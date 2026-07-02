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HeroUI
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LLMs.txt

让 Claude、Cursor、Windsurf 等 AI 助手理解 HeroUI Native 文档

我们提供 LLMs.txt 文件，便于 AI 编程助手读取 HeroUI Native 文档。

可用文件

核心文档：

上下文窗口较小时：

全平台：

接入方式

Claude Code： 让 Claude 引用文档，例如：

Use HeroUI Native documentation from https://heroui.com/native/llms.txt

或在项目的 .claude 中配置以自动加载。

Cursor： 使用 @Docs

@Docs https://heroui.com/native/llms-full.txt

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Windsurf： 写入 .windsurfrules

#docs https://heroui.com/native/llms-full.txt

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其他 AI 工具： 多数助手支持通过 URL 引用文档，直接提供：

https://heroui.com/native/llms.txt

仅组件文档：

https://heroui.com/native/llms-components.txt

模式与最佳实践：

https://heroui.com/native/llms-patterns.txt

参与改进

若 AI 生成代码有问题，欢迎在 GitHub 上协助改进 LLMs.txt 文件。

组合

用组件组合模式搭建灵活 UI

MCP 服务器

在 AI 助手中直接访问 HeroUI Native 文档

本页目录

可用文件接入方式参与改进