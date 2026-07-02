LLMs.txt
让 Claude、Cursor、Windsurf 等 AI 助手理解 HeroUI Native 文档
我们提供 LLMs.txt 文件，便于 AI 编程助手读取 HeroUI Native 文档。
可用文件
核心文档：
- /native/llms.txt — Native 文档快速索引
- /native/llms-full.txt — HeroUI Native 完整文档
上下文窗口较小时：
- /native/llms-components.txt — 仅组件文档
- /native/llms-patterns.txt — 常见模式与配方
全平台：
- /llms.txt — 快速索引（React + Native）
- /llms-full.txt — 完整文档（React + Native）
- /llms-components.txt — 全部组件文档
- /llms-patterns.txt — 全部模式与配方
接入方式
Claude Code： 让 Claude 引用文档，例如：
或在项目的
.claude 中配置以自动加载。
Cursor： 使用
@Docs：
Windsurf： 写入
.windsurfrules：
其他 AI 工具： 多数助手支持通过 URL 引用文档，直接提供：
仅组件文档：
模式与最佳实践：
参与改进
若 AI 生成代码有问题，欢迎在 GitHub 上协助改进 LLMs.txt 文件。