch >;

自定义时长与缓动：

import {Accordion} from 'heroui-native' ; < Accordion > < Accordion.Item value = "1" > < Accordion.Trigger > < Accordion.Indicator animation = {{ rotation: { value: [ 0 , - 180 ], springConfig: { damping: 60 , stiffness: 900 , mass: 3 , }, }, }} /> </ Accordion.Trigger > </ Accordion.Item > </ Accordion >;

使用 Reanimated 的布局动画 API：

import {Accordion} from 'heroui-native' ; import {FadeInRight, FadeInLeft, ZoomIn} from 'react-native-reanimated' ; import {Easing} from 'react-native-reanimated' ; < Accordion > < Accordion.Item value = "1" > < Accordion.Content animation = {{ entering: { value: FadeInRight. delay ( 50 ). easing (Easing. inOut (Easing.ease)), }, }}> Content here </ Accordion.Content > </ Accordion.Item > </ Accordion >;

state 可在关闭动画的同时仍保留属性配置，便于微调而不真正播放动画：

import {Switch} from 'heroui-native' ; < Switch animation = {{ state: 'disabled' , // Disable animations but allow property customization scale: { value: 0.95 , // This value is still respected even though animations are disabled }, backgroundColor: { value: [ '#172554' , '#eab308' ], }, }}> < Switch.Thumb /> </ Switch >

state 可取：

'disabled' ：关闭动画，但仍可配置属性值

：关闭动画，但仍可配置属性值 'disable-all' ：关闭自身及子级全部动画（仅在根级可用）

：关闭自身及子级全部动画（仅在根级可用） boolean ：简单开关（ true 启用， false 禁用）

这样既能精细控制动画行为，又能在不启用动画的情况下自定义属性值。

可通过 animation 在不同层级关闭动画。

animation={false} 或 animation="disabled" ：仅关闭当前组件动画

或 ：仅关闭当前组件动画 animation="disable-all" ：关闭根级及其子级全部动画（仅根级可用）

：关闭根级及其子级全部动画（仅根级可用） animation={true} 或 animation={undefined} ：使用默认动画

仅关闭某个子部件的动画：

< Switch > < Switch.Thumb animation = { false } /> </ Switch >

"disable-all" 仅在复合组件根级可用，会向下级联，包括树中的独立组件（如 Button 、 Spinner 等），不仅限于复合子部件：

// Disables all animations including Button components inside Card < Card animation = "disable-all" > < Card.Body > < Card.Title >$450</ Card.Title > < Card.Description >Living room Sofa</ Card.Description > </ Card.Body > < Card.Footer className = "gap-3" > < Button variant = "primary" >Buy now</ Button > < Button variant = "ghost" >Add to cart</ Button > </ Card.Footer > </ Card >

注意： "disable-all" 会级联到所有子组件，包括独立的 Button 、 Spinner 等。

在 HeroUINativeProvider 上统一关闭应用内全部 HeroUI Native 动画：

import {HeroUINativeProvider} from 'heroui-native' ; < HeroUINativeProvider config = {{ animation: 'disable-all' , }}> < App /> </ HeroUINativeProvider >;

这会覆盖各组件自身的 animation 设置，全局禁用动画。

系统「减少动态效果」会在底层自动处理：当用户开启该无障碍选项时，库会通过 GlobalAnimationSettingsProvider 与 Reanimated 的 useReducedMotion() 全局关闭动画。

你通常无需额外编码，库会尊重系统无障碍偏好。

内部会统一管理禁用态，避免关闭动画后出现卡顿或跳变：禁用时组件会直接落到终态，而不是播放到一半。

许多组件支持将 children 设为函数，便于根据 isSelected 等状态渲染：

import {Switch} from 'heroui-native' ; < Switch isSelected = {isSelected} onSelectedChange = {setIsSelected}> {({ isSelected , isDisabled }) => ( < Switch.Thumb >{isSelected ? < CheckIcon /> : < XIcon />}</ Switch.Thumb > )} </ Switch >;

该模式便于根据选中、禁用等状态构建动态界面。