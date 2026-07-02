Portal 可将子节点渲染到应用中的其他位置，特别适用于需要浮在其他内容之上的组件，例如模态框、覆盖层与弹出层。
默认情况下，
PortalHost 已包含在
HeroUINativeProvider 中，无需手动添加。Provider 会自动为所有使用 Portal 的组件设置好Portal系统。
如需自定义Portal实现，可直接从
heroui-native 导入
Portal 与
PortalHost：
本例中，
CustomNotification 组件通过
Portal 将内容渲染到位于屏幕顶部的
PortalHost 处，使通知浮于所有其他内容之上，无论它在组件树中的实际定义位置在哪。
父组件中的状态变化可能导致Portal内组件出现意外问题。例如，将文本输入框直接放入Portal内时，若父组件触发重渲染，可能会重置输入框的自动建议，或导致其他界面异常。
为避免该问题，请将交互组件（如输入框）的状态保留在Portal内部：把Portal内容拆分为独立组件，从而隔离父组件重渲染带来的影响。
在正确示例中，
DialogFormContent 独立于父组件管理自身状态。这样即便父组件因
dialogOpen 等变化而重渲染，也不会影响输入框的内部状态，从而保留自动建议等输入行为。
默认情况下，所有
Portal 组件的子内容都会作为该
PortalHost 的子节点进行渲染。
|prop
|type
|description
|name
string
|作为自定义宿主使用时提供（可选）
|prop
|type
|description
|name*
string
|唯一值；同名 Portal 会替换原有 Portal
|hostName
string
|子内容需要渲染到自定义宿主时提供（可选）
|children
React.ReactNode
|要渲染到Portal中的内容
* 必填属性