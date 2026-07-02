指导 HeroUI Native 设计与开发的核心理念

HeroUI Native 遵循 9 条核心原则，强调清晰、无障碍、可定制与开发者体验。

使用语义化命名（primary、secondary、tertiary）而非纯视觉描述（solid、flat、bordered）。受 Uber Base 设计系统 启发，变体形成清晰层级：

// ✅ 语义变体传达层级 < Button variant = "primary" >Save</ Button > < Button variant = "secondary" >Edit</ Button > < Button variant = "tertiary" >Cancel</ Button >

变体 用途 使用建议 Primary 推进流程的主操作 同一上下文通常 1 个 Secondary 备选操作 可多个 Tertiary 取消、跳过等弱操作 谨慎使用 Danger 破坏性操作 按需使用

遵循移动端无障碍最佳实践，内置合理的触控可达性、焦点管理与读屏支持。所有组件提供适当的无障碍标签与语义结构，以支持 VoiceOver（iOS）与 TalkBack（Android）。

import { Tabs } from 'heroui-native' ; < Tabs value = "profile" onValueChange = {setActiveTab}> < Tabs.List > < Tabs.Indicator /> < Tabs.Trigger value = "profile" > < Tabs.Label >Profile</ Tabs.Label > </ Tabs.Trigger > < Tabs.Trigger value = "security" > < Tabs.Label >Security</ Tabs.Label > </ Tabs.Trigger > </ Tabs.List > < Tabs.Content value = "profile" >Content</ Tabs.Content > < Tabs.Content value = "security" >Content</ Tabs.Content > </ Tabs >

复合组件可按需重排、定制或省略子部件，通过点记法精确拼装。

// 组合子部件得到所需结构 import { Accordion } from 'heroui-native' ; < Accordion > < Accordion.Item value = "1" > < Accordion.Trigger > Question Text < Accordion.Indicator /> </ Accordion.Trigger > < Accordion.Content >Answer content</ Accordion.Content > </ Accordion.Item > </ Accordion >

从简单开始，仅在需要时增加复杂度。组件在最少配置下即可工作，并随需求增长而扩展。

import { Button, Spinner } from 'heroui-native' ; import { Feather } from '@expo/vector-icons' ; // Level 1: Minimal < Button >Click me</ Button > // Level 2: Enhanced < Button variant = "primary" size = "lg" > < Feather name = "check" size = { 20 } /> < Button.Label >Submit</ Button.Label > </ Button > // Level 3: Advanced < Button variant = "primary" isDisabled = {isLoading}> {isLoading ? ( <> < Spinner size = "sm" /> < Button.Label >Loading...</ Button.Label > </> ) : ( < Button.Label >Submit</ Button.Label > )} </ Button >

跨组件保持一致： sm / md / lg 尺寸、变体体系与 className 支持。API 一致，行为一致。

import { Button, Chip, Avatar } from 'heroui-native' ; // All components follow the same patterns < Button size = "lg" variant = "primary" className = "custom" > < Button.Label >Click me</ Button.Label > </ Button > < Chip size = "lg" color = "success" className = "custom" > < Chip.Label >Success</ Chip.Label > </ Chip > < Avatar size = "lg" className = "custom" > < Avatar.Fallback >JD</ Avatar.Fallback > </ Avatar >

完整的 TypeScript 支持：智能提示、自动补全与编译期检查。可为自定义组件扩展类型。

import type { ButtonRootProps } from 'heroui-native' ; // Type-safe props and event handlers < Button variant = "primary" // Autocomplete: primary | secondary | tertiary | ghost | danger | danger-soft size = "md" // Type checked: sm | md | lg onPress = {() => { // Properly typed press handler console. log ( 'Button pressed' ); }} > < Button.Label >Click me</ Button.Label > </ Button > // Extend types for custom components interface CustomButtonProps extends Omit < ButtonRootProps , 'variant' > { intent : 'save' | 'cancel' | 'delete' ; }

清晰的 API、可读的错误信息、智能提示，以及对 AI 友好的 Markdown 文档。

默认即美观；也可通过 CSS 变量与 Uniwind 主题系统 整体换肤。每个插槽都可定制。

/* Custom colors using Uniwind's theme layer */ @layer theme { @variant light { --accent: oklch(0 .65 0 .25 270); /* Custom indigo accent */ --background: oklch(0 .98 0 0); /* Custom background */ } @variant dark { --accent: oklch(0 .65 0 .25 270); --background: oklch(0 .15 0 0); } } /* Radius customization */ @theme { --radius: 0.75rem; /* Increase for rounder components */ }

可包装、扩展与定制组件以匹配产品需求；也可用 className 应用自定义样式。

import { Button } from 'heroui-native' ; import type { ButtonRootProps } from 'heroui-native' ; // Custom wrapper component interface CTAButtonProps extends Omit < ButtonRootProps , 'variant' > { intent ?: 'primary-cta' | 'secondary-cta' | 'minimal' ; } const CTAButton = ({ intent = 'primary-cta' , children, ... props } : CTAButtonProps ) => { const variantMap = { 'primary-cta' : 'primary' , 'secondary-cta' : 'secondary' , 'minimal' : 'ghost' } as const ; return ( < Button variant = {variantMap[intent]} { ... props}> < Button.Label >{children}</ Button.Label > </ Button > ); }; // Usage < CTAButton intent = "primary-cta" >Get Started</ CTAButton > < CTAButton intent = "secondary-cta" >Learn More</ CTAButton >

结合 tailwind-variants 扩展：