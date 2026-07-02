Beta 13
TextArea 组件、Button outline 变体、Tabs 改进、表单原语拆分、弹层动画重构、样式类名导出与关键问题修复
Beta 13 引入多行输入组件 TextArea、Button outline 变体，并为所有组件导出样式类名。本版本显著改进 Tabs（动画与变体命名更清晰）、将表单相关能力拆为独立原语、重构弹层动画系统以提升一致性与 Android 兼容性，并修复中文输入、主题色计算、Uniwind Pro 兼容、Bottom Sheet 打开与摇树（tree-shaking）等关键问题，整体提升开发者体验与组件可靠性。
安装
升级到最新版本：
抢先体验
通过预览应用在真机上体验 Beta 13！你可以探索 TextArea、CloseButton、Button outline、Tabs 改进、细粒度导出与各项修复。
环境要求
请确保手机已安装最新版本的 Expo Go。
如何访问
方式一：扫描二维码
使用手机相机或 Expo Go 应用扫描：
Android 用户请注意： 若使用系统相机或其他扫码应用会跳转到浏览器并出现 404，请先打开 Expo Go，使用其内置扫码功能扫描。
方式二：点击链接
若设备已安装 Expo Go，将自动在其中打开应用。
更新亮点
新组件
本版本新增 3 个重要组件：
- TextArea：多行文本输入，带样式边框与背景，适用于较长内容。
- Input：单行文本输入，带样式边框与背景；现作为独立于 TextField 的组件提供（此前仅
TextField.Input）。
- CloseButton：可复用关闭按钮，用于 Dialog、Modal 等遮罩场景，样式在各遮罩间一致。
TextArea
TextArea 面向评论、消息、描述与较长表单字段等多行场景；可与 TextField 组合成完整表单结构，支持校验态与多种视觉变体。
特性：
- 多行输入，行数可配置
- 与 TextField 无缝组合
- 校验态与视觉反馈
- primary / secondary 等变体
- 禁用与只读
className与
styles定制
- 完整无障碍支持
用法：
完整文档与示例见 TextArea 组件页。
相关 PR： #254
Input
Input 现可作为独立组件使用，提供带边框与背景的单行输入。此前仅能通过
TextField.Input 使用；现可单独使用，或与 TextField、ControlField 等组合。
特性：
- 单行输入，带样式边框与背景
- 独立使用或与表单组件组合
- 校验态与视觉反馈
- primary / secondary 变体
- 禁用与只读
className与
styles
- 完整无障碍支持
用法：
完整文档与示例见 Input 组件页。
相关 PR： #247
CloseButton
CloseButton 为关闭 Dialog、Modal、Popover 等遮罩提供统一实现：跨遮罩一致样式、可配置图标属性，并与 Dialog、Popover、Select、Bottom Sheet 等集成。
特性：
- 各遮罩间关闭按钮样式一致
- 图标尺寸与颜色可配置
- 支持自定义子节点替换默认图标
- 禁用态
- 与 Dialog、Popover、Select、Bottom Sheet 集成
- 默认样式针对遮罩场景优化
用法：
完整文档与示例见 CloseButton 组件页。
相关 PR： #237
新子组件
Tabs.Separator
Tabs 新增
Separator 子组件，在触发器之间提供随当前选项卡变化的显隐动画，便于做视觉分隔。
特性：
- 随活动选项卡变化的显隐过渡
betweenValues控制显示区间
- 动画时长与不透明度可配置
- 可设为始终可见的静态分隔
用法：
相关 PR： #228
组件改进
Button outline 变体
Button 新增
outline 变体：透明背景 + 边框，丰富按钮视觉层次。
改进：
- 新增
outline有边框样式
- 与其他 Button 变体风格一致
- outline 的悬停与聚焦态正确
- 与既有 Button API 无缝衔接
用法：
相关 PR： #235
Tabs 指示条动画重构
Tabs 指示条动画由宽高动画改为
translateX 变换，过渡更顺滑、性能更好。
改进：
- 指示条迁移到
translateX
- 动画性能与流畅度提升
- 切换时视觉更一致
- 减少动画期间的布局重算
相关 PR： #227
Popover 箭头尺寸与视觉衔接
Popover 改进箭头尺寸及与内容的视觉衔接。
改进：
- 箭头尺寸相对内容更合理
- 箭头与弹层连接更自然
- 对齐与间距优化
相关 PR： #243
表单组件拆分为原语
表单相关能力拆为独立原语，组合更灵活、职责更清晰。
改进：
- 表单能力原子化
- 复用性与组合性提升
- 关注点分离更好
- 自定义表单布局更自由
相关 PR： #247
Input Android 阴影修复
Input 为 Android 增加平台相关阴影，跨端视觉更一致。
改进：
- Android 平台阴影
- iOS / Android 观感对齐
- Android 上层次（elevation）观感改善
相关 PR： #248
弹层动画系统重构
Popover、Select、Dialog、BottomSheet 的动画系统已重构：统一进出场逻辑、遮罩组合与内容动画，标准化各弹层行为并修复 Android 指针事件问题。
改进：
- Dialog 等呈现统一使用 FadeInDown / FadeOutDown 等进出场
- 遮罩动画钩子同时支持基于 progress 与进出场两类动画
- 遮罩组合更多使用 Dialog.Overlay、Popover.Overlay，减少单纯 Pressable 包裹
- 修复影响弹层交互的 Android pointer events 问题
- 示例中显式写出
presentation（popover、dialog、bottom-sheet）
- 动画 API 简化，更易维护、跨组件更一致
相关 PR： #263
API 增强
细粒度导出以优化包体
库现为各组件提供细粒度导出路径，可按需 import 以减小包体。
新能力：
细粒度导入适合只用少数组件的场景；从
heroui-native 总入口导入会包含完整库，适合全站大量使用。
可用细粒度路径：
heroui-native/provider— Provider
heroui-native/[component-name]— 各组件
