配置 HeroUI Native provider 的文本、文本输入、动画和 toast 设置
HeroUINativeProvider 是根 provider 组件，用于在你的 React Native 应用中配置和初始化 HeroUI Native。它为你的应用提供全局配置和 portal 管理。
该 provider 是 HeroUI Native 的主要入口点，为你的应用包裹必要的上下文和配置：
- 安全区域内边距（Safe Area Insets）：通过
SafeAreaListener 自动处理安全区域内边距的更新，并将其与 Uniwind 同步，以便在 Tailwind class 中使用（例如
pb-safe-offset-3）
- 文本配置：全局 Text 组件设置，确保所有 HeroUI 组件保持一致
- 文本输入配置：全局文本输入设置，确保所有 HeroUI 输入组件保持一致
- 动画配置：全局动画控制，可禁用整个应用中的所有动画
- Toast 配置：全局 toast 系统配置，包括内边距、默认 props 和包裹组件
- Portal 管理：处理渲染在应用层级之上的浮层、模态框及其他组件
用该 provider 包裹你的应用根节点：
该 provider 接受一个
config prop，包含以下选项：
HeroUI Native 内所有 Text 组件的全局设置。这些 props 经过精心挑选，仅包含那些适合在应用中所有 Text 组件上进行全局配置的选项：
HeroUI Native 内所有基于 TextInput 的组件的全局设置（例如 Input、TextArea、SearchField、InputGroup、InputOTP）。这些 props 经过精心挑选，仅包含那些适合在应用中所有输入组件上进行全局配置的选项：
注意：这些 props 会作为默认值应用。直接传递给单个输入组件的任何 prop 都会覆盖对应的全局值。
整个应用的全局动画配置：
注意：当设置为
'disable-all' 时，应用中的所有动画都会被禁用。这对于无障碍或性能优化很有用。
控制在控制台中显示的面向开发者的提示信息：
注意：默认情况下会启用提示信息。设置
stylingPrinciples: false 可禁用在开发期间出现在控制台中的样式原则提示信息。
配置全局 toast 系统，包括内边距、默认 props 和包裹组件。你也可以完全禁用 toast provider：
选项 1：禁用 Toast Provider
注意：当 toast 被禁用（
false 或
'disabled'）时，
ToastProvider 将不会被渲染，你的应用中也将无法使用 toast 功能。
选项 2：配置 Toast Provider
以下是展示所有配置选项的完整示例：
使用 Expo Router 时，包裹你的根布局：
HeroUINativeProvider 内部组合了多个 provider：
注意：
ToastProvider 会根据
toast 配置按条件渲染。如果
toast 设置为
false 或
'disabled'，
ToastProvider 将不会被渲染，应用内容和
PortalHost 会直接渲染在
TextInputComponentProvider 之下。
该 provider 会自动用来自
react-native-safe-area-context 的
SafeAreaListener 包裹你的应用。该组件监听安全区域内边距和框架变化而不会触发重新渲染，并通过
onChange 回调用最新的内边距自动更新 Uniwind。
HeroUINativeProviderRaw 是
HeroUINativeProvider 的轻量级变体，为打包体积优化而设计。它不包含
ToastProvider 和
PortalHost，为你提供一个最精简的起点，让你只安装和添加真正需要的内容。
当你想完全掌控打包体积中包含哪些依赖时，使用
HeroUINativeProviderRaw。使用从
heroui-native/provider-raw 导入的 raw provider 时，以下依赖是可选的，仅在你使用对应组件时才需要：
- react-native-screens —— 浮层组件（Popover、Dialog）所需
- @gorhom/bottom-sheet —— BottomSheet 组件所需
- react-native-svg —— 使用图标的组件所需（Accordion、Alert、Checkbox 等）
如果你在使用 raw provider 时需要 toast 或 portal 功能，请自行添加：
始终在应用根部使用单个
HeroUINativeProvider。不要嵌套多个 provider：
在组件外部定义你的配置，以避免每次渲染时重新创建：
配置文本 props 时请考虑无障碍：
该 provider 具有完整的类型定义。导入类型以获得更好的 IDE 支持：
- 快速开始 - 基础设置指南
- 主题 - 自定义颜色和主题
- 样式 - 使用 Tailwind 为组件设置样式