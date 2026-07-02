v1.0.4
Typography 组件替代 Text、调整后的柔和前景色主题令牌与可选鲜亮配色、iOS 原生模态偏移说明、示例应用升级至 Expo 56 / React Native 0.85
HeroUI Native v1.0.4 将排版基元
Text 重命名为
Typography，让出 React Native 自身的
Text 名称，同时更贴近语义化排版用法；既有的
Text 导出保留为弃用别名，可平滑升级。本版本还在 Alert、Avatar、Button、Chip、Toast 中调整了 soft 前景色令牌，使其在 soft 背景上具备更好的对比度；新增可选的
heroui-native/styles/vibrant 配色；为 Menu、Popover、Select 补充 iOS 原生模态偏移的处理说明；并将示例应用升级到 Expo 56 / React Native 0.85。
安装
升级到最新版本：
真机体验
新增
Typography 组件（由
Text 重命名而来）
库内的排版基元已从
Text 重命名为
Typography，避免与 React Native 内建的
Text 重名，并更准确地体现其作为语义化排版系统的定位。组件的 API、变体与行为保持不变——只是公开名称发生变化。
变更要点：
- 主导出改为
Typography，子组件为
Typography.Heading、
Typography.Paragraph、
Typography.Code
- 新增
typographyClassNames样式 API 与
Typography*类型别名，取代原先的
Text*命名
- 既有的
Text、
textClassNames与
Text*类型作为弃用的重导出保留以兼容旧代码
- 组件目录中的示例页由
text重命名为
typography
- JSDoc 与组件文档更新为引用 Typography 以及新的文档 URL
无需迁移。 既有的
import { Text } from "heroui-native" 通过弃用重导出仍然可用。请在未来某个大版本移除弃用别名之前，按你的节奏迁移到
Typography。
相关 PR： #417
鲜亮主题配色（可选）
新增可选的
heroui-native/styles/vibrant 样式表，适合希望在 soft 变体上保持更饱和品牌色的应用。它在保留调整后的柔和前景令牌带来的可读性改进的同时，仍为 soft 背景上的图标与文字保留较高的色彩饱和度。
用法：
在引入基础样式之后再引入
heroui-native/styles/vibrant，即可用更饱和的取值覆盖柔和前景令牌。无需修改任何组件代码即可启用。
相关 PR： #420
组件改进
多组件柔和前景色调整
Alert、Avatar、Button、Chip、Toast 现使用新的
*-soft-foreground 主题令牌渲染 soft 背景上的标签与图标，呈现更好的对比度，并在亮色与暗色主题下保持更统一的视觉效果。
改进点：
theme.css中通过
color-mix计算柔和前景令牌（
accent-soft-foreground、
success-soft-foreground、
warning-soft-foreground、
danger-soft-foreground、
default-soft-foreground），提升 soft 背景上的可读性
- Alert、Avatar、Button、Chip、Toast 的样式（及其内部 hooks）改为使用新的柔和前景令牌，不再直接使用
text-accent、
text-success等原始语义色
- 新增可选的
heroui-native/styles/vibrant导出，为希望保留饱和品牌色的应用保留更鲜亮的 soft 变体外观
- 示例应用中 Alert、Avatar、Button、Chip、Toast 的演示同步更新以匹配新的取色方式
组件属性与公开 API 均无变化——仅 soft 变体的取色发生变化。沿用默认主题的应用将开箱获得 soft 变体上更柔和、可读性更佳的图标与标签颜色。
相关 PR： #420
TextArea 垂直内边距修复
TextArea 现已应用合适的内部垂直内边距，多行内容不再紧贴输入区上边缘。
改进点：
TextArea现使用
h-32 py-2，提供一致的内部间距
- 无 API 变更——仅为组件内的样式调整
相关 PR： #421
API 增强
useThemeColor 令牌更新
useThemeColor hook 新增表面色与柔和色相关令牌，并对遮罩背景令牌进行了重命名以更清晰表达语义。
新能力：
变更：
- 新增
default-soft与
default-soft-foreground令牌
- 新增表面前景色令牌（如
surface-foreground），可显式取用表面文字颜色
- 将
overlay-backdrop重命名为
backdrop，与底层 CSS 变量命名保持一致
如果你使用了已移除的
useThemeColor 键（
on-surface-*）或旧的
