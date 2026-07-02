指导 HeroUI Native 设计与开发的核心理念
HeroUI Native 遵循 9 条核心原则，强调清晰、无障碍、可定制与开发者体验。
使用语义化命名（primary、secondary、tertiary）而非纯视觉描述（solid、flat、bordered）。受 Uber Base 设计系统 启发，变体形成清晰层级：
|变体
|用途
|使用建议
|Primary
|推进流程的主操作
|同一上下文通常 1 个
|Secondary
|备选操作
|可多个
|Tertiary
|取消、跳过等弱操作
|谨慎使用
|Danger
|破坏性操作
|按需使用
遵循移动端无障碍最佳实践，内置合理的触控可达性、焦点管理与读屏支持。所有组件提供适当的无障碍标签与语义结构，以支持 VoiceOver（iOS）与 TalkBack（Android）。
复合组件可按需重排、定制或省略子部件，通过点记法精确拼装。
从简单开始，仅在需要时增加复杂度。组件在最少配置下即可工作，并随需求增长而扩展。
跨组件保持一致：
sm /
md /
lg 尺寸、变体体系与
className 支持。API 一致，行为一致。
完整的 TypeScript 支持：智能提示、自动补全与编译期检查。可为自定义组件扩展类型。
清晰的 API、可读的错误信息、智能提示，以及对 AI 友好的 Markdown 文档。
默认即美观；也可通过 CSS 变量与 Uniwind 主题系统 整体换肤。每个插槽都可定制。
可包装、扩展与定制组件以匹配产品需求；也可用
className 应用自定义样式。
结合 tailwind-variants 扩展：