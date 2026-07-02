2026 年 5 月 11 日

HeroUI Native v1.0.3 引入全新的 Text 排版基元，提供面向标题、段落与内联代码的复合 API；同时为 ScrollShadow 在反向列表下的渲染、 Tabs 指示器在 RTL 布局下的对齐、以及自定义 Select.TriggerIndicator children 时的动画问题带来重要修复。本版本还对 Button 、 Chip 、 Input 的视觉样式进行了微调，将 Avatar 的 alt 属性改为可选，并修正 TextField 与 SearchField 的内部内边距行为。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i heroui-native pnpm add heroui-native yarn add heroui-native bun add heroui-native

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本版本新增 1 个 排版组件：

Text：带语义 type 变体的排版基元组件，附带 Heading 、 Paragraph 、 Code 子组件。（文档）

Text 组件是一个排版基元，通过语义化预设渲染样式化文本。它提供 Text.Heading 、 Text.Paragraph 、 Text.Code 等子组件构成的复合 API，并在 tailwind-variants 基础上叠加互不耦合的 align 、 color 、 weight 、 truncate 属性，使排版可以组合复用，无需在每个调用点重复定义样式。

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特性：

语义化 type 变体： h1 – h6 、 body 、 body-sm 、 body-xs 、 code

变体： – 、 、 、 、 Text.Heading 自动设置 accessibilityRole="header" ，并将 type 收窄为标题级别

自动设置 ，并将 收窄为标题级别 Text.Paragraph 将 type 收窄为正文变体，适合长文本可读性

将 收窄为正文变体，适合长文本可读性 Text.Code 渲染为 chip 样式的内联等宽文本，采用平台合适的 fontFamily （iOS 为 Menlo，其他平台为 monospace ）

渲染为 chip 样式的内联等宽文本，采用平台合适的 （iOS 为 Menlo，其他平台为 ） RTL 感知的 align 属性，支持 start 、 center 、 end 、 justify （justify 仅 iOS 生效）

属性，支持 、 、 、 （justify 仅 iOS 生效） 语义化 color 预设（ default 、 muted ），其他主题色可通过 className 外挂

预设（ 、 ），其他主题色可通过 外挂 weight 覆盖：借助 tailwind-merge 始终优先于 type 暗含的字重

覆盖：借助 始终优先于 暗含的字重 truncate 布尔属性：等价于 numberOfLines={1} ；显式 numberOfLines 始终优先

用法：

import { Text } from "heroui-native" ; import { View } from "react-native" ; export function Example () { return ( < View className = "flex-1 justify-center px-5 gap-4" > < Text.Heading type = "h1" >Welcome</ Text.Heading > < Text.Heading type = "h3" >Getting Started</ Text.Heading > < Text.Paragraph > This is a body paragraph rendered with the Text component. </ Text.Paragraph > < Text.Paragraph color = "muted" type = "body-sm" > Smaller supporting text for captions or footnotes. </ Text.Paragraph > < Text.Code >npm install heroui-native</ Text.Code > </ View > ); }

完整文档与示例见 Text 组件页面。

相关 PR： #400

ScrollShadow 现已正确处理反向的可滚动子组件，如 <FlatList inverted> 或 <FlashList inverted> 。

改进点：

ScrollShadowRoot 现会读取可滚动子组件上的 inverted 属性，沿用既有的 childHorizontal 自动检测模式

现会读取可滚动子组件上的 属性，沿用既有的 自动检测模式 内部交换驱动各视觉边缘的动画样式，使阴影渲染到正确的一侧

公共 API 无变化——仅当子组件设置 inverted={true} 时启用该修复，此前在此情况下渐变会出现在错误的边缘

此前，包裹反向列表时渐变阴影会渲染在顶部，而可滚动内容位于其下；即便仍有更多内容也不会出现底部阴影。修复后，反向 feed、聊天列表等反向滚动表面上的指示器方向已正确。

相关 PR： #398

Tabs 的指示器在 React Native 处于 RTL 模式时定位现已正确。

改进点：

通过 tabs 测量上下文跟踪标签条的宽度

固定布局使用 Tabs.List 的布局宽度

的布局宽度 滚动布局使用 Tabs.ScrollView 的内容宽度

的内容宽度 仅当 I18nManager.isRTL 启用时，对指示器的 translateX 进行镜像

指示器使用绝对定位 left 锚点配合测量得到的 translateX 。在 RTL 模式下，React Native 会自动翻转绝对锚点，但所测量的 transform 仍需手动镜像——本次修复内部完成了这一处理。固定与滚动两类标签列表均已修复，且公共 API 未变。

