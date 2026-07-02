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发布说明

Portal

Portal 可将子节点渲染到应用中的其他位置，特别适用于需要浮在其他内容之上的组件，例如模态框、覆盖层与弹出层。

默认配置

默认情况下，PortalHost 已包含在 HeroUINativeProvider 中，无需手动添加。Provider 会自动为所有使用 Portal 的组件设置好Portal系统。

进阶用法

如需自定义Portal实现，可直接从 heroui-native 导入 PortalPortalHost

import { Portal, PortalHost } from "heroui-native";
import { View, Text } from "react-native";

function AppLayout() {
  return (
    <View className="flex-1">
      <View className="p-5">
        <Text>Header Content</Text>
      </View>
      
      <View className="flex-1 p-5">
        <Text>Main Content Area</Text>
        <CustomNotification />
      </View>
      
      {/* Portal host positioned at the top of the screen */}
      <PortalHost name="notification-host" />
    </View>
  );
}

function CustomNotification() {
  return (
    <Portal name="notification-portal" hostName="notification-host">
      <View className="absolute top-0 left-0 right-0 bg-blue-500 p-4">
        <Text>This notification appears at the top via Portal</Text>
      </View>
    </Portal>
  );
}

本例中，CustomNotification 组件通过 Portal 将内容渲染到位于屏幕顶部的 PortalHost 处，使通知浮于所有其他内容之上，无论它在组件树中的实际定义位置在哪。

状态管理注意事项

父组件中的状态变化可能导致Portal内组件出现意外问题。例如，将文本输入框直接放入Portal内时，若父组件触发重渲染，可能会重置输入框的自动建议，或导致其他界面异常。

为避免该问题，请将交互组件（如输入框）的状态保留在Portal内部：把Portal内容拆分为独立组件，从而隔离父组件重渲染带来的影响。

示例模式

// ❌ 问题：父级状态导致重渲染，影响Portal内内容
function ParentComponent() {
  const [dialogOpen, setDialogOpen] = useState(false);
  const [inputValue, setInputValue] = useState(""); // State in parent
  
  return (
    <Dialog isOpen={dialogOpen} onOpenChange={setDialogOpen}>
      <Dialog.Trigger>
        <Button>Open Dialog</Button>
      </Dialog.Trigger>
      <Dialog.Portal>
        <Input 
          value={inputValue} 
          onChangeText={setInputValue} 
          // Parent re-renders reset auto-suggestions
        />
      </Dialog.Portal>
    </Dialog>
  );
}

// ✅ 正确：在Portal内的独立组件中管理状态
function ParentComponent() {
  const [dialogOpen, setDialogOpen] = useState(false);
  
  return (
    <Dialog isOpen={dialogOpen} onOpenChange={setDialogOpen}>
      <Dialog.Trigger>
        <Button>Open Dialog</Button>
      </Dialog.Trigger>
      <Dialog.Portal>
        <DialogFormContent 
          onClose={() => setDialogOpen(false)} 
          // Form state isolated from parent
        />
      </Dialog.Portal>
    </Dialog>
  );
}

function DialogFormContent({ onClose }: { onClose: () => void }) {
  const [inputValue, setInputValue] = useState(""); // State inside portal
  const [error, setError] = useState("");
  
  return (
    <Dialog.Content>
      <Input 
        value={inputValue} 
        onChangeText={setInputValue}
        // Auto-suggestions preserved during parent re-renders
      />
      <FieldError>{error}</FieldError>
      <Button onPress={onClose}>Close</Button>
    </Dialog.Content>
  );
}

在正确示例中，DialogFormContent 独立于父组件管理自身状态。这样即便父组件因 dialogOpen 等变化而重渲染，也不会影响输入框的内部状态，从而保留自动建议等输入行为。

API 参考

PortalHost

默认情况下，所有 Portal 组件的子内容都会作为该 PortalHost 的子节点进行渲染。

proptypedescription
namestring作为自定义宿主使用时提供（可选）

Portal

proptypedescription
name*string唯一值；同名 Portal 会替换原有 Portal
hostNamestring子内容需要渲染到自定义宿主时提供（可选）
childrenReact.ReactNode要渲染到Portal中的内容

* 必填属性

相关链接

Provider

配置 HeroUI Native provider 的文本、文本输入、动画和 toast 设置

颜色

HeroUI Native 的调色板与主题系统

本页目录

默认配置进阶用法状态管理注意事项示例模式API 参考PortalHostPortal相关链接