overlay-backdrop 键，请改用更新后的令牌名。组件属性与视觉默认值保持不变。
相关 PR： #420
依赖
@gorhom/bottom-sheet 对等依赖范围更新
@gorhom/bottom-sheet 的对等依赖范围由
^5.2.8 升级到
^5.2.9。如果你的应用使用 HeroUI Native 的 BottomSheet（或
Menu /
Popover /
Select 配合
presentation="bottom-sheet"），请确保安装兼容版本：
这是本版本对消费者唯一的对等依赖变更。库的
react（
>=19.0.0）与
react-native（
>=0.81.0）对等依赖范围保持不变。
相关 PR： #421
示例应用升级至 Expo 56 / React Native 0.85
仓库内的示例应用升级到了最新的 Expo 与 React Native 工具链。这不会直接影响库的消费者，但为运行示例的贡献者带来收益：
- Expo
56
- React Native
0.85.3
- React
19.2.3
- React Native Reanimated
4.3.1
react-native-worklets
0.8.3
- Uniwind
^1.6.3
本次升级还包含以下整理：
- 重写
metro.config.js，将对等依赖解析锁定到示例的
node_modules，修复当
uniwind或
react从 workspace 根解析出两份副本时 Hermes 抛出的「Maximum call stack size exceeded」崩溃
- 在 input-otp 与展示页中以
StyleSheet.absoluteFill替换已弃用的
StyleSheet.absoluteFillObject
- 将
useFocusEffect/
useHeaderHeight的导入迁移至
expo-router
- 移除未使用的
example/src/components/safe-area-view.tsx、
eas.json以及陈旧的
newArchEnabled/
edgeToEdgeEnabled标记
- 示例应用的 slug/bundle 重命名为
heroui-native-oss；调整 Android 上
WithStateToggle的内边距
相关 PR： #421
文档
Menu、Popover、Select 的 iOS 原生模态偏移说明
Menu、Popover、Select 文档新增**原生模态（iOS）**章节，解释当触发器位于以原生模态（
presentation: "modal" | "formSheet" | "pageSheet"）呈现的页面内时，遮罩内容为何会向上偏移渲染，以及如何补偿。
改进点：
- 各组件文档说明了 Fabric /
FullWindowOverlay的坐标不一致：触发器坐标相对于模态原点，而遮罩锚定在窗口
- 文档化了配合
react-native-safe-area-context中
useSafeAreaInsets使用的
offset={insets.top}推荐方案
- 提供示例应用中相关文件（
popover-native-modal.tsx、
select-native-modal.tsx）的链接，便于查阅完整用法
用法示例：
这是纯文档变更，未改动任何 API 或运行时行为。
相关 PR： #419
问题修复
本版本包含以下修复：
- Issue #405：补充了在 React Navigation 原生模态中
Menu渲染错位的处理方案。Menu 文档新增**原生模态（iOS）**章节，解释 Fabric /
FullWindowOverlay的坐标不一致，并演示如何用
useSafeAreaInsets配合
offset={insets.top}补偿。
- Issue #418：修复将示例应用升级到 Expo 56 后出现的 Hermes 崩溃（「Maximum call stack size exceeded」）及
BottomSheet内容不可见的问题。示例的
metro.config.js现已将对等依赖解析（
react、
react-native、
uniwind等）锁定到示例的本地
node_modules，防止从 workspace 根加载到重复副本。
相关 PR：
弃用
Text 排版导出
Text 组件与相关导出现已弃用，推荐使用
Typography。既有导入仍可继续工作，不会产生运行时错误——仅会在 TypeScript / IDE 中提示弃用。请在未来某个大版本移除弃用别名之前完成迁移。
弃用 → 推荐：
相关 PR： #417
文档更新
以下文档页面已随本版本更新：
- Typography — 组件由 Text 重命名而来；完整 API、Anatomy 与用法已更新
- Menu — 新增**原生模态（iOS）**章节，含
offset={insets.top}方案
- Popover — 新增**原生模态（iOS）**章节，含
offset={insets.top}方案
- Select — 新增**原生模态（iOS）**章节，含
offset={insets.top}方案
- 快速开始 — 可选对等依赖
@gorhom/bottom-sheet更新到
^5.2.9
链接
贡献者
感谢所有为本版本做出贡献的朋友！