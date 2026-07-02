v1.0.3
全新 Text 排版组件、ScrollShadow 反向列表支持、Tabs RTL 指示器修复、Avatar alt 属性可选化、Select 指示器统一、表单字段样式微调
HeroUI Native v1.0.3 引入全新的
Text 排版基元，提供面向标题、段落与内联代码的复合 API；同时为
ScrollShadow 在反向列表下的渲染、
Tabs 指示器在 RTL 布局下的对齐、以及自定义
Select.TriggerIndicator
children 时的动画问题带来重要修复。本版本还对
Button、
Chip、
Input 的视觉样式进行了微调，将
Avatar 的
alt 属性改为可选，并修正
TextField 与
SearchField 的内部内边距行为。
安装
升级到最新版本：
真机体验
新增
新组件
本版本新增 1 个 排版组件：
Text
Text 组件是一个排版基元，通过语义化预设渲染样式化文本。它提供
Text.Heading、
Text.Paragraph、
Text.Code 等子组件构成的复合 API，并在
tailwind-variants 基础上叠加互不耦合的
align、
color、
weight、
truncate 属性，使排版可以组合复用，无需在每个调用点重复定义样式。
特性：
- 语义化
type变体：
h1–
h6、
body、
body-sm、
body-xs、
code
Text.Heading自动设置
accessibilityRole="header"，并将
type收窄为标题级别
Text.Paragraph将
type收窄为正文变体，适合长文本可读性
Text.Code渲染为 chip 样式的内联等宽文本，采用平台合适的
fontFamily（iOS 为 Menlo，其他平台为
monospace）
- RTL 感知的
align属性，支持
start、
center、
end、
justify（justify 仅 iOS 生效）
- 语义化
color预设（
default、
muted），其他主题色可通过
className外挂
weight覆盖：借助
tailwind-merge始终优先于
type暗含的字重
truncate布尔属性：等价于
numberOfLines={1}；显式
numberOfLines始终优先
用法：
完整文档与示例见 Text 组件页面。
相关 PR： #400
组件改进
ScrollShadow 反向子列表支持
ScrollShadow 现已正确处理反向的可滚动子组件，如
<FlatList inverted> 或
<FlashList inverted>。
改进点：
ScrollShadowRoot现会读取可滚动子组件上的
inverted属性，沿用既有的
childHorizontal自动检测模式
- 内部交换驱动各视觉边缘的动画样式，使阴影渲染到正确的一侧
- 公共 API 无变化——仅当子组件设置
inverted={true}时启用该修复，此前在此情况下渐变会出现在错误的边缘
此前，包裹反向列表时渐变阴影会渲染在顶部，而可滚动内容位于其下；即便仍有更多内容也不会出现底部阴影。修复后，反向 feed、聊天列表等反向滚动表面上的指示器方向已正确。
相关 PR： #398
Tabs RTL 指示器对齐
Tabs 的指示器在 React Native 处于 RTL 模式时定位现已正确。
改进点：
- 通过 tabs 测量上下文跟踪标签条的宽度
- 固定布局使用
Tabs.List的布局宽度
- 滚动布局使用
Tabs.ScrollView的内容宽度
- 仅当
I18nManager.isRTL启用时，对指示器的
translateX进行镜像
指示器使用绝对定位
left 锚点配合测量得到的
translateX。在 RTL 模式下，React Native 会自动翻转绝对锚点，但所测量的 transform 仍需手动镜像——本次修复内部完成了这一处理。固定与滚动两类标签列表均已修复，且公共 API 未变。
相关 PR： #396
Select 触发器指示器渲染统一
Select 的
Select.TriggerIndicator 现无论使用默认图标还是自定义
children，都会一致地应用展开/收起的旋转动画。
改进点：
- 自定义
children现可获得与默认图标相同的动画容器样式
- 通过
children ?? <ChevronDownIcon />将
ChevronDownIcon作为回退渲染
- 将此前分散的渲染分支合并为统一的渲染路径
此前，向
Select.TriggerIndicator 传入自定义
children 会绕过旋转动画，导致开合时指示器保持静止。统一分支确保旋转动画始终生效，且公共 API 未变。
相关 PR： #409
API 增强
Avatar 的
alt 属性变为可选
Avatar 的
alt 属性现已可选，默认为
'Avatar'，在保留无障碍支持的同时，减少装饰性或语境明确场景下的样板代码。
新能力：
显式传入
alt 的既有代码继续正常工作——该属性仅在缺省时获得一个合理的默认值。
RootProps 类型现已反映为
alt?: string，并通过 JSDoc 标注
@default 'Avatar'，组件文档同步更新。
相关 PR： #404
样式修复
Button、Chip、Input 样式微调
对 Button、Chip、Input 的尺寸与色彩样式进行了微调，统一改用 Tailwind 工具类与语义化的 soft 颜色令牌。
修复：
- Button：尺寸改用 Tailwind 高度工具类（
h-10、
h-12、
h-14），不再使用任意像素值；
sm高度由 36px 调整为 40px，提升触控目标的人体工学
- Chip：
md/
lg的垂直内边距微调（
py-[3px]→
py-1，
py-1→
py-1.5），间距更协调
- Chip：soft 变体改用语义化
bg-{color}-soft令牌，取代基于不透明度的
bg-{color}/15背景
- Input：由
py-3.5改为
min-h-12，无论内容如何字段都保持稳定高度
- Input：primary 变体的边框现正确使用
border-field-border令牌，而非
border-field
Button
sm 尺寸（+4px）与 Chip
md/
lg 内边距上的像素级差异建议进行视觉回归确认。无 API 变更——仅更新了
button.styles.ts、
chip.styles.ts、
input.styles.ts 中的样式令牌。
相关 PR： #406
TextField 与 SearchField 内部内边距修复
TextField 与 SearchField 不再对嵌套的
Label、
Description、
FieldError 施加额外的水平内边距。
修复：
TextField现在向其
FormFieldContext提供
hasFieldPadding: false
SearchField现在向其
FormFieldContext提供
hasFieldPadding: false
- 渲染在上述字段内的
Label、
Description、
FieldError不再继承额外的
px-1.5侧边距
- 所有表单字段容器（
ControlField、
RadioGroup、
TagGroup已采用
hasFieldPadding: false）的视觉对齐现已统一
此次变更仅涉及两处为
FormFieldContext 提供值的
useMemo。如果你此前依赖这一非预期的内部内边距，可通过为受影响的子组件添加
className="px-1.5" 恢复原有间距。
相关 PR： #407
问题修复
本版本包含以下修复：
- Issue #334：修复 RTL 布局下
Tabs.Indicator的定位错乱。指示器以绝对定位
left锚点配合测量的
translateX实现位移；在 RTL 模式下 React Native 会自动翻转锚点，但测量得到的 transform 仍需手动镜像。tabs 测量上下文现会跟踪标签条宽度，仅当
I18nManager.isRTL启用时镜像
translateX，固定与滚动两类标签列表均已修复。
- Issue #393：修复
ScrollShadow忽略子组件
inverted属性的问题。
ScrollShadowRoot现会读取可滚动子组件上的
inverted（沿用既有的
childHorizontal自动检测），并交换驱动各视觉边缘的动画样式，使反向 feed 与聊天式列表上的渐变出现在正确的一侧。
相关 PR：
文档更新
以下文档页面已随本版本更新：
链接
贡献者
感谢所有为本版本做出贡献的朋友！