heroui-native/portal— Portal 工具
heroui-native/utils— 工具函数
heroui-native/hooks— 自定义 Hooks
重要：为控制包体，请在整个项目中一致地使用细粒度导入。只要存在一处从
heroui-native 总入口的导入，摇树优化策略即可能失效。
相关 PR： #233
样式类名导出
所有组件现导出对应样式类名，便于在代码中引用类名或搭建自定义主题方案。
新能力：
相关 PR： #252
样式修复
样式优化
- 移除 quaternary 变体：删除第四级变体并打磨样式以提升一致性
- 多组件样式打磨：视觉一致性增强
- 阴影与圆角：跨组件阴影、圆角更统一
- 主题变量整理：简化变量并减少冗余
color-mix计算
相关 PR： #246
⚠️ 破坏性变更
Tabs
variant 重命名
Tabs 的
variant 由
pill /
line 改为
primary /
secondary，与其他组件命名更一致。
迁移：
可选项：
"primary"— 原
"pill"
"secondary"— 原
"line"
相关 PR： #236
Tabs 指示条动画实现变更
Tabs 指示条由
left 定位改为
translateX 变换以利用 GPU。若自定义过指示条动画，需更新配置。
迁移：
变更摘要：
TabsIndicatorAnimation中由
left改为
translateX
- 指示条定位基于
translateX变换
- 指示条样式增加
left-0基准类以保持初始位置
- 观感应与此前一致，仅底层实现变化
相关 PR： #227
Divider 更名为 Separator
Divider 已更名为
Separator，命名更统一，并避免与其他「分隔线」实现混淆。
迁移：
相关 PR： #238
移除 quaternary 变体
Surface 与 Card 已移除
quaternary 变体，简化设计系统。
迁移：
可用变体：
"default"、
"secondary"、
"tertiary"
相关 PR： #246
表单原语拆分与重命名
表单拆分过程中若干组件重命名、结构调整，以获得更灵活的组合方式。
重命名：
FormField→
ControlField
ErrorView→
FieldError
迁移：
移除 TextField.Input：
请改用独立
Input：
组合方式：
RadioGroup、
TextField、
ControlField 现直接使用
Label、
Description、
FieldError：
相关 PR： #247
CloseButton 与移除 Close 的 asChild
新增可复用
CloseButton；Dialog、Popover、Select、BottomSheet 的关闭实现统一基于该组件。各
*.Close 已移除
asChild。
迁移：
变更摘要：
- 新增
CloseButton，默认
variant="tertiary"、
size="sm"、
isIconOnly={true}
Dialog.Close、
Popover.Close、
Select.Close、
BottomSheet.Close内部基于
CloseButton
- 所有 Close 组件移除
asChild
- Close 仍支持 Button 的
variant、
size、
iconProps与自定义
children
- 使用完全自定义按钮时需自行处理关闭逻辑
相关 PR： #237
弹层动画系统重构（API）
弹层动画重构带来若干需改代码的 API 调整。
迁移要点：
- 从
Dialog.Root移除
closeDelay、
isDismissKeyboardOnClose
- 从
Dialog.Root的
animation移除自定义
entering/
exiting（仅保留禁用类开关）；自定义进出场请在
Dialog.Content上使用 Keyframe 动画配置
- 从
Dialog.Content移除
isAnimatedStyleActive、
onLayout
- 从
BottomSheet.Root移除
isDismissKeyboardOnClose
BottomSheet.Overlay的
animation不再支持
entering/
exiting
- 所有
Popover.Content、
Select.Content必须显式传入
presentation（由可选改为必填）
useBottomSheetAnimation()不再返回
bottomSheetState；
useDialogAnimation()不再返回
dialogState
变更摘要：
Dialog.Root：移除
closeDelay、
isDismissKeyboardOnClose；
animation类型由支持自定义进场的
DialogRootAnimation收窄为仅禁用标志的
AnimationRootDisableAll
Dialog.Content：移除
isAnimatedStyleActive、
onLayout
BottomSheet.Root：移除
isDismissKeyboardOnClose
BottomSheet.Overlay：
animation不再含
entering/
exiting
Popover.Content、
Select.Content：
presentation必填（此前可选，默认
"popover"）
- 上述动画钩子返回值精简
相关 PR： #263
问题修复
本版本包含以下修复：
-
Issue #181：修复 TextField 输入中文等多字节字符报错；现正确处理多字节与国际输入，含中日韩等语言。
-
Issue #219：修复 Button
childrenToString()在多子节点时返回
"[object Object]"；现正确处理 React 元素与复杂子树，避免错误字符串化。
-
Issue #232：修复 HeroUINativeProvider 与新版 Uniwind Pro 不兼容；现可正常配合最新 Uniwind。
-
Issue #259：修复 Bottom Sheet 在快速打开并随即进行手势操作后偶发无法再次打开等问题；进出场动画逻辑重构后已缓解。
-
Issue #261：修复
@gorhom/bottom-sheet无法被摇树剔除的问题；未使用依赖可被更好剔除。
其他修复：
- 修复主题计算色在部分场景下数值错误
- 修复
childrenToString，避免错误地将 React 元素转为字符串
相关 PR：
链接
贡献者
感谢所有为本版本做出贡献的朋友！