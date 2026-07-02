请根据项目情况选择适合的方案：

方案 1 —— 通过我们的 CLI 一键创建预先配置好的新项目，无需手动设置。

—— 通过我们的 CLI 一键创建预先配置好的新项目，无需手动设置。 方案 2 —— 将 HeroUI Native 添加到已有的 React Native 或 Expo 项目。

最快捷的启动方式。CLI 会生成一个 Expo 项目，内置 HeroUI Native、所有必需的 peer 依赖、Uniwind / Tailwind CSS、全局样式以及已配置好的 HeroUINativeProvider ，让你可以直接进入开发。

npm pnpm yarn bun npx create-heroui-native-app@latest pnpm create heroui-native-app@latest yarn create heroui-native-app bun create heroui-native-app@latest

按照交互提示完成配置，然后启动开发服务器：

cd my-app npm run start

到此即可开始开发。可直接跳到使用第一个组件，或浏览组件。

生成的项目自带 Expo + TypeScript、预配置的 Uniwind + Tailwind CSS、含必要导入的 global.css ，并已在应用入口包裹 GestureHandlerRootView 与 HeroUINativeProvider 。

如果你已经有一个 React Native 或 Expo 应用，请按以下步骤手动安装与配置 HeroUI Native。

更喜欢让 AI 助手代劳？ 在编辑器中安装 HeroUI Native MCP 服务器，将上方提示词粘贴给你的 AI 助手 —— 它会分析你的项目并完成整套配置。 复制提示词

npm pnpm yarn bun npm install heroui-native pnpm add heroui-native yarn add heroui-native bun add heroui-native

npm pnpm yarn bun npm install react-native-reanimated@^4.1.1 react-native-gesture-handler@^2.28.0 react-native-worklets@^0.5.1 react-native-safe-area-context@^5.6.0 react-native-svg@^15.12.1 tailwind-variants@^3.2.2 tailwind-merge@^3.4.0 pnpm add react-native-reanimated@^4.1.1 react-native-gesture-handler@^2.28.0 react-native-worklets@^0.5.1 react-native-safe-area-context@^5.6.0 react-native-svg@^15.12.1 tailwind-variants@^3.2.2 tailwind-merge@^3.4.0 yarn add react-native-reanimated@^4.1.1 react-native-gesture-handler@^2.28.0 react-native-worklets@^0.5.1 react-native-safe-area-context@^5.6.0 react-native-svg@^15.12.1 tailwind-variants@^3.2.2 tailwind-merge@^3.4.0 bun add react-native-reanimated@^4.1.1 react-native-gesture-handler@^2.28.0 react-native-worklets@^0.5.1 react-native-safe-area-context@^5.6.0 react-native-svg@^15.12.1 tailwind-variants@^3.2.2 tailwind-merge@^3.4.0

建议使用上文列出的确切版本，以避免兼容性问题。版本不一致可能导致难以预期的缺陷。

仅在用到对应组件或能力时需要安装：

Package Version 用途 react-native-screens ^4.16.0 BottomSheet、Dialog、Menu、Popover、Select、Toast @gorhom/bottom-sheet ^5.2.9 BottomSheet；Menu / Popover / Select 使用 presentation="bottom-sheet" 时

请按 Uniwind 安装指南 为 React Native 接入 Tailwind CSS。

若从 NativeWind 迁移，参见 迁移指南。

在 global.css 中加入以下导入：

@import 'tailwindcss' ; @import 'uniwind' ; @import 'heroui-native/styles' ; /* Path to the heroui-native lib inside node_modules relative to global.css */ /* Examples: * - If global.css is at project root: ./node_modules/heroui-native/lib * - If global.css is in app/: ../node_modules/heroui-native/lib * - If global.css is in src/styles/: ../../node_modules/heroui-native/lib */ @source './node_modules/heroui-native/lib';

使用 HeroUINativeProvider 包裹应用，并务必外层再包一层 GestureHandlerRootView ：

import { HeroUINativeProvider } from 'heroui-native' ; import { GestureHandlerRootView } from 'react-native-gesture-handler' ; export default function App () { return ( < GestureHandlerRootView style = {{ flex: 1 }}> < HeroUINativeProvider >{ /* Your app content */ }</ HeroUINativeProvider > </ GestureHandlerRootView > ); }

import { Button } from 'heroui-native' ; import { View } from 'react-native' ; export default function MyComponent () { return ( < View className = "flex-1 justify-center items-center bg-background" > < Button onPress = {() => console. log ( 'Pressed!' )}>Get Started</ Button > </ View > ); }

若希望减小包体、仅引入用到的组件，可使用细粒度导出：

// Granular imports - use when you need only a few components import { HeroUINativeProvider } from "heroui-native/provider" ; import { Button } from "heroui-native/button" ; import { Card } from "heroui-native/card" ; // General import - imports the whole library, use when you're using many components import { Button, Card } from "heroui-native" ;

细粒度导入适合只用少量组件的场景，有助于控制包体。从 heroui-native 整体导入会包含完整库，适合在应用中广泛使用多组件时采用。

可用的细粒度入口：

heroui-native/provider — Provider

— Provider heroui-native/provider-raw — 轻量 Provider（最小依赖起点）

— 轻量 Provider（最小依赖起点） heroui-native/[component-name] — 单个组件

— 单个组件 heroui-native/portal — Portal 工具

— Portal 工具 heroui-native/toast — Toast Provider 与工具

— Toast Provider 与工具 heroui-native/utils — 工具函数

— 工具函数 heroui-native/hooks — 自定义 Hooks

重要： 为控制包体，请始终坚持使用细粒度导入策略。只要存在一处从 heroui-native 的整体导入，就可能使上述优化失效。

提示： 若需要更强控制，可使用 HeroUINativeProviderRaw — 轻量 Provider，不包含 ToastProvider 与 PortalHost 。