相关 PR： #396

Select 的 Select.TriggerIndicator 现无论使用默认图标还是自定义 children ，都会一致地应用展开/收起的旋转动画。

改进点：

自定义 children 现可获得与默认图标相同的动画容器样式

现可获得与默认图标相同的动画容器样式 通过 children ?? <ChevronDownIcon /> 将 ChevronDownIcon 作为回退渲染

将 作为回退渲染 将此前分散的渲染分支合并为统一的渲染路径

此前，向 Select.TriggerIndicator 传入自定义 children 会绕过旋转动画，导致开合时指示器保持静止。统一分支确保旋转动画始终生效，且公共 API 未变。

相关 PR： #409

Avatar 的 alt 属性现已可选，默认为 'Avatar' ，在保留无障碍支持的同时，减少装饰性或语境明确场景下的样板代码。

新能力：

import { Avatar } from "heroui-native" ; < Avatar > < Avatar.Image source = {{ uri: "https://example.com/avatar.jpg" }} /> < Avatar.Fallback >JD</ Avatar.Fallback > </ Avatar >;

显式传入 alt 的既有代码继续正常工作——该属性仅在缺省时获得一个合理的默认值。 RootProps 类型现已反映为 alt?: string ，并通过 JSDoc 标注 @default 'Avatar' ，组件文档同步更新。

相关 PR： #404

对 Button、Chip、Input 的尺寸与色彩样式进行了微调，统一改用 Tailwind 工具类与语义化的 soft 颜色令牌。

修复：

Button ：尺寸改用 Tailwind 高度工具类（ h-10 、 h-12 、 h-14 ），不再使用任意像素值； sm 高度由 36px 调整为 40px，提升触控目标的人体工学

：尺寸改用 Tailwind 高度工具类（ 、 、 ），不再使用任意像素值； 高度由 36px 调整为 40px，提升触控目标的人体工学 Chip ： md / lg 的垂直内边距微调（ py-[3px] → py-1 ， py-1 → py-1.5 ），间距更协调

： / 的垂直内边距微调（ → ， → ），间距更协调 Chip ：soft 变体改用语义化 bg-{color}-soft 令牌，取代基于不透明度的 bg-{color}/15 背景

：soft 变体改用语义化 令牌，取代基于不透明度的 背景 Input ：由 py-3.5 改为 min-h-12 ，无论内容如何字段都保持稳定高度

：由 改为 ，无论内容如何字段都保持稳定高度 Input：primary 变体的边框现正确使用 border-field-border 令牌，而非 border-field

Button sm 尺寸（+4px）与 Chip md / lg 内边距上的像素级差异建议进行视觉回归确认。无 API 变更——仅更新了 button.styles.ts 、 chip.styles.ts 、 input.styles.ts 中的样式令牌。

相关 PR： #406

TextField 与 SearchField 不再对嵌套的 Label 、 Description 、 FieldError 施加额外的水平内边距。

修复：

TextField 现在向其 FormFieldContext 提供 hasFieldPadding: false

现在向其 提供 SearchField 现在向其 FormFieldContext 提供 hasFieldPadding: false

现在向其 提供 渲染在上述字段内的 Label 、 Description 、 FieldError 不再继承额外的 px-1.5 侧边距

、 、 不再继承额外的 侧边距 所有表单字段容器（ ControlField 、 RadioGroup 、 TagGroup 已采用 hasFieldPadding: false ）的视觉对齐现已统一

此次变更仅涉及两处为 FormFieldContext 提供值的 useMemo 。如果你此前依赖这一非预期的内部内边距，可通过为受影响的子组件添加 className="px-1.5" 恢复原有间距。

相关 PR： #407

本版本包含以下修复：

Issue #334 ：修复 RTL 布局下 Tabs.Indicator 的定位错乱。指示器以绝对定位 left 锚点配合测量的 translateX 实现位移；在 RTL 模式下 React Native 会自动翻转锚点，但测量得到的 transform 仍需手动镜像。tabs 测量上下文现会跟踪标签条宽度，仅当 I18nManager.isRTL 启用时镜像 translateX ，固定与滚动两类标签列表均已修复。

：修复 RTL 布局下 的定位错乱。指示器以绝对定位 锚点配合测量的 实现位移；在 RTL 模式下 React Native 会自动翻转锚点，但测量得到的 transform 仍需手动镜像。tabs 测量上下文现会跟踪标签条宽度，仅当 启用时镜像 ，固定与滚动两类标签列表均已修复。 Issue #393：修复 ScrollShadow 忽略子组件 inverted 属性的问题。 ScrollShadowRoot 现会读取可滚动子组件上的 inverted （沿用既有的 childHorizontal 自动检测），并交换驱动各视觉边缘的动画样式，使反向 feed 与聊天式列表上的渐变出现在正确的一侧。

相关 PR：

以下文档页面已随本版本更新：

Text — 新组件文档，含结构、用法与完整 API 参考

Avatar — alt 属性记为可选，默认值 'Avatar'

属性记为可选，默认值 组件总览 — 在既有分类外新增 Typography 分类

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！