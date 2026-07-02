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HeroUI
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发布说明

Provider

配置 HeroUI Native provider 的文本、文本输入、动画和 toast 设置

HeroUINativeProvider 是根 provider 组件，用于在你的 React Native 应用中配置和初始化 HeroUI Native。它为你的应用提供全局配置和 portal 管理。

概述

该 provider 是 HeroUI Native 的主要入口点，为你的应用包裹必要的上下文和配置：

  • 安全区域内边距（Safe Area Insets）：通过 SafeAreaListener 自动处理安全区域内边距的更新，并将其与 Uniwind 同步，以便在 Tailwind class 中使用（例如 pb-safe-offset-3
  • 文本配置：全局 Text 组件设置，确保所有 HeroUI 组件保持一致
  • 文本输入配置：全局文本输入设置，确保所有 HeroUI 输入组件保持一致
  • 动画配置：全局动画控制，可禁用整个应用中的所有动画
  • Toast 配置：全局 toast 系统配置，包括内边距、默认 props 和包裹组件
  • Portal 管理：处理渲染在应用层级之上的浮层、模态框及其他组件

基础设置

用该 provider 包裹你的应用根节点：

import { HeroUINativeProvider } from 'heroui-native';
import { GestureHandlerRootView } from 'react-native-gesture-handler';

export default function App() {
  return (
    <GestureHandlerRootView style={{ flex: 1 }}>
      <HeroUINativeProvider>{/* 你的应用内容 */}</HeroUINativeProvider>
    </GestureHandlerRootView>
  );
}

配置选项

该 provider 接受一个 config prop，包含以下选项：

Text 组件配置

HeroUI Native 内所有 Text 组件的全局设置。这些 props 经过精心挑选，仅包含那些适合在应用中所有 Text 组件上进行全局配置的选项：

import { HeroUINativeProvider } from 'heroui-native';
import type { HeroUINativeConfig } from 'heroui-native';

const config: HeroUINativeConfig = {
  textProps: {
    // 为无障碍禁用字体缩放
    allowFontScaling: false,

    // 自动调整字号以适应容器
    adjustsFontSizeToFit: false,

    // 缩放时的最大字号倍数
    maxFontSizeMultiplier: 1.5,

    // 最小字体缩放比例（仅限 iOS，0.01-1.0）
    minimumFontScale: 0.5,
  },
};

export default function App() {
  return (
    <HeroUINativeProvider config={config}>
      {/* 你的应用内容 */}
    </HeroUINativeProvider>
  );
}

TextInput 组件配置

HeroUI Native 内所有基于 TextInput 的组件的全局设置（例如 Input、TextArea、SearchField、InputGroup、InputOTP）。这些 props 经过精心挑选，仅包含那些适合在应用中所有输入组件上进行全局配置的选项：

import { HeroUINativeProvider } from 'heroui-native';
import type { HeroUINativeConfig } from 'heroui-native';

const config: HeroUINativeConfig = {
  textInputProps: {
    // 遵循 Text Size 无障碍设置
    allowFontScaling: false,

    // 启用 allowFontScaling 时的最大字号倍数
    maxFontSizeMultiplier: 1.5,
  },
};

export default function App() {
  return (
    <HeroUINativeProvider config={config}>
      {/* 你的应用内容 */}
    </HeroUINativeProvider>
  );
}

注意：这些 props 会作为默认值应用。直接传递给单个输入组件的任何 prop 都会覆盖对应的全局值。

动画配置

整个应用的全局动画配置：

const config: HeroUINativeConfig = {
  // 禁用应用中的所有动画（级联到所有子组件）
  animation: 'disable-all',
};

注意：当设置为 'disable-all' 时，应用中的所有动画都会被禁用。这对于无障碍或性能优化很有用。

开发者信息配置

控制在控制台中显示的面向开发者的提示信息：

const config: HeroUINativeConfig = {
  devInfo: {
    // 禁用样式原则提示信息
    stylingPrinciples: false,
  },
};

注意：默认情况下会启用提示信息。设置 stylingPrinciples: false 可禁用在开发期间出现在控制台中的样式原则提示信息。

Toast 配置

配置全局 toast 系统，包括内边距、默认 props 和包裹组件。你也可以完全禁用 toast provider：

选项 1：禁用 Toast Provider

const config: HeroUINativeConfig = {
  // 完全禁用 toast provider
  toast: false,
  // 或
  toast: 'disabled',
};

