2026 年 4 月 1 日

HeroUI Native v1.0.1 是一次侧重可靠性与开发者体验的补丁版本。它修复了 Toast 提供程序中导致动画值过期的竞态条件，将七个组件的禁用态样式改为使用原生 disabled: 修饰符，并为主题系统新增 --backdrop 变量，供遮罩类组件使用。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i heroui-native pnpm add heroui-native yarn add heroui-native bun add heroui-native

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器。

通过预览应用在真机上体验 v1.0.1 的全部改进！你可以查看 Toast 修复、改进后的禁用态样式以及新的背景层变量。

请确保手机已安装最新版本的 Expo Go。

方式一：扫描二维码

使用手机相机或 Expo Go 应用扫描：

Android 用户请注意： 若使用系统相机或其他扫码应用会跳转到浏览器并出现 404，请先打开 Expo Go，使用其内置扫码功能扫描。

方式二：点击链接

📱 在 Expo Go 中打开演示应用

若设备已安装 Expo Go，将自动在其中打开应用。

主题系统新增顶层样式变量 --backdrop ，为 Dialog、Bottom Sheet 等遮罩组件背后的变暗层提供专用色令牌。默认值为 oklch(0% 0 0 / 20%) ，呈现轻微但可见的背景变暗效果。

新能力：

import { Dialog } from "heroui-native" ; // Dialog 与 Bottom Sheet 遮罩现自动使用 bg-backdrop < Dialog > < Dialog.Content > { /* 内容绘制在主题化背景层之上 */ } </ Dialog.Content > </ Dialog >

--backdrop 已纳入所有内置主题的浅色与深色模式，对应的 Tailwind 工具类 bg-backdrop 也可用于自定义组件样式。

相关 PR： #366

七个组件的禁用态样式已改为使用 disabled: 前缀修饰符，而非无条件应用样式。这样可确保 opacity-disabled 、 pointer-events-none 等仅在组件真实处于禁用态时生效，并尊重来自 Uniwind 的原生 disabled 修饰符。

涉及组件：

所有 isDisabled 变体类现均使用 disabled: 前缀（例如 disabled:opacity-disabled disabled:pointer-events-none ），正确限定在禁用伪状态，并在禁用态动态切换时消除样式冲突。

相关 PR： #361

本版本包含以下修复：

Issue #359 ：修复 Toast 提供程序中 total SharedValue 与实际 Toast 数量可能不同步的竞态。原先手动增减在 hide 与 show 同一帧执行、或自动消失与手动隐藏竞速时，易出现闭包陈旧导致不一致。 total 现通过 useEffect 由 toasts.length 派生，使透明度、缩放、translateY 等插值始终反映真实数量。

Issue #356：修复在 isDisabled 为 true 时禁用样式被无条件应用、阻碍开发者主题化或自定义禁用外观的问题。上述七个组件均已改为 disabled: 前缀，将样式正确限定在禁用伪状态。

相关 PR：

以下文档页面已随本版本更新：

Colors — 在颜色参考中补充新的 --backdrop 变量

变量 Theming — 主题指南中增加 --backdrop 变量说明

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！