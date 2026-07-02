2026 年 3 月 19 日

🎉 HeroUI Native 正式发布 v1.0.0——这是首个稳定版本，标志着库已从 beta 与候选发布阶段毕业，成为可用于生产环境的 React Native 应用基础。伴随这一里程碑，本版本还包含全新的 LinkButton 组件、子菜单冲突处理、可选的 @gorhom/bottom-sheet 对等依赖，以及针对 useThemeColor 的更强类型安全。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i heroui-native pnpm add heroui-native yarn add heroui-native bun add heroui-native

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器。

通过我们的预览应用，在真机上体验 v1.0.0 的全部改进！你可以探索全新的 LinkButton 组件、改进后的子菜单行为，以及各项修复。

请确保手机已安装最新版本的 Expo Go。

方式一：扫描二维码

使用手机相机或 Expo Go 应用扫描：

Android 用户请注意： 若使用系统相机或其他扫码应用会跳转到浏览器并出现 404，请先打开 Expo Go，使用其内置扫码功能扫描。

方式二：点击链接

📱 在 Expo Go 中打开演示应用

若设备已安装 Expo Go，将自动在其中打开应用。

全新的 LinkButton 复合组件会渲染 ghost 变体按钮，且无高亮反馈，适用于「服务条款」「隐私政策」等行内链接式交互。它完全复用现有 Button 基础设施，并在内部强制 ghost 变体且关闭高亮反馈。

扫码预览

特性：

复合子组件： LinkButton.Label ，用于样式化文本内容

，用于样式化文本内容 内部强制 ghost 变体——不对外暴露 variant 属性

属性 通过 resolveAnimationObject 默认关闭高亮反馈

默认关闭高亮反馈 h-auto p-0 基础类移除默认按钮高度与内边距，便于行内使用

基础类移除默认按钮高度与内边距，便于行内使用 合并使用方动画配置时仍保持 highlight: false

用法：

import { LinkButton } from "heroui-native" ; export function TermsLink () { return ( < LinkButton onPress = {() => openURL ( "https://example.com/terms" )}> < LinkButton.Label >Terms of Service</ LinkButton.Label > </ LinkButton > ); }

相关 PR： #341

Menu 子菜单系统已重构为按 ID 跟踪当前子菜单，而非简单布尔值，从而在同级子菜单之间强制「同时仅开一个」。子菜单打开时，会在菜单内容区域上方渲染可点击的背景层，用户点击外部即可关闭。

改进：

openSubMenuId 取代布尔标记——同一时间只能有一个子菜单处于打开状态；打开新的会自动关闭上一个

取代布尔标记——同一时间只能有一个子菜单处于打开状态；打开新的会自动关闭上一个 子菜单打开时，在菜单内容上渲染 Pressable 遮罩，支持点击关闭

遮罩，支持点击关闭 非当前打开的子菜单触发器通过新的 isOtherSubMenuOpen 样式变体获得 opacity-40 与 pointer-events-none

样式变体获得 与 打开的子菜单内容使用 z-50 ，关闭的为 z-40 ，避免层叠问题

，关闭的为 ，避免层叠问题 演示应用新增「两个子菜单」示例，展示同一菜单中的多个子菜单

相关 PR： #343

ButtonLabel 的 ref 类型已从 View 更正为 TextRef ，并从 button.tsx 中移除了未使用的 View 导入，使 ref 类型与实际渲染元素一致。

相关 PR： #341

useThemeColor 在单次取色调用时现返回 ThemeColorValue 品牌类型，误用数组解构时 IDE 会立即将类型标为 never 。非空断言运算符（ ! ）也已替换为安全的空值合并回退。

新行为：

import { useThemeColor } from "heroui-native" ; // 正确 — 直接赋值 const mutedColor = useThemeColor ( "muted" ); // 错误 — IDE 会立即标出 `never` 类型 const [ color ] = useThemeColor ( "muted" ); // color: never

ThemeColorValue 继承自 string ，因此凡可接受 string 处均可赋值。现有调用点在运行时不受影响。 _colorValueBrand 符号以 declare const 声明，无运行时体积。

相关 PR： #337

useBottomSheetAwareHandlers 现已作为公开 API 导出，便于在 Bottom Sheet 内显式控制键盘避让与 Input 、 InputOTP 的衔接。此前在 Input 与 InputOTP 上可用的隐式 isBottomSheetAware 属性已被取代。

用法：

import { useBottomSheetAwareHandlers, Input } from "heroui-native" ; export function BottomSheetInput () { const { onFocus , onBlur } = useBottomSheetAwareHandlers (); return < Input onFocus = {onFocus} onBlur = {onBlur} placeholder = "Type here..." />; }

相关 PR： #347

已从 Input 与 InputOTP 移除 isBottomSheetAware 属性。此前 Bottom Sheet 内的键盘避让在底层自动处理；现在必须显式使用 useBottomSheetAwareHandlers 并自行传入处理器。这样可减轻 Input 组件负担，去掉隐式 @gorhom/bottom-sheet 导入，使该包对不使用 Bottom Sheet 的项目成为可选对等依赖。

迁移：

// 之前 < Input isBottomSheetAware placeholder = "Type here..." /> // 之后 import { useBottomSheetAwareHandlers } from "heroui-native" ; const { onFocus , onBlur } = useBottomSheetAwareHandlers (); < Input onFocus = {onFocus} onBlur = {onBlur} placeholder = "Type here..." />

凡在 BottomSheet 内渲染的 Input 或 InputOTP 均需按此调整；在 Bottom Sheet 外使用的组件不受影响。

相关 PR： #347

本版本包含以下修复：

Issue #330 ：修复 Input 在模块顶层无条件导入 @gorhom/bottom-sheet 的问题，即使 isBottomSheetAware 为 false 。现通过可选的 try/catch 包装懒加载该包，不使用 Bottom Sheet 的项目无需再安装它。

Issue #340：修复子菜单内容出现在同级子菜单触发器后方的问题。子菜单系统现按 ID 跟踪活动子菜单、强制单开，并应用正确的 z-index 分层（打开 z-50 ，关闭 z-40 ）。

相关 PR：

以下文档页面已随本版本更新：

LinkButton — LinkButton 复合组件文档：结构分解、用法示例与 API 参考

Menu — 更新子菜单文档：单开约束与点击背景关闭行为

Input — 更新 Bottom Sheet 用法示例，采用 useBottomSheetAwareHandlers 模式

模式 InputOTP — 同上，Bottom Sheet 示例采用 useBottomSheetAwareHandlers

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！