注意：当 toast 被禁用（false'disabled'）时，ToastProvider 将不会被渲染，你的应用中也将无法使用 toast 功能。

选项 2：配置 Toast Provider

import { KeyboardAvoidingView } from 'react-native';

const config: HeroUINativeConfig = {
  toast: {
    // 全局 toast 配置（作为所有 toast 的默认值）
    defaultProps: {
      variant: 'default',
      placement: 'top',
      isSwipeable: true,
      animation: true,
    },
    // 与屏幕边缘间距的内边距（叠加在安全区域内边距之上）
    insets: {
      top: 0,      // 默认值：iOS = 0，Android = 12
      bottom: 6,   // 默认值：iOS = 6，Android = 12
      left: 12,    // 默认值：12
      right: 12,   // 默认值：12
    },
    // 开始淡出透明度前可见 toast 的最大数量
    maxVisibleToasts: 3,
    // 用于包裹 toast 内容的自定义包裹函数
    contentWrapper: (children) => (
      <KeyboardAvoidingView
        behavior="padding"
        keyboardVerticalOffset={24}
        className="flex-1"
      >
        {children}
      </KeyboardAvoidingView>
    ),
  },
};

完整示例

以下是展示所有配置选项的完整示例：

import { HeroUINativeProvider } from 'heroui-native';
import type { HeroUINativeConfig } from 'heroui-native';
import { GestureHandlerRootView } from 'react-native-gesture-handler';

const config: HeroUINativeConfig = {
  // 全局文本配置
  textProps: {
    minimumFontScale: 0.5,
    maxFontSizeMultiplier: 1.5,
    allowFontScaling: true,
    adjustsFontSizeToFit: false,
  },
  // 全局文本输入配置
  textInputProps: {
    allowFontScaling: true,
    maxFontSizeMultiplier: 1.5,
  },
  // 全局动画配置
  animation: 'disable-all', // 可选：禁用所有动画
  // 开发者信息提示配置
  devInfo: {
    stylingPrinciples: true, // 可选：禁用样式原则提示信息
  },
  // 全局 toast 配置
  // 选项 1：使用自定义设置配置 toast
  toast: {
    defaultProps: {
      variant: 'default',
      placement: 'top',
    },
    insets: {
      top: 0,
      bottom: 6,
      left: 12,
      right: 12,
    },
    maxVisibleToasts: 3,
  },
  // 选项 2：完全禁用 toast
  // toast: false,
  // 或
  // toast: 'disabled',
};

export default function App() {
  return (
    <GestureHandlerRootView style={{ flex: 1 }}>
      <HeroUINativeProvider config={config}>
        <YourApp />
      </HeroUINativeProvider>
    </GestureHandlerRootView>
  );
}

与 Expo Router 集成

使用 Expo Router 时，包裹你的根布局：

// app/_layout.tsx
import { HeroUINativeProvider } from 'heroui-native';
import type { HeroUINativeConfig } from 'heroui-native';
import { Stack } from 'expo-router';

const config: HeroUINativeConfig = {
  textProps: {
    minimumFontScale: 0.5,
    maxFontSizeMultiplier: 1.5,
  },
};

export default function RootLayout() {
  return (
    <HeroUINativeProvider config={config}>
      <Stack />
    </HeroUINativeProvider>
  );
}

架构

Provider 层级

HeroUINativeProvider 内部组合了多个 provider：

HeroUINativeProvider
├── SafeAreaListener（处理安全区域内边距更新）
│   └── GlobalAnimationSettingsProvider（动画配置）
│       └── TextComponentProvider（文本配置）
│           └── TextInputComponentProvider（文本输入配置）
│               └── ToastProvider（toast 配置，按条件渲染）
│                   └── 你的应用
│                   └── PortalHost（用于浮层）

注意ToastProvider 会根据 toast 配置按条件渲染。如果 toast 设置为 false'disabled'ToastProvider 将不会被渲染，应用内容和 PortalHost 会直接渲染在 TextInputComponentProvider 之下。

安全区域内边距处理

该 provider 会自动用来自 react-native-safe-area-contextSafeAreaListener 包裹你的应用。该组件监听安全区域内边距和框架变化而不会触发重新渲染，并通过 onChange 回调用最新的内边距自动更新 Uniwind。

Raw Provider

HeroUINativeProviderRawHeroUINativeProvider 的轻量级变体，为打包体积优化而设计。它不包含 ToastProviderPortalHost，为你提供一个最精简的起点，让你只安装和添加真正需要的内容。

何时使用

当你想完全掌控打包体积中包含哪些依赖时，使用 HeroUINativeProviderRaw。使用从 heroui-native/provider-raw 导入的 raw provider 时，以下依赖是可选的，仅在你使用对应组件时才需要：

