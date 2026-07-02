Typography 组件替代 Text、调整后的柔和前景色主题令牌与可选鲜亮配色、iOS 原生模态偏移说明、示例应用升级至 Expo 56 / React Native 0.85

2026 年 5 月 26 日

HeroUI Native v1.0.4 将排版基元 Text 重命名为 Typography ，让出 React Native 自身的 Text 名称，同时更贴近语义化排版用法；既有的 Text 导出保留为弃用别名，可平滑升级。本版本还在 Alert、Avatar、Button、Chip、Toast 中调整了 soft 前景色令牌，使其在 soft 背景上具备更好的对比度；新增可选的 heroui-native/styles/vibrant 配色；为 Menu、Popover、Select 补充 iOS 原生模态偏移的处理说明；并将示例应用升级到 Expo 56 / React Native 0.85。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i heroui-native pnpm add heroui-native yarn add heroui-native bun add heroui-native

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器。

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库内的排版基元已从 Text 重命名为 Typography ，避免与 React Native 内建的 Text 重名，并更准确地体现其作为语义化排版系统的定位。组件的 API、变体与行为保持不变——只是公开名称发生变化。

import { Typography } from "heroui-native" ; import { View } from "react-native" ; export function Example () { return ( < View className = "flex-1 justify-center px-5 gap-4" > < Typography.Heading type = "h1" >Welcome</ Typography.Heading > < Typography.Heading type = "h3" >Getting Started</ Typography.Heading > < Typography.Paragraph > This is a body paragraph rendered with the Typography component. </ Typography.Paragraph > < Typography.Paragraph color = "muted" type = "body-sm" > Smaller supporting text for captions or footnotes. </ Typography.Paragraph > < Typography.Code >npm install heroui-native</ Typography.Code > </ View > ); }

变更要点：

主导出改为 Typography ，子组件为 Typography.Heading 、 Typography.Paragraph 、 Typography.Code

，子组件为 、 、 新增 typographyClassNames 样式 API 与 Typography* 类型别名，取代原先的 Text* 命名

样式 API 与 类型别名，取代原先的 命名 既有的 Text 、 textClassNames 与 Text* 类型作为 弃用 的重导出保留以兼容旧代码

、 与 类型作为 的重导出保留以兼容旧代码 组件目录中的示例页由 text 重命名为 typography

重命名为 JSDoc 与组件文档更新为引用 Typography 以及新的文档 URL

无需迁移。 既有的 import { Text } from "heroui-native" 通过弃用重导出仍然可用。请在未来某个大版本移除弃用别名之前，按你的节奏迁移到 Typography 。

相关 PR： #417

新增可选的 heroui-native/styles/vibrant 样式表，适合希望在 soft 变体上保持更饱和品牌色的应用。它在保留调整后的柔和前景令牌带来的可读性改进的同时，仍为 soft 背景上的图标与文字保留较高的色彩饱和度。

用法：

// 默认调整后的柔和前景配色 import "heroui-native/styles" ; // 或者，启用鲜亮配色 import "heroui-native/styles" ; import "heroui-native/styles/vibrant" ;

在引入基础样式之后再引入 heroui-native/styles/vibrant ，即可用更饱和的取值覆盖柔和前景令牌。无需修改任何组件代码即可启用。

相关 PR： #420

Alert、Avatar、Button、Chip、Toast 现使用新的 *-soft-foreground 主题令牌渲染 soft 背景上的标签与图标，呈现更好的对比度，并在亮色与暗色主题下保持更统一的视觉效果。

改进点：

theme.css 中通过 color-mix 计算柔和前景令牌（ accent-soft-foreground 、 success-soft-foreground 、 warning-soft-foreground 、 danger-soft-foreground 、 default-soft-foreground ），提升 soft 背景上的可读性

中通过 计算柔和前景令牌（ 、 、 、 、 ），提升 soft 背景上的可读性 Alert、Avatar、Button、Chip、Toast 的样式（及其内部 hooks）改为使用新的柔和前景令牌，不再直接使用 text-accent 、 text-success 等原始语义色

、 等原始语义色 新增可选的 heroui-native/styles/vibrant 导出，为希望保留饱和品牌色的应用保留更鲜亮的 soft 变体外观

导出，为希望保留饱和品牌色的应用保留更鲜亮的 soft 变体外观 示例应用中 Alert、Avatar、Button、Chip、Toast 的演示同步更新以匹配新的取色方式

组件属性与公开 API 均无变化——仅 soft 变体的取色发生变化。沿用默认主题的应用将开箱获得 soft 变体上更柔和、可读性更佳的图标与标签颜色。

相关 PR： #420

TextArea 现已应用合适的内部垂直内边距，多行内容不再紧贴输入区上边缘。

改进点：

TextArea 现使用 h-32 py-2 ，提供一致的内部间距

现使用 ，提供一致的内部间距 无 API 变更——仅为组件内的样式调整

相关 PR： #421

useThemeColor hook 新增表面色与柔和色相关令牌，并对遮罩背景令牌进行了重命名以更清晰表达语义。

新能力：

import { useThemeColor } from "heroui-native" ; const colors = useThemeColor ([ "default-soft" , "default-soft-foreground" , "surface-foreground" , "backdrop" , ]);

