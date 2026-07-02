2026 年 3 月 6 日

RC 4 引入用于嵌套可展开菜单的 SubMenu 复合组件，配套弹簧动画展开/收起；重构 Slider Output，采用基于插槽的样式并支持 textProps 透传；为 Menu.Group 增加 disallowEmptySelection ，实现类单选框行为。本版本还通过双层缓冲修复快速连按时 PressableFeedback 水波纹闪烁，并修复 Bottom Sheet 在 Android 上未尊重 enablePanDownToClose 的返回键处理。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i heroui-native pnpm add heroui-native yarn add heroui-native bun add heroui-native

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器。

通过预览应用在真机上体验 RC 4 的全部改进！你可以探索全新的 SubMenu 组件、改进后的 Slider Output，以及各项修复。

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方式一：扫描二维码

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Menu 现通过新的 SubMenu 复合组件支持嵌套可展开子菜单。SubMenu 嵌套在 Menu.Content 内，按压后以弹簧动画展开/收起额外项，并带动指示器旋转。

扫码预览

特性：

复合子组件： SubMenu 、 SubMenu.Trigger 、 SubMenu.TriggerIndicator 、 SubMenu.Content

、 、 、 弹簧动画展开/收起与指示器旋转

无头原语层：上下文、受控/非受控打开状态，以及无障碍属性（ role 、 aria-expanded 、 aria-disabled ）

、 、 ） 父级菜单协同：打开 SubMenu 时 popover 缩至 0.98、移除阴影，非 SubMenu 项淡出至 40% 不透明度并 pointer-events-none

打开 SubMenu 时菜单内容切换为 FadeOut 退出动画，避免与缩放动画冲突

退出动画，避免与缩放动画冲突 useSubMenu 钩子供高级场景使用

用法：

import { Menu, SubMenu } from "heroui-native" ; export function MenuWithSubMenu () { return ( < Menu > < Menu.Trigger > < Button >Open Menu</ Button > </ Menu.Trigger > < Menu.Portal > < Menu.Overlay /> < Menu.Content > < Menu.Item > < Menu.ItemTitle >Edit</ Menu.ItemTitle > </ Menu.Item > < SubMenu > < SubMenu.Trigger > < Menu.ItemTitle >More Options</ Menu.ItemTitle > < SubMenu.TriggerIndicator /> </ SubMenu.Trigger > < SubMenu.Content > < Menu.Item > < Menu.ItemTitle >Import</ Menu.ItemTitle > </ Menu.Item > < Menu.Item > < Menu.ItemTitle >Export</ Menu.ItemTitle > </ Menu.Item > </ SubMenu.Content > </ SubMenu > </ Menu.Content > </ Menu.Portal > </ Menu > ); }

完整文档与示例见 Menu 组件页。

相关 PR： #331

Slider 的 Output 已重构为基于插槽的架构，包含 container 与 text 插槽，并新增 textProps 用于向内层文本元素透传属性。

改进：

基于插槽的样式：将 output 类拆为 container 与 text ，新增 classNames （ classNames={{ container, text }} ）以便精细覆盖样式

类拆为 与 ，新增 （ ）以便精细覆盖样式 组合修复：仅在默认内容时渲染 HeroText ；自定义子节点直接渲染，无额外文本包装

；自定义子节点直接渲染，无额外文本包装 Slider.Output 新增 textProps ，可向内部文本传递任意属性（如 maxFontSizeMultiplier ）

新增 ，可向内部文本传递任意属性（如 ） 从样式模块导出 OutputSlots 类型供外部使用

相关 PR： #328

Menu 的 Menu.Group 现支持 disallowEmptySelection ，在 single 选择模式下禁止取消最后一项选中，实现类单选框行为。

用法：

< Menu.Group selectionMode = "single" selectedKeys = {selected} onSelectionChange = {setSelected} disallowEmptySelection > < Menu.Item id = "list" > < Menu.ItemTitle >List View</ Menu.ItemTitle > < Menu.ItemIndicator /> </ Menu.Item > < Menu.Item id = "grid" > < Menu.ItemTitle >Grid View</ Menu.ItemTitle > < Menu.ItemIndicator /> </ Menu.Item > </ Menu.Group >

相关 PR： #331

Bottom Sheet 现会在 Android 硬件返回键行为上正确尊重 enablePanDownToClose 。此前即使 enablePanDownToClose 为 false ，返回键仍会关闭 Bottom Sheet。

改进：

enablePanDownToClose 透传至 BottomSheetContentContainer （默认 true ）

透传至 （默认 ） 仅在 isOpen 与 enablePanDownToClose 均为 true 时注册 BackHandler 监听

与 均为 时注册 监听 enablePanDownToClose={false} 时不再可通过 Android 返回键关闭

相关 PR： #327

Chip 的尺寸变体已由固定高度改为基于内边距，以在较大无障碍字号下适配动态文字缩放。

迁移：

若自定义样式依赖此前的 h-5 / h-6 / h-7 高度，请改为新的内边距方案：

// 之前 — 固定高度 // Chip 使用 h-5（sm）、h-6（md）、h-7（lg） // 之后 — 基于内边距 // Chip 使用 py-0.5（sm）、py-[3px]（md）、py-1（lg） // 圆角更新：rounded-xl → rounded-2xl / rounded-3xl

以下文档页面已随本版本更新：

Menu — SubMenu 文档：结构分解、用法示例、完整 API 参考及 useSubMenu 钩子说明

钩子说明 Slider — 更新 Output 文档：基于插槽的样式与 textProps

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！