请根据项目情况选择适合的方案：
- 方案 1 —— 通过我们的 CLI 一键创建预先配置好的新项目，无需手动设置。
- 方案 2 —— 将 HeroUI Native 添加到已有的 React Native 或 Expo 项目。
最快捷的启动方式。CLI 会生成一个 Expo 项目，内置 HeroUI Native、所有必需的 peer 依赖、Uniwind / Tailwind CSS、全局样式以及已配置好的
HeroUINativeProvider，让你可以直接进入开发。
按照交互提示完成配置，然后启动开发服务器：
到此即可开始开发。可直接跳到使用第一个组件，或浏览组件。
生成的项目自带 Expo + TypeScript、预配置的 Uniwind + Tailwind CSS、含必要导入的
global.css，并已在应用入口包裹
GestureHandlerRootView 与
HeroUINativeProvider。
如果你已经有一个 React Native 或 Expo 应用，请按以下步骤手动安装与配置 HeroUI Native。
建议使用上文列出的确切版本，以避免兼容性问题。版本不一致可能导致难以预期的缺陷。
仅在用到对应组件或能力时需要安装：
|Package
|Version
|用途
react-native-screens
^4.16.0
|BottomSheet、Dialog、Menu、Popover、Select、Toast
@gorhom/bottom-sheet
^5.2.9
|BottomSheet；Menu / Popover / Select 使用
presentation="bottom-sheet" 时
请按 Uniwind 安装指南 为 React Native 接入 Tailwind CSS。
若从 NativeWind 迁移，参见 迁移指南。
在
global.css 中加入以下导入：
使用
HeroUINativeProvider 包裹应用，并务必外层再包一层
GestureHandlerRootView：
说明： 关于文本属性、动画、Toast 等高级配置，请参阅 Provider 文档。
若希望减小包体、仅引入用到的组件，可使用细粒度导出：
细粒度导入适合只用少量组件的场景，有助于控制包体。从
heroui-native 整体导入会包含完整库，适合在应用中广泛使用多组件时采用。
可用的细粒度入口：
-
heroui-native/provider — Provider
-
heroui-native/provider-raw — 轻量 Provider（最小依赖起点）
-
heroui-native/[component-name] — 单个组件
-
heroui-native/portal — Portal 工具
-
heroui-native/toast — Toast Provider 与工具
-
heroui-native/utils — 工具函数
-
heroui-native/hooks — 自定义 Hooks
重要： 为控制包体，请始终坚持使用细粒度导入策略。只要存在一处从
heroui-native 的整体导入，就可能使上述优化失效。
提示： 若需要更强控制，可使用
HeroUINativeProviderRaw — 轻量 Provider，不包含
ToastProvider 与
PortalHost。
HeroUI Native 目前不建议用于 Web。我们优先聚焦 iOS 与 Android。Web 开发请使用 HeroUI React。