  • react-native-screens —— 浮层组件（Popover、Dialog）所需
  • @gorhom/bottom-sheet —— BottomSheet 组件所需
  • react-native-svg —— 使用图标的组件所需（Accordion、Alert、Checkbox 等）

设置

import {
  HeroUINativeProviderRaw,
  type HeroUINativeConfigRaw,
} from 'heroui-native/provider-raw';
import { GestureHandlerRootView } from 'react-native-gesture-handler';

const config: HeroUINativeConfigRaw = {
  textProps: {
    maxFontSizeMultiplier: 1.5,
  },
};

export default function App() {
  return (
    <GestureHandlerRootView style={{ flex: 1 }}>
      <HeroUINativeProviderRaw config={config}>
        {/* 你的应用内容 */}
      </HeroUINativeProviderRaw>
    </GestureHandlerRootView>
  );
}

手动添加 Toast 和 Portal

如果你在使用 raw provider 时需要 toast 或 portal 功能，请自行添加：

import { HeroUINativeProviderRaw } from 'heroui-native/provider-raw';
import { PortalHost } from 'heroui-native/portal';
import { ToastProvider } from 'heroui-native/toast';

export default function App() {
  return (
    <GestureHandlerRootView style={{ flex: 1 }}>
      <HeroUINativeProviderRaw>
        <ToastProvider>
          {/* 你的应用内容 */}
          <PortalHost />
        </ToastProvider>
      </HeroUINativeProviderRaw>
    </GestureHandlerRootView>
  );
}

Provider 层级

HeroUINativeProviderRaw
├── SafeAreaListener（处理安全区域内边距更新）
│   └── GlobalAnimationSettingsProvider（动画配置）
│       └── TextComponentProvider（文本配置）
│           └── TextInputComponentProvider（文本输入配置）
│               └── 你的应用

最佳实践

1. 单一 Provider 实例

始终在应用根部使用单个 HeroUINativeProvider。不要嵌套多个 provider：

// ❌ 不推荐
<HeroUINativeProvider>
  <SomeComponent>
    <HeroUINativeProvider> {/* 不要这样做 */}
      <AnotherComponent />
    </HeroUINativeProvider>
  </SomeComponent>
</HeroUINativeProvider>

// ✅ 推荐
<HeroUINativeProvider>
  <SomeComponent>
    <AnotherComponent />
  </SomeComponent>
</HeroUINativeProvider>

2. 配置对象

在组件外部定义你的配置，以避免每次渲染时重新创建：

// ❌ 不推荐
function App() {
  return (
    <HeroUINativeProvider
      config={{
        textProps: {
          /* 内联配置 */
        },
      }}
    >
      {/* ... */}
    </HeroUINativeProvider>
  );
}

// ✅ 推荐
const config: HeroUINativeConfig = {
  textProps: {
    maxFontSizeMultiplier: 1.5,
  },
};

function App() {
  return (
    <HeroUINativeProvider config={config}>{/* ... */}</HeroUINativeProvider>
  );
}

3. 文本配置

配置文本 props 时请考虑无障碍：

const config: HeroUINativeConfig = {
  textProps: {
    // 为无障碍允许字体缩放
    allowFontScaling: true,
    // 但限制最大缩放比例
    maxFontSizeMultiplier: 1.5,
  },
};

TypeScript 支持

该 provider 具有完整的类型定义。导入类型以获得更好的 IDE 支持：

import { HeroUINativeProvider, type HeroUINativeConfig } from 'heroui-native';

const config: HeroUINativeConfig = {
  // 完整的类型安全和自动补全
  textProps: {
    allowFontScaling: true,
    maxFontSizeMultiplier: 1.5,
  },
  textInputProps: {
    allowFontScaling: true,
    maxFontSizeMultiplier: 1.5,
  },
  animation: 'disable-all', // 可选：禁用所有动画
  devInfo: {
    stylingPrinciples: true, // 可选：禁用样式原则提示信息
  },
  // Toast 配置选项：
  // - false 或 'disabled'：禁用 toast provider
  // - ToastProviderProps 对象：配置 toast 设置
  toast: {
    defaultProps: {
      variant: 'default',
      placement: 'top',
    },
    insets: {
      top: 0,
      bottom: 6,
      left: 12,
      right: 12,
    },
  },
};

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概述基础设置配置选项Text 组件配置TextInput 组件配置动画配置开发者信息配置Toast 配置完整示例与 Expo Router 集成架构Provider 层级安全区域内边距处理Raw Provider何时使用设置手动添加 Toast 和 PortalProvider 层级最佳实践1. 单一 Provider 实例2. 配置对象3. 文本配置TypeScript 支持相关