Portal 可将子节点渲染到应用中的其他位置，特别适用于需要浮在其他内容之上的组件，例如模态框、覆盖层与弹出层。

默认情况下， PortalHost 已包含在 HeroUINativeProvider 中，无需手动添加。Provider 会自动为所有使用 Portal 的组件设置好Portal系统。

如需自定义Portal实现，可直接从 heroui-native 导入 Portal 与 PortalHost ：

import { Portal, PortalHost } from "heroui-native" ; import { View, Text } from "react-native" ; function AppLayout () { return ( < View className = "flex-1" > < View className = "p-5" > < Text >Header Content</ Text > </ View > < View className = "flex-1 p-5" > < Text >Main Content Area</ Text > < CustomNotification /> </ View > { /* Portal host positioned at the top of the screen */ } < PortalHost name = "notification-host" /> </ View > ); } function CustomNotification () { return ( < Portal name = "notification-portal" hostName = "notification-host" > < View className = "absolute top-0 left-0 right-0 bg-blue-500 p-4" > < Text >This notification appears at the top via Portal</ Text > </ View > </ Portal > ); }

本例中， CustomNotification 组件通过 Portal 将内容渲染到位于屏幕顶部的 PortalHost 处，使通知浮于所有其他内容之上，无论它在组件树中的实际定义位置在哪。

父组件中的状态变化可能导致Portal内组件出现意外问题。例如，将文本输入框直接放入Portal内时，若父组件触发重渲染，可能会重置输入框的自动建议，或导致其他界面异常。

为避免该问题，请将交互组件（如输入框）的状态保留在Portal内部：把Portal内容拆分为独立组件，从而隔离父组件重渲染带来的影响。

// ❌ 问题：父级状态导致重渲染，影响Portal内内容 function ParentComponent () { const [ dialogOpen , setDialogOpen ] = useState ( false ); const [ inputValue , setInputValue ] = useState ( "" ); // State in parent return ( < Dialog isOpen = {dialogOpen} onOpenChange = {setDialogOpen}> < Dialog.Trigger > < Button >Open Dialog</ Button > </ Dialog.Trigger > < Dialog.Portal > < Input value = {inputValue} onChangeText = {setInputValue} // Parent re-renders reset auto-suggestions /> </ Dialog.Portal > </ Dialog > ); } // ✅ 正确：在Portal内的独立组件中管理状态 function ParentComponent () { const [ dialogOpen , setDialogOpen ] = useState ( false ); return ( < Dialog isOpen = {dialogOpen} onOpenChange = {setDialogOpen}> < Dialog.Trigger > < Button >Open Dialog</ Button > </ Dialog.Trigger > < Dialog.Portal > < DialogFormContent onClose = {() => setDialogOpen ( false )} // Form state isolated from parent /> </ Dialog.Portal > </ Dialog > ); } function DialogFormContent ({ onClose } : { onClose : () => void }) { const [ inputValue , setInputValue ] = useState ( "" ); // State inside portal const [ error , setError ] = useState ( "" ); return ( < Dialog.Content > < Input value = {inputValue} onChangeText = {setInputValue} // Auto-suggestions preserved during parent re-renders /> < FieldError >{error}</ FieldError > < Button onPress = {onClose}>Close</ Button > </ Dialog.Content > ); }

在正确示例中， DialogFormContent 独立于父组件管理自身状态。这样即便父组件因 dialogOpen 等变化而重渲染，也不会影响输入框的内部状态，从而保留自动建议等输入行为。

默认情况下，所有 Portal 组件的子内容都会作为该 PortalHost 的子节点进行渲染。

prop type description name string 作为自定义宿主使用时提供（可选）

prop type description name* string 唯一值；同名 Portal 会替换原有 Portal hostName string 子内容需要渲染到自定义宿主时提供（可选） children React.ReactNode 要渲染到Portal中的内容

* 必填属性