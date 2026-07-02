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HeroUI
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几分钟内上手 HeroUI Native

请根据项目情况选择适合的方案：

  • 方案 1 —— 通过我们的 CLI 一键创建预先配置好的新项目，无需手动设置。
  • 方案 2 —— 将 HeroUI Native 添加到已有的 React Native 或 Expo 项目。

方案 1：创建新项目

最快捷的启动方式。CLI 会生成一个 Expo 项目，内置 HeroUI Native、所有必需的 peer 依赖、Uniwind / Tailwind CSS、全局样式以及已配置好的 HeroUINativeProvider，让你可以直接进入开发。

npx create-heroui-native-app@latest
pnpm create heroui-native-app@latest
yarn create heroui-native-app
bun create heroui-native-app@latest

按照交互提示完成配置，然后启动开发服务器：

cd my-app
npm run start

到此即可开始开发。可直接跳到使用第一个组件，或浏览组件

生成的项目自带 Expo + TypeScript、预配置的 Uniwind + Tailwind CSS、含必要导入的 global.css，并已在应用入口包裹 GestureHandlerRootViewHeroUINativeProvider

方案 2：添加到已有项目

如果你已经有一个 React Native 或 Expo 应用，请按以下步骤手动安装与配置 HeroUI Native。

更喜欢让 AI 助手代劳？ 在编辑器中安装 HeroUI Native MCP 服务器，将上方提示词粘贴给你的 AI 助手 —— 它会分析你的项目并完成整套配置。

1. 安装 HeroUI Native

npm install heroui-native
pnpm add heroui-native
yarn add heroui-native
bun add heroui-native

2. 安装必需的 peer 依赖

npm install react-native-reanimated@^4.1.1 react-native-gesture-handler@^2.28.0 react-native-worklets@^0.5.1 react-native-safe-area-context@^5.6.0 react-native-svg@^15.12.1 tailwind-variants@^3.2.2 tailwind-merge@^3.4.0
pnpm add react-native-reanimated@^4.1.1 react-native-gesture-handler@^2.28.0 react-native-worklets@^0.5.1 react-native-safe-area-context@^5.6.0 react-native-svg@^15.12.1 tailwind-variants@^3.2.2 tailwind-merge@^3.4.0
yarn add react-native-reanimated@^4.1.1 react-native-gesture-handler@^2.28.0 react-native-worklets@^0.5.1 react-native-safe-area-context@^5.6.0 react-native-svg@^15.12.1 tailwind-variants@^3.2.2 tailwind-merge@^3.4.0
bun add react-native-reanimated@^4.1.1 react-native-gesture-handler@^2.28.0 react-native-worklets@^0.5.1 react-native-safe-area-context@^5.6.0 react-native-svg@^15.12.1 tailwind-variants@^3.2.2 tailwind-merge@^3.4.0

建议使用上文列出的确切版本，以避免兼容性问题。版本不一致可能导致难以预期的缺陷。

3. 可选依赖

仅在用到对应组件或能力时需要安装：

PackageVersion用途
react-native-screens^4.16.0BottomSheet、Dialog、Menu、Popover、Select、Toast
@gorhom/bottom-sheet^5.2.9BottomSheet；Menu / Popover / Select 使用 presentation="bottom-sheet"

4. 配置 Uniwind

请按 Uniwind 安装指南 为 React Native 接入 Tailwind CSS。

若从 NativeWind 迁移，参见 迁移指南

5. 配置 global.css

global.css 中加入以下导入：

@import 'tailwindcss';
@import 'uniwind';

@import 'heroui-native/styles';

/* Path to the heroui-native lib inside node_modules relative to global.css */
/* Examples:
 *   - If global.css is at project root: ./node_modules/heroui-native/lib
 *   - If global.css is in app/: ../node_modules/heroui-native/lib
 *   - If global.css is in src/styles/: ../../node_modules/heroui-native/lib
 */
@source './node_modules/heroui-native/lib';

6. 使用 Provider 包裹应用

使用 HeroUINativeProvider 包裹应用，并务必外层再包一层 GestureHandlerRootView

import { HeroUINativeProvider } from 'heroui-native';
import { GestureHandlerRootView } from 'react-native-gesture-handler';

export default function App() {
  return (
    <GestureHandlerRootView style={{ flex: 1 }}>
      <HeroUINativeProvider>{/* Your app content */}</HeroUINativeProvider>
    </GestureHandlerRootView>
  );
}

说明： 关于文本属性、动画、Toast 等高级配置，请参阅 Provider 文档

使用第一个组件

import { Button } from 'heroui-native';
import { View } from 'react-native';

export default function MyComponent() {
  return (
    <View className="flex-1 justify-center items-center bg-background">
      <Button onPress={() => console.log('Pressed!')}>Get Started</Button>
    </View>
  );
}

通过细粒度导出减小包体

若希望减小包体、仅引入用到的组件，可使用细粒度导出：

// Granular imports - use when you need only a few components
import { HeroUINativeProvider } from "heroui-native/provider";
import { Button } from "heroui-native/button";
import { Card } from "heroui-native/card";

// General import - imports the whole library, use when you're using many components
import { Button, Card } from "heroui-native";

细粒度导入适合只用少量组件的场景，有助于控制包体。从 heroui-native 整体导入会包含完整库，适合在应用中广泛使用多组件时采用。

可用的细粒度入口：

  • heroui-native/provider — Provider
  • heroui-native/provider-raw — 轻量 Provider（最小依赖起点）
  • heroui-native/[component-name] — 单个组件
  • heroui-native/portal — Portal 工具
  • heroui-native/toast — Toast Provider 与工具
  • heroui-native/utils — 工具函数
  • heroui-native/hooks — 自定义 Hooks

重要： 为控制包体，请始终坚持使用细粒度导入策略。只要存在一处从 heroui-native 的整体导入，就可能使上述优化失效。

提示： 若需要更强控制，可使用 HeroUINativeProviderRaw — 轻量 Provider，不包含 ToastProviderPortalHost

接下来

在 Web（Expo）上运行

HeroUI Native 目前不建议用于 Web。我们优先聚焦 iOS 与 Android。Web 开发请使用 HeroUI React

介绍

开源 React Native UI 组件库，用于构建美观且易于访问的移动界面。

设计原则

指导 HeroUI Native 设计与开发的核心理念

本页目录

方案 1：创建新项目方案 2：添加到已有项目1. 安装 HeroUI Native2. 安装必需的 peer 依赖3. 可选依赖4. 配置 Uniwind5. 配置 global.css6. 使用 Provider 包裹应用使用第一个组件通过细粒度导出减小包体接下来在 Web（Expo）上运行