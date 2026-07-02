RC 4
SubMenu 组件、Slider Output 组合重构、PressableFeedback 水波纹修复、Bottom Sheet 返回键处理修复
RC 4 引入用于嵌套可展开菜单的 SubMenu 复合组件，配套弹簧动画展开/收起；重构 Slider Output，采用基于插槽的样式并支持
textProps 透传；为
Menu.Group 增加
disallowEmptySelection，实现类单选框行为。本版本还通过双层缓冲修复快速连按时 PressableFeedback 水波纹闪烁，并修复 Bottom Sheet 在 Android 上未尊重
enablePanDownToClose 的返回键处理。
安装
升级到最新版本：
抢先体验
通过预览应用在真机上体验 RC 4 的全部改进！你可以探索全新的 SubMenu 组件、改进后的 Slider Output，以及各项修复。
环境要求
请确保手机已安装最新版本的 Expo Go。
如何访问
方式一：扫描二维码
使用手机相机或 Expo Go 应用扫描：
Android 用户请注意： 若使用系统相机或其他扫码应用会跳转到浏览器并出现 404，请先打开 Expo Go，使用其内置扫码功能扫描。
方式二：点击链接
若设备已安装 Expo Go，将自动在其中打开应用。
更新亮点
SubMenu 组件
Menu 现通过新的
SubMenu 复合组件支持嵌套可展开子菜单。SubMenu 嵌套在
Menu.Content 内，按压后以弹簧动画展开/收起额外项，并带动指示器旋转。
特性：
- 复合子组件：
SubMenu、
SubMenu.Trigger、
SubMenu.TriggerIndicator、
SubMenu.Content
- 弹簧动画展开/收起与指示器旋转
- 无头原语层：上下文、受控/非受控打开状态，以及无障碍属性（
role、
aria-expanded、
aria-disabled）
- 父级菜单协同：打开 SubMenu 时 popover 缩至 0.98、移除阴影，非 SubMenu 项淡出至 40% 不透明度并
pointer-events-none
- 打开 SubMenu 时菜单内容切换为
FadeOut退出动画，避免与缩放动画冲突
useSubMenu钩子供高级场景使用
用法：
完整文档与示例见 Menu 组件页。
相关 PR： #331
组件改进
Slider Output 组合重构
Slider 的 Output 已重构为基于插槽的架构，包含
container 与
text 插槽，并新增
textProps 用于向内层文本元素透传属性。
改进：
- 基于插槽的样式：将
output类拆为
container与
text，新增
classNames（
classNames={{ container, text }}）以便精细覆盖样式
- 组合修复：仅在默认内容时渲染
HeroText；自定义子节点直接渲染，无额外文本包装
Slider.Output新增
textProps，可向内部文本传递任意属性（如
maxFontSizeMultiplier）
- 从样式模块导出
OutputSlots类型供外部使用
相关 PR： #328
Menu.Group 的
disallowEmptySelection
Menu 的
Menu.Group 现支持
disallowEmptySelection，在
single 选择模式下禁止取消最后一项选中，实现类单选框行为。
用法：
相关 PR： #331
Bottom Sheet 与
enablePanDownToClose 一致
Bottom Sheet 现会在 Android 硬件返回键行为上正确尊重
enablePanDownToClose。此前即使
enablePanDownToClose 为
false，返回键仍会关闭 Bottom Sheet。
改进：
enablePanDownToClose透传至
BottomSheetContentContainer（默认
true）
- 仅在
isOpen与
enablePanDownToClose均为
true时注册
BackHandler监听
enablePanDownToClose={false}时不再可通过 Android 返回键关闭
相关 PR： #327
⚠️ 破坏性变更
Chip 组件尺寸
Chip 的尺寸变体已由固定高度改为基于内边距，以在较大无障碍字号下适配动态文字缩放。
迁移：
若自定义样式依赖此前的
h-5/
h-6/
h-7 高度，请改为新的内边距方案：
文档更新
以下文档页面已随本版本更新：
链接
贡献者
感谢所有为本版本做出贡献的朋友！