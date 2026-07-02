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发布说明

RC 4

SubMenu 组件、Slider Output 组合重构、PressableFeedback 水波纹修复、Bottom Sheet 返回键处理修复

2026 年 3 月 6 日

RC 4 引入用于嵌套可展开菜单的 SubMenu 复合组件，配套弹簧动画展开/收起；重构 Slider Output，采用基于插槽的样式并支持 textProps 透传；为 Menu.Group 增加 disallowEmptySelection，实现类单选框行为。本版本还通过双层缓冲修复快速连按时 PressableFeedback 水波纹闪烁，并修复 Bottom Sheet 在 Android 上未尊重 enablePanDownToClose 的返回键处理。

安装

升级到最新版本：

npm i heroui-native
pnpm add heroui-native
yarn add heroui-native
bun add heroui-native

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抢先体验

通过预览应用在真机上体验 RC 4 的全部改进！你可以探索全新的 SubMenu 组件、改进后的 Slider Output，以及各项修复。

环境要求

请确保手机已安装最新版本的 Expo Go

如何访问

方式一：扫描二维码

使用手机相机或 Expo Go 应用扫描：

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Android 用户请注意： 若使用系统相机或其他扫码应用会跳转到浏览器并出现 404，请先打开 Expo Go，使用其内置扫码功能扫描。

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若设备已安装 Expo Go，将自动在其中打开应用。

更新亮点

Menu 现通过新的 SubMenu 复合组件支持嵌套可展开子菜单。SubMenu 嵌套在 Menu.Content 内，按压后以弹簧动画展开/收起额外项，并带动指示器旋转。

特性：

  • 复合子组件：SubMenuSubMenu.TriggerSubMenu.TriggerIndicatorSubMenu.Content
  • 弹簧动画展开/收起与指示器旋转
  • 无头原语层：上下文、受控/非受控打开状态，以及无障碍属性（rolearia-expandedaria-disabled
  • 父级菜单协同：打开 SubMenu 时 popover 缩至 0.98、移除阴影，非 SubMenu 项淡出至 40% 不透明度并 pointer-events-none
  • 打开 SubMenu 时菜单内容切换为 FadeOut 退出动画，避免与缩放动画冲突
  • useSubMenu 钩子供高级场景使用

用法：

import { Menu, SubMenu } from "heroui-native";

export function MenuWithSubMenu() {
  return (
    <Menu>
      <Menu.Trigger>
        <Button>Open Menu</Button>
      </Menu.Trigger>
      <Menu.Portal>
        <Menu.Overlay />
        <Menu.Content>
          <Menu.Item>
            <Menu.ItemTitle>Edit</Menu.ItemTitle>
          </Menu.Item>
          <SubMenu>
            <SubMenu.Trigger>
              <Menu.ItemTitle>More Options</Menu.ItemTitle>
              <SubMenu.TriggerIndicator />
            </SubMenu.Trigger>
            <SubMenu.Content>
              <Menu.Item>
                <Menu.ItemTitle>Import</Menu.ItemTitle>
              </Menu.Item>
              <Menu.Item>
                <Menu.ItemTitle>Export</Menu.ItemTitle>
              </Menu.Item>
            </SubMenu.Content>
          </SubMenu>
        </Menu.Content>
      </Menu.Portal>
    </Menu>
  );
}

完整文档与示例见 Menu 组件页

相关 PR： #331

组件改进

Slider Output 组合重构

Slider 的 Output 已重构为基于插槽的架构，包含 containertext 插槽，并新增 textProps 用于向内层文本元素透传属性。

改进：

  • 基于插槽的样式：将 output 类拆为 containertext，新增 classNamesclassNames={{ container, text }}）以便精细覆盖样式
  • 组合修复：仅在默认内容时渲染 HeroText；自定义子节点直接渲染，无额外文本包装
  • Slider.Output 新增 textProps，可向内部文本传递任意属性（如 maxFontSizeMultiplier
  • 从样式模块导出 OutputSlots 类型供外部使用

相关 PR： #328

MenuMenu.Group 现支持 disallowEmptySelection，在 single 选择模式下禁止取消最后一项选中，实现类单选框行为。

用法：

<Menu.Group
  selectionMode="single"
  selectedKeys={selected}
  onSelectionChange={setSelected}
  disallowEmptySelection
>
  <Menu.Item id="list">
    <Menu.ItemTitle>List View</Menu.ItemTitle>
    <Menu.ItemIndicator />
  </Menu.Item>
  <Menu.Item id="grid">
    <Menu.ItemTitle>Grid View</Menu.ItemTitle>
    <Menu.ItemIndicator />
  </Menu.Item>
</Menu.Group>

相关 PR： #331

Bottom Sheet 与 enablePanDownToClose 一致

Bottom Sheet 现会在 Android 硬件返回键行为上正确尊重 enablePanDownToClose。此前即使 enablePanDownToClosefalse，返回键仍会关闭 Bottom Sheet。

改进：

  • enablePanDownToClose 透传至 BottomSheetContentContainer（默认 true
  • 仅在 isOpenenablePanDownToClose 均为 true 时注册 BackHandler 监听
  • enablePanDownToClose={false} 时不再可通过 Android 返回键关闭

相关 PR： #327

⚠️ 破坏性变更

Chip 组件尺寸

Chip 的尺寸变体已由固定高度改为基于内边距，以在较大无障碍字号下适配动态文字缩放。

迁移：

若自定义样式依赖此前的 h-5/h-6/h-7 高度，请改为新的内边距方案：

// 之前 — 固定高度
// Chip 使用 h-5（sm）、h-6（md）、h-7（lg）

// 之后 — 基于内边距
// Chip 使用 py-0.5（sm）、py-[3px]（md）、py-1（lg）
// 圆角更新：rounded-xl → rounded-2xl / rounded-3xl

文档更新

以下文档页面已随本版本更新：

  • Menu — SubMenu 文档：结构分解、用法示例、完整 API 参考及 useSubMenu 钩子说明
  • Slider — 更新 Output 文档：基于插槽的样式与 textProps

链接

贡献者

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！

v1.0.0

LinkButton 组件、子菜单冲突处理、可选的 @gorhom/bottom-sheet 对等依赖、ThemeColorValue 品牌类型

RC 3

TagGroup、Menu、InputGroup 组件，Bottom Sheet Android 返回键修复，Expo 55 兼容

本页目录

安装抢先体验环境要求如何访问更新亮点SubMenu 组件组件改进Slider Output 组合重构Menu.Group 的 disallowEmptySelectionBottom Sheet 与 enablePanDownToClose 一致⚠️ 破坏性变更Chip 组件尺寸文档更新链接贡献者