变更：

新增 default-soft 与 default-soft-foreground 令牌

与 令牌 新增表面前景色令牌（如 surface-foreground ），可显式取用表面文字颜色

），可显式取用表面文字颜色 将 overlay-backdrop 重命名为 backdrop ，与底层 CSS 变量命名保持一致

如果你使用了已移除的 useThemeColor 键（ on-surface-* ）或旧的 overlay-backdrop 键，请改用更新后的令牌名。组件属性与视觉默认值保持不变。

相关 PR： #420

@gorhom/bottom-sheet 的对等依赖范围由 ^5.2.8 升级到 ^5.2.9 。如果你的应用使用 HeroUI Native 的 BottomSheet（或 Menu / Popover / Select 配合 presentation="bottom-sheet" ），请确保安装兼容版本：

npm i @gorhom/bottom-sheet@^5.2.9

这是本版本对消费者唯一的对等依赖变更。库的 react （ >=19.0.0 ）与 react-native （ >=0.81.0 ）对等依赖范围保持不变。

相关 PR： #421

仓库内的示例应用升级到了最新的 Expo 与 React Native 工具链。这不会直接影响库的消费者，但为运行示例的贡献者带来收益：

Expo 56

React Native 0.85.3

React 19.2.3

React Native Reanimated 4.3.1

react-native-worklets 0.8.3

Uniwind ^1.6.3

本次升级还包含以下整理：

重写 metro.config.js ，将对等依赖解析锁定到示例的 node_modules ，修复当 uniwind 或 react 从 workspace 根解析出两份副本时 Hermes 抛出的「Maximum call stack size exceeded」崩溃

，将对等依赖解析锁定到示例的 ，修复当 或 从 workspace 根解析出两份副本时 Hermes 抛出的「Maximum call stack size exceeded」崩溃 在 input-otp 与展示页中以 StyleSheet.absoluteFill 替换已弃用的 StyleSheet.absoluteFillObject

替换已弃用的 将 useFocusEffect / useHeaderHeight 的导入迁移至 expo-router

/ 的导入迁移至 移除未使用的 example/src/components/safe-area-view.tsx 、 eas.json 以及陈旧的 newArchEnabled / edgeToEdgeEnabled 标记

、 以及陈旧的 / 标记 示例应用的 slug/bundle 重命名为 heroui-native-oss ；调整 Android 上 WithStateToggle 的内边距

相关 PR： #421

Menu、Popover、Select 文档新增**原生模态（iOS）**章节，解释当触发器位于以原生模态（ presentation: "modal" | "formSheet" | "pageSheet" ）呈现的页面内时，遮罩内容为何会向上偏移渲染，以及如何补偿。

改进点：

各组件文档说明了 Fabric / FullWindowOverlay 的坐标不一致：触发器坐标相对于模态原点，而遮罩锚定在窗口

的坐标不一致：触发器坐标相对于模态原点，而遮罩锚定在窗口 文档化了配合 react-native-safe-area-context 中 useSafeAreaInsets 使用的 offset={insets.top} 推荐方案

中 使用的 推荐方案 提供示例应用中相关文件（ popover-native-modal.tsx 、 select-native-modal.tsx ）的链接，便于查阅完整用法

用法示例：

import { useSafeAreaInsets } from "react-native-safe-area-context" ; import { Popover } from "heroui-native" ; const insets = useSafeAreaInsets (); < Popover.Content presentation = "popover" offset = {insets.top + 20 }> { /* ... */ } </ Popover.Content >;

这是纯文档变更，未改动任何 API 或运行时行为。

相关 PR： #419

本版本包含以下修复：

Issue #405 ：补充了在 React Navigation 原生模态中 Menu 渲染错位的处理方案。Menu 文档新增**原生模态（iOS）**章节，解释 Fabric / FullWindowOverlay 的坐标不一致，并演示如何用 useSafeAreaInsets 配合 offset={insets.top} 补偿。

：补充了在 React Navigation 原生模态中 渲染错位的处理方案。Menu 文档新增**原生模态（iOS）**章节，解释 Fabric / 的坐标不一致，并演示如何用 配合 补偿。 Issue #418：修复将示例应用升级到 Expo 56 后出现的 Hermes 崩溃（「Maximum call stack size exceeded」）及 BottomSheet 内容不可见的问题。示例的 metro.config.js 现已将对等依赖解析（ react 、 react-native 、 uniwind 等）锁定到示例的本地 node_modules ，防止从 workspace 根加载到重复副本。

相关 PR：

Text 组件与相关导出现已弃用，推荐使用 Typography 。既有导入仍可继续工作，不会产生运行时错误——仅会在 TypeScript / IDE 中提示弃用。请在未来某个大版本移除弃用别名之前完成迁移。

弃用 → 推荐：

// 弃用（仍可用） import { Text, textClassNames, type TextProps } from "heroui-native" ; < Text.Heading type = "h1" >Welcome</ Text.Heading >; // 推荐 import { Typography, typographyClassNames, type TypographyProps, } from "heroui-native" ; < Typography.Heading type = "h1" >Welcome</ Typography.Heading >;

相关 PR： #417

以下文档页面已随本版本更新：

Typography — 组件由 Text 重命名而来；完整 API、Anatomy 与用法已更新

Menu — 新增**原生模态（iOS）**章节，含 offset={insets.top} 方案

方案 Popover — 新增**原生模态（iOS）**章节，含 offset={insets.top} 方案

方案 Select — 新增**原生模态（iOS）**章节，含 offset={insets.top} 方案

方案 快速开始 — 可选对等依赖 @gorhom/bottom-sheet 更新到 ^5.2.9

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！